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Emeklilerden 'ek zam' talebi

04.04.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon rakamlarının hızla artmasının ardından Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkan Kazım Ergün açıklama yaptı. Ergün, enflasyon rakamları karşısında emeklilerin alım gücünün düştüğünü belirterek, emeklilerin ek zam beklediğini bildirdi.

Emeklilerden 'ek zam' talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkan Kazım Ergün, emeklilerin alım gücünün düştüğünü belirterek, emeklilere sosyal yardım yapılması talebinde bulundu.

Açıklanan enflasyon ile çarşının ve pazarının enflasyonun farklı olduğunu savunan Ergün, şunları kaydetti:

"Gıda ve konutun zorunlu harcamalardaki payı yüzde 60'ı geçmesine rağmen bu, TÜİK sepetinde 39 düzeyinde. Gıda ve konutun ağırlıklarının düşürülmesi TÜFE artışlarını da aşağıya çeken bir etki yapmaktadır. Ekmek, çay, şeker, bulgur, pirinç, yumurta, baklagiller ve sebzeye erişim, emekliler için lüks olmaya başladı. Emeklilere ödenen aylıklar yetersiz kaldığından, emekli pazara gidemiyor. Emekli aylıklarına sosyal yardım yapılmaması, en önemli eksiklik olarak görülmeli ve 2000 öncesi dönemde olduğu gibi, emeklilerimize sosyal yardım yapılmalıdır. Alım gücünün düşen emeklilerimiz ek zam bekliyor." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kazım efendi kafanı kumdan çıkardın ama, sosyal yardımdan önce maaşlara intibak konusunu hükümet yetkililerine iletiver.. emekli sosyal yardımdan önce adaletli maaş istiyor.. 2.500 tl maaş emekliyi süründüre süründüre öldürüyor..
Bu ülkede en çok emeklilerin alım gücü düşüyor. 2008 de emekli olduğumda 4 asgari ücreti alırken, şimdi 1.5 asgari ücret alıyorum. bir iki sene sonra da asgari ücretin altında kalan emeklilerden olacağım. Herkes emekli olacak bu zorluğu yaşayacak. Emekliler seçimlerde buna rağmen oy gücünü kullanmıyor. bu yüzden de adam yerine koyulmuyorlar.

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