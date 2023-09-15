FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emeklilere özel, tekrarı olmayacak: İşte masadaki rakam! Bayram yaklaşırken üçüncü ikramiye iddiası gündemde

Emeklilere özel, tekrarı olmayacak: İşte masadaki rakam! Bayram yaklaşırken üçüncü ikramiye iddiası gündemde

15.09.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı olası ek zamdayken kulisleri hareketlendiren bir ikramiye haberi geldi. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla emekliye üçüncü ikramiye verilmesi gündemde. Bir defaya özgü olarak verileceği konuşulan ikramiye tutarı da ortaya çıktı!

Emeklilere özel, tekrarı olmayacak: İşte masadaki rakam! Bayram yaklaşırken üçüncü ikramiye iddiası gündemde

Emekliler için ek zam yapılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken ise emekliye üçüncü ikramiye iddiası gündeme geldi. Masaya gelen rakam üzerinde uzlaşıldığı belirtiliyor.

ksdşasd

"ENFLASYONA KARŞI KORUNMADA RAHATLIK SAĞLAYABİLİR"

29 Ekim'e dek kamuoyuna duyurulması beklenen ikramiye çalışmasıyla ilgili CNN Türk'te konuşan ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Bu gerçekten kendi başına oldukça önemli bir nokta. Bu süreç içerisinde enflasyon karşısında durum da ortada. Böyle bir ikramiye konuşuluyor. Bunu yerinde buluyorum. Toplamda 15 milyon emekli var. Bunun bütçeye getireceği yükü de bir taraftan konuşmak gerek. Tüm bunlara rağmen şu anda enflasyon karşısında geliri azalan kesim var. Bunların desteklenmesi lazım. İlave ikramiyeler enflasyona karşı korunmada rahatlık sağlayabilir."

iStock-658910856

İŞTE MASADAKİ RAKAM

Tek seferliğine verilmesi değerlendirilen ikramiye için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Emeklilere bayramlarda ödenen ikramiyeler dışında Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla verileceği iddiası gündeme gelen ikramiye tutarının ise 5 bin TL olduğu konuşuluyor.

Emekli maaşı düzenlemesi için AK Parti'den açıklama Emekli maaşı düzenlemesi için AK Parti'den açıklama

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Yeni indirim kampanyasını duyurdu! TOKİ'den ev ve iş yeri alanlar dikkat: Son tarih...Yeni indirim kampanyasını duyurdu! TOKİ'den ev ve iş yeri alanlar dikkat: Son tarih...
BDDK, KKM hesapları için duyurdu: 3 haftadır...BDDK, KKM hesapları için duyurdu: 3 haftadır...
Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiye

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak istedi ama işler karıştı

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak istedi ama işler karıştı

Sırra kadem bastı! Ailesi falcıya gidince ortalık iyice karıştı

Sırra kadem bastı! Ailesi falcıya gidince ortalık iyice karıştı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.