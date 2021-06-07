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Emekliler ve memurlara temmuz zammı ne zaman açıklanacak? Emekliye temmuzda ne kadar zam yapılacak?

07.06.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memurlar yılın ikinci zammının yapılacağı temmuz ayını bekliyor. Haziran ayı enflasyon rakamları ile temmuz ayı zammı belli olacak. İşte hesap detayları…

Emekliler ve memurlara temmuz zammı ne zaman açıklanacak? Emekliye temmuzda ne kadar zam yapılacak?

Memur ve emekliye zam 2021 Ocak ayında Aralık 2020 enflasyon rakamına göre yapılmıştı. Emekli ve memurun şimdi gözü kulağı temmuz ayında yapılacak olan zamda. Mayıs ayı enflasyon rakamları henüz açıklanmışken, Haziran ayı enflasyon rakamları tahminlerine göre hesaplamalar da başladı.

EMEKLİLERE VE MEMURLARA TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emeklilere ve memurlara yapılacak olan temmuz zammı için şu anda net bir tarih olmasa da haziran ayı enflasyon rakamının ardından hesaplamalar tamamlanacak. Mayıs ayında açıklanan enflasyon rakamı yüzde 0.89’du. Şu anda bile SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 5.46’lık zammı garantilerken, memur ve memur emeklisi için ise enflasyon ocaktaki yüzde 3’lük zammı geçtiği için yüzde 2.46’lık fark görünüyor.

EMEKLİYE TEMMUZDA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi emeklilere yüzde 5.46 zam hesaplanırken, memura yüzde 2.46 zam görünüyor. Bu da şu demek Haziran ayı enflasyon rakamları Mayıs ayındaki gibi olsa bile en düşük memur emeklisi 3 bin 214 TL alacak. Ocak ayında maaşı 3 bin 782 TL olan birinin maaşı ise bu hesaplamaya istinaden 4 bin 24 TL olacak.

Emekliler ve memurlara temmuz zammı ne zaman açıklanacak? Emekliye temmuzda ne kadar zam yapılacakk

EN DÜŞÜK MAAŞ BİN 500 TL

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ülkemizi de maddi ve manevi olarak etkiledi. Bu kapsam Mart 2020’de çıkarılan yasa ile en düşük emekli aylığı bin 500 TL olarak belirlendi. İlk 6 ayda enflasyon bu oranda kalırsa en düşük Bağkur'lu esnaf emekli maaşı 1.763 liradan ... liraya çıkacak. En düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.662 liradan 1768 liraya çıkacak. Son 5 ayda oluşan yüzde 6.39'luk kümülatif enflasyonla şimdiden en düşük esnaf emekli maaşı 1.763 liradan 1.876 liraya çıkacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lının en düşük maaşı ocakta 2.420 liraydı. Geri kalan aylarda enflasyon sıfır bile çıksa, bu maaş 2.575 liraya yükselecek.

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