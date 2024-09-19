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Emeklilerin hesaplarına inceleme mi başlatıldı? İddialar ortalığı karıştırınca açıklama geldi…

19.09.2024 08:41
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Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı iddiası sosyal medyada gündem oldu. İddialar giderek artınca Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden de açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı. Son 5 yıl geriye dönük kontrol ediliyor." iddiası yalanlandı.

Emeklilerin hesaplarına inceleme mi başlatıldı? İddialar ortalığı karıştırınca açıklama geldi…

Emeklileri yakından ilgilendiren bir son dakika açıklaması geldi. Emeklilerin banka hesaplarıyla yönelik inceleme başlatıldığı iddia edilmişti. Halk TV, Tele 1, ABC Gazetesi söz konusu iddiayı haberleştirmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi gündem olan iddiayı yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı. Son 5 yıl geriye dönük kontrol ediliyor.' iddiası doğru değildir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bazı emeklilerin hesaplarının üçüncü şahıslar veya şirketler tarafından kullanıldığına dair bulgulara ulaştığı bilgisi tamamen asılsızdır.

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"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Bakanlıkça, emeklilerin banka hesaplarına yönelik herhangi bir inceleme başlatılmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
emekli hesap inceleme
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