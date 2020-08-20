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Emekliler için önemli haber! Banka değişikliği hakkı...

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.08.2020 15:32 | Son Güncelleme

Ülkemizde yaklaşık 12 milyon 400 bin emekli vatandaş yaşıyor. Emekli maaşı ile geçinmeye çalışan vatandaşlar maaşlarını artıracak uygulamaları merak ediyor. Bu uygulamalardan biri de bankaların emeklilere sunduğu promosyon ödemeleri. Peki emekli maaşı istenilen bankadan çekilebiliyor mu? Şartlar neler?

Emekliler için önemli haber! Banka değişikliği hakkı...

Türkiye'deki yaklaşık 12 milyon 400 bin emekli vatandaş, maaşlarını PTT'den çekme hakkına sahiptir. İsteyenler maaşlarını bankalardan da alabilir ve banka değişikliği yapabilir. Maaş çekmek için bankayı kullanmanızın ve maaşı çektiğiniz bankayı değiştirmenin size sağladığı en önemli avantaj ise bankaların promosyon ödemesi yapması. 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) emeklileri banka değişikliği işlemlerini internet üzerinden kolayca halledebiliyor. Sizin için banka değişikliği yöntemlerini araştırdık.

PROMOSYON ÖDEMESİ ŞARTLARI NELER?

Emekli vatandaşlar maaşlarını çekmek için genellikle kamu bankalarını tercih etse de özel bankalar promosyon tutarlarını yükselterek müşteri çekmeye başladı. Maaşınızı çektiğiniz bankayı değiştirmek istiyorsanız tek yapmanız gereken o bankada bir hesap açmak ve bankaya maaş çekme talebinizi iletmek. Ayrıca banka değiştirme işlemleri artık e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor.

BANKA DEĞİŞİKLİĞİ HANGİ DURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ?

  • Eğer maaşınızı çekmek için bir banka ile anlaştıysanız o bankaya kredi borcunuz olmaması gerekiyor.

  • Maaşınızı çektiğiniz bankaya ait bir kredi kartınız varsa borcunu kapatmadan banka değiştiremezsiniz.

  • Emekli maaşınızın ek hesabını kullanıyorsanız o hesaba ait bir borç olmamalıdır.

    • 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) VE 4C (EMEKLİ SANDIĞI) EMEKLİLERİ BANKA DEĞİŞİKLİĞİNİ NASIL YAPABİLİR?

    Belirttiğimiz gibi doğrudan banka şubesine giderek talebinizi iletebilirsiniz. Neyse ki bunun daha zahmetsiz bir yolu var; e-Devlet. e-Devlet'ten banka değişikliği yapmak için şu adımları izleyin:

    • Aşağıdaki bağlantılardan sigorta kolunuza uygun olana tıklayarak "4A/4B/4C Banka ve Adres Değişikliği" sayfasını açın.

    • T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazarak sisteme giriş yapın.

    • Sistemde kayıtlı bilgilerinizin altındaki "Banka/Şube bilgilerinizi değiştirmek için tıklayınız" yazısına tıklayın.

    • "Yeni Banka Bilgileriniz" kısmında geçiş yapmak istediğiniz il, banka ve şubeyi seçin.

    • "Güncelle" butonuna bastığınızda banka değişikliği talebiniz işleme alınacaktır.

    4A banka ve adres değişikliği sayfası için TIKLAYINIZ!

    4B banka ve adres değişikliği sayfası için TIKLAYINIZ!

    4C banka ve adres değişikliği için TIKLAYINIZ!

    HANGİ BANKALAR PROMOSYON ÖDÜYOR?

    1. Garanti BBVA

    1500 TL'ye kadar olan maaşlarda 800 TL, 1500-2500 TL arasında 1000 TL, 2500 TL üzeri maaşlarda 1200 TL ödeme yapılıyor.

    2. Halkbank

    1500 TL'ye kadar olan maaşlarda 500 TL, 1500-2500 TL arasında 625 TL, 2500 TL üzeri için 750 TL promosyon ödeniyor.

    3. ING Bank

    2250 TL'ye kadar promosyon, 450 TL'ye kadar nakit promosyon kazanma şansınız var.

    4. TEB

    999 TL'ye kadar maaşlarda 850 TL, 1000-1999 TL arasında 925 TL, 2000 TL üzeri için 1000 TL promosyon ödeniyor.

    5. QNB Finansbank

    1250 TL'ye kadar promosyon ödeniyor.

    6. Yapı Kredi

    1000 TL'ye kadar promosyon ödeniyor.

    7. Ziraat Bankası

    1500 TL'ye kadar maaşlarda 500 TL, 1500-2000 TL arasında 625 TL, 2500 TL üzeri için 750 TL promosyon ödeniyor.

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