Emeklilik dilekçesinde en doğru ay! Memur da özel sektör çalışanı da merak ediyordu: İşte yüksek emekli maaşı almanın tüyosu

Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında yapılacak emekli zammı öncesinde yeni emekli olmaya gün sayanlar ‘emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?’ sorusunu merak ediyordu. Detaylar ortaya çıktı. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR’lular emeklilik dilekçesini yıl içerisinde hangi ayda verirlerse versinler o yıl içinde emekli aylıklarına yapılan tüm artışlardan yararlanabiliyorlar.

Habertürk’te yer alan habere göre, Ocak-Haziran döneminde dilekçe verenlerin emekli maaşı Ocak ayındaki zam yansıtılmış olarak bağlanıyor. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı kapsamındaki artıştan veya olası ilave zamdan da yararlanabiliyorlar. Emeklilik dilekçesini Temmuz – Aralık döneminde veren SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı için de Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamlar yansıtılmış olarak bağlanıyor.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERMEDEN ÖNCE BU DETAYLARI ÖĞRENİN!

SSK ve BAĞ-KUR’lular için emeklilik dilekçesinin Kasım – Aralık ayında mı yoksa Ocak ayında mı verilmesi gerektiği ise ancak yılın sonuna doğru belli oluyor. 2024 yılı enflasyonunun Ocak ve Temmuz aylarında yapılan toplam zammın altında kalacağının belli olması halinde dilekçeyi Kasım – Aralık ayında vermek daha avantajlı. Yıllık enflasyonun Ocak ve Temmuz aylarında yapılan toplam artıştan daha fazla olacağının anlaşılması durumunda ise dilekçeyi Ocak ayında vermek gerekir.

MEMURLAR İÇİN EMEKLİ İKRAMİYESİ DEVREYE GİRİYOR

Yıl içinde emeklilik dilekçesi veren memurlar da Ocak ve Temmuz aylarında yapılan artışlardan yararlanırlar. Ancak, memurların emekli ikramiyesi, dilekçenin verildiği tarihteki katsayı üzerinden hesaplanır. Memurların, emekli ikramiyesinde kayıp yaşamamak için dilekçelerini Mayıs - Haziran yerine Temmuz ayında vermesi daha avantajlıdır.

KIDEM TAZMİNATINDA KAYIP YAŞAMAMAK İÇİN TEMMUZ ÖNE ÇIKIYOR

İşçilerin kıdem tazminatı, son brüt ücretleri üzerinden ödenir. Ancak, kıdem tazminatı tutarı her 6 ayda bir belirlenen kıdem tazminatı tavanını aşamaz. 2024’ün Ocak – Haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 35.058,58 TL’dir. Brüt ücreti tavan tutarı aşan SSK’lıların kıdem tazminatında kayıp yaşamamak için emeklilik dilekçesini Temmuz ayında vermesi gerekir.







