Emekliler için 'idam fermanı' çıkışı: Zamlı en düşük maaş muhalefeti ayağa kaldırdı! "Yöneticilerinizin ödediği bahşiş bile değil"

Milyonlarca emekli maaşını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselten düzenleme TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Muhalefet cephesinden rakamın yetersiz olduğunu belirtilerek tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak İYİ Parti ve DEVA Partisinden gelen açıklamalarda, "Bu rakam asla kabul edilemez" ve "Bu, emekliye idam fermanıdır" gibi sözlerle tepki gösterildi.

ÖZEL: SİZ EMEKLİNİN CEBİNDEN 5 KİLO KIYMA PARASI ÇALIYORSUNUZ

En düşük emekli maaşlarına yapılan zam dün CHP lideri Özgür Özel'in de gündemindeydi. 'Kıyma' ve 'çeyrek altın' hesabıyla dikkat çeken Özel, " Bugün siz emekliye zam yapmıyorsunuz. Siz emeklinin cebinden altı ay öncesine göre 5 kilo kıyma parası çalıyorsunuz" demişti. Özel'in konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"En düşük emekli maaşlarına yapılan zam konusunda da değerlendirmede bulunan Özel, “AK Parti geldiğinde 8 çeyrek altın alan en düşük emekli maaşı bugün 2 buçuk çeyrek altın alamıyor artık. Bugün en düşük emekli maaşının artışını bekledik, beklentimiz asgari ücretti AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Zaten Abdullah Güler, denilince manzara ortaya çıktı. Tayyip Bey hangi iyi haberi Abdullah Güler’e açıklatmışta en düşük emekli maaşını Abdullah Güler açıklayacak? Abdullah Güler açıkladı, 12 bin 500 lira. Bugün siz emekliye zam yapmıyorsunuz. Siz emeklinin cebinden altı ay öncesine göre 5 kilo kıyma parası çalıyorsunuz. 6 ay önce 25 kilo alan 10 bin TL, bugün 12 bin 500 olarak 20 kilo alıyorsa bunun adı zam değil emekliye ihanettir. Yazıklar olsun” dedi."

DERVİŞOĞLU: BU EMEKLİYE 'ÖL' DEMEKTİR, İDAM FERMANIDIR

Bugün de İYİ Parti'nin grup toplantısında Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu en düşük emekli maaşına değindi. Dervişoğlu şöyle konuştu:

"Sonunda 12 bin 500 lirada mutabık kalmışlardır. Bu emekliye idam fermanıdır, idam! Bu, emekliye ‘öl’ demektir; bu, emekliye ‘yaşama’ demektir, ‘Doyma, barınma, ısınma’ demektir. Yazıklar olsun hepinize, emekliye reva gördüğünüz bu artış lüks ve şatafat meraklısı, Saray bürokratlarınızın il ve ilçe yöneticilerinizin ödediği yemek hesaplarının bahşişi bile değildir. Utanın!"

ERBAKAN: AKIL TUTULMASI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise yazılı açıklama yaptı. Erbakan "'10 bin TL ile geçinemeyen emeklimizin 12 bin 500 TL ile geçinmesini beklemek ya bir akıl tutulmasıyla ya da milletin derdinden derin bir kopuşla açıklanabilir'' ifadelerini kullandı.

Vergilerde yapılan artış ve zamların emeklilerin yaşamını daha da zorlaştırdığını savunan Fatih Erbakan, "Açıklanan bu rakam, en düşük emekli aylığının asgari ücrete endekslenmesi çağrımızdan ve beklentimizden uzak kalmıştır." değerlendirmesini yaptı. Emeklilerin yıllarca ülkenin kalkınması için çalıştığını ve yeterince prim ödediğini ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Emeklilerimize, hükümetin yıllardır süregelen ekonomik başarısızlığının faturasının ödetilmesi asla kabul edilemez. Tüm uyarılarımıza rağmen borç-faiz-zam-vergi ekonomisi ile küreselcilere ödediğiniz faizlerin, kamuda durduramadığınız israfın, holdinglere ödediğiniz milyarlık garantilerin ve affettiğiniz vergilerin acı faturasını bugün emeklilerimize ödetmektesiniz."

Emeklisine, topladığı vergilerin binde 4’ü kadar zam yapan bir hükümetin, bütçe yükü gibi mazeretlere sığınmasını asla kabul etmiyoruz. pic.twitter.com/ldTtMS37rl — Dr. Fatih Erbakan (@erbakanfatih) July 16, 2024

"AİLELER EN TEMEL İHTİYAÇLARINI BİLE KARŞILAYAMAZ DURUMA GELDİ"

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen de en düşük emekli aylığı için açıklanan artışın yetersiz olduğunu söyledi. AA'nın aktardığına göre; Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de yaşam şartlarının her gün daha da zorlaştığını, gelir dağılımındaki bozulmanın arttığını dile getirdi. Enflasyon ve zamların herkesin sırtına yeni yükler getirdiğini vurgulayan Esen, ailelerin bu zor durum karşısında en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz duruma geldiğini ifade etti.

"ASGARİ ÜCRET 8 BİN LİRA ERİYECEK"

Asgari ücretin yılın ilk 6 ayında yaklaşık 4 bin lira eridiğini hatırlatan Esen, yıl sonunda bu rakamın 8 bin liraya yükseleceğini kaydetti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEPKİSİ: NE BESLENME NE SAĞLIK İÇİN YETERLİ

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılacağını, iktidarın bunu müjde olarak açıkladığını belirten Esen, "Bu rakam asla kabul edilemez. Yıllarca çalışmış, emekli olmuş, emekliliğinde rahat yüzü görmek isteyen vatandaşlarımıza verilen bu tutar, ne beslenmeleri ne de sağlık giderleri için yeterli. Bu, emeklilere 'ne haliniz varsa görün' demektir." diye konuştu.

YAKLAŞIK 4 MİLYON EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR

AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltileceğini açıklamıştı. Güler, düzenlemenin Meclis'ten geçip yasalaşması halinde 3 milyon 703 bin 788 kişinin yararlanacağını bildirmişti.