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Emeklilere en net sözünü verdi: İlk ay yetişmez, ikinci ay hakkınız geri vereceğiz!

21.07.2024 12:58
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En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkmasına muhalefetten tepki gelmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel emeklilere söz verdi. Özel, partisinin iktidara gelmesi durumunda ikinci ayda en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olacağını vadetti, "İki yıl içinde en düşük emekli maaşı 1 buçuk asgari ücrete çıkacak" dedi.

Emeklilere en net sözünü verdi: İlk ay yetişmez, ikinci ay hakkınız geri vereceğiz!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kasımpaşa'daki Beyoğlu'ndaki Emekli Evi'nde konuştu, en düşük emekli maaşına gelen zammı düşük bularak tepki gösterdi. AK Parti iktidara geldiğinde bir emekli maaşının bir buçuk asgari ücrete denk olduğunu belirten Özel, "Yani hiç dokunmasalar, bugünkü düşük ücrete bir buçuk asgari ücret uygulasalar bugün en düşük emekli maaşı 25 bin lira olmuştu. Bir buçuk asgari ücret o kadar, 26 bin lira hatta. Ama bugün sözde zam yaptılar, emekli maaşı 12 bin 500 lira oldu. 25 bin lira olması gereken emekli maaşı 12 bin 500 lira" diye konuştu.

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"BİR TARAFTA KAHVEYE 200 LİRA VERENLER, BİR TARAFTA ÇAY, KAHVE İÇEMEDİĞİ İÇİN DIŞARI ÇIKAMAYANLAR VAR"

Emekli Evi'nde konuşan Özel'in maaşlarla ilgili açıklamaları şöyle:

"Emeklilere enflasyonun çok altında 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 10 bin lira yapılınca enflasyon yüzde 100'ü zorlarken yüzde 33 zam verilince dedik ki bu mesele 'bizim meselemiz'. 105 miting yaptık, her mitingde emeklinin derdini anlattık. Seçim sürecinin sonunda belediyelerimize ilk talimatımız 'emeklilere sahip çıkacak projeler yapın' oldu. Bir tarafta kahveye 200 lira verenler, bir tarafta kahve çay içemediği için dışarı çıkamayanlar var.

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Emeklilerin maalesef üzülerek söylüyorum; alın teri döken, gözünün nurunu akıtan, dirsek çürüten emekliler memleketi bu günlere getirdi. Memleket bu günlere ulaştıysa emekliler sayesinde ulaştı. Onların emekleri, mücadeleleri var. Şimdi rahat edecekleri günler geldiğinde tarihin en büyük ekonomik krizi karşısında onlara sahip çıkması gereken devlet onları bu krizle baş başa bırakıyor. Ve şunu hatırlayalım; Adalet ve Kalkınma Partisi ilk iktidara geldiğinde bir emekli maaşı 1 buçuk asgari ücretti. Yani hiç dokunmasalar, bugünkü düşük ücrete bir buçuk asgari ücret uygulasalar bugün en düşük emekli maaşı 25 bin lira olmuştu. Bir buçuk asgari ücret o kadar, 26 bin lira hatta. Ama bugün sözde zam yaptılar, emekli maaşı 12 bin 500 lira oldu. 25 bin lira olması gereken emekli maaşı 12 bin 500 lira. İPA planlamasına göre; İstanbul'da bir emekli aç kalmamak için en az 25 bin lira ile geçinebilir. Ama AK Parti, 'emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğim, enflasyon hesabına göre zam vereceğim' dedi; geldiğinde bir buçuk asgari ücret olan en düşük emekli maaşı bugün 0.6 asgari ücret. 26 bin lira olacakken, 12 bin 500 lira noktasına geldi.

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"EMEKLİLER HER AYN 5 ÇEYREK ALTIN KAYBEDİYOR"

Emekliler AK Parti geldiğinde, Tayyip Bey başbakan olduğunda en düşük emekli maaşıyla 8 tane çeyrek altın alıyorlardı. Bugün emekli maaşı 3 çeyrek altın almıyor. Cepten en az 5 çeyrek altın gitti. Bir emekli, bir çeyrek altın kaybetse bütün gün arar. Bakın bir emekli değil, her emekli; bir sefer değil, her ay 5 çeyrek kaybediyor. Vallahi aramak lazım... Bir taneyi kaybeden arıyor da 5 tane altın kaybeden niye aramayacak! Bir şey nerede aranır? Kaybedildiği yerde aranır... Biz nerede kaybettik 5 altını? Seçim sandığında kaybettik. AK Parti geldi, 5 çeyrek altını kaybettik. AK Parti gidecek, kaybettiklerimizi bulacağız. Başka çaresi yok. Miting yaptık seçimden önce, anlatamadık. Emekliler seçimde bunlara oy vermediler, ikinci parti yaptılar; anlamadılar. Anketler oluyor; CHP birinci, bunlar ikinci, anlamıyorlar. Yine emekli mitingi yaptık, anlamadılar. Yine gitmiş sefalet ücreti veriyor, böyle geçim olur mu? Geçim olmazsa ne olur? Geçim olmazsa seçim olur, başka çaresi yok. Geçim yoksa seçim var! Bunun için biz sizin için mücadele etmeye devam edeceğiz.

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EMEKLİLERE MAAŞ VAADİ: BİRİNCİ AY YETİŞMEZ, İKİNCİ AY SÖZ!

CHP iktidara geldiğinde birinci ay yetişmez ama ikinci ay en düşük emekli maaşı asgari ücret olacak, söz veriyorum. Hakkınızı geri vereceğiz. İki yıl içinde en düşük emekli maaşı 1 buçuk asgari ücrete çıkacak. Artık bu derdin tasanın sona ereceği yer seçim sandığından başkası değildir. Ha sesinizi duyarlar, ellerinden tutan yok. Bugün en düşük emekli maaşını asgari ücret yapsın, vallahi de billahi de söz veriyorum hiç eleştirmeyeceğim, Tayyip Bey'e teşekkür edeceğim. 'Bu emeklinin sesini duydun, hiç olmazsa şimdi bir asgari ücret verdin' diyeceğim. Her mikrofonu elime aldığımda diyeceğim ki 'Recep Tayyip Erdoğan emeklilere asgari ücret vermiştir, seslerini duymuştur.' Bizim siyasetimiz böyledir; sen emekliye zammı ver, teşekkürü al. Ama emekliye zam vermiyorsan, emeklide geçim yoksa senin karşında seçim var kardeşim. Bunları yapsın, ben erken seçim demeyeceğim."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Özgür Özel
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