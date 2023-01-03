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Emekli zammı ne kadar oldu? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar? Enflasyon oranı ile 2023 ocak zammı belli oluyor

03.01.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı zammı için nefesler tutuldu. Memur ve emeklilere 2023 maaş zammı yapılacak. Bu zam oranı enflasyon rakamları ve farkına göre belirlenecek. 2023 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından vatandaşların heyecanı daha da arttı. Asgari ücret en son yapılan zam ile beraber 8506 TL'ye yükseldi. Peki, emekli zammı ne kadar oldu? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar?

Emekli zammı ne kadar oldu? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar? Enflasyon oranı ile 2023 ocak zammı belli oluyor

Emekli memur maaşının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Emekli ve memur maaşlarına yılda iki defa zam yapılıyor. En son kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından rakamlar yeniden belirlendi. SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14,03 zammı şimdiden haketti. Şimdi gözler aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. TÜİK bugün yeni oranı açıklayacak. Hesaplamalara göre asgari ücrete yapılan %54,6 oranındaki zammın devamında en düşük emekli maaşının 5.400 TL olması oldukça olası... İşte detaylar

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Emekli maaşı zammı bugün enflasyon oranının açıklanmasının ardından belli olacak. Aralık ayı enflasyon oranı saat 10:00’da TÜİK tarafından duyurulacak.
Kamuyounda en düşük emekli maaşı da oldukça tartışılıyor. Hesaplamalara göre asgari ücrete yapılan %54,6 oranındaki zammın devamında en düşük emekli maaşının 5.400 TL olması oldukça olası...
Enflasyon beklentisi sonrasında SGK ve BAĞ-KUR emeklileri için refah payı hariç yüzde 17.03'lük zam oranı tahmin edilirken memur ve memur emeklileri için yine ek gösterge farkı olmadan bu oran yüzde 18.18 olarak hesaplandı.
Memur ve emekli zammının belli olacağı kritik gün öncesinde emekliler refah payını bekliyor. Emekliler için %10'luk bir refah payı da masada.

emekli-ocak-zammı

UZMANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

'Memur ve emekli zam oranları ne olur?' sorusuna SGK Uzmanı Ali Duman, Habertürk'te katıldığı yayında cevap verdi. İşte Duman'ın açıklamaları:
"Emekli maaşını normal şartlarda enflasyon artışı belirliyor. Yılda iki defa belirliyor; ocak ve temmuz ayında. Gelecek enflasyon artışı ile net olarak maaşlar belli olacak. Son 6 aylık enflasyon farkının net olarak karşımıza çıkması lazım. 5 aylık enflasyon farklarına bakıldığında yüzde 14 bandında görülüyor. Enflasyonda da biraz düşüş öngörülüyor. Dolayısıyla burada enflasyona çok büyük bir artış gelmeyecek. Ama emekli maaşlarına, asgari ücrete bakıldığında eğer sadece gelecek enflasyon kadar artış sağlanırsa o zaman 14 milyona yakın emeklilerimizin haklı bir serzenişi ortaya çıkıyor. Bizim normal şartlarda iki tane, ocak ve temmuz zammımız var. Devlet memurlarında toplu sözleşmelerden gelenlerde hak ve farklılıklar olabiliyor. Devlet memurları toplu sözleşme artı belirlenen oranı aşan enflasyon kısmını alabiliyorlar.

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ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA MEMUR MAAŞI VAR

Enteresan bir şey söyleyebilirim 2023'ün en düşük asgari ücretinin altında şu an 2022 maaşıyla çalışan devlet memuru var. 2022 fiyatlarıyla ilk defa düşük kademe ve dereceden devlet memuru olarak göreve başlayan vatandaşlarımız var. 2023'te belirlenen asgari ücretin altında kaldı aylıklar. Devlet memuru aylığıyla asgari ücretlinin arasında ortalama yüzde 50, en altında söylüyorum en düşük derece ve kademede başlamış devlet memuruyla asgari ücretli arasında normal şartlarda 1.5 kat asgari bir fark oluşurdu. Eğer biz 8500 TL 2023 asgari ücretini göreceksek bunun 1.5 katı üzerinden bakarsanız en düşük devlet memuru aylığının o zaman 12 bin 750 lira olması lazım. 8000-8300 lira civarında yeni başlayan kadrolarda en az yüzde 50 yapıyor. Devlet memuru aylıklarına asgari ücretli gibi zam gelir mi? Bunun kesinliği yok. Normalde toplu sözleşme 2023 yılı için yüzde 8 artı enflasyon diyor. Refah payı ile beraber güncellenen durumu belirlenen enflasyonla artı 1 şeklinde. Diyelim aralıkta enflasyon belirlendi, son altı ay yüzde 16. O zaman artı bir gibi yüzde 17 ile devlette çalışan memur ve emekliler zam almış olacak."

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