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Emekliden memura milyonlara yüzde 7 artış! İşte zamlı maaşlar

14.06.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memurdan emekliye, engelliden yaşlıya, evde yakınına bakan milyonlarca vatandaşın geliri temmuz ayında yapılacak zam ile artacak. Yüzde 7,67 tahmin edilen zamların ardından yeni maaşlar da netleşmeye başlıyor.

Emekliden memura milyonlara yüzde 7 artış! İşte zamlı maaşlar

Milyonlarca emekli, memur, yaşlı, engelli ve evde bakım parası alan vatandaş, enflasyon oranları ile birlikte aylıklarında artış görecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli olacak.

2021'in ilk 6 aylık döneminde ortaya çıkan enflasyon, memur emeklilerinin ve memurların yüzde 3'lük artışa dahil edilecek enflasyon farkını ve SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek.

6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü geçen bölümü, yüzde 3'lük zam oranına dâhil edilecek. Memur maaş artışı, evde yakınına bakanların gelirlerine, ayrıca engellilerin, yaşlıların, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.

5 aylık enflasyona göre; zam oranı yüzde 6.39 yükselirken, milyonlarca vatandaşın gözü kesin rakamı verecek enflasyon oranında.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini de zam oranının yüzde 7.67 olabileceği ortaya çıktı. Bu şekilde yeni maaşlar şu şekilde sıralanabilir:

MEMURA EN AZ 4 BİN 299 TÜRK LİRASI

Aile yardımı dışında en düşük memur maaşı 4 bin 299 Türk lirası olacak. 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24 Türk lirası, eş yardımı 405,73 Türk lirası, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 Türk lirasına yükselecek. Eşi çalışmayan, 2 çocuklu memur 584,21 Türk lirası alacak.

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EMEKLİYE EN AZ 1.854 TÜRK LİRASI

En düşük emekli aylığı; yüzde 7.67 artışla esnafta 2 bin 333 Türk lirası, memurda 3 bin 252 Türk lirası, çiftçide bin 854 Türk lirası, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 Türk lirasına yükselecek.

YAŞLIYA 822 TÜRK LİRASI

65 yaş aylığı 763,67 Türk lirasından 822,24 Türk lirasına çıkacak.

DOKTORA 3.034 TÜRK LİRASI

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 34 Türk lirası, uzman olmayanlarda ise 2 bin 320 Türk lirasına ulaşacak.

EVDE BAKIMA 1.785 TÜRK LİRASI

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 Türk lirası tutarındaki aylık, bin 785 Türk lirasına ulaşacak.

ENGELLİYE 656-984 TÜRK LİRASI

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 656,36 Türk lirası, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlarınki ise 984,55 Türk lirasına yükselecek.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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