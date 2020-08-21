Emekliler için önemli gelişme! Kira yardımı, ikramiye zammı ve...

Bayram ikramiyesi ve banka promosyon ödemeleri gibi ek gelir imkanlarına kavuşan emekli vatandaşlar için bu kez de kira ve yakacak yardımı gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), ev sahibi olmayan ve dar gelirli emekliler için yıllardır dillendirilen iki ayrı talebi 2019'un Ekim ayında somut bir şekilde gündeme taşıdı. 2020'nin Temmuz ayında ise İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş emeklilere kira yardımı teklifini TBMM'ye sundu. Sizin için bu taleplerin detaylarını araştırdık.

TÜED'İN EMEKLİLER İÇİN TALEPLERİ NELERDİR?

TÜED, yaptıkları Emekli Profili Araştırması'nda her 3 emekliden birinin kiracı olduğunu tespit etti. Ayrıca emekli vatandaşların gelirlerinin yaklaşık 600 TL'sinin kiraya ve ısınma masraflarına gittiğini tespit eden TÜED, emeklilere kira ve yakacak yardımı çağrısı yaptı. TÜED'in emekli vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için düzenlediği somut tasarılarını şu şekilde sıralayabiliriz: