Emekliler için önemli gelişme! Kira yardımı, ikramiye zammı ve...

Bayram ikramiyesi ve banka promosyon ödemeleri gibi ek gelir imkanlarına kavuşan emekli vatandaşlar için bu kez de kira ve yakacak yardımı gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), ev sahibi olmayan ve dar gelirli emekliler için yıllardır dillendirilen iki ayrı talebi 2019'un Ekim ayında somut bir şekilde gündeme taşıdı. 2020'nin Temmuz ayında ise İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş emeklilere kira yardımı teklifini TBMM'ye sundu. Sizin için bu taleplerin detaylarını araştırdık.
TÜED'İN EMEKLİLER İÇİN TALEPLERİ NELERDİR?
TÜED, yaptıkları Emekli Profili Araştırması'nda her 3 emekliden birinin kiracı olduğunu tespit etti. Ayrıca emekli vatandaşların gelirlerinin yaklaşık 600 TL'sinin kiraya ve ısınma masraflarına gittiğini tespit eden TÜED, emeklilere kira ve yakacak yardımı çağrısı yaptı. TÜED'in emekli vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için düzenlediği somut tasarılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
TÜED'in başlıca talebi, TOKİ'ye ait konut projelerinde emekli vatandaşlar için ayrılan kontenjanın yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılması oldu. Bu sayede emekli vatandaşlar kira ödemek yerine kendi evinin taksitini ödeyerek rahata erecek. TOKİ konutlarının yarısının emeklilere ayrılması sayesinde daha çok emekli vatandaş ev sahibi olma imkanına kavuşacak.
TÜED'in diğer önemli talebi ise emekli vatandaşlar için sabit bir kira yardımı yapılması oldu.
Enflasyon nedeni ile büyük maddi kayıp yaşayan emeklilerin kaybını telafi etmek için seyyanen (eşit) zam yapılması ve sosyal devlet gereği emeklilerin de refahtan pay alması vurgulandı.
2008'de yapılan emekli maaşı hesaplama yöntemi değişikliği nedeniyle emekli maaşları ciddi oranda azaldı. Bu nedenle emekli maaşlarının hesaplama sisteminde kullanılan güncellenme katsayısı ve aylık bağlama oranının evrensel normlara göre tekrar düzenlenmesi talep edildi.
TBMM'YE SUNULAN TEKLİF NE İÇERİYOR?
Geçen ay İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un TBMM'ye sunduğu kanun teklifi de emekli vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Yokuş, kanun teklifinde üzerlerine tapulu gayrimenkulü olmayan ve kirada oturan emeklilere -ve bundan sonra emekli olacak kişilere- her ay asgari ücretin dörtte biri oranında kira yardımı yapılmasını talep etti. Kanun teklifine göre 2020 yılı için istenen kira yardımı net 581 TL oldu. Asgari ücret arttıkça kira yardımı da artacak. Emekli kişi hayatını kaybettiğinde yardımdan varisleri de yararlanabilecek.
Kanun teklifinin diğer maddesiyse bayram ikramiyeleriyle ilgili. Yokuş, emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin 1500 TL'ye çıkarılmasını ve aynı ikramiyenin aktif çalışan memurlara da ödenmesini önerdi.
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