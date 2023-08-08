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Emeklilerin 'Ekim' heyecanı! Kulisleri hareketlendiren tarih: En düşük emekli maaşı için 10 bin TL ve seyyanen zam beklentisi...

08.08.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşlarına yeni düzenleme için beklentiler giderek artarken, kulislerde söz konusu düzenlemenin Ekim ayında Meclis'e geleceği konuşulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yeniden değerlendirme yapacağız" mesajı sonrası milyonlar; seyyanen zam, prime göre maaş ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesine çıkarılmasını istiyor.

Emeklilerin 'Ekim' heyecanı! Kulisleri hareketlendiren tarih: En düşük emekli maaşı için 10 bin TL ve seyyanen zam beklentisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında da ele alınan emekli maaşları için yeni düzenlemenin Ekim ayında Meclis'e gelebileceği konuşulmaya başlandı. Milyonlar maaşları için müjde beklerken, emeklinin 3 önemli beklentisi var; seyyanen zam, prim-maaş dengesizliğinin giderilmesi ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesine çıkması. İşte detaylar...

EMEKLİLER İÇİN 'EKİM AYI' BEKLENTİSİ

Temmuz ayında refah payı ile birlikte bütün emeklilerin zam oranı yüzde 25'e tamamlanmıştı. Torba yasada da umduğunu bulamayan milyonlar için Ekim ayında önemli gelişmelerin yaşanabileceği iddia edildi.

ERDOĞAN "YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ

Gözler Meclis'in yeniden mesai yapacağı tarihe çevrilirken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada Aralık ayını işaret ederek "Yeniden değerlendirme yapacağız" demiş, o mesajı da seyyanen zam olarak yorumlanmıştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 10 BİN TL TALEBİ

Shoe Haber'de yer alan habere göre; yüzde 25'lik zam kök maaş üzerinden yapıldığı için pek çok emeklinin emekli maaşı değişmezken, kamuoyunda emekli maaşının en düşük 10 bin TL olması yönünde beklenti oluştu.

PRİME GÖRE MAAŞ DÜZENLEMESİ

Seyyanen zam gibi emekliler, primi daha çok olana daha fazla maaş verilmesini de istiyor.

EKİM AYINDA MECLİS'E GELEBİLİR

Emekli maaşlarıyla ilgili bütün düzenlemelerin ise Ekim ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor.

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