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SON DAKİKA: Emekli zammı düzenlemesi bekleyen milyonlara kritik ipucu! AK Parti’den çok net açıklama: ‘Ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor…’

14.09.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... Emekli maaşı zammı için çalışmalar hız kazanırken Ankara'dan açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, “Bütçe dengesini bozmadan, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya Kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclis'e intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız" dedi. 'Ciddi ve nitelikli' diyerek çalışmanın detaylarına ilişkin ipucu verdi.

SON DAKİKA: Emekli zammı düzenlemesi bekleyen milyonlara kritik ipucu! AK Parti’den çok net açıklama: ‘Ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor…’

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın emekli maaşı zammı düzenlemesi için çalışmaları sürüyor. Çalışmalara ilişkin AK Parti’den bir açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bu konuda bir talimat verdiğini hatırlatan AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, “Bu iki bakanlığın bürokrasisi çalışmalarını yürütüyor. 6 Şubat depremiyle beraber merkezi bütçeden AFAD Başkanlığımıza ve Çevre Şehircilik Bakanlığımıza aktarılan 765 milyar TL civarında bir bütçe vardı. Meclis kapanmadan önce ek bütçeyi çıkarmıştık; 1 trilyon 119 milyar TL. Yine borçlanma limitlerini artırmıştık. Bütçenin dengesini bozmadan; nasıl bir miktar ortaya çıkabilir, şu anda çalışma devam ediyor.” dedi.

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ÖNCE ÇALIŞMA NETLEŞECEK, SONRA TARİH VE RAKAM

Çalışmalar netleşmeden bir tarih ya da rakam vermenin şu an mümkün olmadığını söyleyen Güler, şunları söyledi:

“Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor.”

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İLK YASAL DÜZENLEME DEPREME İLİŞKİN OLACAK

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, partisinin Meclis çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Meclis açıldıktan sonra ilk ele alacakları yasal düzenlemelerden birinin depremle ilgili çalışmalar olacağını söyleyen Güler, İstanbul’un 39 ilçesindeki 962 mahallede zemin etüdü çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Yasal düzenleme açısından çok hızlı ve nitelikli bir çalışmanın ortaya konulabilmesi için bakanlığımızın bürokrasisi çalışıyor. Görevlendirdiğimiz milletvekili arkadaşlarımız da onlarla birlikte bu çalışmayı yürütüyorlar. Meclisin açılmasıyla beraber gündeme gelecek. Muhalefetle de paylaşmak suretiyle ve belki de Meclisimizin ilk çalışması bu kanun kapsamında olacaktır.” diye konuştu.


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emekli zammı

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