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Emeklilerden sonra sıra gençlerde! 2000 TL bayram ikramiyesi verilecek! Erdoğan'dan 3 sürpriz hamle...

06.04.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yeni sürprizler açıklayacağını duyurmasının ardından detaylar ortaya çıkmaya başladı. 14 Mayıs’taki seçim öncesinde çalışmalara hız verilirken, AK Parti ve ilgili kurumlara talimat gittiği ifade ediliyor. Hayata geçirilecek üç uygulama kapsamında aile hesabı oluşturulması, vatandaşlık fonu ve gençlere bayram ikramiyesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Emeklilerden sonra sıra gençlerde! 2000 TL bayram ikramiyesi verilecek! Erdoğan'dan 3 sürpriz hamle...

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Mayıs’ta yapılacak. Seçim öncesi hazırlıklar ise devam ediyor. Bu kapsamda Cumhur İttifakı'nın adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir taraftan partisinin milletvekili aday listelerini hazırlarken, diğer taraftan da yeni projeler için birçok kolda çalışmalar başlattı.

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Geçtiğimiz günlerde seçime doğru sürprizleri olacağını duyuran Erdoğan’ın AK Parti ve ilgili kurumlara talimat verdiği öğrenildi. Sabah’ta yer alan haberde, seçim öncesi yapılan çalışmalarda üç konu üzerinde durulduğu ifade ediliyor. Yapılan çalışmalardan bazılarının Erdoğan'a sunulması beklenirken, Erdoğan’ın tercihine göre bunların tümü ya da bazıları seçim beyannamesinde yer alıp hayata geçirilecek. Üzerinde çalışılan üç sürpriz ise şöyle:

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VATANDAŞLIK FONU

Bir vatandaşlık fonu kurulacak. Çocuklar doğduktan sonra devlet her ay onlar için 100 ya da 200 lira gibi bir parayı fona yatıracak. 18 yaşını geçen herkes isterse kendisi için biriken parayı belli koşullarda çekebilecek. Bir anlamda "vatandaşlık maaşı" gibi olacak. Genel olarak burada biriken paranın üniversite eğitiminde kullanılması formülü üzerinde duruluyor.

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AİLE HESABI

Yeni evlenecek çiftlerin ev eşyaları ve benzeri harcamaları rahatlıkla yapması, sıkıntı çekmemesi için kamu bankaları 250 bin lira civarında bir uygun faizli kredi sağlayacak. Krediler için 2-3 yıl geri ödemesiz, daha sonrada 10 yıla yayılan vadeler uygulanacak.

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ÖĞRENCİYE BAYRAM İKRAMİYESİ

Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın 1000 TL civarında olması öngörülüyor.


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Bayram ikramiyesi

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