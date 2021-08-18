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Emekliler de yararlanacak! Maaşlara 500 TL zam

18.08.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge düzenlemesinin memurların haricinde emeklileri de kapsaması bekleniyor. Gösterge artışı, emekli maaşlarına 500 Türk lirası civarında yansıyacak. Bu şekilde 25 sene hizmeti olanların emekli ikramiyesi artacak.

Emekliler de yararlanacak! Maaşlara 500 TL zam

Milyonlarca memur emeklisi ve memur bir taraftan yeni zam beklerken, diğer taraftan da 3600 ek gösterge ile ilgili yapılacak değişiklikleri merak ediyor.

3600 ek gösterge konusunun bu sözleşme zamanı içerisinde çözülmesi gerektiğini vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklaması heyecan yaratırken; bu düzenleme ile birlikte memurların görev ücretine, emekli aylığına ve ikramiyesine olumlu yansıyacak.

Ek gösterge artışının memurlarla beraber emeklileri de kapsaması bekleniyor.

Daha evvel polis, öğretmen, din görevlileri, hemşireler olmak üzere 4 meslek grubunda ek göstergelerin yükseltilmesi konuşulmuştu.

NASIL ETKİLER?

Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 sene hizmeti olan vatandaşların emekli ikramiyesi 82 bin 345 Türk lirasından 103 bin 279 Türk lirasına yükselecek.

3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun emekli maaşı 550 Türk lirası, emekli ikramiyesi 20 bin 710 Türk lirası artacak.

Polislerin emekli maaşı 533 Türk lirası artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 Türk lirası artış olacak.

Yapılacak ek gösterge düzenlemesinden 1.8 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.

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