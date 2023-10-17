Emeklilere 5000 lira ikramiye ne zaman verilecek? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde son durum merak konusu oldu. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren gelişme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramları olmak üzere yılda iki kez verilen emekli ikramiyesi bu yıl cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle üç kez verilecek. 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri internette araştırılıyor. İşte, Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesine ilişkin detaylar...

EMEKLİLERE 5000 LİRA İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK?

Emeklilere 5000 lira ikramiye Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamasda şu ifadelere yer vermişti:

"Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak"

Ödemelerin Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

Resmi kurum ya da kişilerden açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİNDEN KİMLER MUAF OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem emekli olup hem çalışanlar bu düzenlemenin dışında kalacağını duyurdu.

ÇALIŞAN EMEKLİLER, İKRAMİYE ALMAYACAK

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dâhil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

EMEKLİ CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENECEK?

5 bin TL emekli bayram ikramiyesi Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lulara ödenecek.

DUL VE YETİM VATANDAŞLARI DA İLGİLENDİRİYOR

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

DUL VE YETİMLERE NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK, KAÇ TL?

Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.





