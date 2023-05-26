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Emekli ve asgari ücretlinin gözü Temmuz ayında... Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı: 'Kademeli artış olacak'

26.05.2023 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaşlarıyla ilgili olarak temmuz ayında tüm unsurların yeniden değerlendirileceğini belirterek "Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak" dedi. Asgari ücretle ilgili olarak Bakan Bilgin "Şimdi benim buradan rakam açıklamam ahlaki olarak doğru olmaz. Şunu söylüyorum; 500 dolara tekabül eden bir alım gücünü Türkiye'nin asgari ücrette korumasını, sadece asgari ücretliler için değil diğer çalışanlara da yansıyor" dedi.

Emekli ve asgari ücretlinin gözü Temmuz ayında... Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı: 'Kademeli artış olacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Emekli aylıkları ve asgari ücrete yapılacak artışlarla ilgili olarak da açıklama yapan Bakan Bilgin, emeklilerde ödediği prim dikkate alınarak kademeli artış olacağını ifade etti. Bakan Bilgin, milyonların merak ettiği asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zamla ilgili de açıklama yaptı.

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Bakan Bilgin'in açıklamasından satır başları:

"KADEMELİ ARTIŞ OLACAK"

"Yasal prosedürde Emekli Maaşları Temmuz ayında düzenleniyor. 7 bin 500 lira yaptığımız sıra yoğun ve haklı şekilde gelen talep vardı. 7 bin 500 lira yaptığımızda yaklaşık 9,5 milyon insan istifade etti. Bizim emekli olan insanlarımız yuvarlak 15 milyon. Bundan istifade edemeyen, prim ödemiş insanlar var. Onlardan yoğun talep geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı programda onlarla da ilgili düzenleme yapacağız. Temmuz ayında bütün bunları yeniden değerlendireceğiz. Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Türkiye bütün ekonomik şartlar karşısında özellikle çalışanlarını koruyan sosyal politikalar uyguladı. Ekonomi büyüdü. Enflasyon karşısında emekçilerini koruyan ücret politikalarını uygulamaya soktu. Asgari Ücret yukarıdaki ücretleri de belirleyen etkisi vardır. Yukarıdakiler fazla artmıyor. O yukarıdakilerinin örgütsüzlüğünün sonucudur. Türkiye'nin takip ettiği politikalar büyüme, istihdam ve üretimi artırarak yürümesini sağlayan politikalardır.

"ŞİMDİ RAKAM AÇIKLAMAM AHLAKİ OLARAK DOĞRU OLMAZ"

Konjonktürel sorunların aşılması öncelikli meseledir. Her ekonomik büyüme, ekonomik konjonktürel durum yeni sorunlar ortaya çıkarabilir. Sosyal devlet, sosyal politikalarla çalışanların, emeklilerin durumunu korumaktır. Son olarak 700 küsur bin kamu işçisi ile toplu sözleşme yaptık. Bu çok önemli bir şey. Bu sözleşme özel sektördeki işçilere de model olarak yansıyor. Asgari Ücret Komisyonu, işveren, işçi sendikaları ve kamu adına bizim üyesi olduğumuz bir komisyon. Bu komisyon kararları veriyor. Biz komisyon kararlarına göre değerlendiriyoruz. Şimdi benim buradan rakam açıklamam ahlaki olarak doğru olmaz. Şunu söylüyorum; 500 dolara tekabül eden bir alım gücünü Türkiye'nin asgari ücrette korumasını, sadece asgari ücretliler için değil diğer çalışanlara da yansıyor."

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asgari ücret Vedat Bilgin emekli

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