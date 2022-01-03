Emekli ve memur zammı sonrasında yüzde hesaplama nasıl yapılır? İşte yüzde hesaplama yöntemi!

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından emekli, memur, hemşire, bekçi, doktor maaşlarına yapılacak zamlar yüzde olarak paylaşıldı. Tüketici fiyatları 2021 aralık ayında aylık bazda yüzde 13,58 arttı. Memur ve memur emeklileri 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 25.65 oranında zammı hak etti. Peki yüzde hesaplama nasıl yapılır?

YÜZDE HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzde hesaplama oldukça basit bir yöntemdir. Örnek vermek için 2 binin yüzde 20'sini hesaplamaya çalışalım. Yüzde 20 demek 20:100 demektir. Yüzde hesaplama formülü 2 bin x 20:100'dür. Böylece 2 binin yüzde 20'sini hesaplarken 20'yi 100'e bölelim. 1:5 elde ederiz. Ardından 2 bin ile çarpalım. Çarpmada 1'in bir işlevi olmadığından 2 bini 5'e böldüğümüzde 400 elde ederiz. Yani 2 binin yüzde 20'si 400'dür.

Bir başka yöntem ise 2 bini doğrudan 20 ile çarpmak ve 100'e bölmektir. 2 bini 20 ile çarptığımızda 40 bin elde ederiz. 40 bini 100'e böldüğümüzde ise sonuç 400 olur.

HEMŞİRE, BEKÇİ, DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Bekçi (lisans 9/1) 5.429 6.920

Hemşire (9/1) 5.237 6.675

Polis (11/1) 6.502 8.287

Öğretmen (9/1) 4.941 6.298

Hademe (15/1) 4.102 5.228

Hizmetli (15/1) 4.102 5.228

Mübaşir (11/1) 4.359 5.556

Usta öğretici (11/1) 4.420 5.634

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 5.638

Memur (9/1) 4.424 5.639

Zabıta memuru (9/1) 4.513 5.752

İtfaiyeci (9/1) 4.706 5.998

Araştırmacı (9/1) 4.742 6.044

İmam/hatip (9/1) 4.762 6.070

Müezzin (9/1) 4.762 6.070

Şef (7/1) 4.789 6.104

Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 6.221

Vaiz (9/1) 5.016 6.393

Sağlık memuru (9/1) 5.237 6.675

Ebe (9/1) 5.244 6.684

Programcı (9/1) 5.395 6.876

Şube müdürü (7/1) 6.065 7.730

Mühendis (7/1) 6.883 8.773

Komiser (8/1) 6.987 8.906

Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 9.041

Başkomiser (8/1) 7.102 9.052

Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 9.084

Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 9.231

Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 9.421

Müfettiş (7/1) 7.836 9.988

Uzman (7/1) 7.915 10.088

Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 10.708

Kaymakam (4/1) 8.933 11.386

AÇIKLAMA: TABLO'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.

