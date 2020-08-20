Emekliler için önemli haber! Banka değişikliği hakkı...

Türkiye'deki yaklaşık 12 milyon 400 bin emekli vatandaş, maaşlarını PTT'den çekme hakkına sahiptir. İsteyenler maaşlarını bankalardan da alabilir ve banka değişikliği yapabilir. Maaş çekmek için bankayı kullanmanızın ve maaşı çektiğiniz bankayı değiştirmenin size sağladığı en önemli avantaj ise bankaların promosyon ödemesi yapması. 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) emeklileri banka değişikliği işlemlerini internet üzerinden kolayca halledebiliyor. Sizin için banka değişikliği yöntemlerini araştırdık.
PROMOSYON ÖDEMESİ ŞARTLARI NELER?
Emekli vatandaşlar maaşlarını çekmek için genellikle kamu bankalarını tercih etse de özel bankalar promosyon tutarlarını yükselterek müşteri çekmeye başladı. Maaşınızı çektiğiniz bankayı değiştirmek istiyorsanız tek yapmanız gereken o bankada bir hesap açmak ve bankaya maaş çekme talebinizi iletmek. Ayrıca banka değiştirme işlemleri artık e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor.
BANKA DEĞİŞİKLİĞİ HANGİ DURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ?
Eğer maaşınızı çekmek için bir banka ile anlaştıysanız o bankaya kredi borcunuz olmaması gerekiyor.
Maaşınızı çektiğiniz bankaya ait bir kredi kartınız varsa borcunu kapatmadan banka değiştiremezsiniz.
4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) VE 4C (EMEKLİ SANDIĞI) EMEKLİLERİ BANKA DEĞİŞİKLİĞİNİ NASIL YAPABİLİR?
Belirttiğimiz gibi doğrudan banka şubesine giderek talebinizi iletebilirsiniz. Neyse ki bunun daha zahmetsiz bir yolu var; e-Devlet. e-Devlet'ten banka değişikliği yapmak için şu adımları izleyin:
Aşağıdaki bağlantılardan sigorta kolunuza uygun olana tıklayarak "4A/4B/4C Banka ve Adres Değişikliği" sayfasını açın.
T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazarak sisteme giriş yapın.
Sistemde kayıtlı bilgilerinizin altındaki "Banka/Şube bilgilerinizi değiştirmek için tıklayınız" yazısına tıklayın.
"Yeni Banka Bilgileriniz" kısmında geçiş yapmak istediğiniz il, banka ve şubeyi seçin.
4A banka ve adres değişikliği sayfası için TIKLAYINIZ!
4B banka ve adres değişikliği sayfası için TIKLAYINIZ!
4C banka ve adres değişikliği için TIKLAYINIZ!
HANGİ BANKALAR PROMOSYON ÖDÜYOR?
1. Garanti BBVA
1500 TL'ye kadar olan maaşlarda 800 TL, 1500-2500 TL arasında 1000 TL, 2500 TL üzeri maaşlarda 1200 TL ödeme yapılıyor.
2. Halkbank
1500 TL'ye kadar olan maaşlarda 500 TL, 1500-2500 TL arasında 625 TL, 2500 TL üzeri için 750 TL promosyon ödeniyor.
3. ING Bank
2250 TL'ye kadar promosyon, 450 TL'ye kadar nakit promosyon kazanma şansınız var.
4. TEB
999 TL'ye kadar maaşlarda 850 TL, 1000-1999 TL arasında 925 TL, 2000 TL üzeri için 1000 TL promosyon ödeniyor.
5. QNB Finansbank
1250 TL'ye kadar promosyon ödeniyor.
6. Yapı Kredi
1000 TL'ye kadar promosyon ödeniyor.
7. Ziraat Bankası
1500 TL'ye kadar maaşlarda 500 TL, 1500-2000 TL arasında 625 TL, 2500 TL üzeri için 750 TL promosyon ödeniyor.
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