Emeklilerin zam farkının yatacağı tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların zam farklarının yatacağı tarihi açıkladı.

Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşların 2025 yılı ek ödemeleri yarın hesaplarına yatırılacak.

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz.

Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum"