Emekli zammı öncesi SGK’da netleşti! EYT’de ‘refah payı’ ve ‘seyyanen zam’ detayı: Brüt maaşı 20 bin liranın altında olanlar…

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası sonrası emeklilik başvurusu yapanların büyük çoğunluğunun ilk işlemleri tamamlandı. Ancak emekli maaşı 90 gün içinde bağlanamayan EYT'liler için SGK'dan yapılan duyuruya göre avans ödemesi yapılacağı bildirildi. Henüz başvuru yapmamış EYT’lilerin en çok merak ettiği konu ise Temmuz ayındaki refah zammından yararlanmak için emeklilik dilekçesini ne zaman vermeleri gerektiği. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında emeklilere enflasyonun üzerinde refah zammı yapılacağını açıklamıştı. EYT’li emekliye zam detayları netleşti.

EMEKLİ ZAMMINDA 2 DÖNEM UYGULAMASI GEÇERLİ

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Yaşlılık aylığının hesaplanması” başlıklı 29. maddesinde, emekli aylığının başlangıç tarihinin yılın ilk altı aylık dönemine rastlaması halinde Ocak ayındaki maaş zammı uygulanacağı ifade ediliyor. Yılın ikinci altı aylık dönemine rastlaması halinde ise öncelikle Ocak zammı, daha sonra Temmuz zammı uygulanarak yeni emeklinin ilk aylığı hesaplanıyor.

Yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayında emeklilik dilekçesi verenler ile Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayında emeklilik dilekçesi verenler o yılın içinde emekli aylıklarına yapılan tüm artışlardan yararlanmaya hak kazanıyor.

REFAH PAYI VE SEYYANEN ARTIŞTAN DA YARARLANABİLİYORLAR

Enflasyon oranındaki normal artış, refah zammı, seyyanen zam vs her ne ad altında olursa olsun yıl içindeki artıştan aynı şekilde yararlanırlar. Örneğin Ocak ayında emeklilik dilekçesi veren ile Temmuz ayında emeklilik dilekçesi verenin Ağustos ayındaki emekli aylığı aynı olur. Bu konuda hiçbir tereddüt bulunmuyor.

ARALIK VE OCAK AYLARINA DİKKAT!

Emekli aylığı farkı, son iki yılda olduğu gibi enflasyonun yüksek ve değişken olduğu dönemlerde Aralık ve Ocak ayında dilekçe verenler arasında ortaya çıkıyor. Geçen yıl Aralık ayında dilekçe verenler Ocak ayında dilekçe verenlere göre daha yüksek aylık ile emeklilik hayatlarına başladılar. Ancak bu fark, Ocak ayında emekli aylıklarına yapılan refah zammından yararlanmadıklarından kaynaklanmadı. Aralık ayında emeklilik dilekçesi verenler de Ocak ayında verenler de refah zammından yararlandılar. Aradaki fark, 2022 yılına kadar olan ortalama kazançların hesaplanmasında kullanılan güncelleme sisteminden kaynaklandı.

Özetle emekli aylıklarına temmuz ayında enflasyonun üzerinde yapılacak olası refah zammından yararlanmak için mayıs haziran aylarında emeklilik dilekçesi vermek ile temmuz ağustos aylarında vermek arasında hiçbir fark olmayacak.

O KİŞİLER REFAH ZAMMINDAN YARARLANAMAYACAKLAR

Ancak mevcut brüt ücreti 20 bin lira ve altında olanlar, emekliliği hak etmişlerse hiç beklemeden emeklilik dilekçesi vermelidir. Emekliliği hak etmiş bir kişi 2023 yerine 2024 yılı Ocak ayında emeklilik dilekçesi verdiğinde bu yıl enflasyonun üzerinde yapılan artışlardan, yani refah zamlarından yararlanamayacak. Emekli aylığı, 2023 yılındaki tüketici fiyat artışının yüzde 100’ü ile 2023 yılı gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) artışının yüzde 30’u oranında artıştan oluşan güncelleme katsayısına göre hesaplanacak.

Kanunda bir değişiklik yapılmadığı takdirde 2024 yılında emekli olanlar açısından kayıp ortaya çıkacak. Bu da büyük bir haksızlığa yol açacak. Bunun önüne geçilebilmesi için 2023 yılı ocak ayında yapılan refah zammı ile temmuz ayında yapılması beklenen olası refah zammından 2024 yılında emekli olacak kişilerin de yararlandırılması gerekir.



