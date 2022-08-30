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Emekli promosyonundan sonra sıra memurlarda! Harekete geçildi! 10 kat promosyon...

30.08.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaş promosyon rakamlarındaki artış sonrası maaş promosyon haberleri gelemeye devam ediyor. Kamudan da maaş promosyonları hamlesi geldi. Kamu personelinin promosyonunu artırmak için kurumlar harekete geçti. Bankalarla görüşmeler başlarken promosyonların 10 kata kadar artması bekleniyor.

Emekli promosyonundan sonra sıra memurlarda! Harekete geçildi! 10 kat promosyon...

Son günlerde başta emekliler olmak üzere çalışanların aldıkları banka promosyonları vatandaşların gündeminden düşmüyor. Emekli promosyonları ciddi artışa giderek rakam 10 bin liraya kadar yükseldi. Bununla beraber Anadolu Üniversitesi çalışanları için 41 bin 500 liralık promosyon ödemesi ve Adalet Bakanlığı personeli için eşit ve tek seferde aylık 700 liradan 3 yıl boyunca 25 bin liralık promosyon ödemesi anlaşması diğer kurumları da harekete geçirdi.

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Kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan Temmuz zammının ardından bankalar yatırılan ücretlerden daha fazla kazanmaya başladı. Bunun üzerine promosyon ödemelerinde de artış beklentisi arttı.

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NASIL BELİRLENİYOR?

Bazı bankaların kamu çalışanlarına ödediği promosyonu artırması tüm kamu kurumlarını harekete geçirdi. Kamu kurumlarındaki promosyon komisyonları bankalarla görüşmelere başladı ve promosyonların artırılması için adımlar atıldı.
2007/21 sayılı Promosyon Genelgesi'ne göre; banka promosyonu üç kişilik bir komisyon tarafından belirleniyor. Bu komisyon harcama yetkilisinin başkanlığında yetkili sendika temsilcisi ile kurum temsilcisinden oluşuyor.

Bu komisyon bankalarla pazarlık yaparak promosyon alınmasını sağlıyor.

Verilecek promosyonun tamamı personele dağıtılıyor.

Promosyon ödemesinin en az 2 yıl ile 5 yıl arası süreyi kapsaması gerekiyor.

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ESKİ SÖZLEŞMELER İPTAL EDİLECEK

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, komisyonlar süresi henüz bitmemiş sözleşmelerin de iptali için bankalarla görüşme yapıyor. Bu noktada henüz süresi bitmemiş sözleşmelerin iptal edilerek tazminat maddesinin işletilmesi ve düşük kalan promosyonun yeniden güncellenmesi sağlanacak. Burada promosyondaki tazminat maddesi devreye sokulacak.. Bu madde şöyle: İlk yıl sözleşmeyi fesih edenler tamamını ikinci ve üçüncü yıl fesih edenler ödenen promosyon tutarının yüzde 50'sini iade eder. Buna göre 2019 yılında 3 yıllık için personel başına 3000 TL alan bir kurum sözleşmesindeki tazminat maddesini yürürlüğe sokacak. Böylece her personel için 1.500 TL iade edilerek yeni sözleşme örneğin 30 bin TL'den imzalanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Promosyon Memur emekli
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