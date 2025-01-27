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Emekliler için 'Açıklanan rakamların üzerine çıkacak' O tarihi işaret etti 'Düşük faizli kredi' detayı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
27.01.2025 16:10
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Emekli maaşlarının belli olmasının ardından milyonlarca emeklinin gözü kulağı banka promosyonlarına çevrildi. Son dönemde emekliler bankaların verdiği güncellenen promosyon rakamlarını araştırmaya başladı. Uzmanlar ise geçen yıl yüzde 100 yükselen emekli promosyon oranını bu yıl da emekliyi sevindireceğini söylüyor. SGK Uzmanı Murat Bal, tarih vererek "Şu anda açıklanan rakamların üzerine çıkacak promosyonlar yolda" ifadelerini kullandı. Bal, 'düşük faizli kredi' detayını da verdi.

Emekliler için 'Açıklanan rakamların üzerine çıkacak' O tarihi işaret etti 'Düşük faizli kredi' detayı

Emekli maaş zammı belli oldu. Şimdi ise emeklilerin gündeminde banka promosyon tutarları var. Peki, banka promosyonları ne kadar oldu? Bazı bankalar emekli promosyonlarını 21 bin TL'ye kadar çıkarırken bu rakamın 25 bin TL'ye kadar yükselmesi de öngörüler arasında.

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CNN Türk'te konuşan SGK Uzmanı Murat Bal, 2017'de başlayan emekli promosyonlarının o dönem 500 TL olduğunu hatırlatıp "Geçtiğimiz yıl yüzde 100’e yakın artış gördük. Benzer bir artışın bu yıl da devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

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KAMU BANKALARI DA EMEKLİ PROMOSYONUNU ARTIRACAK

Özellikle kamu bankalarının promosyon rakamlarını artıracağı öngörülürken, şu anda kamu bankalarında promosyonlar 8 bin - 12 bin TL arasında değişiyor. Murat Bal ise bu rakamların mart ayındaki toplantının ardından 15 bin - 25 bin TL'ye yükseleceğini belirtti.

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"MEVDUAT FAİZLERİNDE AVANTAJLAR VE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİLER GİBİ HİZMETLER DE SAĞLANIYOR"

Bankaların, yalnızca nakit promosyon sunmadığına da vurgu yapan Bal, "EFT ve havale işlemlerinin ücretsiz olması, mevduat faizlerinde avantajlar ve düşük faizli krediler gibi hizmetler de sağlanıyor" dedi.

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"ŞU ANDA AÇIKLANAN RAKAMLARIN ÜZERİNE ÇIKACAK PROMOSYONLAR YOLDA"

Promosyon değişikliği yapmak isteyen emeklilere önemli uyarıda bulunan Bal, mart ayını işaret edip "Şu anda açıklanan rakamların üzerine çıkacak promosyonlar yolda. Vatandaşlarımızın biraz daha sabırlı olması gerekiyor" dedi.

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BANKA DEĞİŞİKLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Emekliler, yüksek promosyon tekliflerinden yararlanmak için bankalar arasında geçiş yapabiliyor. Murat Bal, e-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde banka değişikliği yapılabileceğini hatırlatarak, bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler olarak "Bankanın ATM ağı geniş mi?", "İnternet bankacılığı kolay ve erişilebilir mi?", "Promosyon alımı sonrası şartlar tüketici için uygun mu?" gibi detaylara vurgu yaptı.

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Bal ayrıca, başka bir bankaya geçiş yaparken ödenmesi gereken promosyon farkına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Bal, "Örneğin, 9 bin TL promosyon aldınız ve 1 yıl boyunca maaşınızı aynı bankadan çektiniz. 6 bin TL’yi geri ödeyerek başka bir bankanın 24 bin TL’lik promosyon teklifinden yararlanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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BANKA PROMOSYONLARI İÇİN KRİTİK TARİH BELLİ OLDU

Uzmanlara göre, promosyonlarla ilgili büyük değişikliklerin mart ayında gerçekleşmesi beklentiler arasında. SSK ve hükümet yetkililerinin yapacağı toplantının ardından, kamu bankalarının yeni promosyon rakamlarını açıklayacağı aktarılıyor.

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EK AVANTAJLARA DİKKAT

Murat Bal, emeklilere şu önerilerde bulundu:

"Banka geçişlerinde e-Devlet’i kullanarak kolayca işlem yapabilirsiniz.

Bankanın hizmet kalitesini değerlendirin; internet bankacılığı, EFT işlemleri ve ATM ağı gibi detaylara dikkat edin.

Promosyon anlaşmalarında inceleyip karar verin. Bazı bankalar ek avantajlar sunuyor"

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Hissenet
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