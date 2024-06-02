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Emekli zammında tüm hesapları değiştirecek yeni formül! SGK Uzmanı İsa Karakaş "Bir kereye mahsus" dedi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.06.2024 07:25
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SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı 3 Haziran'da açıklanacan enflasyon verisiyle büyük oranda netleşecek. AA Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,04 artacağını tahmin ediyor. Emeklilere seyyanen zam mı oransal zam mı gelecek? Emekli zammında yeni formül ortaya çıktı. İşte detaylar...

Emekli zammında tüm hesapları değiştirecek yeni formül! SGK Uzmanı İsa Karakaş "Bir kereye mahsus" dedi

Milyonlarca emekli zam için temmuz ayına odaklanmışken değerlendirmelerde de peş peşe geliyor. Yüksek enflasyon karşısında alım gücü düşen emekliler zamda refah payı da talep ederken Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, "Bir kereye mahsus" diyerek emekli zammında yeni formülü anlattı. Karakaş emekli maaşlarının da asgari ücretin altında olmaması gerektiğini söyledi.

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EMEKLİ MAAŞINDA ASGARİ ÜCRET DETAYI

Emekli maaşının asgari ücretin altında olmaması gerektiğine dikkat çeken İsa Karakaş, “SGK hangi işçiyi çalıştırırsan çalıştır, matrah olarak asgari ücreti baz alıyor. SGK işverene ‘asgari ücretin altında prim ödeyemezsin’ diyor. İster bakkal olsun ister esnaf prim ödemesini asgari ücret üzerinden ödenmesi lazım. Dolayısıyla en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmaması SGK’nın bu uygulaması nedeniyle gereklidir.” dedi.

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EMEKLİ MAAŞLARI ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 60’INA KADAR DÜŞTÜ

İsa Karakaş asgari ücret ile emekli maaşı dengesini de geçmiş yıllardan ilginç bir örnekle açıkladı. Karakaş, “2003 yılında AK Parti geldiği zaman zamlar yaptı ve emekli maaşları da yükseltmişti. 2003 yılında en düşük SSK emeklisinin maaşı neredeyse 1,5 asgari ücrete yakındı. Geldiğimiz noktada bugün emekli maaşları asgari ücretin yüzde 60’ına kadar düştü. Sadece 2023 haziran ayında emekli maaşı asgari ücretin yüzde 80’ine denk geliyor.” diye konuştu.

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"KÖK MAAŞA ZAM YAPILMAZSA İNFİALE YOL AÇAR"

Karakaş şu ifadeleri kullandı:

“Emeklinin kök maaşına artış yapılmazsa ve 4 milyonun üzerinde emekli 10 bin TL maaş almaya devam ederse büyük bir infiale yol açar. Açlık sınırı şimdiden 19 bine dayandı. Temmuzda bu sınır ne olacak bilmiyoruz. Bu durumda açlık sınırının yarısının da altına düşecek bir emekli maaşını hayal bile etmek istemiyorum”

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“ÖNCE SEYYANEN ZAM, SONRA ORANSAL ZAM”

“Seyyanen zam olmadığı takdirde emeklilerin durumu düzelmez. Bir kereye mahsus seyyanen zam yapılacak, bu zamdan sonra artık mevcut sisteme dönülüp artık oransal şekilde zamlar yapılarak sistemin yürümesi lazım.”


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