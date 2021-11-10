Emeklilerin gözü bu haberde! En az yapılacak zam oranı kesinleşti

Haziran ve ocak ayları olmak üzere yılda iki kere emeklilerin maaşına zam yapılmaktadır. Bu zamlar ise son 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belli olmaktadır. TÜİK’in açıkladığı son 4 aylık rakamlara göre emekli maaşlarına en az yapılacak zam oranı belli oldu. İşte memur ve memur emeklilerinin maaşında beklenen değişiklikler…

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 6.72 ZAM

TÜİK’in temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı da belli olmaya başladı. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 6.72 olarak hesaplandı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek. Açıklanan 4 aylık yüzde 6.72'lik enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Buna enflasyon farkı da eklenecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YAPILACAK ZAM ORANI DA KESİNLEŞTİ

4 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerine yüzde 3.72 oranında fark kesinleşmiş durumda. Buna Kasım ve Aralık verileri de eklenecek. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı Temmuz'daki yüzde 3'lük zammın üzerindeki orana göre hesaplanıyor. Merkez Bankası'nın tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 olursa bu kez fark 6.17 olacak.

Bu durumda memur ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 11.17'ye çıkacak.

ŞU ANKİ RAKAMLARA GÖRE HESAPLANAN ZAMLI MAAŞLAR NE KADAR?

4 aylık enflasyon verisine göre en düşük emekli maaşları ise şöyle oluştu. Memur emeklisinin en düşük maaşı 4 aylık zamma göre 3.561,55 TL olurken 2000 öncesi emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2.800 liraya, Bağ- Kur esnaf maaşı ise 2.508 liraya yükselmiş oldu.



