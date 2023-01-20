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Emeklilere yüzde 30'dan daha düşük zam iddiasına SGK'dan açıklama: 2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil...

20.01.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli olacakların emekli maaş zammının mevcut emeklilerinki gibi yüzde 30 değil, yaklaşık yüzde 18 olduğu iddiaları gündem yaratmıştı. Konuyla ilgili SGK'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada söz konusu iddialar yalanlanırken "2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da %30 oranında artırılmıştır" denildi. Açıklamada ayrıca EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacağı vurgulandı.

Emeklilere yüzde 30'dan daha düşük zam iddiasına SGK'dan açıklama: 2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil...

EYT ile emekli olacakların maaş zamlarına mevcut emeklilerin aksine yüzde 30 değil de yüzde 18 civarı bir zam yapıldığı iddiası sonrası Sosyal Güvenik Kurumu'ndan (SGK) açıklama geldi. Söz konusu açıklamada emekli maaşlarıyla ilgili iddialar kesin bir dille yalanlandı.

SGK tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Bazı basın yayın organlarında emeklilere %30 oranından daha düşük zam yapıldığına yönelik çıkan haberler nedeniyle aşağıda yer alan açıklamaları yapma ihtiyacı doğmuştur.

Sigortalıların aylıkları, hizmetin geçtiği dönemlerde geçerli olan aylık bağlama sistemlerinde belirlenen kurallar çerçevesinde aylık talep yılı esas alınarak hesaplanmaktadır.

Sigortalının gün ve kazançlarında bir değişiklik olmasa da her yılın TÜFE, gelişme hızı, aylık artışı verileri farklı olduğundan talep yılına göre aylık miktarı
değişebilmektedir.

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2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da %30 oranında artırılmıştır.

Aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmamış, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıklar hesaplanmaktadır.

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Ayrıca, EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir.

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Yapılan son düzenleme ile en düşük aylık miktarı dosya bazında 5.500 TL’ye yükseltilmiş olduğundan 5.500 TL’nin altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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