Emekli zammı ne kadar olacak? 2022 Memur ve emekli maaşı zammı kaç TL oldu?

"2022 Temmuz ayı memur ve emekli zammı ne kadar olacak?" sorusu merak ediliyor. Emekliler her sene Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam almaya devam ediyor. Önceki günlerde Mart enflasyonu açıklanırken Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 3 aylık enflasyon kesinleşmiş oldu. Peki SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar olacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşmiş oldu. Önümüzdeki 3 aylık dönemde TÜFE eğer yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak. Milyonlarca emekli, memur 6 aylık enflasyona göre Temmuz ayında zamlı maaş ve aylık alacak.

Ayrıca enflasyonun Nisan ayında yüksek seviyeye çıkacağı tahmin edilirken, 6 aylık TÜFE'nin yüzde 30'a ulaşması beklenmekte. Gelecek 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve Temmuz ayı maaş zammı da yüzde 30.3 olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak olan zam oranı ocak ayında 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 25.46 artış gösterdi. Memur ve memur emeklisine de yüzde 5'lik ocak ayı toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 2.5 ilave artışla yüzde 30.95 zam uygulandı. Memur emeklilere Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez zam yapıldı. Uygulanan zam geriye dönük olarak 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak hesaplanmakta.

Memur ve memur emeklisinin maaşındaki artış oranı iki senede bir gerçekleşen toplu sözleşmeye göre belirlenirken, 6 aylık enflasyon zam oranı aştığında fark da yansıtılmakta. Ocak ve Haziran ayı enflasyon oranı emekli, memur, işçilerin aylık, maaşlarında yapılacak zamda belirleyici olurken yaşlılık aylığı, evde bakım başta olmak üzere sosyal destek kalemlerini de etkilemekte. Emekli vatandaşlar Kurban Bayramı nedeniyle Temmuz ayında zamlı aylıkla birlikte bayram ikramiyesi de alacak.

YÜZDE 22.80 ZAM KESİNLEŞTİ

Yine yayınlanan TÜİK verilerine göre, bu yılın ilk üç ayındaki enflasyon oranı yüzde 22.80 olarak gerçekleşti. Bu orana göre, memur maaşında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 15.30 fark oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için de şimdiden yüzde 22.80 zam görünürken Nisan, Mayıs, Haziran verilerinin de buna eklenmesi bekleniyor.



