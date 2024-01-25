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Emeklilere ek zam TBMM'den geçti

25.01.2024 18:59 | Son Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren çalışma hayatına dair kanun teklifinin, işçi emekli aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49,25'e çıkarılmasını düzenleyen maddesi kabul edildi.

Emeklilere ek zam TBMM'den geçti

TBMM Genel Kurulu, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeleri sürdürüyor.

YÜZDEE 49,25'LİK ORAN KABUL EDİLDİ

Teklifin 7. maddesi üzerinde değişiklik önergesi verildi. Kabul edilen önergeyle söz konusu maddede yüzde 42,57 olarak yer alan SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25'e yükseltildi.

Teklifin 7. maddesi kabul edilirken, Genel Kurulda maddeler üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Zam emekli
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