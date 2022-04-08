Emekliler dikkat! 3 bin TL'ye kadar çıkıyor

Emekli promosyonu bankalara harekete geçti. Bankalar maaş hesabını taşıyan emeklilere çeşitli banka promosyonu fırsatı sunuyor.Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartıyla yüksek ödeme veriyor. Bankalar, bu tutarları kampanyaları dahilinde açıklıyor. İşte 3000 TL'ye kadar varan, banka banka promosyon tutarları...

AKBANK

31 Mayıs'a kadar emekli maaşını taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 500 lira promosyon ve 1.350 lira ek promosyon, 1.500–2 500 lira arasında olanlara 625 lira promosyon ve 1.675 lira ek promosyon, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 750 lira promosyon ve 2.000 lira ek promosyon ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı da sunuyor.

DENİZBANK

Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle birlikte maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.

FİBABANK

Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.

GARANTİ

Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.850, 2.300, 2.750 lira ödüyor. Ayrıca emekli yakınını davet edenlere de her bir arkadaşı için 250 lira veriyor.

ING BANK

Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.675, 2.100, 2.500 lira veriyor.

Ayrıca emekli arkadaşını getirenlere her bir yeni emekli maaş müşterisi için 250 lira nakit promosyon ödüyor.

KUVEYT TÜRK

Maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 lira ödeme yapıyor.

Kart ile yıl sonuna kadar yapılan ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.

FİNANSBANK

Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.700, 2.150, 2.600 lira ödüyor.

ŞEKERBANK

Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.500, 1.750, 2.000 lira veriyor.

Ayrıca emeklilere 3 ay ötelemeli kredi kullanım fırsatı da sunuyor.

TEB

Yeni edinilen emekli müşterilerin, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri halinde promosyon ödemelerini maaşa göre 1.850, 2.300, 2.750 liraya yükseltiyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250 lira kazanabiliyor.

YAPIKREDİ

Maaşa göre 1.650, 2.100, 2.500 lira ödüyor.

2 fatura talimatı verenlere 100 lira; 20 Ocak-30 Nisan arasında ilk kez kredi kartı alan veya kampanya başlangıç tarihi itibariyle son 3 ay içinde kartları ile hiç harcama yapmamış müşterilere 30 Nisan'a kadar yapacakları 500 lira harcama sonrası ek 150 lira nakit promosyon veriyor.

Ayrıca emekli yakınını getirenlere de getirdikleri her kişi için 250 lira veriyor.

İŞ BANKASI

Maaşa göre 2.250, 2.375, 2.500 lira ödeme yapıyor.

Ayrıca emekli yakınına referans olan emeklilere, her bir emekli yakını için 250 lira veriyor.



