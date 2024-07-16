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En düşük maaş sonrası dul ve yetim aylıkları değişti: İşte Temmuz 2024 hisseye göre yeni rakamlar

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
16.07.2024 13:51
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En düşük emekli maaş zammının açıklanmasının ardından dul ve yetim aylıkları da değişti. 10 bin TL’den yüzde 25 zam ile 12.500 TL’ye çıkarılan maaşlar ile birlikte hissesi yüzde 25,50,75 olan dul ve yetim aylıkları 9 bin lirayı aştı. İşte emekliye zam sonrası değişen rakamlar…

En düşük maaş sonrası dul ve yetim aylıkları değişti: İşte Temmuz 2024 hisseye göre yeni rakamlar

3,7 milyon kişinin geliri en düşük emekli maaşının yüzde 25 zam ile 10 bin TL’den 12.500 TL’ye yükseltilmesi sonrası değişti. Emekliye ek zam düzenlemesi ise Meclis’e sunuldu. Yasa tasarısının kısa bir zaman sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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37,7 milyon kişinin yanında dul ve yetimlerin alacağı rakamlarda netleşti. Buna göre hissesi yüzde 75 olan dul ve yetimlerin maaşı 7500 TL’den 9.375 TL’ye yükseldi.

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HİSSESİ YÜZDE 50 OLANA 6250 TL ÖDEME

Hissesi yüzde 50 olan dul ve yetimlerin maaşı 5.000 TL’den 6.250 TL’ye çıktı. Hissesi yüzde 25 olan dul ve yetim maaşı da 2.500 lira iken 3.125 TL oldu.

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