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Emeklilik başvurunuz geçersiz sayılabilir! EYT prim borcu olanlar ‘ya tutarsa’ dedi, SGK’ya koştu: Hepsinin taleplerine birer birer ret…

18.04.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT yasası ile 3 Mart sonrasında emekli olmaya hak kazanan 2 milyon 250 bin kişinin yaklaşık 1,6 milyonu Sosyal Güvenlik Kurumu SGK’ya başvuruda bulundu. SGK ve Bağ-Kur’lular ilk maaşlarını almaya başlarken yeni bir detay ortaya çıktı. SGK prim borcu olmasına rağmen EYT’den faydalanmak isteyenler başvuruda bulundu ancak başvuruları geçersiz sayıldı. E-Devlet üzerinden 80 defa kayıt yaptırandan, iki-üç yıllık prim eksiğine karşın “ya tutarsa” diye başvuru yapanlar SGK çalışanlarını meşgul etti.

Emeklilik başvurunuz geçersiz sayılabilir! EYT prim borcu olanlar ‘ya tutarsa’ dedi, SGK’ya koştu: Hepsinin taleplerine birer birer ret…

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart-31 Mart arasında başvuruda bulunanlara ilk emekli aylıkları ve ikramiyeleri ödenmeye başladı. 1.6 milyon başvurudan yaklaşık 600 binin işlemleri tamamlanırken mükerrer ve prim borçlusu olanların başvuruları geçersiz sayılıyor. E-Devlet üzerinden 80 defa kayıt yaptırandan, iki-üç yıllık prim eksiğine karşın "ya tutarsa" diye başvuru yapanlar gibi ilginç örnekler de SGK çalışanlarını boş yere meşgul ediyor.

EYT ilk maaş ve tazminatını alan borsaya koştu! EYT ilk maaş ve tazminatını alan borsaya koştu!

BAĞ-KUR'LULAR DA MAAŞINI ALMAYA BAŞLADI

Emeklilik işlemleri tamamlananlar bu aydan itibaren peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor. EYT kapsamında emekli aylığına hak kazanan SGK'lılar ilk aylıklarını ve bayram ikramiyelerini alırken, Bağ-Kur'lulara ise dün itibarıyla yatırılmaya başladı. Emekli Sandığı kapsamındakiler de yarın alacak. Mart ayında müracaatta bulunup emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlananlara 18-26 günlük farklar da yatıyor. Aylıklar ve farklar emeklilik başvurusu yapılırken, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen banka hesaplarına yatırılıyor. Aylık işlemi tamamlanıp banka bildirmeyenler de ikametgâhlarının olduğu bölgedeki Ziraat Bankası'na giderek kimlik numarası ile aylığını, ikramiyesini alabilir.

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İNTERNET, POSTA, SGK MERKEZİ… 3 KOLDAN BAŞVURU

İnternet üzerinden yapılan mükerrer başvurular SGK çalışanlarının işlem yükünü artırırken, mevcut başvuruların da hızlı sonuçlanmasını engelliyor. EYT'den yararlanmak için internetten, posta yoluyla hem de doğrudan SGK merkezlerine olmak üzere aynı anda üç yoldan başvuru yapanlar da bulunuyor. Bağ-Kur borcu olanların emekli olabilmesi için öncelikle bunu kapatması gerekiyor. EYT başvurusu alınsa bile emeklilik işlemleri tamamlanmıyor.

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GSS BORCU EMEKLİLİĞE ENGEL DEĞİL AMA ÖDENMESİ ŞART

GSS borcu bulunması SGK ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılara emekli aylığı bağlanmasına engel olmuyor. Ancak Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı bağlanacak sigortalıların GSS borcunu ödemesi gerekiyor. Kısmi ve part-time çalışanlar için primler tamamlanabilecek. SGK mevzuatına göre 2008'den sonra isteğe bağlı sigorta priminin sigortalılık süresine sayılması için 12 ay yatırılması gerekiyor. Emeklilik dilekçesi de borcun ödendiği tarihte geçerli olacağı için emekli aylığı borcun ödendiği tarihi takip eden ayın başında yatacak.

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KIDEM DESTEĞİ YATMAYA BAŞLADI

Öte yandan Hazine destekli EYT kredisi de kullandırılmaya başlandı. Kıdem tazminatı ödemeleri kredi veren tarafından doğrudan emekli olacak çalışanların hesabına yatırılıyor. Bu destek emekli olacak personelin kıdem tazminatı dışında herhangi bir amaç için kullandırılamıyor. Azami 6 ay ödemesiz dönemi bulunan kredinin vadesi 36 ay olarak belirlendi. KOBİ'ler için kefalet üst limiti 10 milyon lira olarak belirlenirken, kefalet oranı yüzde 75 oldu. Küçük işletme dışındakiler için ise üst limit 20 milyon lira olarak uygulanıyor. Kefaletle birlikte paket kapsamında KOBİ'ler için 13.3 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 28.5 milyon liraya kadar kredi sağlanıyor.

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EN ÇOK TALEP SGK'LI EYT'LİLERDEN

EYT ile emekliliğe hak kazananların 1 milyon 661 bini SGK'lı, 88 bin 626'sı Bağ- Kur, 496 bini de kamu çalışanlarından oluşuyor. Başvuru ve aylık bağlanmada SGK'lılar başı çekiyor. İkinci sırada Bağ-Kur'lular yer alıyor. Emekli Sandığı mensubu memurların EYT'ye ilgisinin düşük olduğu görülüyor. Bu yıl için emekli EYT'den yararlanma hakkına sahip 2 milyon 250 bin kişi olmasına karşın 650 bin kişi henüz başvuruda bulunmadı. Özellikle kamuda emekliliği hak edenler emekli olmak istemiyor. Öğretmen, polis gibi kamu çalışanları 20 bin liranın üzerinde maaş alırken emekli olup gelirlerinin düşmesini istemiyor. (SABAH)


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