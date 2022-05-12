Emekli ve memur taban maaşı 4000 TL olabilir! 6 aylık TEFE TÜFE tahmini ile maaşlar belli oldu

4 Temmuz tarihinde açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisi sonrasında maaş zamları belirlenecek. 6 aylık enflasyon oranını SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlemiş olurken, memur ve memur emeklilerin yeni zamlı maaşları şimdiden merak ediliyor. İşte ek artış yapılırken bakılacak olan kriterler ve olası maaş hesabı...

EMEKLİ VE MEMUR TABAN MAAŞI 4000 TL OLABİLİR!

Emekli ve memur vatandaşlar tarafından Temmuz maaşlarına yapılacak olan zam ilgiyle takip ediliyor. Ocak ayında zamlı maaşını almış olan emekli ve memur vatandaşlar enflasyon verilerini araştırmaya koyuldu.

Emekliler için ek artış da gündeme gelmiş durumda. Zam oranıyla ilgili ipuçları bu süreçte gelmeye devam ediyor. 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak. 6 aylık enflasyon oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memur ve memur emeklilerinin de toplu sözleşme zammı haricinde alacakları enflasyon farkını belirlemiş olacak.

ENFLASYONDA YÜZDE 31.71 KESİNLEŞTİ

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla beraber 4 aylık enflasyon oranı da ortaya çıkmış oldu. 6 aylık enflasyonun belirlenebilmesi için Mayıs ve Haziran enflasyon verileri kalmış oldu. Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla beraber 4 aylık enflasyon oranı %31,71 oldu. 2021 Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile beraber 904,79'a yükseldi.

Yaşanan değişim ile beraber 4 aylık enflasyon oranı %31,71 olarak gerçekleşmiş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar gerçekleşmekte. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış almış olacak. Mayıs ve Haziran ayları enflasyonu da çıkan orana eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır dahi çıksa enflasyon %31,71 oranında kesinleşmiş oldu.

TEMMUZ AYINDA MAAŞLARA YANSITILMIŞ OLACAK

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılmış olacak. Nisan enflasyonunun açıklanmasının sonrasında memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmişti.



