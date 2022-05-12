FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli ve memur taban maaşı 4000 TL olabilir! 6 aylık TEFE TÜFE tahmini ile maaşlar belli oldu

Emekli ve memur taban maaşı 4000 TL olabilir! 6 aylık TEFE TÜFE tahmini ile maaşlar belli oldu

12.05.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sene içinde yapılacak olan ikinci zam ilgiyle takip ediliyor. Temmuz ayında zam alacak olan emekli ve memurlar için ek artış konusu konuşulmaya başlandı. 4 Temmuz tarihinde açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisi ile beraber 6 aylık oran da ortaya çıkmış olacak. Maaş zamları da böylece belirlenecek. İşte 6 aylık TEFE TÜFE tahminine göre olası maaş hesabı...

Emekli ve memur taban maaşı 4000 TL olabilir! 6 aylık TEFE TÜFE tahmini ile maaşlar belli oldu

4 Temmuz tarihinde açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisi sonrasında maaş zamları belirlenecek. 6 aylık enflasyon oranını SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlemiş olurken, memur ve memur emeklilerin yeni zamlı maaşları şimdiden merak ediliyor. İşte ek artış yapılırken bakılacak olan kriterler ve olası maaş hesabı...

EMEKLİ VE MEMUR TABAN MAAŞI 4000 TL OLABİLİR!

Emekli ve memur vatandaşlar tarafından Temmuz maaşlarına yapılacak olan zam ilgiyle takip ediliyor. Ocak ayında zamlı maaşını almış olan emekli ve memur vatandaşlar enflasyon verilerini araştırmaya koyuldu.

Emekliler için ek artış da gündeme gelmiş durumda. Zam oranıyla ilgili ipuçları bu süreçte gelmeye devam ediyor. 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak. 6 aylık enflasyon oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memur ve memur emeklilerinin de toplu sözleşme zammı haricinde alacakları enflasyon farkını belirlemiş olacak.

ENFLASYONDA YÜZDE 31.71 KESİNLEŞTİ

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla beraber 4 aylık enflasyon oranı da ortaya çıkmış oldu. 6 aylık enflasyonun belirlenebilmesi için Mayıs ve Haziran enflasyon verileri kalmış oldu. Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla beraber 4 aylık enflasyon oranı %31,71 oldu. 2021 Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile beraber 904,79'a yükseldi.

Yaşanan değişim ile beraber 4 aylık enflasyon oranı %31,71 olarak gerçekleşmiş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar gerçekleşmekte. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış almış olacak. Mayıs ve Haziran ayları enflasyonu da çıkan orana eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır dahi çıksa enflasyon %31,71 oranında kesinleşmiş oldu.

TEMMUZ AYINDA MAAŞLARA YANSITILMIŞ OLACAK

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılmış olacak. Nisan enflasyonunun açıklanmasının sonrasında memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsveç'te enflasyon şoku! 31 yılın zirvesinde...İsveç'te enflasyon şoku! 31 yılın zirvesinde...
Benzinin litre fiyatı 21 lirayı aşacak!Benzinin litre fiyatı 21 lirayı aşacak!
Düşük faizli konut kredisi ödemeleri hesaplandı! Düşük faizli konut kredisi ödemeleri hesaplandı!
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

Gram altın ve dolar kuru fiyat beklentileri netleşti!

Gram altın ve dolar kuru fiyat beklentileri netleşti!

Düşük faizli konut kredisi detayları belli oldu

Düşük faizli konut kredisi detayları belli oldu

İşte Türkiye'nin en yoksul şehri!

İşte Türkiye'nin en yoksul şehri!

400 bin lira geri ödemesiz destek!

400 bin lira geri ödemesiz destek!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Resmen katliam! ''Şeytanlar ele geçirdi'' dedi ve...

Resmen katliam! ''Şeytanlar ele geçirdi'' dedi ve...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Bu çözüm herkesi şaşırttı! Sevgilisi evlenmekten vazgeçince...

Bu çözüm herkesi şaşırttı! Sevgilisi evlenmekten vazgeçince...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.