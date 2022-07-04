Emekli ve memur zammı kesinleşti! Enflasyon farkı için Memur-Sen'den hükümete flaş çağrı

Emekli ve memurlar için 6 aylık enflasyon farkı ile yeni zamlı maaşlar netleşti. Buna göre memur ve memur emeklisi için maaş zammı yüzde 41,85, SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaş zammı yüzde 42,35 oldu. En düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 119 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı 4 bin 289 liradan 6 bin 83 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3 bin 292 liradan 4 bin 686 liraya yükseldi.

MEMUR-SEN’DEN ‘SEYYANEN ZAM' ÇAĞRISI

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Memur-Sen’den açıklama geldi. Hükümete ‘seyyanen zam’ çağrısı yapan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, “Enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması, maaşlar arası makasın büyümemesi için seyyanen iyileştirme yapılmalı” dedi.

“Son dönemlerde üretim ve tedarik zincirinde yaşanan problemler, dövizdeki dalgalanmalar ve küresel krizin yansımaları sonucu oluşan enflasyon, bir dünya sorunu haline gelmiştir. Bu durum fiyat artışlarına, kamu görevlilerinin maaşlarında kayıp oluşmasına neden olmuştur. Enflasyon rakamlarının büyüklüğü; alım gücünün küçüldüğünün ve sabit gelirlilerin ekonomik kayıplar yaşadığının göstergesidir. Son 6 aylık süreçte yaşanan beklenmedik fiyat artışları, kamu görevlilerinin maaş/ücretinde azımsanmayacak oranda kayıp oluşmasına neden olmuştur” diyen Ali Yalçın şöyle konuştu:

“Özellikle kira, emtia, enerji vb. zorunlu harcama kalemlerindeki beklenmedik artışlar emekçinin cüzdanını yakmakta; başta kamu görevlilerimiz ve sabit gelirliler yaşanan artışları derinden hissetmektedirler. Özetle enflasyon, sadece rakam olmaktan çıkmış, maaş ve ücretleri eritmiş, alım gücünü ciddi oranda düşürmüş ve gelir dağılımındaki adaletsizliği maalesef büyütmüştür.”

GELİR VERGİSİ VURGUSU

Enflasyonda tek haneye vurgu yapan Ali Yalçın, “Diğer taraftan, küresel ve bölgesel krizlere rağmen kayıpları telafi etmeye ve alım gücünü yükseltmeye yönelik devletimiz tarafından atılan kararlı adımlar; “enflasyonun tek haneye düşeceği” inancımızın korunmasını sağlamaktadır. Nitekim, Temmuz ayı itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Asgari Ücrete yapılan yüzde 30 ara zam açıklaması; yaşanan fiyat artışlarının görüldüğünün ve devlet-millet iradesiyle “yükselen enflasyon-düşen alım gücü” sarmalının son bulması için verilen mücadelenin göstergesidir. Asgari Ücret artışına bağlı olarak gelir vergisi muafiyet tutarlarındaki artış önemli olmakla birlikte, gelir vergisi matrahlarının da en az bu oranda arttırılması hem maaş/ücret artışının belli oranda geri alınmasını engelleyecek hem de yaşanan kayıpları bir nebze telafi edecektir” şeklinde yorumda bulundu.

EŞEL MOBİL TALEBİ

“Gelir vergisi matrahında düzenleme yapılmasına ilave olarak, önümüzdeki 6 aylık süreçte enflasyon ve döviz kuru beklentileri/tahminleri/gerçekleri göz önünde bulundurularak aynı kayıpların yaşanmaması için %41,69 artışa ilave olarak seyyanen zam yapılmalı ve açılan makas daraltılmalıdır” diyerek sözlerini sürdüren Yalçın, “Memur-Sen olarak; en iyi zammın fiyat istikrarı olduğunu, enflasyon korkusunun fiyat istikrarı ile son bulacağını, enflasyon farkının ise geçmiş kayıpları telafi etmediği gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Başta kamu görevlilerimiz olmak üzere çalışanlarıyla büyüyen “Büyük ve Güçlü Türkiye” ile uyumlu olarak kayıpların tazmini için SEYYANEN ZAM yapılmalı, VERGİ MATRAHLARI yükseltilmeli, ikinci 6 aylık dönemde enflasyonun zam oranını aştığı durumda EŞEL MOBİL uygulanmalıdır” açıklamasında bulundu.



