En düşük maaş sonrası dul ve yetim aylıkları değişti: İşte Temmuz 2024 hisseye göre yeni rakamlar

3,7 milyon kişinin geliri en düşük emekli maaşının yüzde 25 zam ile 10 bin TL’den 12.500 TL’ye yükseltilmesi sonrası değişti. Emekliye ek zam düzenlemesi ise Meclis’e sunuldu. Yasa tasarısının kısa bir zaman sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TEMMUZ 2024DUL VE YETİM AYLIĞI

37,7 milyon kişinin yanında dul ve yetimlerin alacağı rakamlarda netleşti. Buna göre hissesi yüzde 75 olan dul ve yetimlerin maaşı 7500 TL’den 9.375 TL’ye yükseldi.

HİSSESİ YÜZDE 50 OLANA 6250 TL ÖDEME

Hissesi yüzde 50 olan dul ve yetimlerin maaşı 5.000 TL’den 6.250 TL’ye çıktı. Hissesi yüzde 25 olan dul ve yetim maaşı da 2.500 lira iken 3.125 TL oldu.