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Emeklileri ilgilendiriyor! Çağrı yaptı: "1 Temmuz'dan önce düzenleme Meclis'ten geçirilmeli"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Temmuz’da tatile girecek. Kök maaş düzenlemesi, tatil öncesi meclisten geçirilmelidir. 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığı, asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir” dedi.

Emeklileri ilgilendiriyor! Çağrı yaptı: "1 Temmuz'dan önce düzenleme Meclis'ten geçirilmeli"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kılıç, konuşmasında, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatı dolayısıyla ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına sabır ve metanet diledi.

AA-20250609-38231494-38231492-ISRAIL_ORDUSUNUN_MUDAHALE_ETTIGI_YARDIM_GEMISININ_ASDOD_LIMANINA_GETIRILMESI_BEKLENIYOR

MADLEEN GEMİSİ HAKKINDA KONUŞTU

Kılıç, Gazze’ye yardım götürmek için İtalya’dan yola çıkan Madleen gemisinin uluslararası sularda İsrail tarafından gerçekleştirilen baskınla durdurulmasına ilişkin, şu sözleri sarf etti:

“Akdeniz’de seyrüsefer İsrail’in iznine tabi değildir. İsrail Akdeniz’in sahibi değildir. Bu saldırı, sadece tekneye değil, Akdeniz’e kıyısı bulunan bütün ülkelerin egemenlik haklarına saldırıdır. Saldırılan teknede herhangi bir savaş malzemesi yoktur, silahlı unsur yoktur, silahlı birey yoktur ve barışçıl amaç daha yola çıkarken teyit edilmiş durumdadır. 2 yıldır söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. İsrail laftan alamaz, İsrail güçten anlar. Zorba, katil, mütecaviz İsrail’in devlet terörü güç kullanarak durdurulmalıdır. İsrail işgal altında tuttuğu topraklardan güç kullanılarak sökülüp atılmalıdır. İsrail sadece Orta Doğu'nun değil yeryüzünün çıban başıdır. Savaşların, işgallerin, istikrarsızlıkların, terör örgütlerinin ve terörist saldırıların kaynağı nedeni İsrail'dir. Siyonizm bir zehirdir, panzehri de bellidir. İsrail’i durdurmak için alacağı en radikal kararlarda, atacağı en keskin adımlarda Türkiye Cumhuriyeti kabinesinin yanında olacağımızı beyan ediyoruz. Yeter ki yürüyün, arkanızdayız”

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‘TÜRKİYE, GIDADA DIŞA BAĞIMLILIĞA KARŞI ÖNLEMLER GELİŞTİRMELİ’

Kılıç, döviz kurundan etkilenen binlerce üreticinin kapıya kilit vurduğunu ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Döviz kurundan etkilenen binlerce üretici kapıya kilit vurdu. On binlerce insanımız tekstilde işsiz kaldı, yeni işyerlerinin kapanması ve yeni on binlerin işsiz kalması da kapıda bekler vaziyettedir. Krizin ve işsizliği artarak devam edeceği görülüyor. Sektör tamamen tükenmeden devlet alacağı tedbirleri almalıdır. Tarımda yaşanan olumsuzluklar da ortadadır. Verilen fiyatlar enflasyon artışlarının gerisinde kalmakta, üretici, maliyetini bile karşılayamamaktadır. Devlet, köylünün, çiftçinin yanında olmalıdır. Üretim aksamamalı, eksilmemelidir. Gıda güvenliği bir milli güvenlik meselesidir. Türkiye hem enerjide hem de gıdada dışa bağımlılığa karşı yeni ve pratik önlemler geliştirmelidir”

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‘KAMU İŞÇİLERİ REFAH PAYINDAN DA YARARLANDIRILMALI

Kılıç, emekliler için yaptığı açıklamada kök maaş düzenlemesinin 1 Temmuz öncesinde Meclis'ten geçmesi gerektiğini ifade ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Temmuz’da tatile girecek. Kök maaş düzenlemesi, tatil öncesi Meclis’ten geçirilmelidir. 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığı, asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir”

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KAMU İŞÇİLERİ ZAM TEKLİFİNİ BEKLİYOR

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Kılıç ayrıca, kamuda çalışan işçilerin devam eden toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

“Türk-İş ve Hak-İş tekliflerini sundu. Üzerinden 3 ay geçmesine rağmen hükümetten bir cevap alınamadı. Kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde acilen ilerleme sağlanmalı ve ücret artışları mutlaka enflasyonun üzerinde kalmalıdır. Kamu işçileri enflasyon ile birlikte refah payından da yararlandırılmalıdır. 3 aylık talepler bugün itibarıyla bile enflasyon artışlarının gerisinde kalmıştır. Eşit işe eşit ücret veya eşel mobil politikası uygulanmalı ücret dengesizlikleri ortadan kaldırılmalıdır”
DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Zam memur zammı emekli
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