SON DAKİKA: Emekli maaşına yüzde 24,73’lük zam hesaplarda… Emekliye ek zam ödemeleri ne zaman yapılacak? Kimine 2.499 TL kimine sadece 27 lira!

Son dakika haberi… Emekliler 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. Ocak’ta yüzde 49,25 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz’da yüzde 24,73 oldu. Memur emeklileri içinse yüzde 10 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile rakam yüzde 19,31 olarak netleşti. En düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 12.500 TL oldu. Emekli Sandığı emeklisinin en düşük maaşı da 17.586 TL’ye çıktı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLDÜ

3,7 milyon kişiyi etkileyen en düşük emekli maaşı 10 bin TL’den 12.500 TL’ye yükseltildi. Böylece 8.018 TL ve altında aylık alanların tamamı bu rakamı Ocak 2025’e kadar hesaplarında görecekler.

EMEKLİYE EK ZAM DÜZENLEMESİ MECLİS’TEN NE ZAMAN GEÇER?

Vergi yasa tasarısı içerisinde Meclis’e gelen emekliye ek zam düzenlemesinde görüşmelerin gelecek hafta tamamlanması bekleniyor. Emekli yasasının Resmi Gazete'de kısa süre içerisinde yayımlanması öngörülüyor.

ÖNCE KÖK MAAŞ ZAMMI SONRA SEYYANEN ARTIŞ

Emekli maaş zammının nasıl uygulanacağı da ortaya çıktı. İlk etapta SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları yüzde 24,73 oranında artırılacak. Ortaya çıkan rakamın üzerine Hazine desteği eklenerek maaşlar 12.500 liraya tamamlanacak.

SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ BAŞLADI

Yüzde 24,73 zamlı SSK emekli maaş ödemeleri ise bugün başlıyor ve 26 Temmuz’a kadar sürecek. Bağ-Kur emekli maaş ödemeleri de 25-28 Temmuz’da yapılacak. Ancak kanun teklifi yasalaşana kadar emeklilerin hemen hepsi sadece enflasyon farkından kaynaklı zamlarını maaşlarında görecek. Teklif yasalaştıktan sonra yeni düzenlemeden etkilenen emeklilere maaş farkı ödenecek. Takvimi SGK duyuracak.

Memur emekli maaş ödemeleri zamsız olarak ayın 1’i ile 5’i arasında yatırılmıştı. Memur emeklisi de sadece yüzde 19,31’lik artışın ek ödemesini alacak.

HAZİNE DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

Yüzde 4 ek zamlı kök aylığı 8018 TL olan bir kişinin maaşı yüzde 24,73’lük artış ile önce 10.001 TL olacak. Ardından 2.499 TL devlet desteği eklenerek en düşük emekli maaş rakamına çıkarılacak. Kök maaşı 9000 bin TL olanlar 11.226 TL alacak. Daha sonra hesaplarına geçecek olan ek ödeme rakamı ise 1.274 TL olacak. Emekli kök aylığı 10 bin TL olanlar da 12.473 TL üzerine Hazine’den sadece 27 liralık destek alacak.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

• Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde

• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında

• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

• Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

• Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

• Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

• Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

• Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

• Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

• Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

• Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

• Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

• Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

• Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

• Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

• Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

• Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

• Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. Gününde maaşlarını alırlar.