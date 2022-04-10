FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli zammı ne kadar olacak? 2022 Memur ve emekli maaşı zammı kaç TL oldu?

Emekli zammı ne kadar olacak? 2022 Memur ve emekli maaşı zammı kaç TL oldu?

10.04.2022 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar tarafından emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı merak ediliyor. Emekli ve memur zammı ile ilgili son dakika haberler araştırılırken, her sene Ocak ve Temmuz ayında emeklilerin maaşlarına zam uygulandığı biliniyor. Yapılacak zam oranında ise belirleyici etken ise enflasyon oranları oluyor. Peki emekli zammı ne kadar olacak? 2022 Memur ve emekli maaşı zammı kaç TL oldu? İşte detaylar...

Emekli zammı ne kadar olacak? 2022 Memur ve emekli maaşı zammı kaç TL oldu?

"2022 Temmuz ayı memur ve emekli zammı ne kadar olacak?" sorusu merak ediliyor. Emekliler her sene Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam almaya devam ediyor. Önceki günlerde Mart enflasyonu açıklanırken Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 3 aylık enflasyon kesinleşmiş oldu. Peki SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar olacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşmiş oldu. Önümüzdeki 3 aylık dönemde TÜFE eğer yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak. Milyonlarca emekli, memur 6 aylık enflasyona göre Temmuz ayında zamlı maaş ve aylık alacak.

Ayrıca enflasyonun Nisan ayında yüksek seviyeye çıkacağı tahmin edilirken, 6 aylık TÜFE'nin yüzde 30'a ulaşması beklenmekte. Gelecek 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve Temmuz ayı maaş zammı da yüzde 30.3 olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak olan zam oranı ocak ayında 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 25.46 artış gösterdi. Memur ve memur emeklisine de yüzde 5'lik ocak ayı toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 2.5 ilave artışla yüzde 30.95 zam uygulandı. Memur emeklilere Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez zam yapıldı. Uygulanan zam geriye dönük olarak 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak hesaplanmakta.

Memur ve memur emeklisinin maaşındaki artış oranı iki senede bir gerçekleşen toplu sözleşmeye göre belirlenirken, 6 aylık enflasyon zam oranı aştığında fark da yansıtılmakta. Ocak ve Haziran ayı enflasyon oranı emekli, memur, işçilerin aylık, maaşlarında yapılacak zamda belirleyici olurken yaşlılık aylığı, evde bakım başta olmak üzere sosyal destek kalemlerini de etkilemekte. Emekli vatandaşlar Kurban Bayramı nedeniyle Temmuz ayında zamlı aylıkla birlikte bayram ikramiyesi de alacak.

YÜZDE 22.80 ZAM KESİNLEŞTİ

Yine yayınlanan TÜİK verilerine göre, bu yılın ilk üç ayındaki enflasyon oranı yüzde 22.80 olarak gerçekleşti. Bu orana göre, memur maaşında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 15.30 fark oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için de şimdiden yüzde 22.80 zam görünürken Nisan, Mayıs, Haziran verilerinin de buna eklenmesi bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Brent petrol 100 doların altına geriledi! İşte benzin ve motorin fiyatında son durumBrent petrol 100 doların altına geriledi! İşte benzin ve motorin fiyatında son durum
İslam Memiş mayıs ayı için uyardı: Sakın...İslam Memiş mayıs ayı için uyardı: Sakın...
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Valerien İsmael'i görünce kendinden geçti!

Valerien İsmael'i görünce kendinden geçti!

Çok konuşulacak sözler! 'AK Parti veya birilerinin gönlü istedi diye...'

Çok konuşulacak sözler! 'AK Parti veya birilerinin gönlü istedi diye...'

Hasan Can Kaya hakkında gerginlik yaratan açıklama: "Karıma bebiş dedi"

Hasan Can Kaya hakkında gerginlik yaratan açıklama: "Karıma bebiş dedi"

'Enflasyon' açıklaması! Tarih verdi: Her ay düşecek...

'Enflasyon' açıklaması! Tarih verdi: Her ay düşecek...

AK Parti'den açıklama 'asgari ücret' açıklaması

AK Parti'den açıklama 'asgari ücret' açıklaması

Bugün çeyrek altın ne kadar? 10 Nisan 2022 Pazar

Bugün çeyrek altın ne kadar? 10 Nisan 2022 Pazar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Cinayette şaşırtan detay! ‘Yapılacaklar listesi’ dehşet saçtı

Cinayette şaşırtan detay! ‘Yapılacaklar listesi’ dehşet saçtı

Aylık kazancı şaşırttı! Sırf sesini duymak için ödeme yapıyorlar

Aylık kazancı şaşırttı! Sırf sesini duymak için ödeme yapıyorlar

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.