Yaklaşık 13 milyon emekli ve 3 milyonun üzerinde kamu çalışanı bulunuyor. Milyonlarca vatandaş maaşlarına yapılacak zammı araştırıyor. Emekli ve memurların maaşı senede iki kez artıyor. Açıklanan enflasyon verileri, maaşlara yapılan zammın oranında belirleyici oluyor. Peki emekli ve memura temmuz zammı ne kadar olacak? Memur ve emekliye ne zaman zam yapılacak? İşte ayrıntılar...

EMEKLİ VE MEMURA TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK? MEMUR VE EMEKLİYE NE ZAMAN ZAM YAPILACAK?

Geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından yapılan açıklama ile Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. Böylece memur ve emeklilerin maaşına yapılacak zam oranı da tahmin edilebilir oldu. Maaşlara yapılacak net zamlar 3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon ile belli olacak. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla 6 aylık oran ortaya çıkacak ve bu orana göre maaşlara zam yapılacak.

YÜZDE 6.39 ZAM KESİNLEŞTİ

Haziran enflasyonunun sıfır çıkması durumunda bile memur ve emeklilerin maaşına yüzde 6.39 zam yapılacağı bilgisi önceki veriler sayesinde kesinleşti. Mayıs ayı enflasyon verisi ile birlikte 5 aylık oranın yüzde 6.39 olduğu belirlendi. Böylelikle Haziran enflasyonunun sıfır çıkması durumunda bile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 6.39 zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3.39 fark alacak.