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Emekliliğiniz veya sigortanız iptal edilebilir! Bu harflere dikkat! e-devletten kontrol edin...

11.05.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli uyarı geldi. İnternetten ya da e-Devlet'ten hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde S, Ş, K gibi harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir.

Emekliliğiniz veya sigortanız iptal edilebilir! Bu harflere dikkat! e-devletten kontrol edin...

Emekli olabilmek için çalışarak ya da kendi işini yaparak veya isteğe bağlı sigorta ilme prim yatırmak zorundayız. İşe ilk girdiğimiz tarihe göre prim gün sayımız belirleniyor. Bu primlerimizin, daha doğrusu hizmetlerimizin dökümünü artık E-Devlet sistemi üzerinden rahatça görebiliyoruz. E-Devlet sistemi üzerinden prim dökümlerini incelerken, bazı harfler karşımıza çıkıyor. Bu harfler emeklilik ve sigortamızı yakından ilgilendiriyor.

sgk

SGK KODLAMA YAPIYOR

Bu tanımlar S (Sahte işyeri), Ş (Şüpheli işyeri) ve K (Kontrollü işyeri) harfleri ile kodlanıyor. 'Ş' harfi, işyerinin şüpheli işyeri kapsamında olduğu ve hakkında denetim/ inceleme yapılacağı anlamı taşıyor.

Denetim, bu işyerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunulup bulunulmadığının tespiti amacıyla yapılıyor.

Denetim sonucuna göre sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse 'Ş' kodu 'S' (sahte işyeri) olarak değiştiriliyor ve bu işyerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal ediliyor.

Herhangi bir sorun olmadığı anlaşılırsa 'Ş' kodu tamamen kaldırılıyor.

Takvim'de yer alan habere göre, denetim sonuçlanmadan da hizmet dökümünde 'Ş' harfi bulunanlar emeklilik talebinde bulunabiliyor, aylıkları da bağlanıyor.

Ancak denetim sonucunda bildirilen hizmetlerin sahte olması nedeniyle iptal edilmesi sonucu emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesiliyor ve yersiz ödenmiş olan aylıklar geri isteniyor.

'Ş' harfi ile gösterilen işyerlerinden adınıza yapılan bildirimler fiili çalışmanıza dayanıyorsa, endişe edilecek bir durum yok.

Eğer bu harfleri görürseniz panik yapmayın.

SGK'dan durumu öğrenebilir, inceleme sonucunu takip edebilirsiniz.

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BUNLARA DİKKAT EDİN

Bir işyerinde fiilen çalışmadan kendinizi orada sigortalı göstermeyin.

İşyeri sahibiyseniz kimseye 'hatır sigortası' yapmayın.

Piyasada sizi sigortalı yapmak vaadiyle dolaşan dolandırıcılara kanmayın. Bunlara paranızı kaptırmayın.

Sık sık hizmet dökümünüzü inceleyip primlerinizi kontrol edin.

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet
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