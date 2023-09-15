Emeklilere özel, tekrarı olmayacak: İşte masadaki rakam! Bayram yaklaşırken üçüncü ikramiye iddiası gündemde

Emekliler için ek zam yapılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken ise emekliye üçüncü ikramiye iddiası gündeme geldi. Masaya gelen rakam üzerinde uzlaşıldığı belirtiliyor.

"ENFLASYONA KARŞI KORUNMADA RAHATLIK SAĞLAYABİLİR"

29 Ekim'e dek kamuoyuna duyurulması beklenen ikramiye çalışmasıyla ilgili CNN Türk'te konuşan ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Bu gerçekten kendi başına oldukça önemli bir nokta. Bu süreç içerisinde enflasyon karşısında durum da ortada. Böyle bir ikramiye konuşuluyor. Bunu yerinde buluyorum. Toplamda 15 milyon emekli var. Bunun bütçeye getireceği yükü de bir taraftan konuşmak gerek. Tüm bunlara rağmen şu anda enflasyon karşısında geliri azalan kesim var. Bunların desteklenmesi lazım. İlave ikramiyeler enflasyona karşı korunmada rahatlık sağlayabilir."

İŞTE MASADAKİ RAKAM

Tek seferliğine verilmesi değerlendirilen ikramiye için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Emeklilere bayramlarda ödenen ikramiyeler dışında Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla verileceği iddiası gündeme gelen ikramiye tutarının ise 5 bin TL olduğu konuşuluyor.