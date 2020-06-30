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Emeklilik için gün sayanların dikkatine! 941 TL ödeyerek emeklilik tarihinizi erkene çekebilirsiniz!

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.06.2020 16:18 | Son Güncelleme

Türk vatandaşı her erkek vatandaş vatani görevini yapmakla mükelleftir. Sağlık sorunu olmayan, eğitim hayatını tamamlayan 18 yaşından büyük her erkek vatandaş, dağıtıldıkları birliklerde vatan topraklarını korurlar. Sigortalı olarak çalışan erkek vatandaşların silahaltına alındıklarında iş hayatına ara vermeleri gerekir. İşte verilen bu ara emeklilik zamanını ve maaşını negatif olarak etkiler.

Emeklilik için gün sayanların dikkatine! 941 TL ödeyerek emeklilik tarihinizi erkene çekebilirsiniz!

Vatani görevini yerine getirmek için askere giden erkek sigortalıların adına, kendisi ve işveren tarafından prim ödemesi gerçekleştirilmez. Yapılmayan prim ödemeleri emeklilik zamanını geciktirmekle kalmaz, aynı zamanda emeklilik maaşının daha düşük olmasına neden olur. Eksik kalan prim miktarından kaynaklanan mağduriyetin giderilmesi için devlet kanalıyla olaya müdahale edilir.

Sigortalıların askerlik süresi kadar prim borçlanması yapmasını ifade eden askerlik borçlanması kartı devreye sokulur. Askerlik borçlanması olarak isimlendirilen hizmet borçlanması, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde çalışan erkek sigortalıların askere gittikleri sürenin tamamı ya da bir kısmının geriye dönük olarak ödenmesine izin verilir. Peki, askerlik borçlanması ne kadar? Nasıl yapılır? Askerlik borçlanması hakkından yararlanmak için geçerli olan şartlar nelerdir? İşte erkek sigortalıların emeklilik konusunda can simidi olan askerlik borçlanmasına dair merak edilen detaylar...

ASKERLİK BORÇLANMASI HAKKINDAN YARARLANMAK İÇİN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN KOŞULLAR NELERDİR?

Genel itibariyle askerlik borçlanması hakkından hizmet akdine bağlı olarak çalışan 4A sigortalılık statüsündekiler, kendi nam ve hesabına bağlı olarak çalışan 4B sigortalılık statüsündekiler ile kamu görevlisi klasmanında değerlendirilen 4C sigortalılık statüsündekiler yararlanabilir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu çerçevesinde askerlik borçlanması için yerine getirilmesi istenen koşullar belirlenmiştir.

İlk adımda askerlik borçlanmasından yararlanmak isteyenlerin T.C. vatandaşı ve 18 yaşından büyük olması gerekir.
Askerlik süresinden önce ya da sonra Emekli Sandığı (4C), SSK (4A) veya BAĞ-KUR (4B) sigortalılık statüsüne mensup olarak SGK'ya bildirilmesi şarttır.
Erkek sigortalıların er, erbaş olarak silahaltına alınmış olmaları ya da yedek subaylık okulunda eğitim görmeleri istenir. Aynı zamanda yedek subaylık okuluna hazırlık aşamasında geçirilen süre de askerlik borçlanması kapsamında değerlendirilir.
Askerlik borçlanmasından yararlanmak için kişilerin askerlik görevini tamamlaması gereklidir. Askerlik görevini yapmayan ya da çeşitli sağlık sorunları nedeniyle askerlik görevinden muaf olanlar borçlanma hakkını kullanamaz.

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

Askerlik borçlanması hakkını kullanabilmek için kişilerin resmi başvurularını iletmeleri gerekir. 4A ve 4B sigortalılık statüsünde olanlar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da Sosyal Güvenlik Merkezlerinden birine başvurularını yönlendirebilirler. 4C sigortalılık statüsündekiler ise; SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına müracaat ederler. Başvuru sırasında kişilerin yanında başvuru dilekçesi, askerlik belgesi ve T.C. kimlik kartının olması yeterli olur.

4A sigortalılık statüsünde olan erkekler aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından desteklenen "4A Askerlik Borçlanması Başvurusu" sayfası üzerinden başvuru yapabilir.

ASKERLİK BORÇLANMASI İÇİN NE KADAR ÖDEME YAPILIR?

Askerlik borçlanması için yapılacak ödememin miktarı o yıl belirlenen brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. Buna göre; askerlik borçlanmasının minimum ve maksimum prim miktarı asgari ücret üzerinden belirlenir. Minimum limit brüt asgari ücretin %32'si ve maksimum limit ise; brüt asgari ücretin %32'sinin 7.5 katıdır. 2020 yılı içerisinde askerlik borçlanmasının aylık en düşük miktarı 941 TL; en yüksek miktar ise 7.006 TL'dir.

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