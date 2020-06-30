Emeklilik için gün sayanların dikkatine! 941 TL ödeyerek emeklilik tarihinizi erkene çekebilirsiniz!

Vatani görevini yerine getirmek için askere giden erkek sigortalıların adına, kendisi ve işveren tarafından prim ödemesi gerçekleştirilmez. Yapılmayan prim ödemeleri emeklilik zamanını geciktirmekle kalmaz, aynı zamanda emeklilik maaşının daha düşük olmasına neden olur. Eksik kalan prim miktarından kaynaklanan mağduriyetin giderilmesi için devlet kanalıyla olaya müdahale edilir.

Sigortalıların askerlik süresi kadar prim borçlanması yapmasını ifade eden askerlik borçlanması kartı devreye sokulur. Askerlik borçlanması olarak isimlendirilen hizmet borçlanması, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde çalışan erkek sigortalıların askere gittikleri sürenin tamamı ya da bir kısmının geriye dönük olarak ödenmesine izin verilir. Peki, askerlik borçlanması ne kadar? Nasıl yapılır? Askerlik borçlanması hakkından yararlanmak için geçerli olan şartlar nelerdir? İşte erkek sigortalıların emeklilik konusunda can simidi olan askerlik borçlanmasına dair merak edilen detaylar...

ASKERLİK BORÇLANMASI HAKKINDAN YARARLANMAK İÇİN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN KOŞULLAR NELERDİR?

Genel itibariyle askerlik borçlanması hakkından hizmet akdine bağlı olarak çalışan 4A sigortalılık statüsündekiler, kendi nam ve hesabına bağlı olarak çalışan 4B sigortalılık statüsündekiler ile kamu görevlisi klasmanında değerlendirilen 4C sigortalılık statüsündekiler yararlanabilir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu çerçevesinde askerlik borçlanması için yerine getirilmesi istenen koşullar belirlenmiştir.