Son dakika | EYT ilk maaşlar ne zaman yatacak? Merakla beklenen tarih belli oldu! AK Parti'den açıklama geldi

Son dakika haberi: EYT düzenlemesiyle ilgili AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan önemli açıklamalar geldi. Akbaşoğlu, EYT'lilerin merakla beklediği 2 tarihi açıkladı.

"MARTTA MAAŞLARINI ALMALARINI GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT düzenlemesiyle ilgili önümüzdeki sürece ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"EYT'yi yasalaştıracağız. 5 adımdan 4 tanesini gerçekleştirdik. EYT'yi şubat ayı içinde yasalaştırıp, mart ayı içinde de maaşlarını almalarını gerçekleştirmiş olacağız."

"BU AY SONUNDA ULAŞIR DİYE TAHMİN EDİYORUZ"

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz da EYT ile ilgili açıklamasında düzenlemenin Meclis’te önümüzdeki hafta tamamlanacağı düşüncesini dile getirmişti. Yılmaz, "Uzun bir zamandır Çalışma Bakanlığı’mız çalışıyor. Vedat Bey’in açıklamaları önemli. Bu ay sonunda Meclis’imize talepler ulaşır diye tahmin ediyoruz” dedi.