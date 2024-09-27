Emeklilik için iki formül masada! Alacakları maaş dilekçe tarihlerine bağlı! Uzmanı açıkladı: "Reform paketi gelebilir"

2024 yılında emekli olmanın aylıklarda daha avantajlı olması nedeniyle emeklilik dilekçelerin adeta kuyruğa girdi. Yoğunluğun önüne geçmek için çalışmaların başladığı bu dönemde Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, emekliler için iki madde daha eklenecek.

SOSYAL DESTEK VERİLMESİ PLANLANIYOR!

Düzenlemelerin ilki kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalanlar ile ilgili... Maaşlarının sosyal destekle bu seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Bu sayede diğer emekliler ile aynı zam oranından faydalanmaları sağlanacak.

En düşük emekli aylığı temmuzda 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Düzenlemeye gidilmezse, kök aylığı bu tutarın altında olan birçok emekli zam alamayacak.

DAHA ÇOK PRİM DAHA ÇOK MAAŞ

Diğer bir düzenleme ile de prim gün sayısı eşitsizliğinin çözülmesi hedefleniyor. Normal şartlarda 7 bin gün prim ödeyen ile 9 bin gün prim ödeyenler aynı aylığı alabiliyor. Yeni uygulamayla daha çok prim günü olanların daha yüksek aylık almaları sağlanacak.

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram, emekli aylıklarının bağlanma oranlarının yıllık enflasyon ve büyüme oranları ile doğru orantılı olduğunu ifade ederek, "Yani bu oranlar yüksek ise daha fazla fazla maaş alınıyor düşük ise daha az maaş alınıyor" şeklinde konuştu.

Emekli adaylarının bu sene dilekçelerini verirlerse neler olacağını Bayram, şu şekilde aktardı:



"Emekli olacak vatandaşlarımız bu sene emeklilik dilekçesini verirlerse yaklaşık %30 daha fazla maaş alacaklar. Bu da demek oluyor ki ömür boyu alacakları yüksek maaş bu yıl verecekleri maaş dilekçesine emeklilik dilekçesine bağlı eğer gelecek sene emeklilik dilekçesi verirlerse yaklaşık %30 daha düşük maaş bağlanacak kendilerine.

Bununla birlikte emeklilikte yaşa takılanların getirmiş olduğu aktüel yük ve aynı prim gün sayısına sahip olup farklı yıllarda emekli oldukları için farklı maaş alanların durumu tartışılarak buna ilişkin bir düzenleme yapılacak.

Yani emeklilerimizin maaşlarının daha hakkaniyetli olması adına bir maaş skala düzenlemesi yapılacak daha önce emekli olup düşük maaş alanların daha yüksek bir maaş alması sağlanacak buna ilişkin bir reform paketinin üzerinde çalışıldığını ve buna erişim düzenleme geleceğini düşünüyorum."