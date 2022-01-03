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Emekli ve memur zammı sonrasında yüzde hesaplama nasıl yapılır? İşte yüzde hesaplama yöntemi!

03.01.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık ayı enflasyonu bu sabah TÜİK tarafından 10.00 sıralarında açıklandı. Verilere göre kasımda yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun aralık ayında yüzde 36,08'e yükseldi. Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranlarının yüzde olarak paylaşılmasının ardından yüzde hesaplamasının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. İşte yüzde hesaplama yöntemi...

Emekli ve memur zammı sonrasında yüzde hesaplama nasıl yapılır? İşte yüzde hesaplama yöntemi!

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından emekli, memur, hemşire, bekçi, doktor maaşlarına yapılacak zamlar yüzde olarak paylaşıldı. Tüketici fiyatları 2021 aralık ayında aylık bazda yüzde 13,58 arttı. Memur ve memur emeklileri 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 25.65 oranında zammı hak etti. Peki yüzde hesaplama nasıl yapılır?

Emekli ve memur zammı sonrasında yüzde hesaplama nasıl yapılır?

YÜZDE HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzde hesaplama oldukça basit bir yöntemdir. Örnek vermek için 2 binin yüzde 20'sini hesaplamaya çalışalım. Yüzde 20 demek 20:100 demektir. Yüzde hesaplama formülü 2 bin x 20:100'dür. Böylece 2 binin yüzde 20'sini hesaplarken 20'yi 100'e bölelim. 1:5 elde ederiz. Ardından 2 bin ile çarpalım. Çarpmada 1'in bir işlevi olmadığından 2 bini 5'e böldüğümüzde 400 elde ederiz. Yani 2 binin yüzde 20'si 400'dür.

Bir başka yöntem ise 2 bini doğrudan 20 ile çarpmak ve 100'e bölmektir. 2 bini 20 ile çarptığımızda 40 bin elde ederiz. 40 bini 100'e böldüğümüzde ise sonuç 400 olur.

HEMŞİRE, BEKÇİ, DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

  • Bekçi (lisans 9/1) 5.429 6.920
  • Hemşire (9/1) 5.237 6.675
  • Polis (11/1) 6.502 8.287
  • Öğretmen (9/1) 4.941 6.298
  • Hademe (15/1) 4.102 5.228
  • Hizmetli (15/1) 4.102 5.228
  • Mübaşir (11/1) 4.359 5.556
  • Usta öğretici (11/1) 4.420 5.634
  • Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 5.638
  • Memur (9/1) 4.424 5.639
  • Zabıta memuru (9/1) 4.513 5.752
  • İtfaiyeci (9/1) 4.706 5.998
  • Araştırmacı (9/1) 4.742 6.044
  • İmam/hatip (9/1) 4.762 6.070
  • Müezzin (9/1) 4.762 6.070
  • Şef (7/1) 4.789 6.104
  • Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 6.221
  • Vaiz (9/1) 5.016 6.393
  • Sağlık memuru (9/1) 5.237 6.675
  • Ebe (9/1) 5.244 6.684
  • Programcı (9/1) 5.395 6.876
  • Şube müdürü (7/1) 6.065 7.730
  • Mühendis (7/1) 6.883 8.773
  • Komiser (8/1) 6.987 8.906
  • Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 9.041
  • Başkomiser (8/1) 7.102 9.052
  • Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 9.084
  • Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 9.231
  • Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 9.421
  • Müfettiş (7/1) 7.836 9.988
  • Uzman (7/1) 7.915 10.088
  • Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 10.708
  • Kaymakam (4/1) 8.933 11.386

AÇIKLAMA: TABLO'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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