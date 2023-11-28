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Emekli zammı sonrası yeni fırsat! 13 bin liraya kadar yükselecek: Emekli promosyon ödemeleri için bankalar düğmeye bastı

28.11.2023 09:17 | Son Güncelleme:
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Yeni yıla kısa bir süre kala bankaların promosyon yarışı hızlandı. Emekliye yapılacak Ocak ayındaki zamdan sonra promosyon tutarlarının daha da artması bekleniyor. Konuşulan değişik rakamlar olsa da promosyonların 13 bin lirayı bulabileceği söyleniyor. Peki emekliler hangi durumlarda maaş hesabını başka bankaya taşıyabilir? Taahhüt süresi bitmeden banka değiştirmek mümkün mü? İşte bu soruların yanıtları…

Emekli zammı sonrası yeni fırsat! 13 bin liraya kadar yükselecek: Emekli promosyon ödemeleri için bankalar düğmeye bastı

Emeklinin maaşına Ocak ayında zam yapılacak. Kök maaşın artmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı da artacak. Bu artışla birlikte milyonlarca emeklinin aldığı maaş da değişecek. Kapsamlı emekli zammı öncesi de bankalar promosyon için düğmeye bastı.

Temmuz zammı sonrası maaşını taşıyan emeklilere verilen promosyonlar rekor seviyelere ulaşmıştı. 7 bin 500 lira maaş alan emekliye bankalar da 7 bin 500 liraya kadar promosyon verdi. Maaşı en düşük emekli maaşının üstünde olanlar ise promosyon olarak 10 bin lira aldı.

TÜRK LİRASI (372)

Yeni yıldan hemen önce bankalar da yeniden kampanya yarışına girdi. Emeklilere verilen promosyon 12 bin 500 lirayı buldu. Bu rakamın önümüzdeki günlerde 13 bin lirayı bulması bekleniyor. Peki bankalar emeklilere bu promosyon tutarını vermek için hangi şartları istiyor?

TÜRK LİRASI (321)

KALAN GÜNLERİN İADESİ ŞARTI

ATV Haber’e konuşan Mali Müşavir Serkan Kumdakçı bankaların talepleri ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Bankaların da emeklilerden bazı talepleri oluyor. Emeklilerden ayrıca iki ya da üç tane otomatik ödeme talimatı isteniyor. Bir esnek hesap tanımlanıyor kredili esnek hesap, bu hesabın kullanılması isteniyor. bunların yapıldığı takdirde emeklilere ciddi anlamda bir promosyon verilmesi söz konusu oluyor. Emekli aldığı promosyon tutarını bankaya iade ederek sözleşmesini fes edip diğer bankalardan promosyon talep etme hakkına sahip oluyor. Geçen yıl promosyon alan emekliler bankalarla 3 yıllık anlaşma yapmıştı. Taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapılabiliyor. Emekli bankayla çalıştığı süre için promosyonunu alıyor ancak kalan günlerin tutarı bankaya iade ediliyor.”


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