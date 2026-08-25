Emekli ve memur maaşında yeni zam hesabı: 30 bin TL olur mu?

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Temmuz zammı sonrası gözler Ocak zammına çevrildi. Milyonlar zamlı maaşlar için hesaplama yapmak için ne kadarlık bir zam beklentisi olduğunu araştırıyor. Uzman isimden emekli ve memur için yeni hesap geldi.

A Para canlı yayınında konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ayı belli oldu. Bu maaşlar da yatmaya başladı ama artık yıl sonu içinde az çok hesaplamaları yapabilecek durumdayız. Netice itibarıyla yıl sonunda enflasyonun yüzde kaç çıkacağı ile ilgili çok nokta atışı tahminler de var.

Merkez Bankası daha önce yüzde 26 olarak açıklamıştı hedefini. Netice itibarıyla bu olacak diye bir rapor açıklamıyor. Benim hedefim bu diyor. O hedef tutar ya da tutmaz. Tutmazsa biliyorsun onun bir mektup yazıyor hükümete yasa gereği ama en alt seviyeden bir hedef belirliyor. Bunu iki puan yukarı revize etti.

Netice itibarıyla işte savaş var vesaire var, enflasyonist bir ortam var. Dolayısıyla yüzde 28'e çıkarttı. Ama piyasa katılımcılarıyla ilgili yani piyasa uzmanlarıyla bir anket yapıyor. Her ay işte 2 ayda bir Merkez Bankası. Oradan çıkan sonuçlara baktığın zaman da aşağı yukarı işte yüzde 30 civarında bir yıl sonu enflasyonu bekleniyor. Hani bu 29 olur, 28 olur, 30 olur, 31 olabilir en fazla. Bu civarda çıkacak. O yüzden de artık yıl sonu için hem emekli için hem memur için hem hatta asgari ücretli de bekliyor, onlar için bir hesap yapmak mümkün olabiliyor.

Netice itibarıyla yıl sonu enflasyonu, az çok tespit ettikten sonra Temmuzla Ocak arasında oluşacak 6 aylık enflasyonu çıkartmak da mümkün oluyor. Neticede endekse bakıp o değişimi hesaplıyoruz.

Bu da emeklinin ve memurun maaş artışlarını belirleyen unsurlar oluyor. Netice itibarıyla enflasyon. Belki memurlar ve memur emeklilerinde toplu sözleşme artışları var ama onlar da netice itibarıyla bir enflasyon farkı alıyorlar. Yani Temmuz ayında yüzde 7'lik bir toplu sözleşme vardı. Bunun üzerinde oluşacak her enflasyon 6 aylık enflasyon memura ve memur emeklisine fark olarak ödenecek. Yüzde 5'lik de toplu sözleşmeleri var.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası yüzde 28'lik bir hedef koydu. Diyelim ki bu hedefi tutturdu Merkez Bankası. Bu durumda Temmuz Aralık enflasyonu yüzde 8.7 oluyor. Yani 6 aylık enflasyon 8.7 çıkmış oluyor. SSK ve Bağkur'un artışı yüzde 8.7'ye çıkıyor. Bu durumda yüzde 7'nin üzerinde oluşan enflasyon farkı da 1.59 puan oluyor. Bu memurun yüzde 5'lik toplu sözleşmesine eklendiği zaman yüzde 6.67 sonuç çıkıyor.

Diyelim ki anketin sonucunda çıkan yüzde 29.43 gerçekleşti. O zaman da 6 aylık enflasyon 9.91 ve SSK Bağkur'un artışı 9.91. Enflasyon farkı memur için 2.72 puan. Memurun artışı 7.86 çıkmış olacak.

Temmuz ayında konuştuk biraz, 6-6,5 puanlık bir fark oluşmuştu. Bu Ocak ayında da benzer. SSK Bağkur emeklisi lehine oluşmuştu. Burada o fark da düşmüş oluyor. Baktığın zaman yine SSK Bağkur emeklisi lehine bir durum ortaya çıktı ama aşağı yukarı işte 2 puanlık bir fark oluşacak. Bu geçtiğimiz yıllarda memurlar ve memur emeklisi lehine de olduğu dönemler olmuştu. Buradaki bu farklılığı giderecek bazı yasal düzenlemeler için de açıklamalar yapılmıştı ama henüz onunla ilgili bir şey olmadı. Şimdi bu oranlar maaşlara nasıl yansıra biraz bakalım.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı 23.552 lira oldu ve şu anda uygulanıyor. Onun altında maaş yok. Eğer yüzde 8.7'yi buna uygularsak. 25 bin 601 TL oluyor. Ama ben bunun biraz 30 bin liralara yaklaşabileceğini düşünüyorum. Yani belki 28 bin lira şimdiki asgari ücret gibi bir rakama da çıkabilir. 9.91 olursa 25.886 liraya çıkmış olacak. Memurun en düşük memur maaşı yüzde 6,67 artışla 74 bin 908 TL, 7.86 artışla da 75 bin 744 liraya yükselmiş olacak. Memur emeklisinin en düşük maaşı da 33 bin 630 TL veya 34 bin 5 TL olacak.

Baktığınız zaman işte en düşük maaşı 75 bin lirayı bulmuş olacak memurlarda. Memur emeklisinde 35 bin liraya bulmuş olacak. SSK Bağkur emeklisinde de benim tahminim 25 bin liranın üzerinde 26, 27, 28 gibi bir rakama yükseltileceğini düşünüyorum. Belki 30 da olabilir, hükümetin vereceği karar"