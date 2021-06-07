Emekliler ve memurlara temmuz zammı ne zaman açıklanacak? Emekliye temmuzda ne kadar zam yapılacak?

Memur ve emekliye zam 2021 Ocak ayında Aralık 2020 enflasyon rakamına göre yapılmıştı. Emekli ve memurun şimdi gözü kulağı temmuz ayında yapılacak olan zamda. Mayıs ayı enflasyon rakamları henüz açıklanmışken, Haziran ayı enflasyon rakamları tahminlerine göre hesaplamalar da başladı.

EMEKLİLERE VE MEMURLARA TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emeklilere ve memurlara yapılacak olan temmuz zammı için şu anda net bir tarih olmasa da haziran ayı enflasyon rakamının ardından hesaplamalar tamamlanacak. Mayıs ayında açıklanan enflasyon rakamı yüzde 0.89’du. Şu anda bile SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 5.46’lık zammı garantilerken, memur ve memur emeklisi için ise enflasyon ocaktaki yüzde 3’lük zammı geçtiği için yüzde 2.46’lık fark görünüyor.

EMEKLİYE TEMMUZDA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi emeklilere yüzde 5.46 zam hesaplanırken, memura yüzde 2.46 zam görünüyor. Bu da şu demek Haziran ayı enflasyon rakamları Mayıs ayındaki gibi olsa bile en düşük memur emeklisi 3 bin 214 TL alacak. Ocak ayında maaşı 3 bin 782 TL olan birinin maaşı ise bu hesaplamaya istinaden 4 bin 24 TL olacak.