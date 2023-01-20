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Son dakika | EYT ilk maaşlar ne zaman yatacak? Merakla beklenen tarih belli oldu! AK Parti'den açıklama geldi

20.01.2023 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ayrıntılarının paylaşılmasının ardından "EYT Meclise ne zaman gelecek", "EYT ilk maaşlar ne zaman yatacak" gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca EYT'li ilk maaşlarını heyecanla beklerken düzenlemenin Meclise ne zaman geleceği de merak konusu oldu. AK Parti'den hem ilk maaşlar hem de düzenlemenin Meclise geleceği tarihle ilgili açıklama geldi.

Son dakika | EYT ilk maaşlar ne zaman yatacak? Merakla beklenen tarih belli oldu! AK Parti'den açıklama geldi

Son dakika haberi: EYT düzenlemesiyle ilgili AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan önemli açıklamalar geldi. Akbaşoğlu, EYT'lilerin merakla beklediği 2 tarihi açıkladı.

"MARTTA MAAŞLARINI ALMALARINI GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT düzenlemesiyle ilgili önümüzdeki sürece ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"EYT'yi yasalaştıracağız. 5 adımdan 4 tanesini gerçekleştirdik. EYT'yi şubat ayı içinde yasalaştırıp, mart ayı içinde de maaşlarını almalarını gerçekleştirmiş olacağız."

"BU AY SONUNDA ULAŞIR DİYE TAHMİN EDİYORUZ"

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz da EYT ile ilgili açıklamasında düzenlemenin Meclis’te önümüzdeki hafta tamamlanacağı düşüncesini dile getirmişti. Yılmaz, "Uzun bir zamandır Çalışma Bakanlığı’mız çalışıyor. Vedat Bey’in açıklamaları önemli. Bu ay sonunda Meclis’imize talepler ulaşır diye tahmin ediyoruz” dedi.

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