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Emekliler için kurumlar masaya oturacak! 24 bin lirayı gören promosyonlara yeni güncelleme geliyor!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.01.2025 09:56
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Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını öğrendi. Maaşların öğrenilmesi ile beraber bankaların promosyon yarışı da başladı. SGK ve bankalar arasında imzalanacak olan protokolle promosyon ücretlerinde tavan uygulamasının kaldırılması bekleniyor. İşte detaylar...

Emekliler için kurumlar masaya oturacak! 24 bin lirayı gören promosyonlara yeni güncelleme geliyor!

Emeklilere ne kadar promosyon yatacak. Milyonlarca emekli eneflasyon farkının belli olması ile ne kadar zam aldığını öğrendi. Ayrıca, en düşük emekli aylığı da 14 bin 469 lira olarak güncellendi. Maaşların güncellenmesi sonrası emekliler bankaların verdiği promosyon miktarlarını merak etmeye başladı.

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EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCELLENECEK

Bankalar promosyon ücretleri ile müşteri kazandığı için adeta yarışa giriyorlar. 24 bin liraya kadar promosyon ücretlerini artıran bankaların önümüzdeki dönemde yeni bir güncellemeye daha imza atacağı konuşuluyor.
Promosyon ücretleri ise alınan maaş miktarına göre değişiyor. Yani maaşınız ne kadar fazlaysa o kadar promosyon ücretli alıyorsunuz.

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SGK VE BANKALAR ARASINDA YENİ PROTOKOL İMZALANACAK

Önceki dönemde 19 banka ile anlaşma yapan SGK'nın bu dönemde de yeni bir protokol üzerinde çalışılıyor. Yeni protokolle birlikte mart ayında promosyon tutarlarının artış göstermesi bekleniyor. Ayrıca, yeni protokol ile beraber promosyon ücretlerinde tavan uygulamasının kalkacağı da konuşuluyor.

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Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan almaya anlaşma yapan emekli promosyon kazanmaya hak kazanıyor. Daha önce anlaşma imzalamış olanlarda fark ödeyerek istedikleri bankaya geçebiliyor.

Kaynak: Show Haber

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
sgk banka emekli promosyon
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
EMEKLİ AYLIK MAAŞLARINA SENEDE İKİ DEFA ZAM YAPILMASI SEBEBİYLE HER YIL ARTIŞ GÖSTERMESİNDEN DOLAYI BANKALARIN EMEKLİLERE VERMEKTE OLDUKLARI PROMOSYON MİKTARLARININDA BU YÖNDE HER SENE ARTARAK DEĞİŞMESİ VE HER YIL ÖDENMESİ HAK MAHRUMİYETİNİ ÖNLER VE YAPILAN BU UYGULAMA DA HAKKANİYET KAZANIR AKP İKTİDARININ BU YÖNDE GEREKENİ YAPMASI TÜM EMEKLİLERİ VE BANKALARDAN PROMOSYON ALANLARI MEMNUN EDER ÇÜNKÜ HAYAT ŞARTLARI ÜÇ YILDA BİR DEĞİL YILDA BİR DEĞİL HER AY MADDİ YÖNDEN DEĞİŞMEKTEDİR
Duydunuz mu vatandaş promosyonlar 24000 tl ye yükseldi! Hadi koşun koşun gelin bankalara alın 24'ü ! Bayram ikramiyenize de 1000 tl zam gelecek, daha ne istiyorsunuz nankör şeyler... Bir de ekonomiyi beğenmezsiniz ha, sizi Sibirya'ya taş kırmaya göndermek lazım o zaman anlarsınız ancak bu maaşların güzelliğini...
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