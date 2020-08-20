Emekliler için önemli haber! Banka değişikliği hakkı...

Türkiye'deki yaklaşık 12 milyon 400 bin emekli vatandaş, maaşlarını PTT'den çekme hakkına sahiptir. İsteyenler maaşlarını bankalardan da alabilir ve banka değişikliği yapabilir. Maaş çekmek için bankayı kullanmanızın ve maaşı çektiğiniz bankayı değiştirmenin size sağladığı en önemli avantaj ise bankaların promosyon ödemesi yapması. 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) emeklileri banka değişikliği işlemlerini internet üzerinden kolayca halledebiliyor. Sizin için banka değişikliği yöntemlerini araştırdık.

PROMOSYON ÖDEMESİ ŞARTLARI NELER?

Emekli vatandaşlar maaşlarını çekmek için genellikle kamu bankalarını tercih etse de özel bankalar promosyon tutarlarını yükselterek müşteri çekmeye başladı. Maaşınızı çektiğiniz bankayı değiştirmek istiyorsanız tek yapmanız gereken o bankada bir hesap açmak ve bankaya maaş çekme talebinizi iletmek. Ayrıca banka değiştirme işlemleri artık e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor.

BANKA DEĞİŞİKLİĞİ HANGİ DURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ?