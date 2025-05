Emeklilik süresi uzayan meslekler hangileri? Hangi mesleklerde yıpranma payı kaldırıldı? SGK resmen açıkladı... İşte yıpranmaya payı kaldırılan meslekler listesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tarafından duyuruda çok sayıda fiili hizmet süresi zammına tabi meslek grubuna kısıtlama getirildiğini açıkladı. Paylaşılan 98 sayfalık listede, 4/A kapsamında fiili hizmet zammına tabi tutulamayacak meslek grupları belirlendi.

TARİH BELLİ OLDU! NİSAN 2025 DÖNEMİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Meslek kodu kısıtlaması sebebiyle hizmet bildirimi yapılması engellenen ancak fiili hizmet süresi zammına tabi işte çalışan sigortalılar için işverence fiili hizmet süresi zammına tabi işte çalışmasını doğrular ve kanıtlar nitelikte belgelerin bağlı olunan SGK ünitesine ibraz edilmesi istenecek. Bahsi geçen uygulama Nisan 2025 dönemine ait hizmetlerin bildiriminden itibaren geçerli olacak.

YIPRANMA PAYI NEDİR?

Yıpranma payı ya da fiili hizmet süresi zammı, bazı meslek gruplarında çalışanların, çalışma şartlarının zorlukları nedeniyle emeklilik sürelerini daha erken tamamlamasına olanak tanıyan süreye deniyor. Bu uygulama ile, gerçek çalışma süresine ek bir süre eklenerek, çalışanların daha önce emekli olabilmesi sağlanıyor.

YIPRANMA PAYI KALDIRILAN MESLEKLER HANGİLERİ?

SGK'nın yayınladığı listede yer alan ve 'yıpranma payı' kapsamında erken emeklilikten yararlanma hakkını kısıtlama getirilen meslek grupları listesi şu şekilde:

1112.1111.08 İlçe Belediye Başkan Yardımcısı

1111.09 İl Belediye Başkan Yardımcısı

1112.02 Kurum Başkanı-Kamu

1112.03 Daire Başkanı

1112.04 Kurum Başkan Üyeleri

1112.05 Genel Müdür

1112.06 Genel Sekreter-Kamu

1112.07 Genel Sekreter-Üniversite

1112.12 Hukuk Müşaviri-Kamu

1112.13 Diğer Müşavirler-Kamu

1112.21 Bölge Müdürü-Kamu

1112.22 Kurum Başkan Yardımcısı-Kamu

1112.23 Genel Müdür Yardımcısı

1112.28 Üst Kurul Üyesi

1112.34 Genel Sekreter Yardımcısı

1112.39 Teftiş Kurulu Başkanı

1112.40 Baş Müdür Yardımcısı

1112.41 Daire Başkan Yardımcısı

1114.01 İşçi Sendikası Genel Sekreteri

1114.02 İşveren Sendikası Genel Sekreteri

1114.04 Oda Başkanı

1114.05 Siyasi Parti Genel Başkanı

1114.06 Siyasi Parti Üst Düzey Yöneticisi

1114.07 Siyasi Parti Genel Sekreteri

1114.08 Siyasi Parti MKYK Üyesi

1114.09 İşçi Sendikası Üst Düzey Yöneticisi

1114.10 İşveren Sendikası Üst Düzey Yöneticisi

1114.11 Memur Sendikası Üst Düzey Yöneticisi

1114.12 İşçi Sendikası Genel Başkanı

1114.13 İşveren Sendikası Genel Başkanı

1114.14 Memur Sendikası Genel Başkanı

1114.15 Dernek, Vakıf, Birlik Ve STK Başkan Ve Üst Düzey

1114.16 Kızılay Genel Başkanı

1114.17 İşyeri Sendika Temsilcisi

1114.18 Genel Sekreter (Sivil Toplum Kuruluşları)

1114.19 Genel Sekreter Yardımcısı (Sivil Toplum Kuruluşları)

1114.20 Genel Sekreter Yardımcısı (Memur Sendikaları)

1114.21 Genel Sekreter Yardımcısı (İşveren Sendikaları)

1114.22 Genel Sekreter Yardımcısı (İşçi Sendikaları)

1114.23 Genel Sekreter Yardımcısı (Siyasi Parti)

1120.01 Armatör

1120.04 Başkan-Özel Sektör

1120.05 Bölge Müdürü-Özel Sektör

1120.06 Genel Müdür-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve

1120.07 Genel Müdür-Bankalar Ve Mali Müesseseler (Özel Ö

1120.08 Genel Müdür-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel

1120.09 Genel Müdür-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör)

1120.10 Genel Müdür-Eğlence, Lokanta, Otel (Özel Sektör)

1120.11 Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör)

1120.12 Genel Müdür-İnşaat Ve İmalat Sanayi (Özel Sektör)

1120.13 Genel Müdür-Kişisel Bakım Ve Temizlik (Özel

1120.14 Genel Müdür-Kültürel Etkinlikler, Sosyal İşler Ve

Uluslararası Teşkilatlar (Özel Sektör)

1120.15 Genel Müdür-Perakende Ve Toptan Ticaret (Özel

1120.16 Genel Müdür-Turizm (Özel Sektör)

1120.17 Diğer Özel Sektör Genel Müdürler

1120.18 Genel Müdür Yardımcısı-Avcılık, Balıkçılık,

1120.19 Genel Müdür Yardımcısı-Bankalar Ve Mali Ö

1120.20 Genel Müdür Yardımcısı-Depolama, İletişim Ve Ö

1120.21 Genel Müdür Yardımcısı-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Ö

1120.22 Genel Müdür Yardımcısı-Eğlence, Lokanta, Otel

1120.23 Genel Müdür Yardımcısı-Gayrimenkul Ticareti / Özel Ö

1120.24 Genel Müdür Yardımcısı-İnşaat Ve İmalat Sanayi

1120.25 Genel Müdür Yardımcısı-Kişisel Bakım Ve Temizlik Ö

1120.26 Genel Müdür Yardımcısı-Kültürel Etkinlikler, Sosyal Ö

İşler Ve Uluslararası Teşkilatlar (Özel Sektör)

1120.27 Genel Müdür Yardımcısı-Perakende Ve Toptan

1120.28 Diğer Özel Sektör Genel Müdür Yardımcıları Ö

1120.30 Kooperatif Birliği Genel Müdürü

1120.31 Kooperatif Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

1120.32 Koordinatör-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve Tarım

1120.33 Koordinatör-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma

1120.34 Koordinatör-Eğitim, Sağlık, Spor, Kültür, Sosyal İşler

1120.35 Koordinatör-Eğlence, Lokanta, Otel

1120.36 Koordinatör-İnşaat, İmalat Sanayi

1120.37 Koordinatör-İş Hizmetleri, Temizleme, Kişisel Bakım

1120.38 Koordinatör-Seyahat Acentesi

1120.39 Koordinatör-Toptan Ve Perakende Satış

1120.40 Koordinatör-Uluslararası Teşkilatlar

1120.42 Tepe Yönetici-İcra Kurulu Başkanı (CEO)

1120.43 Tepe Yönetici-Mali İşlerden Sorumlu (CFO)

1120.44 Yazılım Proje Yöneticisi

1120.45 Yönetici-Spor Kulübü

1120.46 Yönetim Kurulu Başkanı (Özel Sektör)

1120.47 Yönetim Kurulu Üyesi (Özel Sektör)

1120.48 Diğer Üst Düzey Yöneticiler

1120.49 Rektör

1120.50 Rektör Yardımcısı

1120.54 İç Denetim Başkanı

1120.55 Risk Yönetim Başkanı (Banka)

1120.56 Genel Müdür-Madencilik

1211.01 Bütçe Müdürü

1211.02 Döner Sermaye Müdürü

1211.03 İdari İşler Müdürü

1211.04 Fon Yöneticisi

1211.05 İdari Ve Mali İşler Müdürü

1211.06 Muhasebe Müdürü

1211.07 Saymanlık Müdür Yardımcısı

1211.08 Saymanlık Müdürü

1211.09 Şirket Genel Sekreteri

1211.12 Yatırım Fonu Müdürü

1211.13 Banka Müdürü

1211.14 Muhasebe ve Finansman Müdürü

1211.15 Hazine Müdürü (Banka)

1211.16 Hazine Operasyon Müdürü (Banka)

1211.17 Bireysel Operasyon Müdürü (Banka)

1211.18 Kurumsal Operasyon Müdürü (Banka)

1211.19 Risk Yönetim Müdürü (Banka)

1211.20 Kredi Müdürü (Banka)

1211.21 Finans Müdürü (Banka)

1211.22 Bölge Koordinatörü (Banka)

1211.23 Muhasebe Müdür Yardımcısı

1211.24 Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

1212.01 Yönetici (Özlük Hizmetleri)

1212.02 Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri

1212.03 İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi

1212.04 İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı

1213.01 Planlama Müdürü

1213.02 Yönetici-Kamu Ve Özel Teşebbüse Ait Hizmetler

1213.03 Yönetici-Elektrik, Havagazı, Su Ve Sıhhi Tesisat

1213.04 Yönetici-Sigorta

1213.05 Güvenlik Müdürü

1213.08 Şube Müdürü

1213.10 Özel Kalem Müdürü

1213.11 Politika Müdürü

1213.12 Milli Emlak Müdürü

1213.13 Yazı İşleri Müdürü

1213.14 Gümrük Müdürü

1213.15 SPA Merkezi Müdürü

1213.16 Araç Muayene İstasyon Amiri

1213.17 Araç Muayene İstasyon Amir Yardımcısı

1213.18 Arama Ve Kurtarma Birlik Müdürü

1213.19 Bölge Müdürü

1213.20 Proje Danışmanı

1213.21 İcra Müdürü

1213.22 Serbest Bölge Müdürü

1213.23 Müdür Yardımcısı

1213.24 Proje Grup Başkanı

1213.25 Proje Yöneticisi

1213.26 Yönetim Danışmanı

1219.01 Yönetici (İş Hizmetleri)

1219.02 Yönetici-Kişisel Bakım Ve Temizlik

1219.03 Üst Düzey Yöneticisi (İş Hizmetleri)

1219.04 Üst Düzey Yöneticisi (Kişisel Bakım Ve Temizlik)

1219.05 Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü

1219.06 Ticaret Sicili Müdürü

1219.07 Tesis Yöneticisi

1221.01 Diğer Satış Nezaretçileri

1221.02 Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret)

1221.03 Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret)

1221.04 Yönetici-Gayrimenkul İşleri

1221.05 Satış Müdürü/Yöneticisi

1221.06 Satış Müdürü

1221.07 Satış Müdürü (İlaç Ve Tıbbi Malzemeler)

1221.08 Pazarlama Müdürü

1221.09 Operasyon Yöneticisi

1221.10 İthalat-İhracat Müdürü

1221.11 Kurumsal Pazarlama Müdürü (Banka)

1221.12 Satış Müdürü Yardımcısı

1221.13 Uluslararası Ticaret Uzmanı

1221.14 Uluslararası Ticaret ve İşletmecisi

1222.01 Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler

1222.02 Halkla İlişkiler Müdürü (Otel)

1222.03 Kurumsal İletişim Müdürü

1223.01 Yönetici-Araştırma Ve Geliştirme Hizmetleri

1223.02 ARGE Şefi

1223.03 Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu

1223.04 Tarımsal Üretim Kalite Sistem Sorumlusu

1223.05 Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi

1223.06 Tasarım Müdürü

1223.07 Teknoloji Transfer Uzmanı

1311.01 Hayvancılık İşletme Yöneticisi

1311.02 Çiftlik Yöneticisi

1311.03 Plantasyon Ve Uygulama Müdürü (Meyve Bahçesi)

1311.04 Kooperatif Başkanı

1311.05 Kooperatif Müdürü

1311.06 Yönetici (Ormancılık Ve Tomrukçuluk)

1311.07 Kooperatif Başkan Yardımcısı

1311.08 Katip Üye (Kooperatif)

1311.09 Muhasip Üye (Kooperatif)

1312.02 Yönetici (Balıkçılık)

1321.01 Üretim Müdürü (İmalat Sanayi)

1321.02 Üst Düzey Yöneticisi (İmalat Sanayi)

1321.03 Pişmaniye İmal İşletmecisi

1321.04 Fabrika/İşletme Müdürü

1321.05 Ürün Müdürü

1321.06 Kalite Kontrol Müdürü

1321.07 Enerji Yöneticisi

1321.08 Üretim Müdürü (Tekstil)

1321.09 Kalite Güvence Müdürü

1321.10 İşletme Müdürü (Tekstil)

1321.11 Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi

1321.12 İşletme Müdür Yardımcısı

1321.13 Matbaa Müdürü/Yöneticisi

1323.01 Proje Müdürü

1323.02 Üst Düzey Yöneticisi (İnşaat)

1323.03 Müteahhit-İnşaat Sektörü

1323.04 İnşaat Direktörü

1323.05 Saha İnşaat Müdürü

1323.06 Sözleşme Yöneticisi

1323.07 İşletmeye Alma Yöneticisi (İnşaat)

1323.08 Kalite Yöneticisi (İnşaat)

1323.09 Yapı İşleri Müdürü

1324.01 Liman İşletme Müdürü

1324.02 LPG Mesul Müdürü

1324.03 Yönetici (Ardiye Ve Depolama)

1324.04 Yönetici (Ulaşım İşleri)

1324.05 Yol Müdürü (Demiryolu)

1324.06 Satın Alma Yöneticisi/Müdürü

1324.07 Dağıtım Müdürü

1324.08 Üst Düzey Yöneticisi (Ulaştırma, Haberleşme Ve

1324.09 Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi

1324.10 Biyosidal Mesul Müdürü

1324.11 Otomotiv Yedek Parça Yöneticisi

1324.12 Teknik, Yakıt ve Çevre Müdürü

1324.13 Havacılık Yöneticisi

1324.14 Lojistik Operasyon Yöneticisi

1330.01 Yönetici (Haberleşme)

1330.02 Yönetici-Hesaplama Hizmetleri

1330.03 Yönetici (Bilgi İşlem)

1330.04 Yazılım Müdürü

1330.05 Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü

1330.06 Yazılım Koordinatörü

1330.07 Sistem Koordinatörü

1341.01 Çocuk Bakım Hizmet Müdürleri

1341.02 Kuruluş Müdürü (Kreş Gündüz Bakımevi)

1343.01 Emekli Köyü Koordinatörü

1343.02 Hasta Bakımevi Müdürü

1343.03 Huzurevi Koordinatörü

1343.04 Huzurevi Müdürü

1343.05 Yaşlı Bakım Hizmetleri Müdürü

1344.01 Aile Hizmetleri Müdürü

1344.02 Konut Hizmetleri Müdürü

1344.03 Sosyal Yardım Müdürü

1344.04 Vakıf Müdürü

1345.01 Dekan

1345.02 Okul Müdürü

1345.03 Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane)

1345.04 Müdür (Anaokulu)

1345.05 Müdür Yardımcısı (Anaokulu)

1345.06 Eğitim Yöneticisi

1346.01 Yönetici (Bankalar Ve Diğer Mali Müesseseler)

1346.02 Sigorta Brokeri Teknik Personeli Yöneticisi

1346.03 Sigorta Şirketi Teknik Personeli Yöneticisi

1346.04 Sigorta Şirketi Hasar/Tazminat Personeli Yöneticisi

1349.07 Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri

1349.08 Müdür (Hukuk Bürosu)

1349.16 Laboratuvar Müdürü

1349.17 Zabıta Müdürü

1411.01 Pansiyon İşletmecisi

1411.02 Ön Büro Müdürü-Otel

1411.03 Müdür (Öğrenci Yurdu)

1411.04 Motel Müdürü

1411.05 Diğer Ağırlama Ve Konaklama Hizmetleri Yöneticileri

1411.06 Gece Müdürü (otel)

1411.07 Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu)

1411.08 Otel Müdürü

1411.09 Kat Hizmetleri Müdürü (Executive Housekeeper)

1411.10 Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant

1411.11 Misafir İlişkileri Müdürü (Guest Relations Officer)

1411.12 Turizm ve Otel İşletmecisi

1412.01 Bar Müdürü

1412.02 Restoran Yöneticisi

1412.03 Yiyecek-İçecek Yöneticisi (Otel)

1412.04 Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi

1412.05 İ Restoran Müdürü

1412.06 Restoran İşletmecisi

1412.07 Yiyecek İçecek Müdürü

1412.08 Restoran Yönetici Yardımcısı

1412.09 Hızlı Servis (Fast Food) Restoran Yöneticisi

1412.10 Yiyecek ve İçecek İşletmecisi

1420.01 Yönetici (Perakende Ticaret)

1420.02 Yönetici (Toptan Ticaret)

1420.03 Market Müdürü

1420.04 Mağaza Müdürü

1420.05 Balık Toptancısı

1420.06 Kabzımal (Meyve Sebze Toptancısı)

1420.07 Kendi İşletmesinde Çalışan (Toptan Ticaret)

1420.08 Yapı Market İşletme Müdürü

1420.09 Satış Yöneticisi

1431.01 İnternet Kafe İşletmecisi

1431.02 Yönetici (Dinlendirme Hizmetleri)

1431.03 Halı Saha İşletmecisi

1431.04 Spor Tesisi Yöneticisi

1439.01 Diğer Hizmet Müdürleri

1439.02 Gemi Acente Yetkilisi

1439.03 Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM)

1439.04 Otomotiv Servis Müdürü

2120.01 Aktüer

2120.02 Demograf

2120.03 İstatistikçi

2120.04 Matematik Mühendisi

2120.05 Matematikçi

2120.06 Yöneylem Araştırmacısı

2120.07 Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı

2120.08 Matematik Bilgisayar Bilimcisi

2120.09 İstatistik ve Bilgisayar Bilimcisi

2120.10 Bilgisayar Bilimcisi

2132.10 Tarla Ziraati Uzmanı

2132.11 Pedolog (Toprak Bilimci)

2132.12 Olerikültürist-Yağlı Tohum Yetiştirme Uzmanı

2132.14 Su Ürünleri Mühendisi

2132.15 Ziraat Mühendisi (Bitkisel Üretim)

2132.16 Ziraat Mühendisi (Tarım Teknolojisi)

2132.17 Ziraat Mühendisi (Hayvansal Üretim ve Teknolojileri)

2132.18 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi

2132.19 Ziraat Mühendisi

2132.20 Tarım Müşaviri/Danışmanı

2132.21 Orman Mühendisi

2132.22 Orman Endüstri Mühendisi

2132.23 Ziraat Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji)

2132.24 Ziraat Mühendisi (Tarım Ekonomisi)

2132.25 Ziraat Mühendisi (Bahçe Bitkileri)

2132.26 Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma)

2132.27 Ziraat Mühendisi (Süt Teknolojisi)

2132.28 Ziraat Mühendisi (Tarla Bitkileri)

2132.29 Ziraat Mühendisi (Tarım Makineleri ve Teknoloji

2132.30 Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama )

2132.31 Ziraat Mühendisi (Zooteknist)

2132.32 Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme)

2132.33 Su Bilimleri ve Mühendisi

2132.34 Organik Tarım İşletmecisi

2132.35 Organik Tarım Kontrolörü

2132.36 Organik Tarım Sertifikeri

2132.37 İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü

2132.38 İyi Tarım Uygulamaları Sertifikeri

2132.39 İyi Tarım Uygulamaları İç Kontrolörü

2132.40 Tarımsal Genetik Mühendisi

2132.41 Ziraat Mühendisi (Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği)

2132.42 Ziraat Yüksek Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji)

2132.43 Ziraat Mühendisi (Tohum Bilimi ve Teknolojisi)

2133.01 Deniz Kirliliği Önleme Uzmanı

2149.10 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi

2149.23 Gemi ve Yat Tasarımcısı

2149.25 Uçak Bakım ve Onarım Uzmanı

2161.01 Mimar

2161.02 İç Mimar

2161.03 Baş Mimar

2162.01 Peyzaj Mimarı

2162.02 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarı

2163.01 Endüstriyel Ve Ticari Ürünler Dekoratörü

2163.02 Endüstriyel Tasarımcı

2163.03 Sahne Dekorları ve Kostümü Sanatçısı

2163.04 Dekoratif El Sanatları Teknisyeni

2163.05 Stilist

2163.06 Moda Tasarım Teknisyeni

2163.07 Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri

2163.08 Hazır Giyim Teknikeri

2163.09 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Teknikeri

2163.10 Endüstriyel Tasarım Mühendisi

2163.11 Çocuk Giysi Tasarımı Teknisyeni

2163.12 Erkek Giyim Modelisti/Erkek Giysi Tasarım

2163.13 Kadın Giysi Tasarım Teknisyeni

2163.14 Moda Tasarımcısı

2163.15 Ürün Geliştirme Elemanı (Tekstil)

2163.16 Ürün Geliştirme Elemanı (Metal)

2163.17 Brode Tasarımcısı

2163.18 Tekstil Tasarımcısı

2163.19 Moda ve Tekstil Tasarımcısı

2163.20 Stil Ve İmaj Danışmanı

2163.21 Takı İmalat Teknisyeni

2163.22 El Sanatları Tasarımcısı

2163.23 Desinatör (Tekstil)

2163.24 Ürün Geliştirme Elemanı

2163.25 Moda Yönetimi Meslek Elemanı

2163.26 Ambalaj Tasarımı Teknikeri

2163.27 Gelinlik Stilisti

2163.28 Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü

2163.29 Mobilya Tasarımcısı

2163.30 Mücevherat Mühendisi

2163.31 Takı Tasarımı Uzmanı

2163.32 Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımcısı

2163.33 ARGE Elemanı

2163.34 Dokuma Kumaş Desinatörü

2163.35 Moda Tasarım Teknikeri

2163.36 Dokuma Kumaş Tasarımcısı

2163.37 Kostüm Tasarımcısı ( Film, Sahne Sanatları )

2163.38 Koku Uzmanı

2163.39 Jakarlı Dokuma Kumaş Desinatörü

2164.01 Şehir (Kent) Plancısı

2164.02 Trafik Planlamacısı

2164.03 Proje Destek Elemanı (Mimari)

2164.04 Numarataj Elemanı

2165.01 Arazi Topoğrafı

2165.02 Diğer Topoğraflar

2165.03 Fotogrametrist

2165.04 Harita Mühendisi

2165.06 Su Topoğrafı

2165.07 Topoğraf

2165.08 Jeodezi ve Fotogrametri/Harita/Geomatik Mühendisi

2165.09 Hidrolog

2165.10 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı

2165.11 Hidrolog Yardımcısı

2165.12 Tapu ve Kadastro Uzmanı

2166.01 Grafiker

2166.02 Web Tasarımcısı

2166.03 Sayfa Sekreteri

2166.04 Diğer Reklam Ressamları Ve Desinatörleri

2166.05 Görsel İletişim Tasarımcısı

2166.06 Grafik Tasarımcısı

2166.07 Grafik Teknisyeni

2166.08 Grafik Tasarımı Teknikeri

2166.09 Tasarım Ve Basım-Yayımcılık Teknikeri

2166.10 Grafik Animasyoncu

2166.11 Çoklu Ortam (Multimedya) Tasarımcısı

2166.12 Yayın Tasarımcısı

2166.13 Çizer (İllüstratör)

2166.14 İletişim Tasarımı Uzmanı

2166.15 Sayfa Operatörü

2166.16 Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max)

2166.17 Çizgi Film ve Animasyoncu

2166.18 Artırılmış Gerçeklik Uzmanı

2166.19 Canlandırma Yönetmeni (Post Prodüksiyon)

2166.20 Canlandırmacı (Post Prodüksiyon)

2166.21 Dikey Kurgucu (Post Prodüksiyon)

2166.22 İletişim Tasarımı ve Yönetimi Uzmanı

2166.23 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Teknikeri

2166.24 Basım Teknolojileri Uzmanı

2166.25 Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Teknikeri

2250.01 Veteriner Hekim

2250.02 Epidemiyolog (Veteriner)

2250.03 Halk Sağlığı Veterineri

2250.04 Hayvan Patalogu

2250.05 Hayvancılık Mütehassısı

2250.06 İntörn Veteriner

2250.07 Diğer Veterinerler

2310.02 Alman Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2310.03 Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2310.04 Analitik Kimya Öğretim Üyesi

2310.05 Antrenörlük Eğitimi Öğretim Üyesi

2310.06 Antropoloji Öğretim Üyesi

2310.07 Arap Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2310.08 Arkeoloji Öğretim Üyesi

2310.09 Batı Sanatı Ve Çağdaş Sanat Öğretim Üyesi

2310.10 Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi

2310.11 Besin Analizleri Öğretim Üyesi

2310.12 Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Öğretim Üyesi

2310.13 Bilgi Ve Belge Yönetimi Öğretim Üyesi

2310.14 Bilgisayar Bilimleri Öğretim Üyesi

2310.15 Bilgisayar Destekli Tasarım Öğretim Üyesi

2310.16 Bilgisayar Donanımı Eğitimi Öğretim Üyesi

2310.17 Bilgisayar Donanımı Öğretim Üyesi

2310.18 Bilgisayar Kontrol-Kumanda Sistemleri Eğitimi

2310.19 Ö Ü Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi

2310.20 Bilgisayar Yazılım Eğitimi Öğretim Üyesi

2310.21 Bilgisayar Yazılımı Öğretim Üyesi

2310.22 Bilgisayarlı Eğitim Teknolojisi Öğretim Üyesi

2310.23 Bilim Tarihi Öğretim Üyesi

2310.24 Bina Bilgisi Öğretim Üyesi

2310.25 Biyokimya Öğretim Üyesi

2310.26 Biyoloji Öğretim Üyesi

2310.27 Biyoteknoloji Öğretim Üyesi

2310.28 Bizans Sanatı Öğretim Üyesi

2310.29 Botanik Öğretim Üyesi

2310.30 Bölgesel Coğrafya Öğretim Üyesi

2310.31 Bulgar Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2310.32 Coğrafi Bilgi Sistemleri (Kamu Ölçmeleri) Öğretim

2310.33 ÜCoğrafya Öğretim Üyesi

2310.34 Çağdaş Yunan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2310.35 Çevre Bilimleri Öğretim Üyesi

2310.36 Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi

2310.37 Çevre Teknolojisi Öğretim Üyesi

2310.38 Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretim Üyesi

2310.39 Deneysel Psikoloji Öğretim Üyesi

2310.40 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi

2310.41 Devreler Ve Sistemler Öğretim Üyesi

2310.42 Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri

2310.43 Dil Ve Edebiyat Öğretim Üyesi

2310.44 Dilbilim Öğretim Üyesi

2310.48 Öğretim Görevlisi

2310.49 Ekoloji Öğretim Üyesi

2310.50 Ekonomi Ve Ticaret Öğretim Üyesi

2310.51 Elektrik Elektronik Ve Telekomünikasyon Öğretim

2310.52 ÜElektrik Makinaları Öğretim Üyesi

2310.53 Elektrik Öğretim Üyesi

2310.54 Elektrik Tesisleri Öğretim Üyesi

2310.55 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi

2310.56 Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği

2310.57 Ö Ü Elektronik Öğretim Üyesi

2310.58 Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Öğretim

2310.59 ÜEndodonti Öğretim Üyesi

2310.60 Endüstri İlişkileri Öğretim Üyesi

2310.61 Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi

2310.62 Endüstriyel Sanatlar Öğretim Üyesi

2310.63 Enerji Öğretim Üyesi

2310.64 Enerji Ve Ulaşım Teknolojisi Öğretim Üyesi

2310.65 Ermeni Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2310.66 Eskiçağ Tarihi Öğretim Üyesi

2310.67 Etnoloji Öğretim Üyesi

2310.77 Fars Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2310.78 Felsefe Öğretim Üyesi

2310.79 Felsefe Tarihi Öğretim Üyesi

2310.80 Fizik (Biyolojik) Antropoloji Öğretim Üyesi

2310.81 Fizik Bilimi Öğretim Üyesi

2310.82 Fiziki Coğrafya Öğretim Üyesi

2310.83 Fotogrametri Öğretim Üyesi

2310.84 Fransız Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2310.85 Gelişim Psikolojisi Öğretim Üyesi

2310.86 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi

2310.87 Gemi Yönetimi Mühendisliği Öğretim Üyesi

2310.88 Genel Biyoloji Öğretim Üyesi

2310.89 Genel Dilbilim Öğretim Üyesi

2310.90 Genel Jeoloji Öğretim Üyesi

2310.91 Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Öğretim Üyesi

2310.92 Genel Türk Tarihi Öğretim Üyesi

2310.93 Geoteknik Öğretim Üyesi

2310.94 Güney-Batı (oğuz) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları

2310.95 Ö Ü Güney-Doğu (türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri Ve

2310.96 Halkbilimi Öğretim Üyesi Ö Ü

2310.97 Hayati Ve Tıbbi Bilimler Öğretim Üyesi

2310.98 Hidrobiyoloji Öğretim Üyesi

2310.99 Hidrolik Öğretim Üyesi

2311.00 Hidromekanik Ve Hidrolik Makinalar Öğretim Üyesi

2311.01 Hindoloji Öğretim Üyesi

2311.02 Hititoloji Öğretim Üyesi

2311.03 Hollanda Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2311.04 Hukuk İlmi Öğretim Üyesi

2311.05 Hungaroloji Öğretim Üyesi

2311.06 İktisat Öğretim Üyesi

2311.07 İngiliz Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2311.08 İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi

2311.09 İspanyol Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2311.10 İtalyan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2311.11 Japon Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2311.12 Jeodezi Öğretim Üyesi

2311.13 Jeodezi Ve Fotogrametri (Harita Ve Kadastro)

2311.14 Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Ö Ü

2311.15 Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi

2311.16 Kartoğrafya Öğretim Üyesi

2311.17 Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi

2311.18 Kimyasal Teknolojiler Öğretim Üyesi

2311.19 Klasik Arkeoloji Öğretim Üyesi

2311.20 Klinik (Uygulamalı) Psikoloji Öğretim Üyesi

2311.21 Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı

2311.22 Ö Ü Konstrüksiyon Ve İmalat Öğretim Üyesi

2311.23 Kontrol Ve Kumanda Sistemleri Öğretim Üyesi

2311.24 Kore Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2311.25 Kumanda Ve Kontrol Sistemleri Öğretim Üyesi

2311.26 Kurumlar Sosyolojisi Öğretim Üyesi

2311.27 Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları

2311.28 Ö Ü Kuzey-Doğu (saha (Yakut) , Tuva, Hakas, Altay)

Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi

2311.29 Latin Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2311.30 Leh Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2311.40 Mimarlık Öğretim Üyesi

2311.41 Mimarlık Tarihi Öğretim Üyesi

2311.42 Mineraloji Ve Petrografi Öğretim Üyesi

2311.43 Moleküler Biyoloji Öğretim Üyesi

2311.44 Mühendislik Ve Mimarı Öğretim Üyesi

2311.46 Okutman (Almanca)

2311.47 Okutman (Fransızca)

2311.48 Okutman (İngilizce)

2311.49 Okutman (Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi)

2311.50 Okutman (Türk Dili)

2311.51 Opera Sanat Dalı Öğretim Üyesi

2311.53 Ortaçağ Tarihi Öğretim Üyesi

2311.55 Osmanlı Medeniyeti Ve Müesseseleri Tarihi Öğretim

2311.56 Ü

Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi

2311.58 Ölçme Tekniği Öğretim Üyesi

2311.59 Paleoantropoloji Öğretim Üyesi

2311.60 Pedodonti Öğretim Üyesi

2311.61 Periodontoloji Öğretim Üyesi

2311.62 Piyano Sanat Dalı Öğretim Üyesi

2311.63 Tarih Öncesi Arkeolojisi Öğretim Üyesi

2311.64 Prohistorya Ve Önasya Arkeolojisi Öğretim Üyesi

2311.65 Proses Ve Reaktör Tasarımı Öğretim Üyesi

2311.66 Protetik Diş Tedavisi Öğretim Üyesi

2311.67 Psikoloji Öğretim Görevlisi

2311.69 Restorasyon Öğretim Üyesi

2311.70 Romen Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2311.71 Rus Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2311.72 Sanat Tarihi Öğretim Üyesi

2311.73 Sinoloji Öğretim Üyesi

2311.74 Sistematik Felsefe Ve Mantık Öğretim Üyesi

2311.75 Sosyal (Kültürel) Antropoloji Öğretim Üyesi

2311.76 Sosyal Psikoloji Öğretim Üyesi

2311.77 Sosyoloji Öğretim Üyesi

2311.78 Spor Yönetimi Öğretim Üyesi

2311.79 Su Altı Arkeolojisi Öğretim Üyesi

2311.80 Sumeroloji Öğretim Üyesi

2311.81 Tarih Öğretim Üyesi

2311.82 Tarih, Felsefe, Sosyoloji Ve İlgili Sosyal Bilimler

2311.83 Ö Ü Telekomünikasyon Öğretim Üyesi

2311.84 Temel İşlemler Öğretim Üyesi

2311.85 Termodinamik Ve Enerji Öğretim Üyesi

2311.86 Termodinamik Ve Isı Tekniği Öğretim Üyesi

2311.88 Toplumsal Yapı Ve Değişme Öğretim Üyesi

2311.89 Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2311.90 Türk Ve İslam Sanatı Öğretim Üyesi

2311.91 Türkiye Coğrafyası Öğretim Üyesi

2311.92 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretim Üyesi

2311.93 Ulaştırma Mühendisliği Öğretim Üyesi

2311.94 Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi

2311.95 Urdu Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2311.97 Uygulamalı Dilbilim Öğretim Üyesi

2311.98 Uygulamalı Jeoloji Öğretim Üyesi

2311.99 Uygulamalı Sosyoloji Öğretim Üyesi

2312.00 Uzaktan Algılama Öğretim Üyesi

2312.01 Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı Öğretim

Ü

2312.02 Yakınçağ Tarihi Öğretim Üyesi

2312.03 Yapı Bilgisi Öğretim Üyesi

2312.04 Yapı İşletmesi Öğretim Üyesi

2312.05 Yapı Malzemeleri Öğretim Üyesi

2312.06 Yapı Öğretim Üyesi

2312.07 Yaylı Çalgılar Keman Sanat Dalı Öğretim Üyesi

2312.08 Yaylı Çalgılar Kontrabas Sanat Dalı Öğretim Üyesi

2312.09 Yaylı Çalgılar Viyola Sanat Dalı Öğretim Üyesi

2312.10 Yaylı Çalgılar Viyolonsel Sanat Dalı Öğretim Üyesi

2312.11 Yeniçağ Tarihi Öğretim Üyesi

2312.12 Yöneylem Araştırması Öğretim Üyesi

2312.13 Yunan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

2312.14 Ziraat Bilimleri Öğretim Üyesi

2312.15 Zooloji Öğretim Üyesi

2312.16 Araştırma Görevlisi

2320.01 Ağaç İşleri Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.02 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni

2320.03 Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni

2320.04 Yapı Ressamlığı Öğretmeni

2320.05 Yapı Tasarım Öğretmeni

2320.06 Besin/Gıda Teknolojisi-Ev Yönetimi ve Beslenme

2320.07 ÖBesin Teknolojisi Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.08 Bilgisayar Bakım Ve Onarım Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.09 Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.10 Büro Yönetimi Öğretmeni

2320.11 Ciltleme Ve Serigrafi Öğretmeni (Orta Öğretim)

2320.12 Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni

2320.13 Çocuk Gelişimi Öğretmeni

2320.14 Değirmencilik Öğretmeni-Orta Öğretim

2320.15 Dekoratif Sanatlar Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.16 Dizgi Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.17 Döküm Öğretmeni

2320.18 El Sanatları/Dekoratif Sanatlar Öğretmeni

2320.19 El Sanatları Öğretmeni

2320.20 Elektrik Öğretmeni

2320.21 Elektronik/Telekomünikasyon Öğretmeni

2320.22 Elektronik Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.23 Endüstriyel Elektronik Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.24 Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni

2320.25 Enerji Öğretmeni

2320.26 Ev İdaresi Bilimi Ve Genel Hemşirelik Öğretmeni

2320.27 Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Öğretmeni Ö

2320.28 Gemi Makineleri Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.29 Giyim/Hazır Giyim/Moda Tasarımı Öğretmeni

2320.30 Giyim Endüstrisi Öğretmeni

2320.31 Giyim Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.32 Grafik /Grafik ve Fotoğraf Öğretmeni

2320.33 Güverte Avlama Öğretmeni (Orta Öğretim)

2320.34 Güvertecilik Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.35 Güzel Sanatlar Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.36 Harita Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.37 Hazır Giyim Öğretmeni

2320.38 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni

2320.39 İş Eğitimi (İş Ve Teknik Eğitim) Öğretmeni

2320.40 İşletme Öğretmeni

2320.41 Kalıp Öğretmeni

2320.42 Konaklama İşletmeciliği Öğretmeni

2320.43 Kontrol Öğretmeni (Kontrol Sistemleri ve

2320.44 Kuaförlük/Cilt Bakımı ve Güzellik Bilgisi Öğretmeni

2320.45 Kuaförlük-Cilt Bakım Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.46 Kütüphanecilik Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.50 Matbaa Öğretmeni

2320.51 Mekatronik Öğretmeni

2320.52 Metal İşleri Öğretmeni

2320.53 Metalurji Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.54 Mikro Teknoloji Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.55 Milli Güvenlik Öğretmeni (Orta Öğretim)

2320.56 Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmeni

2320.57 Moda Tasarımı Öğretmeni

2320.58 Model Öğretmeni

2320.59 Motor (Otomotiv) Öğretmeni

2320.60 Muhasebe Grubu Öğretmeni

2320.61 Nakış Öğretmeni

2320.62 Okul Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni

2320.63 Otomotiv Öğretmeni

2320.64 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Öğretmeni

2320.65 Psikoloji Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.66 Radyoculuk Öğretmeni (Orta Öğretim)

2320.67 Resim / Grafik Öğreticisi

2320.68 Resim/ Resim İş Öğretmeni

2320.69 Restorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.70 Sanat Tarihi Öğretmeni

2320.71 Sekreterlik Grubu Öğretmeni

2320.72 Seramik Öğretmeni

2320.73 Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği

2320.74 ÖSosyal Bilgiler Öğretmeni

2320.75 Su Ürünleri Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.76 Tarım Makineleri Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.77 Tarımsal Bilim Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.78 Tasarım Ve Konstrüksiyon Öğretmeni

2320.79 Teknik Öğretim Öğretmeni (Orta Öğretim)

2320.80 Teknik Resim Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.81 Tekstil Dokuma Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.82 Tekstil Dokuma Ve Örgü Öğretmeni

2320.83 Tekstil İplikçilik Öğretmeni (Orta Öğretim)

2320.84 Tekstil Kalite Kontrol Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.85 Tekstil Öğretmeni

2320.86 Tekstil Terbiye Öğretmeni

2320.87 Tekstil, Boya, Baskı Ve Desen Öğretmeni2320.88 Telekomünikasyon Öğretmeni-Ortaöğretim

2320.89 Tesisat Öğretmeni

2320.90 Talaşlı (Tesviye ) Üretim Öğretmeni

2320.91 Trikotaj Öğretmeni

2320.92 Turizm Ve Otelcilik Grubu Öğretmeni

2320.93 Yapı/Yapı Ressamı/Harita ve Kadastro Öğretmeni

2320.94 Yapı Öğretmeni

2320.96 Adalet Öğretmeni

2320.97 Ahşap Teknolojisi Öğretmeni

2320.99 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Öğretmeni

2321.01 Bahçe Peyzaj Öğretmeni

2321.02 Bahçe ve Tarla Bitkileri Öğretmeni

2321.03 Bahçecilik Öğretmeni

2321.04 Bilişim Teknolojileri (Bilgisayar) Öğretmeni

2321.05 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni

2321.06 Çelik Gemi Yapımı Öğretmeni

2321.07 Çevre Sağlığı Öğretmeni

2321.08 Diş Protez Öğretmeni

2321.09 Eğlence Hizmetleri Öğretmeni

2321.10 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Öğretmeni

2321.11 Fotoğraf Öğretmeni

2321.12 Gemi Elektroniği Öğretmeni

2321.13 Gemi Ressamlığı Öğretmeni

2321.14 Gemi Tesisatı Öğretmeni

2321.15 Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı Öğretmeni

2321.16 Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni

2321.17 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

2321.18 ÖHasta ve Yaşlı Hizmetleri Öğretmeni

2321.19 Hayvan Sağlığı Öğretmeni

2321.20 Hayvan Sağlığı Laboratuarı Öğretmeni

2321.21 Hemşirelik Öğretmeni

2321.22 İç Mekan Dekorasyon Öğretmeni

2321.23 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Öğretmeni

2321.24 İzabe Öğretmeni

2321.25 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Öğretmeni

2321.26 Kuyumculuk Teknolojisi Öğretmeni

2321.27 Makine ve Kalıp Öğretmeni

2321.28 Meteoroloji Öğretmeni

2321.29 Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni

2321.30 Müzik Aletleri Yapımı Öğretmeni

2321.31 Ortopedik Protez ve Ortez Öğretmeni

2321.32 Pazarlama ve Perakende Öğretmeni

2321.33 Plastik Sanatlar Öğretmeni

2321.34 Plastik Teknolojisi Öğretmeni

2321.35 Radyo - Televizyon Öğretmeni

2321.36 Radyoloji Öğretmeni

2321.37 Raylı Sistemler Elektrik - Elektronik Öğretmeni

2321.38 Raylı Sistemler İnşaat Öğretmeni

2321.39 Raylı Sistemler İşletme Öğretmeni

2321.40 Raylı Sistemler Makine Öğretmeni

2321.41 Raylı Sistemler Mekatronik Öğretmeni

2321.42 Sağlık Bilgisi Öğretmeni

2321.43 Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Öğretmeni

2321.44 Seramik ve Cam Teknolojisi Öğretmeni

2321.45 Tarım Laboratuarı Öğretmeni

2321.46 Tekne ve Yat Yapımı Öğretmeni

2321.47 Tekstil Makineleri Öğretmeni

2321.48 Kaynak Öğretmeni

2321.49 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmeni

2321.51 Uçak Bakım / Uçak Elektroniği Öğretmeni

2321.52 Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor Öğretmeni

2321.53 Ulaştırma Hizmetleri Öğretmeni

2321.54 Yapı Dekorasyon Öğretmeni

2321.55 Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni

2321.56 Görsel Sanatlar Öğretmeni

2330.01 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni

2330.02 Biyoloji Öğretmeni

2330.03 Coğrafya Öğretmeni

2330.04 Diğer Orta Öğretim Öğretmenleri

2330.05 Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni

2330.06 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

2330.07 Felsefe Grubu Öğretmeni

2330.08 Fizik Öğretmeni

2330.09 Kimya Öğretmeni

2330.10 Matematik Öğretmeni

2330.11 Müzik Öğretmeni

2330.12 Orta Öğretim Öğretmeni

2330.13 Fen Bilgisi Öğretmeni

2330.14 Tarih Öğretmeni

2330.15 Yabancı Dil Öğretmeni

2341.01 Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim)

2341.02 Türkçe Öğretmeni

2341.03 Diğer Sınıf Öğretmenleri

2341.04 Sınıf Öğretmeni

2341.05 İlköğretim Matematik Öğretmeni

2341.06 Teknoloji Tasarım Öğretmeni

2342.01 Okul Öncesi Öğretmeni

2342.02 Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri

2342.03 Çocuk Gelişimcisi

2351.01 Duyusal Öğretim Uzmanı (Göz Ve Kulağa Hitap)

2351.02 Öğretim Metotları Danışmanı

2351.03 Ölçme Ve Değerlendirme Uzmanı

2351.04 Test Geliştirme Uzmanı

2351.05 Sınav Araştırma Uzmanı

2351.06 Sınav Hizmetleri Uzmanı

2351.07 Okul Müfettişi

2351.08 Eğitim Teknoloğu

2351.09 Eğitim Öğretim Planlayıcısı

2352.01 Özel Eğitim Öğretmeni

2352.02 Görme Engelliler Sınıf Öğretmeni

2352.03 Öğretmen (Ortopedik Özürlüler)

2352.04 İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni

2352.05 Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni

2352.06 Üstün Zekalılar Öğretmeni

2352.08 İşaret Dili Tercümanı

2352.09 İşaret Dili Öğreticisi ve Tercümanı

2353.01 İtalyanca Öğretmeni

2353.02 Japonca Öğretmeni

2353.03 İspanyolca Öğretmeni

2353.04 Fransızca Öğretmeni

2353.05 Rusça Öğretmeni

2353.06 Arapça Öğretmeni

2353.07 Almanca Öğretmeni

2353.08 İngilizce Öğretmeni

2353.09 Çince Öğretmeni

2353.10 Yunanca Öğretmeni

2353.11 Türkçe Öğretmeni (Dil Kursu)

2353.12 Macarca Öğretmeni

2353.13 Bulgarca Öğretmeni

2353.14 Urduca Öğretmeni

2353.15 Hollandaca Öğretmeni

2353.16 Farsça Öğretmeni

2353.17 Hintçe Öğretmeni

2353.18 Korece Öğretmeni

2353.19 Latince Öğretmeni

2353.20 Lehçe Öğretmeni

2353.21 Osmanlıca Öğretmeni

2354.01 Piyano Eğitmeni

2355.01 Dans Öğretmeni (Özel Kurs)

2355.02 Drama Öğretmeni (Özel Kurs)

2355.03 Folklor Öğretici Veya Eğiticileri (Özel Kurs)

2355.04 Heykel Öğretmeni (Özel Kurs)

2355.05 Resim - Resim İş Öğretmeni

2355.06 Diğer Sanat Öğretmenleri (Özel Kurs)

2355.07 Halk Oyunları Eğitmeni

2356.01 Bilgisayar Eğiticisi

2356.02 Bilgi Teknoloji Danışmanı

2359.01 Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim)

2359.02 Diğer Öğretmenler

2359.03 Rehber Öğretmen

2359.04 Usta Öğretici (Ahşap Doğrama Vekaplamacılığı)

2359.05 Usta Öğretici (Betonarme Demirciliği)

2359.06 Usta Öğretici (Betonarme Kalıpçılığı Ve Çatıcılık)

2359.07 Usta Öğretici (Boyacılık Ve Yüzey Hazırlama)

2359.08 Usta Öğretici (Cilt Bakımı Ve Güzellik)

2359.09 Usta Öğretici (Çocuk Giyim Modelistliği)

2359.10 Usta Öğretici (Deri Giyim)

2359.11 Usta Öğretici (Döşeme Veduvar Kaplamacılığı)

2359.12 Usta Öğretici (Duvarcılık)

2359.13 Usta Öğretici (Erkek Giyim Modelistliği)

2359.14 Usta Öğretici (Erkek Terziliği)

2359.15 Usta Öğretici (Gemi İnşa)

2359.16 Usta Öğretici (Harita Ve Kadastro)

2359.17 Usta Öğretici (Isıtma Ve Doğal Gaz İç Tesisatçılığı)

2359.18 Usta Öğretici (Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihazlar

2359.19 Usta Öğretici (Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçılık)

2359.20 Usta Öğretici (İç Giyim Modelistliği)

2359.21 Usta Öğretici (Kadın Giyim Modelistliği)

2359.22 Usta Öğretici (Kadın Terziliği)

2359.23 Usta Öğretici (Kağıt Üretimi)

2359.24 Usta Öğretici (Kaloriferci)

2359.25 Usta Öğretici (Kat Elemanlığı)

2359.26 Usta Öğretici (Model Makinecilik)

2359.27 Usta Öğretici (Ön Büro Elemanlığı)

2359.28 Usta Öğretici (Pvc Doğrama İmalat Ve Montajcılığı)

2359.29 Usta Öğretici (Restorasyon)

2359.30 Usta Öğretici (Sıvacılık)

2359.31 Usta Öğretici (Anaokulu)

2359.32 Usta Öğretici (Aşçılık)

2359.33 Usta Öğretici (Barmenlik)

2359.34 Usta Öğretici (Çini Dekorlama)

2359.35 Usta Öğretici (Dokumacılık)

2359.36 Usta Öğretici (El Sanatları)

2359.37 Usta Öğretici (Endüstriyel Kalıpçılık)

2359.38 Usta Öğretici (Endüstriyel Modelleme)

2359.39 Usta Öğretici (Erkek Berberliği)

2359.40 Usta Öğretici (Et Ve Et Ürünleri İşlemeciliği)

2359.41 Usta Öğretici (Fırıncılık)

2359.42 Usta Öğretici (Fotoğrafçılık)

2359.43 Usta Öğretici (Frezecilik)

2359.44 Usta Öğretici (Görüntü Ve Ses Sistemleri)

2359.45 Usta Öğretici (Güvenlik Sistemleri)

2359.46 Usta Öğretici (Haberleşme Sistemleri)

2359.47 Usta Öğretici (Isıl İşlemciliği)

2359.48 Usta Öğretici (İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı)

2359.49 Usta Öğretici (İş Makineleri Bakım Onarımcılığı)

2359.50 Usta Öğretici (Kantin İşletmeciliği)

2359.51 Usta Öğretici (Kaynakçılık)

2359.52 Usta Öğretici (Kesimcilik-Ayakkabı İmalatçılığı)

2359.53 Usta Öğretici (Kirkitli Dokuma)

2359.54 Usta Öğretici (Kuaförlük)

2359.55 Usta Öğretici (Kuru Temizlemecilik)

2359.56 Usta Öğretici (Kuyumculuk Altın-Gümüş İşlemeciliği)

2359.57 Usta Öğretici (Matbaacılık)

2359.58 Usta Öğretici (Mermercilik Ve Süsleme Taşçılığı)

2359.59 Usta Öğretici (Metal Doğramacılığı)

2359.60 Usta Öğretici (Metal Levha İşlemeciliği (Bakırcılık)

2359.61 Usta Öğretici (Mobilya Döşemeciliği)

2359.62 Usta Öğretici (Mobilya İskeletçiliği)

2359.63 Usta Öğretici (Mobilyacılık)

2359.64 Usta Öğretici (Motorlu Araçlar Lpg Sistemleri Bakım

2359.65 Usta Öğretici (Motosiklet Tamirciliği)

2359.66 Usta Öğretici (Oto Döşemeciliği)

2359.67 Usta Öğretici (Otomasyon Sistemleri)

2359.68 Usta Öğretici (Otomotiv Boyacılığı)

2359.69 Usta Öğretici (Otomotiv Elektrikçiliği)

2359.70 Usta Öğretici (Otomotiv Elektro-Mekanikerliği)

2359.71 Usta Öğretici (Otomotiv Gövdeciliği)

2359.72 Usta Öğretici (Otomotiv Mekanikerliği)

2359.73 Usta Öğretici (Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği)

2359.74 Usta Öğretici (Ön Düzen Ayarcılığı Ve Lastikçilik)

2359.75 Usta Öğretici (plastik İşlemeciliği)

2359.76 Usta Öğretici (Reklam Tabelacılığı)

2359.77 Usta Öğretici (Saat Tamirciliği)

2359.78 Usta Öğretici (Sac İşleri)

2359.79 Usta Öğretici (Sayacılık)

2359.80 Usta Öğretici (Su Ve Deniz Ürünleri Satış

2359.81 Usta Öğretici (Tarım (Ziraat) Alet Ve Makineleri

2359.82 Usta Öğretici (Taşlama Ve Alet Bilemeciliği)

2359.83 Usta Öğretici (Tekstil Terbiye)

2359.84 Usta Öğretici (Tesviyecilik)

2359.85 Usta Öğretici (Tornacılık)

2359.86 Usta Öğretici (Trikotaj)

2359.87 Usta Öğretici (Üst Yüzey İşlemleri)

2359.88 Usta Öğretici (Vitrin Kuyumculuğu)

2359.89 Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı-Mimari)

2359.90 Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı-Statik)

2359.91 Usta Öğretici (Yüksek Gerilim Sistemleri)

2359.92 Usta Öğretici (Ağaç Oymacılığı)

2359.93 Usta Öğretici (Ayakkabı İmalatçılığı)

2359.94 Usta Öğretici (Endüstriyel Bakım Onarım)

2359.95 Usta Öğretici (Ahşap Karoserciliği)

2359.96 Usta Öğretici (Ahşap Yat ve Tekne Yapımı)

2359.97 Usta Öğretici (Anahtarcılık ve Çilingirlik)

2359.98 Usta Öğretici (Avize İmalatçılığı)

2359.99 Usta Öğretici (Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Satış

2360.00 Usta Öğretici (Bilgisayar Teknik Servisçiliği)

2360.01 Usta Öğretici (bobinajcılık)

2360.02 Usta Öğretici (Büro Makineleri Teknik Servisçiliği)

2360.03 Usta Öğretici (Cam Ürün İşlemeciliği)

2360.04 Usta Öğretici (Cam Ürün Üretimi)

2360.05 Usta Öğretici (çanta Ve Saraciye)

2360.06 Usta Öğretici (Çelik Yapılandırmacılığı)

2360.07 Usta Öğretici (Çiçek Düzenlemeciliği)

2360.08 Usta Öğretici (Deri İşlemeciliği)

2360.09 Usta Öğretici (dizel Motorları Yakıt Pompası Ve

2360.10 Usta Öğretici (Doğramacılık)

2360.11 Usta Öğretici (Dökümcülük)

2360.12 Usta Öğretici (Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü)

2360.13 Usta Öğretici (Elektrikli Ev Aletleri Teknik

2360.14 Usta Öğretici (Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım ve

2360.15 Usta Öğretici (Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış

2360.16 Usta Öğretici (İplikçilik)

2360.17 Usta Öğretici (Kırtasiye ve Kitap Satış Elemanlığı)

2360.18 Usta Öğretici (makine Ressamlığı)

2360.19 Usta Öğretici (Matbaa Teknolojisi) (Baskı Öncesi)

2360.20 Usta Öğretici (Matbaa Teknolojisi) (Baskı Sonrası)

2360.21 Usta Öğretici (Matbaa Teknolojisi) (baskı)

2360.22 Usta Öğretici (Meyve ve Sebze Satış Elemanlığı)

2360.23 Usta Öğretici (Mobilya Satış Elemanlığı)

2360.24 Usta Öğretici (Model ve Kalıp Hazırlama)

2360.25 Usta Öğretici (Oto Yedek Parça Satış Elemanlığı)

2360.26 Usta Öğretici (Örmecilik)

2360.27 Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve

2360.28 Usta Öğretici (Saat, Elektrikli Aletler ve Elektronik

2360.29 Usta Öğretici (Sanayi Makineleri Satış Elemanlığı)

2360.30 Usta Öğretici (Seramik Dekorlama)

2360.31 Usta Öğretici (Seramik Şekillendirme)

2360.32 Usta Öğretici (Servis Elemanlığı)

2360.33 Usta Öğretici (Soğutma ve İklimlendirme)

2360.34 Usta Öğretici (Süt ve Süt Ürünleri İşlemeciliği)

2360.35 Usta Öğretici (Şarküteri, Bakkal ve Gıda Pazarları

2360.36 Usta Öğretici (tarım Ürünleri Satış Elemanlığı)

2360.37 Usta Öğretici (Tıbbi Araçlar ve Malzemeleri Satış

2360.38 Usta Öğretici (Vargel-Planyacılık)

2360.39 Usta Öğretici (Elektronik Malzemeler Satış

2360.40 Diksiyon Eğitmeni

2360.41 Yabancı Dil Uzman Öğreticisi

2360.42 Usta Öğretici (Yabancı Dil)

2360.43 Usta Öğretici (Diğer)

2360.44 Sebze ve Meyve İşleme Elemanı

2360.45 Belletici

2360.46 Hızlı Okuma Eğitmeni

2360.47 Uzman Öğretici

2360.48 Eğitmen

2360.49 İple Erişim Eğitmeni

2411.01 Bütçe Uzmanı

2411.02 Hesap Kontrolörü

2411.03 Hesap Uzmanı

2411.04 Kontrolör (Banka)

2411.05 Mali Denetçi

2411.06 Mali Kontrolör

2411.07 Serbest Muhasebeci- Mali Müşavir

2411.08 Muhasebe Şefi

2411.09 Muhasebeci

2411.10 Muhasip

2411.11 Murakıp (Muhasebe İşleri)

2411.12 Serbest Muhasebeci

2411.13 Yeminli Mali Müşavir

2411.14 Yönetim Muhasebecisi

2411.15 İç Kontrol Denetçisi (Banka)

2411.16 Gelirler Kontrolörü

2411.17 Gelirler Uzmanı

2411.18 Muhasebe Standardı Uzmanı

2411.19 Muhasebe Bilgi Sistemleri Uzmanı

2411.20 Maliyet Kontrol Koordinatörü

2411.21 İç Kontrolör Yardımcısı

2411.22 Maliyet Analiz Uzmanı

2411.23 Maliyet Analiz Bütçe Şefi

2411.24 Defterdarlık Uzmanı

2411.25 Vergi Uzmanı

2412.01 Finansman Planlamacısı

2412.02 Finansman Sorumlusu

2412.03 Gayrimenkul Planlamacısı

2412.04 Risk Yönetim Uzmanı (Banka)

2412.05 Yatırım Danışmanı

2412.06 Hazine Uzmanı (Banka)

2412.07 Hazine Operasyon Uzmanı (Banka)

2412.08 Hazine ve Maliye Uzmanı

2412.09 Bankacılık ve Finans Uzmanı

2412.10 Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanı

2413.01 Bono Analisti

2413.02 Finans Analisti

2413.03 Mali Analist

2413.04 Tahvil Analisti

2413.05 Yatırım Analisti

2413.06 Proje Finans Uzmanı

2413.07 Menkul Değerler Danışmanı

2413.08 Finansman Yöneticisi

2413.09 Finans Uzmanı

2413.10 Uluslararası Finans Uzmanı

2413.11 Yatırım Uzmanı

2413.12 Portföy Yöneticisi( Sermaya Piyasası)

2413.13 Muhasebe Ve Finans Yönetimi Uzmanı

2421.01 Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı

2421.02 Organizasyon Ve Yöntem Analisti

2421.03 Yönetim Analisti

2421.04 Danışman (Müşavir)

2421.05 Avrupa Birliği İlişkileri Uzmanı

2421.06 KOBİ Danışmanı

2421.07 Girişimcilik Uzmanı

2421.08 Organizasyonel Gelişim Uzmanı

2422.01 İş İstihbarat Memuru

2422.02 İş Politikası Analisti

2422.03 Uluslararası İlişkiler Uzmanı

2422.04 Denizcilik Uzmanı

2422.06 Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanı

2422.07 Etik ve Uyum Yöneticisi

2423.01 İnsan Kaynakları Uzmanı (Yöneticisi)

2423.02 İstihdam Uzmanı

2423.03 İş Analisti

2423.04 Kariyer Danışmanı

2423.05 Mesleğe Yöneltme Uzmanı

2423.06 Meslek Analizcisi

2423.07 Mesleki Rehberlik Danışmanı

2423.08 Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzman Yardımcısı

2423.09 Endüstri İlişkileri Uzmanı

2423.10 İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı

2423.11 Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları

2423.12 İş Geliştirme Uzmanı

2423.13 Uzman (Genel)

2423.14 Uzman Yardımcısı (Genel)

2423.15 Ücret Ve Yan Haklar Uzmanı

2423.16 İş ve Meslek Danışmanı

2423.17 Eğitim Danışmanı

2423.18 Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı

2423.19 İşe Alım Uzmanı

2423.20 Endüstriyel İlişkiler Uzmanı

2423.21 Kariyer Psikolojik Danışmanı

2423.23 Personel Performansı Değerlendirme Uzmanı

2423.24 Sanatsal Yetenek Yöneticisi

2423.25 Özlük İşleri Uzmanı

2423.26 İşe Alım Personeli

2424.01 İşgücü Yetiştirme Uzmanı

2424.02 Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim

2424.03 Kurumsal Eğitmen

2431.01 İlan Ve Reklam İşleri Sorumlusu

2431.02 İlan Yazarı

2431.03 Pazar Araştırma Analisti

2431.04 Pazarlama Uzmanı

2431.05 Reklam Acentesi Yetkilisi

2431.06 Reklam Ve Tanıtım Uzmanı

2431.08 Reklamcı

2431.09 Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı

2431.11 Proje Satış Sorumlusu

2431.12 Sayısal Medya Yapımcısı

2432.01 Basınla İlişkiler Görevlisi

2432.02 Halkla İlişkiler Görevlisi

2432.03 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uzmanı

2432.04 Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı

2432.05 Basın Ve Halkla İlişkiler Müşaviri

2432.06 Sosyal Medya Uzmanı

2432.07 İletişim Uzmanı

2432.08 Yeni Medya İçerik Yönetmeni

2432.09 Kurumsal İletişim Uzmanı

2432.10 Sosyal Medya Yöneticisi

2432.11 Medya ve İletişim Teknikeri

2432.12 Medya Takip Uzmanı

2433.01 Reprezant (İlaç Tanıtım Elemanı)

2433.02 İşitme Cihazları Satış Danışmanı

2433.03 Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)

2433.04 Teknik Satış Temsilcisi

2433.05 Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri)

2434.01 BT Satış Sorumlusu

2434.02 BT Satış Elemanı

2511.01 Sistem Analisti (BT)

2511.02 Sistem Çözümleyici

2511.03 Sistem Mimarı/Tasarımcısı

2511.04 BT Çözümleri Uzmanı

2511.05 Sistem Geliştirme Uzmanı (Banka)

2511.06 Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı

2511.07 Bilişim Sistemleri Mühendisi

2511.08 Sistem Uzmanı/Danışmanı

2511.09 BT İş Analisti (Bilişim Teknolojileri İş Analisti)

2511.10 BT İş Analizi Elemanı

2511.11 Uygulama Uzmanı/Danışmanı (Bilişim)

2511.12 Blok Zinciri Analisti

2511.13 Blok Zinciri Programcısı

2511.14 Dijital Dönüşüm Personeli

2511.15 Yapay Zeka Programcısı

2511.16 Yapay Zeka Sistem Analisti

2511.17 Bulut Bilişim Analisti

2512.01 Yazılım Mühendisi

2512.02 Bilgisayar Mühendisi

2512.03 Program Analisti

2512.04 Yazılım Tasarımcısı

2512.05 Yazılım Geliştiricisi

2512.06 Yapay Zeka Mühendisi

2512.07 Yazılım Geliştirme Teknisyeni

2513.01 Web Tasarım Uzmanı (Bilgisayar)

2513.02 Web Programcısı

2513.03 Animasyon Programcısı

2513.04 Bilgisayar Oyunları Programcısı

2513.05 İnternet Geliştiricisi

2513.06 Çoklu Ortam Programcısı

2513.07 Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu

2513.08 Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası

2514.01 Bilgisayar Programcısı

2514.02 Sistem Programcısı

2514.03 Uygulama Programcısı

2514.04 Mikrodenetleyici Programcısı

2514.05 Bilgi İşlem Destek Uzmanı

2514.06 Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı

2514.07 Bilişim Personeli

2514.08 Oyun Geliştirme Uzmanı

2514.09 Dijital Oyun Tasarımcısı

2519.01 Mikroişlem Tasarımcısı

2519.02 Sistem Değerlendirmecisi

2519.03 Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar)

2519.04 Yazılım Test Edicisi

2519.05 Sistem Test Edicisi

2519.06 Uygulama Destek Uzmanı (Bilişim)

2519.07 Donanım Geliştirme Uzmanı

2519.08 Etik Hacker

2521.01 Veri Tabanı Yöneticisi

2521.02 Veri Tabanı Analisti

2521.03 Ağ Veri Tabanı Yöneticisi

2521.04 Veri Tabanı Mimarı

2521.05 ETL Uzmanı/Danışmanı

2521.06 Büyük Veri Uzmanı/Danışmanı

2521.07 Veri Bilimci

2521.08 İş Zekası Uzmanı

2521.09 Veri/Bilgi Yönetimi Danışmanı

2521.10 Veri Mühendisi

2522.01 Bilgisayar Ağı Yöneticisi

2522.02 Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi

2523.01 Ağ Teknolojileri Uzmanı

2523.02 İletişim Analisti (Bilgisayar)

2523.03 Bilgisayar Ağı Analisti

2529.01 Bilgi Güvenlik Denetmeni

2529.02 Enformasyon Teknolojileri Uzmanı

2529.03 Dijital Adli Tıp Uzmanı

2529.04 Güvenlik Uzmanı (BİT)

2529.05 Bilgi Güvenliği Uzmanı

2529.06 İşletme Enformatiği Uzmanı

2529.07 Veri Madenciliği Uzmanı/Danışmanı

2529.08 Adli Bilişim Mühendisi

2529.09 Siber Güvenlik Uzmanı

2529.10 Kişisel Verileri Koruma Uzmanı

2529.11 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı

2611.01 Hukuk Müşaviri

2611.02 Avukat

2611.03 Dava Vekili

2611.04 Hukukçu (Genel)

2619.02 Noter

2619.03 Adalet Uzmanı

2619.04 Arabulucu

2621.01 Diğer Arşivciler Ve Sorumluları

2621.02 Sanat Galerisi Ve Müze Sorumlusu

2621.03 Arşivci

2621.04 Küratör

2621.05 Müze Uzmanı

2621.06 Sanat ve Kültür Yöneticisi

2622.01 Diğer Kütüphaneciler Ve Sorumluları

2622.02 Kütüphaneci

2622.03 Kitap Pataloğu

2622.04 Kütüphaneci (Aksesyon /derleme Hizmetleri)

2622.05 Kütüphaneci (Kataloglama-Sınıflama Hizmetleri)

2622.06 Kütüphaneci (Okuyucu Hizmetleri)

2622.07 Bilgi ve Belge Yöneticisi

2631.01 Ekonomist

2631.02 Ekonomist-Uzman

2631.03 Çalışma Ekonomisti

2631.04 Ekonometrist

2631.05 İşletmeci

2631.06 İslam Ekonomisti

2631.07 Kredi Analisti (Banka)

2631.08 Politika ve Ekonomi Uzmanı

2631.09 Ev Ekonomisti

2632.01 Antropolog

2632.02 Coğrafyacı

2632.03 Diğer Sosyologlar,antropologlar Ve İlgili Bilim

2632.04 Sosyolog

2632.05 Arkeolog

2632.06 Sosyal Antropolog

2632.07 Fiziki Antropolog

2632.08 Halkbilimci (Folklorcu)

2632.09 Etnolog

2632.11 Hititolog

2632.12 İnsan ve Toplum Bilimcisi

2633.01 Siyaset Bilimci

2633.02 Tarihçi

2633.03 Sanat Tarihçisi

2633.04 Felsefeci

2633.05 Tarihçi (Yakın Dönem)

2633.06 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı

2633.07 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı

2633.08 Bilim Tarihçisi

2635.13 Sosyal Güvenlik Uzmanı

2635.14 Aile Danışmanı

2635.15 Oyun Terapisti

2636.01 Din Adamı

2636.02 Müftü

2636.03 Murakıp (Din İşleri)

2636.04 Din Görevlisi

2636.05 İmam

2636.06 Kuran Öğreticisi

2636.07 Vaiz

2636.08 İlahiyatçı

2641.01 Diğer Müellifler, Gazeteciler Ve İlgili Yazarlar

2641.02 Kitap Editörü

2641.03 Kitap Yayıncısı

2641.04 Müellif-Yazar

2641.05 Teknik Yazar

2641.06 Tiyatro Eleştirmeni Ve Dramaturg

2641.07 Dramatik Metin Yazarı

2641.08 Deneme Yazarı

2641.09 İnteraktif Medya Yazarı

2641.10 Roman Yazarı

2641.11 Oyun Yazarı

2641.12 Şair

2641.13 Senaryo Yazarı

2641.14 Konuşma Metni Yazarı

2641.15 Reklam Yazarı

2641.16 Lektör

2641.17 Film Tasarımı ve Yönetmeni

2641.18 Film Tasarım ve Yazarı

2643.01 Dilbilimci

2643.02 Mütercim (Çevirmen)

2643.03 Çevirmen/Tercüman

2643.04 Türkolog

2643.05 Seslendirme Çevirmeni

2643.06 İşaret Dili Çevirmeni

2643.07 El Yazması Ve Nadir Eserler Uzmanı

2643.08 Tercüman (Japonca)

2643.09 Tercüman (Çince)

2643.10 Tercüman (Arapça)

2643.11 Tercüman (İngilizce)

2643.12 Tercüman (İtalyanca)

2643.13 Tercüman (Rusça)

2643.14 Tercüman (İspanyolca)

2643.15 Tercüman (Fransızca)

2643.16 Tercüman (Almanca)

2643.17 Tercüman (Yunanca)

2643.18 Tercüman (Macarca)

2643.19 Tercüman (Bulgarca)

2643.20 Tercüman (Hintçe)

2643.21 Tercüman (Farsça)

2643.22 Tercüman (Korece)

2643.23 Tercüman (Latince)

2643.24 Tercüman (Lehçe)

2643.25 Tercüman (Osmanlıca)

2643.26 Tercüman (Hollandaca)

2643.27 Filolog (Alman Dili ve Edebiyatı)

2643.28 Filolog (Arap Dili ve Edebiyatı)

2643.29 Filolog (Arnavut Dili ve Edebiyatı)

2643.30 Filolog (Azerbaycan Dili ve Edebiyatı)

2643.31 Filolog (Boşnak Dili ve Edebiyatı)

2643.32 Filolog (Bulgar Dili ve Edebiyatı)

2643.33 Filolog (Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı)

2643.34 Filolog (Çin Dili ve Edebiyatı)

2643.35 Filolog (Ermeni Dili ve Edebiyatı)

2643.36 Filolog (Eski Yunan Dili ve Edebiyatı)

2643.37 Filolog (Fars Dili ve Edebiyatı)

2643.38 Filolog (Fransız Dili ve Edebiyatı)

2643.39 Filolog (Gürcü Dili ve Edebiyatı)

2643.40 Filolog (İbrani Dili ve Edebiyatı)

2643.41 Filolog (İngiliz Dili ve Edebiyatı)

2643.42 Filolog (İspanyol Dili ve Edebiyatı)

2643.43 Filolog (İtalyan Dili ve Edebiyatı)

2643.44 Filolog (Japon Dili ve Edebiyatı)

2643.45 Filolog (Kore Dili ve Edebiyatı)

2643.46 Filolog (Kürt Dili ve Edebiyatı)

2643.47 Filolog (Latin Dili ve Edebiyatı)

2643.48 Filolog (Leh Dili ve Edebiyatı)

2643.49 Filolog (Rus Dili ve Edebiyatı)

2643.50 Filolog (Türk Dili ve Edebiyatı)

2643.51 Filolog (Urdu Dili ve Edebiyatı)

2643.52 Filolog (Yunan Dili ve Edebiyatı)

2643.53 Filolog (Zaza Dili ve Edebiyatı)

2643.54 Filolog (Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatı)

2643.55 Filolog (Çerkez Dili ve Edebiyatı)

2643.56 Tercüman (Somalice)

2643.57 Tercüman (Danca)

2651.01 Bilgisayar Grafik Operatörü

2651.02 Diğer Heykeltıraşlar,ressamlar Ve İlgili Sanatçılar

2651.03 Gravür Ressamı-Oyma Ve Yakma

2651.04 Heykeltıraş

2651.05 Karikatürist

2651.06 Reklam Ressamı

2651.07 Ressam

2651.08 Tablo Restorasyon Sanatkarı

2651.09 Sahne Ressamı (Dekor Ressamı)

2651.10 Mahyacı

2651.11 Ebruzen

2651.12 Sedefkar

2651.13 Tezhip Sanatçısı/Müzehhip

2651.14 Minyatürcü

2651.15 Hattat

2651.16 Katı'an

2651.17 Kalemkar

2651.18 Seramik Sanatçısı

2651.19 Vitraycı (Cam Süslemeci)

2651.20 Hakkak

2651.21 Mozaik Sanatçısı

2651.22 İndirmeci (Cam)

2651.23 Ressam (Kumlama)

2651.24 Filografi Sanatçısı

2651.25 Rölyef (Kabartma) Sanatları Yapımcısı

2651.26 Edirnekari Sanatçısı

2651.27 Medya ve Görsel Sanatlar Uzmanı

2651.28 Cam Füzyoncu

2651.29 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı/

2652.01 Diğer Kompozitörler

2652.02 Bestekar/kompozitör

2652.03 Diğer Müzisyenler Ve Ses Sanatkarları

2652.04 Çalgıcı/Enstrümancı (Müzik)

2652.05 Koro Şefi

2652.06 Orkestra Şefi

2652.07 Orkestratör (Orkestra Müziği Yazarı/orkestra

2652.08 Şarkıcı/Ses Sanatkarı

2652.09 Opera Sanatçısı

2652.10 Müzisyen

2652.11 Ney Sanatçısı (Neyzen)

2652.12 Piyanist

2652.13 Tuba Sanatçısı

2652.14 Trompet Sanatçısı

2652.15 Trombon Sanatçısı

2652.16 Saksafon Sanatçısı (Saksafoncu)

2652.17 Obua Sanatçısı

2652.18 Viyolonsel Sanatçısı (Çelist/viyolonist)

2652.19 Korno Sanatçısı

2652.20 Viyola Sanatçısı

2652.21 Klarnet Sanatçısı (Klarnetçi)

2652.22 Flüt Sanatçısı

2652.23 Kontrbas Sanatçısı

2652.24 Arp Sanatçısı

2652.25 Keman Sanatçısı (Kemancı)

2652.26 Gitar Sanatçısı (Gitarist)

2652.27 Fagot Sanatçısı (Fagotçu)

2652.28 Ud Sanatçısı (Udi)

2652.29 Mehter Sanatçısı

2652.30 Kanun Sanatçısı (Kanuni)

2652.31 Kemençe Sanatçısı (Kemençeci)

2652.32 Bağlama Sanatçısı

2652.33 Vurmalı Sazlar Sanatçısı (Perküsyonist)

2652.34 Bando Şefi

2652.35 Davulcu

2652.36 Zurnacı

2652.37 Cümbüş Sanatçısı

2652.38 Türk Halk Müziği Sanatçısı

2652.39 Türk Sanat Müziği Sanatçısı

2652.40 Darbukacı

2652.41 Geleneksel Türk Sanatları Sanatçısı

2653.01 Dans Sanatçısı/Dansçı

2653.02 Koreograf

2653.03 Bale Dansçısı

2653.04 Semazen

2653.05 Halk Oyunları Oyuncusu

2653.06 Halk Oyunları Oyuncusu (Adıyaman Yöresi)

2653.07 Halk Oyunları Oyuncusu (Ardahan Yöresi)

2653.08 Halk Oyunları Oyuncusu (Bitlis Yöresi)

2653.09 Halk Oyunları Oyuncusu (Bolu Yöresi)

2653.10 Halk Oyunları Oyuncusu (Bursa Yöresi)

2653.11 Halk Oyunları Oyuncusu (Denizli Yöresi)

2653.12 Halk Oyunları Oyuncusu (Erzurum Yöresi Erkek

2653.13 Halk Oyunları Oyuncusu (Erzurum Yöresi Kadın

2653.14 Halk Oyunları Oyuncusu (Giresun Yöresi)

2653.15 Halk Oyunları Oyuncusu (Gümüşhane Yöresi)

2653.16 Halk Oyunları Oyuncusu (Iğdır Yöresi)

2653.17 Halk Oyunları Oyuncusu (Kars Yöresi)

2653.18 Halk Oyunları Oyuncusu (Kars Yöresi Kafkas)

2653.19 Halk Oyunları Oyuncusu (Kastamonu Yöresi)

2653.20 Halk Oyunları Oyuncusu (Kütahya Yöresi Erkek

2653.21 Halk Oyunları Oyuncusu (Kütahya Yöresi Kadın

2653.22 Halk Oyunları Oyuncusu (Ordu Yöresi)

2653.23 Halk Oyunları Oyuncusu (Siirt Yöresi)

2653.24 Halk Oyunları Oyuncusu (Şanlıurfa Yöresi)

2653.25 Halk Oyunları Oyuncusu (Zonguldak Yöresi)

2653.26 Halk Oyunları Oyuncusu (Bartın Yöresi)

2653.27 Halk Oyunları Oyuncusu (Karaman Yöresi)

2653.28 Halk Oyunları Oyuncusu (Adana Yöresi)

2653.29 Halk Oyunları Oyuncusu (Afyonkarahisar Yöresi)

2653.30 Halk Oyunları Oyuncusu (Ağrı Yöresi Erkek Barları)

2653.31 Halk Oyunları Oyuncusu (Ağrı Yöresi Halay)

2653.32 Halk Oyunları Oyuncusu (Amasya Yöresi)

2653.33 Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi)

2653.34 Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi Kadın

2653.35 Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi Seğmen)

2653.36 Halk Oyunları Oyuncusu (Antalya Yöresi)

2653.37 Halk Oyunları Oyuncusu (Artvin Yöresi)

2653.38 Halk Oyunları Oyuncusu (Aydın Yöresi)

2653.39 Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Erkek

2653.40 Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Kadın

2653.41 Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Karma

2653.42 Halk Oyunları Oyuncusu (Hatay Yöresi)

2653.43 Halk Oyunları Oyuncusu (Batman Yöresi)

2653.44 Halk Oyunları Oyuncusu (Bayburt Yöresi)

2653.45 Halk Oyunları Oyuncusu (Bilecik Yöresi)

2653.46 Halk Oyunları Oyuncusu (Bingöl Yöresi)

2653.47 Halk Oyunları Oyuncusu (Burdur Yöresi Erkek

2653.48 Halk Oyunları Oyuncusu (Burdur Yöresi Kadın

2653.49 Halk Oyunları Oyuncusu (Çanakkale Yöresi Erkek

2653.50 Halk Oyunları Oyuncusu (Çanakkale Yöresi Kadın

2653.51 Halk Oyunları Oyuncusu (Elazığ Yöresi)

2654.01 Diğer Perde Ve Sahne Yapımcıları

2654.03 Yapımcı-Sinema

2654.04 Yapımcı-Tiyatro

2654.05 Sahne Ve Gösteri Sanatları Yöneticisi

2654.06 Prodüksiyon Amiri

2654.07 Prodüksiyon Amir Yardımcısı

2654.08 Sahne Yönetmeni

2654.09 Sinema Yönetmeni

2654.10 Işık Yönetmeni

2654.12 Teknik Yönetmen (Radyo)

2654.13 Fotoğraf Yönetmeni (Sinema)

2654.14 Kurgu- Ses ve Görüntü Yönetmeni

2654.15 Televizyon Program Yönetmeni

2654.16 Teknik Yönetmen (Televizyon)

2654.19 Kısa Film Yapımcısı

2654.21 Yönetmen

2654.22 Sahne Amiri

2654.23 Sahne Uzmanı

2654.24 Seslendirme Yönetmeni

2654.25 Sanat Yönetmeni (Film)

2654.26 Sanat Yönetmeni Yardımcısı (Film)

2654.27 İkinci Yönetmen Yardımcısı (Film)

2654.28 Görüntü Yönetmeni

2654.29 Birinci Yönetmen Yardımcısı (Film)

2655.01 Aktör (Oyuncu)

2655.02 Anlatıcı

2655.03 Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri

2655.04 Seslendirme Sanatçısı

2655.05 Tiyatro Oyuncusu

2655.06 Pandomim Oyuncusu

2659.01 Karagöz Sanatçısı

2659.02 Kukla Yapımcısı Ve Oynatıcısı

2659.03 Akrobat

2659.04 Diğer Perde Ve Sahne Sanatkarları

2659.05 Diğer Sirk Sanatçıları

2659.06 Palyaço

2659.07 Sihirbaz

2659.08 Trapezci

2659.09 Animatör

2659.10 Çocuk Animatörü

2659.11 Stand-up Komedyeni

2659.12 Vantrilok

3111.01 Diğer Fiziki Bilimler Teknisyenleri

3112.26 Tapu Kadastro Teknikeri

3112.27 Harita Teknikeri

3112.28 Harita-Tapu-Kadastro Teknisyeni

3112.29 Harita Kadastro Teknikeri

3112.30 Kadastro Teknisyeni

3112.31 Harita Teknisyeni

3142.26 Balık Yetiştirme Teknikeri

3142.27 Bitki Koruma Teknikeri

3142.28 Bitkisel Ürünler Muhafaza Ve Depolama Teknikeri

(Bitkisel Ürünlerde Muhafaza Ve Pazarlama

3142.29 Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri

3142.30 Ziraat Teknisyeni

3142.31 Ziraat Teknikeri

3142.32 Organik Tarım Teknikeri

3142.33 Bitkisel Üretim Teknikeri

3142.34 Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikeri

3142.35 Zeytin Endüstri Teknikeri

3142.36 Zeytin İşleme Teknisyeni

3142.37 Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikeri

3142.38 Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama Meslek Elemanı

3142.39 Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri

3142.40 Seracılık Ve Süs Bitkileri Teknikeri

3142.41 Pazarlama/Tarım İşletmeciliği Ve Pazarlama Meslek

3142.42 Süt Hayvancılığı Teknikeri

3142.43 Besin Teknolojisi Teknisyeni

3142.44 Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi Tekniker

3142.45 Çay Teknolojisi Teknisyeni

3142.46 Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri

3142.47 Süt İşleme Teknisyeni

3142.48 Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri

3142.49 Pamuk Eksperi Ve İplikçilik Teknikeri

3142.50 Sebze-Meyve ve Ürünleri İşleme Operatörü

3142.51 Hububat İşleme Elemanı

3142.52 Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri

3142.53 Tarım Teknikeri

3142.54 Tarla Bitkileri Teknikeri

3142.55 Bahçe Bitkileri Teknisyeni

3142.56 Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri

3142.57 Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı

3142.58 Tarımsal Laboratuvar Teknikeri

3142.59 Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Teknikeri

3142.60 Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri

3142.61 Tarla Bitkileri Teknisyeni

3142.62 Hayvan Yetiştiricisi

3142.63 Süt ve Besi Hayvancılığı Sağlık Teknikeri

3142.64 Un ve Unlu Mamuller Teknikeri

3142.65 Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Teknikeri

3142.66 Değirmencilik Teknisyeni

3142.67 Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Teknikeri

3142.68 Laboratuvar Teknikeri

3142.69 Laboratuvar Teknikeri/Tarımsal Laboratuvar

3142.70 Pastacılık ve Ekmekçilik Teknikeri

3143.01 Orman Teknikeri

3143.02 Ağaç İşleri Teknikeri

3143.03 Ağaç İşleri Teknisyeni

3151.01 Gemi Baş Makine Zabiti

3151.02 Gemi Makine Zabiti

3151.03 Gemi Makine Kontrolörü-Deniz

3151.04 Gemi Elektroniği ve Haberleşme Teknisyeni

3151.05 Tarama Uzmanı (Kaptan)

3151.06 Makine Enspektörü

3151.07 Deniz Araçları Tesisat Donatım Teknisyeni

3151.08 Kompresörcü (Gemi)

3151.09 Denizcilik Teknisyeni

3151.10 Tren Ferisi Makinisti

3151.11 Gemi Yağcısı

3151.12 Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti

3151.13 Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti

3151.14 Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti

3151.15 Sınırlı Makine Zabiti

3151.16 Tarama Uzmanı Yardımcısı

3151.17 Deniz Buhar ve Motor Makinisti

3152.01 Dok Kaptanı

3152.02 Diğer Gemi Güverte Zabitleri Ve Kılavuz Kaptanları

3152.03 Gemi İdarecisi (Güverte Kaptanı)

3152.04 Gemi Süvarisi (Deniz)

3152.05 Gemi Süvarisi (İç Sularda)

3152.06 Kılavuz Kaptan-Gemi

3152.07 Seyir Zabiti

3152.08 Deniz Ulaştırma ve İşletme Teknikeri / Vardiya Zabiti

3152.09 Uzakyol Güverte Zabiti

3152.10 Uzakyol Kaptanı

3152.11 Bot Kaptanı

3152.12 Yakın Yol Güverte Zabiti

3152.13 İç Su Aracı Sürücüsü

3152.14 Tren Ferisi Kaptanı

3152.15 Güverte İşletme Teknisyeni/Gemi Yönetimi

3152.16 Romorkör Kaptanı

3152.17 Gemi Elektroniği Ve Haberleşme Zabiti

3152.18 Yat Kaptanı

3152.19 Uzakyol Birinci Zabiti

3152.20 Feribot Kaptanı

3152.21 Uzakyol Vardiya Zabiti

3152.22 Sınırlı Kaptan

3311.01 Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanı/Borsa

3311.02 Döviz Alım Satım Aracısı (Broker)

3311.03 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Meslek

3311.04 Kambiyocu

3311.05 Emtia Borsası Meslek Elemanı

3311.06 Borsa ve Finans Meslek Elemanı

3311.07 Finans Hizmetleri Elemanı

3312.01 Kredilendirme Görevlisi

3312.02 Mortgage Görevlisi

3313.01 Muhasebe Yardımcı Elemanı

3313.02 Maliye Meslek Elemanı

3314.01 Diğer İstatistik Ve Matematik Teknisyenleri

3315.01 Mezatçı

3315.02 Muhammin

3315.03 Sigorta Eksperi

3315.04 Sigorta Eksperi (Motorlu Kara Taşıtları-Kaza)

3315.05 Nümismat

3315.06 Motorlu Kara Taşıtları Eksperi

3315.07 Başkeşifçi (Gemi)

3315.08 Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Uzmanı

3315.09 Permitmen

3321.01 Sigorta Acentesi Teknik Personeli

3321.02 Elementer Sigorta Temsilcisi

3321.03 Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat

3321.04 Sigortacı

3321.05 Sigorta Aracısı

3321.06 Bireysel Emeklilik Aracısı

3322.01 Fabrika Satış Temsilcisi

3322.02 Ticari Reprezant

3322.03 Pazarlamacı

3322.04 Satış Yönetimi Meslek Elemanı

3322.05 Satış Temsilcisi / Plasiyer

3322.06 Ticaret Ve Yönetim Meslek Elemanı

3322.07 Pazarlamacı (Kuruyemiş)

3322.08 Bayi Temsilcisi (Gıda)

3322.09 Uluslararası Satış Elemanı

3322.10 Pazarlamacı (Çorap)

3322.11 Satış Sonrası Hizmet Personeli

3322.12 Pazarlama Sorumlusu

3322.13 Ürün Uzmanı

3322.14 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu

3322.15 Kullanıcı Deneyimi Uzmanı

3322.16 Satış Sorumlusu

3322.17 Elektronik Ticaret ve Yönetimi Uzmanı

3323.01 Mubayaacı

3323.02 Satın Alma Sorumlusu

3323.03 Satın Alma Görevlisi

3323.04 Satın Alma Şefi

3323.05 Satın Alma Uzmanı

3323.06 Satın Alma Sorumlusu (Kuruyemiş)

3323.07 Zeytin Alıcısı/Meydancı

3324.01 Deniz Brokerı/Gemi ve Yük Brokerı

3331.01 Gümrük Müşaviri

3331.02 Dış Ticaret Uzmanı

3331.03 İthalat-İhracat Meslek Elemanı

3331.04 Gümrük İşletme Meslek Elemanı

3331.05 Gümrük Müşavir Yardımcısı

3331.06 Gümrük Stajyeri

3331.07 Dış Ticaret Meslek Elemanı

3331.08 Dış Ticaret Şefi

3331.09 Dış Ticaret Uzman Yardımcısı

3331.10 Gümrük İşletmecisi

3332.01 Düğün Düzenleyicisi

3332.02 Konferans Düzenleyicisi

3332.03 Organizasyon Sorumlusu

3332.04 Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon

3333.01 Tarım Aracısı

3334.01 Emlak Komisyoncusu

3334.02 Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak

3339.01 Antikacı

3339.02 Marka Patent Satış Elemanı

3339.03 Patent Müşaviri

3339.04 Diğer Profesyonel, Teknik Ve İlgili Personel

3339.05 Hizmet Komisyoncusu (İlan Hariç)

3339.06 İlan Ve Reklam Satıcısı

3339.07 İşletme Yönetimi Meslek Elemanı

3339.08 İlan Rezervasyon Elemanı (Gazete)

3339.09 Reklam Koordinatörü (Gazete)

3339.10 Menajer (Spor)

3339.11 Kontrat Sorumlusu

3339.12 Satış Koordinatörü (İnşaat)

3339.13 Kamuoyu Araştırmacısı

3339.14 Frençayz (Franchise) Asistanı (Gıda)

3339.15 Tur Operatörü

3339.16 Marka İletişimi Teknikeri

3339.17 Gençlik Lideri

3339.18 Doküman Kontrol Sorumlusu

3339.19 Halkla İlişkiler Görevlisi (Gazete)

3339.20 Marka Vekili

3339.21 Patent Vekili

3341.01 Telgraf Telem Şefi

3341.02 Büro Nezaretçisi

3341.03 Diğer Büro Nezaretçileri

3341.04 Şef-Kamu Kuruluşları

3341.05 Çağrı Merkezi Yöneticisi

3341.06 Hava Yolu Taşıma Servisi Nezaretçisi

3341.07 Bölge Kontrolörü (Demiryolu)

3341.08 İdari İşler Uzmanı

3341.09 Vardiya Amiri (Genel)

3341.10 Çağrı Merkezi Takım Lideri

3341.12 Yurt Yönetim Memuru

3341.13 İdari İşler Şefi

3341.14 Birim Sorumlusu

3341.15 İnsan Kaynakları Şefi

3342.01 Hukuk Sekreteri

3343.01 Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı

3343.02 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı

3343.03 Mahalli İdareler Meslek Elemanı

3343.04 Sosyal Bilimler Meslek Elemanı

3343.05 Raportör

3343.06 Yönetici Sekreteri

3344.01 Tıbbi Sekreter

3344.02 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık

3344.03 Tıbbi Sekreter-Poliklinik

3344.04 Tıbbi Sekreter-Laboratuvar

3344.05 Tıbbi Sekreter-Ameliyathane

3344.06 Tıbbi Sekreter-Klinik

3344.07 Diş Hekimi Sekreteri

3344.08 Diş Teknik Sekreterliği Meslek Elemanı

3351.01 Gümrük Memuru

3351.02 Gümrük Kontrolörü

3351.03 Pasaport Kontrol Memuru

3351.04 Gümrük Muayene Memuru

3351.05 Gümrük Muhafaza Memuru

3351.06 Gümrük Gözetim Memuru

3352.01 Vergi Memuru

3352.02 Vergi Denetmeni

3353.01 Sosyal Yardımlar Memuru

3353.02 Sosyal Destek Hizmetleri Elemanı

3353.03 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

3354.01 Ruhsat Memuru

3354.02 Pasaport Ve Lisans Takip Memuru

3355.01 Dedektif

3359.01 Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı

3359.02 Denetçi-Kamu

3359.03 İç Denetçi (Kamu)

3359.04 Denetçi Yardımcısı

3359.05 Kontrolör

3359.06 Kontrolör Yardımcısı (Diğer)

3359.07 Denetmen

3359.08 Denetmen Yardımcısı

3359.09 Denetçi

3359.10 Kontrolör (Kooperatif)

3359.11 Fiyat Kontrolörü (Gıda)

3359.12 Belediye Zabıtası

3359.13 Müfettiş

3359.14 Müfettiş Yardımcısı

3359.15 Yerel Yönetimler Meslek Elemanı(Mahalli İdareler

3359.16 Marka Uzmanı

3359.17 Patent Uzmanı

3359.18 İç Denetçi (Özel Sektör)

3359.19 Baş Müfettiş

3359.20 Araştırmacı

3359.21 Dernekler Denetçisi

3359.22 Zabıta Amiri

3359.23 Zabıta Komiseri

3411.01 Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreteri

3411.02 İstihbarat Memuru

3411.03 Adalet Meslek Elemanı

3411.04 Dava Takip Memuru

3411.05 Mübaşir

3411.06 İcra Memuru

3411.07 Noter Başkatibi

3411.08 Noter Katibi

3411.09 Zabıt Katibi

3411.10 İcra Katibi

3412.01 Ev İdaresi Meslek Elemanı

3412.02 Kooperatifçilik Meslek Elemanı

3412.03 Engelli ve Yaşlı Bakım Koordinatörü

3412.04 Aile ve Tüketici Hizmetleri Elemanı

3412.05 Sosyal Hizmetler Yardımcı Elemanı

3412.06 Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Meslek Elemanı

3412.07 Görme Engelliler Yönelim ve Bağımsız Hareket

3412.08 Ev ve Kurum Hizmetleri Elemanı

3412.09 Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Teknikeri

3413.01 Diğer Din Görevlileri

3413.02 Müezzin-Kayyım

3413.03 Manevi Danışman

3421.01 Diğer Sporcular Ve İlgili Personel

3421.02 Genel Kaptan-Spor

3421.03 Jokey

3421.04 Profesyonel Sporcu

3421.05 Futbolcu

3421.06 Voleybolcu

3421.07 Hentbolcu

3421.08 Basketbolcu

3421.09 Halterci

3421.10 Yüzücü

3421.11 Atıcı

3421.12 Tekvandocu

3421.13 Güreşçi

3421.14 Atlet

3421.15 Jimnastikci

3421.16 Kareteci

3421.17 Boksör

3421.18 Atlı Cirit Sporcusu

3421.19 Golf Sporcusu

3421.20 Budokai-do Sporcusu

3421.21 Aikido Sporcusu

3421.22 Wushu Sporcusu

3421.23 Masa Tenisi Sporcusu

3421.24 Judocu

3421.25 Kick Boks Sporcusu

3421.26 Muay Thai Sporcusu

3421.27 Bocce Sporcusu

3422.01 Kültür Fizik Eğitimcisi

3422.02 Antrenör (Spor Eğitmeni)

3422.03 Spor Hakemi

3422.04 Teknik Direktör

3422.05 Futbol Antrenörü

3422.06 Voleybol Antrenörü

3422.07 Hentbol Antrenörü

3422.08 Basketbol Antrenörü

3422.09 Halter Antrenörü

3422.10 Yüzme Antrenörü

3422.11 Atıcılık Antrenörü

3422.12 Tekvando Antrenörü

3422.13 Güreş Antrenörü

3422.14 Atletizmantrenörü (atma)

3422.15 Jimnastik Antrenörü

3422.16 Karete Antrenörü

3422.17 Kondisyoner

3422.18 Boks Antrenörü

3422.19 Halk Oyunları Antrenörü

3422.20 Buz Pateni Eğitmeni

3422.21 Kayak Eğitmeni

3422.22 Tenis Eğitmeni

3422.23 Sportif Eğitim Uzmanı

3422.24 Atletizm Antrenörü (Atlama)

3422.25 Atletizm Antrenörü (Koşu)

3422.26 Futbol Hakemi (Orta Hakem)

3422.27 Masa Tenisi Baş Hakemi

3422.28 Masa Tenisi Yardımcı Hakemi

3422.29 Masa Tenisi Hakemi

3422.30 Satranç Hakemi

3422.31 Buz Pateni Hakemi

3422.32 Satranç Antrenörü

3422.33 Futbol Hakemi (Dördüncü Hakem)

3422.34 Futbol Hakemi (Yardımcı Hakem)

3422.35 Okçuluk Hakemi

3422.36 Satranç Eğitmeni

3422.37 Voleybol Baş Hakemi

3422.38 Voleybol Çizgi Hakemi

3422.39 Voleybol Yardımcı Hakemi

3422.40 Voleybol Yazı Hakemi

3422.41 Tenis Antrenörü

3422.42 Yüzme Eğitmeni

3422.43 Sörf Eğitmeni

3422.44 Bisiklet Antrenörü

3422.45 Tenis Çizgi Hakemi

3422.46 Budokai-Do Antrenörü

3422.47 Budokai-Do Hakemi

3422.48 Aikido Antrenörü

3422.49 Aikido Hakemi

3422.50 At Start Görevlisi

3422.51 Wushu Antrenörü

3422.52 Wushu Hakemi

3422.53 Gençlik ve Spor Uzmanı

3422.54 Bilardo Eğitmeni

3422.55 Masa Tenisi Antrenörü

3422.56 Okçuluk Antrenörü

3422.57 Spor Uzmanı

3422.58 Golf Eğitmeni

3422.59 Golf Antrenörü

3422.60 Golf Hakemi

3422.61 Judo Antrenörü

3422.62 Kick Boks Antrenörü

3422.63 Kick Boks Hakemi

3422.64 Muay Thai Antrenörü

3422.65 Muay Thai Hakemi

3422.66 Badminton Antrenörü

3422.67 Yetenekli ve Yıldız Sporcu Tespit Görevlisi (SCOUT)

3422.68 Pilates Eğitmeni

3422.69 Spor Bilimcisi

3422.70 Spor Yöneticisi

3422.71 Eskrim Antrenörü

3422.72 Zeka Oyunları Eğitmeni

3422.73 Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü

3422.74 Dağcılık Antrenörü

3422.75 Dağ Kayağı Antrenörü

3422.76 Spor Tırmanış Antrenörü

3422.77 Dağ Kayağı Hakemi

3422.78 Spor Tırmanış Hakemi

3422.79 Oryantiring Antrenörü

3422.80 Oryantiring Hakemi

3422.81 Beyzbol Antrenörü

3422.82 Beyzbol Hakemi

3422.83 Korumalı Futbol Antrenörü

3422.84 Korumalı Futbol Hakemi

3422.85 Ragbi Antrenörü

3422.86 Ragbi Hakemi

3422.87 Softbol Antrenörü

3422.88 Softbol Hakemi

3422.89 Tekerlekli Sandalye (TS) Basketbol Antrenörü

3422.90 Ampute Futbol Antrenörü

3422.91 Binicilik Antrenörü

3422.92 Spor Yönetimi Meslek Elemanı

3422.93 Dans Sporları Antrenörü

3423.01 Snovbord (Snowboard) Eğitmeni

3423.02 Rekreasyon Uzmanı

3423.03 Binicilik Eğitmeni

3423.04 Yelken Eğitmeni

3423.05 Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni)

3423.06 Dalış Eğitmeni

3423.07 Step-Aerobik Eğitmeni

3423.08 Rekreasyon Eğitmeni

3423.09 Yoga Eğitmeni

3423.10 Rota Yapıcı

3423.11 Spor Tırmanış Emniyetçisi

3423.12 Yürüyüş Lideri

3423.13 Dağ Mihmandarı

3423.14 Oryantiring Haritacısı

3423.15 Oryantiring Parkur Planlayıcısı

3423.16 Nefes Koçu

3431.01 Diğer Fotoğrafçılar Ve Kameramanlar

3431.02 Fotoğrafçı

3431.03 Foto Muhabiri

3431.04 Fotoğrafçı-Portre

3431.05 Fotoğrafçı-Ticari Resimler

3431.06 Fotoğrafçılık Teknikeri

3431.07 Fotoğraf Çekimci

3431.08 Sualtı Fotoğraf Ve Kamera Çekimcisi (Gemi Ve

3431.09 Grafik ve Fotoğraf Teknisyeni

3431.10 Fotoğraf Sanatçısı

3431.11 Fotoğraf ve Video Çekimcisi

3431.12 Fotoğraf Görüntü İşleme ve Baskı Operatörü

3432.01 İç Tezyinat Dekoratörü

3432.02 Tanzim-Teşhir Alan Dekoratörü

3432.03 Tasarımcı (Dekor)

3432.04 Mobilya İskeleti ve Döşemesi

3432.05 Mobilya ve Dekorasyon Teknikeri

3432.06 Duvar Süsleme Sanatları Teknikeri

3432.07 İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni/İç Mekan Tasarımı

3432.08 Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni

3432.09 Dekoratör

3432.10 Dekoratif Ev Tekstili / Ev Tekstil Konfeksiyon

3432.11 Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri

3432.12 Dekor Teknikeri

3432.13 Yapı Dekorasyon Teknisyeni

3432.14 İç Mekan Koruma ve Yenileme Teknikeri

3432.15 Halı Desinatörü

3432.16 Mobilya İç Mekan Ressamı

3432.17 İç Mekan Teknik Ressamı

3432.18 İç Mekan Tasarımcısı

3432.19 Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme

3432.20 Vitrin Düzenleme Elemanı

3432.21 Dekoratör Yardımcısı

3433.01 Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri

3433.02 Mimari Restorasyon Teknisyeni

3433.03 Mimari Restorasyoncu

3433.04 Post Doldurucu-Tahnitçi

3433.05 Mimari Restorasyon Teknikeri

3433.06 Kültürel Miras ve Turizm Meslek Elemanı

3433.07 Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı

3434.01 Aşçıbaşı

3434.02 Mutfak Şefi

3434.03 Kahvaltı Şefi

3434.04 Gastronomi Uzmanı

3434.05 Aşçıbaşı Yardımcısı

3435.01 Ahşap Doğrama Teknolojisi Teknisyeni

3435.02 Görsel Efekt Uzmanı (Post Prodüksiyon)

3435.03 Yüzey Süslemecisi

3435.04 Deri Giyim Elemanı/ Deri Konfeksiyon Elemanı

3435.05 Deri Konfeksiyon Teknikeri

3435.06 Deri Teknolojisi Teknikeri

3435.07 Plastik Sanatlar Teknisyeni

3435.08 Yapma Bebek Teknisyeni

3435.09 Cast direktörü

3435.10 Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı

3435.11 Dekoratif Ev Tekstili Üretim Elemanı

3435.12 Dövme ve Takı (Piercing) Uygulayıcısı

3435.14 Televizyon Program Yönetmen Yardımcısı

3435.15 Ahşap Teknolojisi Teknisyeni

3435.16 Dövmeci

3435.17 Deri Aksesuarları Teknisyeni

3435.18 Basım ve Yayın Teknolojileri Teknikeri

3435.19 Mobilya Süslemecisi

3435.20 Figüran

3435.21 Işık Asistanı

3435.22 Işıkçı

3435.23 Suflör

3435.24 Kondüvit

3435.25 Dublör

3435.26 Video Montaj ve Efekt Uzmanı

3435.27 Aksesuar Sorumlusu (Film)

3435.28 Devamlılık Asistanı

3435.29 Üçüncü Yönetmen Yardımcısı (Film)

3435.30 Time-Code Asistanı

3435.31 Kostüm Tasarım Yardımcısı

3435.32 Set Aksesuar Sorumlusu (Film)

3435.33 Sahne Işık ve Ses Teknikeri

3511.01 Diğer Bilgisayar Makinesi Operatörleri

3511.02 Elektronik Bilgisayar Operatörü

3511.03 Bilişim Uzmanı

3511.04 Bilgisayar Operatörü Meslek Elemanı

3511.05 Bilgi İşlem Donanım Görevlisi

3511.06 Bilgisayar Operatörü

3511.07 Bilgisayar Teknolojileri Teknikeri

3511.08 Sistem İşletme Sorumlusu

3511.09 Sistem İşletmeni

3512.01 Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri

3512.03 Bilgisayar Teknisyeni

3512.04 Bilgisayar Program Teknisyeni

3512.05 Veri Tabanı Programcısı Teknisyeni

3512.06 Yazılım Destek Uzmanı

3512.07 Bilişim Teknolojileri Teknisyeni

3512.08 Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım

3512.09 Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri

3512.10 Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı

3512.11 Bilgisayar Programcılığı Teknikeri

3512.12 İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı

3512.13 Bilişim / Bilgi Güvenliği Teknolojisi Teknikeri

3512.14 Mobil Teknolojileri Teknikeri

3512.15 Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı

3513.01 Ağ İşletmeni / Ağ Teknolojileri Elemanı

3513.02 İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri

3513.03 Bilgi İşlem Destek Elemanı

3513.04 Bilgi İşlem Destek Sorumlusu

3513.05 Ağ İşletmeni (Bilişim Teknolojisi)

3513.06 Sistem ve Ağ Uzmanı

3513.07 Bulut Bilişim Uzmanı

3514.01 E-Ticaret ve Pazarlama Elemanı

3514.02 Web Programcılığı Teknisyeni

3514.03 Web Sitesi Yöneticisi

3514.04 Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi

3514.05 Youtuber

3514.06 Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri

3514.07 Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) Uzmanı

3521.01 Diğer Ses Cihazları Operatörleri

4110.01 Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler)

4110.02 Servis Büro Elemanı (Otomotiv)

4110.03 Büro Memuru (Genel)

4110.04 Diğer Büro Memurları

4110.05 Abone İşleri Memuru

4110.06 Nüfus Memuru

4110.07 Memur (Okul)

4110.08 Büro Yönetimi Elemanı

4110.09 Memur

4110.10 İdari Büro Görevlisi

4110.11 İdari Destek Görevlisi

4110.12 Nüfus ve Vatandaşlık Meslek Elemanı

4120.01 Steno Sekreter

4120.02 Sekreter

4120.03 Ticaret Sekreteri

4120.04 Sekreter (Order Taker)

4131.01 Daktilograf

4131.02 Diğer Stenograflar Ve Daktilograflar

4131.03 Steno Daktilograf

4131.04 Diğer Teletaypistler

4131.06 Teleks Operatörü

4131.07 Teletaypist

4132.01 Bilgisayar İşletmeni

4132.02 Diğer Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörleri

4132.03 Kart Delme Makinesi Operatörü

4132.04 Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörü

4132.05 Veri Giriş Kontrol İşletmeni

4132.06 Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları)

4132.07 Barkodcu

4132.08 Bilgisayar Operatörü (Resim Düzenleme

4132.09 Bilgisayar Bilgi Yönetim Elemanı

4132.10 Veri Giriş Elemanı

4132.11 Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Giriş Operatörü

4132.12 Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü

4132.13 Coğrafi Bilgi Sistemleri Meslek Elemanı

4132.14 Sismik Veri Kayıt Operatörü/Observer

4211.01 Bireysel Operasyon Uzmanı (Banka)

4211.02 Satış Destek Uzmanı (Banka)

4211.03 Müşteri Temsilcisi (banka)

4211.04 Alternatif Dağıtım Kanalları Uzmanı (Banka)

4211.05 Veznedar

4211.06 Gişe Memuru-Ptt

4211.07 Veznedar-Banka

4211.08 Veznedar-Otel

4211.09 Bankacılık Meslek Elemanı

4211.10 Banka Gişe Yetkilisi

4211.11 Pazarlama Yetkilisi (Banka)

4211.12 Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Elemanı

4211.13 Portföy Elemanı (banka)

4211.14 Mutemet

4211.15 Sayman

4211.16 Direkt Satış Uzmanı (Banka)

4211.17 Muhasebe Yetkilisi Mutemedi

4211.18 Yönetmen (Banka)

4211.19 Yönetmen Yardımcısı (Banka)

4211.20 Servis Yetkilisi (Banka)

4211.21 Servis Görevlisi (Banka)

4211.22 Döviz Alım Satım Elemanı

4211.23 Kurumsal Operasyon Uzmanı (Banka)

4211.24 Tasarruf Operasyon Uzmanı

4212.01 Bahisçi (Spor)

4212.02 Krupiye

4213.01 İkrazatçı (Borç Para Veren)

4214.01 Bağış Toplama Elemanı

4214.02 Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı

4214.03 Yardım Tahsilatçısı

4221.02 Seyahat İşletmecisi

4221.03 Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı

4221.04 Turizm ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı

4221.05 Operasyon Elemanı/Tur Operatörü

4221.06 Rezervasyon Elemanı (Havayolu)

4221.07 Seyahat Acentesi Elemanı

4221.09 Turizm Danışma Elemanı

4221.10 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı

4222.01 Diğer Haberleşme Ve Kayıt Memurları

4222.02 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

4222.03 Aktivasyon Görevlisi

4222.04 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Banka)

4222.05 Çağrı Merkezi Elemanı

4222.06 Çağrı Karşılama Personeli

4223.01 Büro Memuru (Haberleşme)

4223.02 Telefon Santral Operatörü

4223.03 Telefon Santral Operatörü (Otel)

4223.04 İtfaiye Santral Memuru

4224.01 Rezervasyon Görevlisi-Otel

4224.02 Ön Büro Şefi

4224.03 Ön Büro Görevlisi (Otel Resepsiyoncusu)

4224.04 Rezervasyon Elemanı

4224.05 Ön Kasa Elemanı

4224.06 Resepsiyon Şefi

4224.07 Rezervasyon Şefi

4225.01 Müracaat Görevlisi

4225.02 Danışma Şefi (Bel Captain)

4225.03 Danışma Görevlisi-Otel

4226.02 Misafir İlişkileri Şefi (Guest Relations Chief)

4226.03 Misafir İlişkileri Görevlisi (Guest Relations Officer)

4227.01 Anketör

4229.01 Hasta Danışmanı

4229.02 Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

4229.03 Danışma Memuru

4229.04 Otomotiv Mekanik Servis Danışmanı

4229.05 Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı

4229.06 Otomotiv Servis Danışmanı

4229.07 Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi

4229.08 Hasta Hakları Sorumlusu

4229.09 Hasta Kabul Görevlisi

4311.01 Büro Memuru (Maliyet Hesabı)

4311.02 Diğer Muhasebeciler

4311.03 Muhasebe Görevlisi (Otel)

4311.04 Maliyet Kontrolörü (Cost Control)

4311.05 Muhasebe Elemanı

4311.06 Ön Muhasebeci

4311.07 Muhasebe Meslek Elemanı

4311.08 Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek

4311.09 Medikal Muhasebe Elemanı

4311.10 Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı

4311.11 Muhasebe Yetkili Yardımcısı

4311.12 Muhasebe Yetkilisi

4311.13 Muhasebe Uzmanı

4311.14 Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi

4312.01 Sigorta Memuru

4312.02 Büro Memuru (Maliye)

4312.03 İstatistik Büro Elemanı

4312.04 Kooperatif Büro Elemanı

4313.01 Büro Memuru (Ücret Hesaplama)

4313.02 Tahakkuk Memuru

4313.03 Özlük İşleri Personeli

4321.01 Malzemeci (Spor)

4321.02 Depo Sorumlusu

4321.03 Tartı Büro Elemanı/Kantarcı

4321.04 Büro Memuru (Sevk Ve Tesellüm)

4321.05 Büro Memuru (Stok Kayıt)

4321.06 Ambar Sorumlusu

4321.07 Diğer Stok Memurları

4321.08 Tesellüm Görevlisi (Otel)

4321.09 Ambarcı (Tersane)

4321.10 Sayım Ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane)

4321.11 Makine Sicil Ve Transfer Teknisyeni

4321.12 Ambar ve Antrepo Şefi

4321.13 Kumanyacı

4321.14 Ambarcı (Otomotiv)

4321.15 Ambar/Depo Görevlisi

4321.16 Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi

4321.17 Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde)

4321.18 Emanet Memuru

4321.19 Lojistik Takip Analisti

4321.20 Lojistik Operasyon Elemanı

4321.21 Lojistik Operasyon Sorumlusu

4321.22 Lojistisyen

4321.23 Lojistik Meslek Elemanı

4321.24 Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı

4321.25 Lojistik Elemanı

4321.26 Büro Memuru (İdari İşler)

4321.27 Emanet Görevlisi

4321.28 Ambarcı (Tekstil)

4321.29 Kapı/Kantar Görevlisi

4321.30 Ölçü Tespit Elemanı

4321.31 Otomotiv Yedek Parça Danışmanı

4321.32 Depocu (Giyim Üretim)

4321.33 Yediemin

4321.34 Stok Kontrol Uzmanı

4321.35 Taşınır Kayıt Yetkilisi

4321.36 Taşınır Kontrol Yetkilisi

4321.37 Saha Sayım Görevlisi

4321.38 Gözetmen (Liman -Antrepo)

4321.39 Patlayıcı Madde Ambarcısı

4321.40 Taşınır Konsolide Görevlisi

4321.41 Hava Lojistik Teknikeri

4322.01 Malzeme Planlama Elemanı

4322.02 Üretim Planlama Memuru

4322.03 Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil)

4322.04 Planlama Ve Kontrol İşçisi (Kümes Hayvanları)

4322.05 Planlama Şefi

4323.01 Yol Kısım Şefi (Demiryolu)

4323.02 Yol Şube Şefi (Demiryolu)

4323.03 Tesisler Haberleşme Şefi (Demiryolu)

4323.04 Gemi Memuru

4323.05 Deniz Trafik Kontrolörü

4323.06 Dış Ticaret Elemanı

4323.07 Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi

4323.08 Apron Amiri

4323.09 Apron Memuru

4323.10 Bagaj Memuru

4323.11 Demiryolu Servis Nezaretçisi

4323.12 Diğer Nakliye Ve Haberleşme Nezaretçileri

4323.13 Uçuş Harekat Uzmanı(Dispeçer)

4323.14 Ebis Kontrolörü

4323.15 Ekip Tahsis Memuru-Havayolları

4323.16 Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi

4323.17 Kabin Amiri

4323.18 Karayolu Taşıma Nezaretçisi

4323.19 Kayıp Eşya Memuru

4323.20 Klerens Ve İstatistik Memuru

4323.21 Meydan Kriter Uzmanı

4323.22 Ramp Kontrol Memuru

4323.23 Tren Hareket Memuru

4323.24 Uçak Tahsis Memuru

4323.25 Uçuş Bilgi Memuru

4323.26 Uçuş Ekip Planlama Koordinasyon Şefi

4323.27 Uçuş Hareket Memuru

4323.28 Uçuş İşletme Kontrol Merkezi Şefi

4323.29 Yer Hostesi

4323.30 Deniz ve Liman İşletmeciliği Meslek Elemanı

4323.31 Yat İşletme ve Yönetimi Meslek Elemanı( Marina ve

4323.32 Tren Şefi İ

4323.33 Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı)

4323.34 Liman Konteynır Terminal Şefi

4323.35 Liman Servis Şefi

4323.36 Demiryolu Trafik Kontrolörü

4323.37 Liman Başformeni

4323.38 Liman Formeni

4323.39 Liman Operasyon Elemanı (Puantör)

4323.40 Liman Baş Puantörü

4323.41 Liman Ticaret Tarife Şefi

4323.42 Liman Şefi

4323.43 Liman Terminal Şefi

4323.44 Tren Kontrolörü

4323.45 Trafik Başkontrolörü (Demiryolu)

4323.46 Tesisler Başkontrolörü (Demiryolu)

4323.47 Başrepartitör (Demiryolu)

4323.48 Araç Takip Görevlisi (Kargo)

4323.49 Kargo Takip Görevlisi

4323.50 Büro Memuru (Dış Ticaret)

4323.51 Ordino Memuru

4323.52 Sevkiyat Görevlisi

4323.53 İstasyon Şefi-Demiryolu

4323.54 Genel Performans Şefi

4323.55 Araç Filo Sorumlusu

4323.56 Araç Yükleme Operatörü

4323.57 Depo Sevkiyat Sorumlusu

4323.58 Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü

4323.59 Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu

4323.60 Deniz Operasyon Sorumlusu

4323.61 Survey ve Belgelendirme Uzmanı

4323.62 Terminal/İskele Görevlisi

4323.63 Terminal/İskele Sorumlusu

4323.64 Gişe Operasyonları Uzmanı

4323.65 Hat ve Gelir Yönetimi Uzmanı

4323.66 Yakıt Birim Yöneticisi

4323.67 Terminal Bölge Sorumlusu

4323.68 İstasyon Operasyon İşçisi

4323.69 Uçak Yükleme Uzmanı (Aırcraft Load Master)

4323.70 Lojistik Gümrük Takipçisi

4323.71 Liman Operasyon Planlamacısı

4323.72 Yer Hizmetleri Teknisyeni

4411.01 Kütüphane Ve Bilgi Hizmetleri Yardımcı Elemanı

4411.02 Dokümantasyon ve Enformasyon Elemanı

4412.01 Posta Şefi

4412.03 Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri)

4412.04 Diğer Posta Dağıtım Görevlileri

4412.05 Posta Ayırım Memuru

4412.06 Posta Servis Nezaretçisi

4413.01 Kodlama Memuru-Bilgisayar

4413.02 Musahhih

4414.01 Arzuhalci

4415.01 Arşiv Destek Elemanı

4415.02 Büro Makinesi Operatörü (Reprodüksiyon)

4415.03 Dosyalama Memuru

4416.01 Büro Memuru (Personel)

4416.02 İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı

4416.03 Puantör

4419.01 Müşteri Temsilcisi

4419.02 Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı

4419.03 Müşteri Kabul Görevlisi (Araç Muayene İstasyonu)

4419.04 Proje Yazma Elemanı

4419.05 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı

4419.06 Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı

4419.07 Araç Kabul Görevlisi

4419.08 Satış Destek Personeli

4419.09 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü

4419.10 Sözleşmeli Personel

4419.11 Geçici Personel

4419.12 Grafik Desen Çizimi Elemanı

4419.13 Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi

5111.01 Baş Kamarot (Gemi)

5111.02 Kamarot

5111.03 Seyahat Servis Elemanı-Tren

5111.04 Seyahat Servis Elemanı (Otobüs/ Tren)

5111.05 Host- Hostes (Kabin Memuru)

5111.06 Yat Elemanı

5112.01 Otobüs Muavini

5112.02 Diğer Nakliye Kondüktörleri

5112.03 Kondüktör-Demiryolu

5112.04 Otobüs Ve Troleybüs Biletçisi

5112.05 Yataklı Ve Pulman Memuru (Demiryolu)

5112.06 Bagaj Kondüktörü

5112.07 Servis Rehberi (Okul)

5113.01 Diğer Rehberler

5113.02 Turist Rehberi

5113.03 Şehir Turu Rehberi

5113.04 Transfer Elemanı-Turizm

5113.05 Alan Kılavuzu

5120.03 Aşçı (Özel Hizmet)

5120.04 Diğer Aşçılar

5120.05 Gemi Aşçısı

5120.06 Sıcak Mutfak Aşçısı

5120.07 Soğuk Mutfak Aşçısı

5120.08 Tabldot Aşçısı

5120.09 Soğuk Mezeci

5120.10 Aşçı

5120.11 Salatacı (Salata Ustası)

5120.12 Alakart Aşçısı

5120.13 Aşçı (Yöresel Mutfak)

5120.14 Kebap Ustası

5120.20 Cağ Kebap Ustası

5120.22 Aşçı Yardımcısı

5131.01 Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler

5131.02 Servis Elemanı (Garson)

5131.03 Garson (Şarap Servisi)

5131.04 Kantin Garsonu

5131.05 Şef Garson

5131.06 Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı

5131.07 Çay Servis Elemanı (Askıcı)

5131.08 Kantin Görevlisi

5131.09 Patenli Garson

5131.10 Servis Komisi

5131.11 Restoran Kaptanı

5131.12 Restoran Karşılama Hostesi

5132.01 Barmen-Barmaid

5132.02 Bar Kaptanı (Otel)

5132.03 Bar Servis Elemanı

5132.04 Mini Barcı (Otel)

5132.05 Bar Görevlisi

5132.06 Bar Şefi

5141.01 Erkek Berberi (Erkek Kuaförü)

5141.02 Kadın Kuaförü

5141.03 Saç Analisti

5141.04 Föncü (Kuaför Elemanı)

5141.05 Kuaför

5141.06 Saç Bakım Ve Yapımcısı

5141.07 Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme ve Boyama

5141.08 Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri

5142.01 Masaj Uygulayıcısı/Masöz

5142.02 Diğer Erkek Ve Kadın Berberleri, Güzellik Uzmanları

5142.03 Güzellik Uzmanı/ Cilt Bakımı Uzmanı İ İ

5142.04 Makyajcı-Sahne Ve Stüdyo

5142.05 Manikürcü-Pedikürcü

5142.06 Keseci(Tellak)

5142.07 Cilt Bakım ve Güzellik Meslek Elemanı

5142.08 Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA

5142.09 Makyöz-Makyör

5142.10 Dermokozmetik Uzmanı

5142.11 Kalıcı Makyaj Uygulayıcısı

5142.12 Makyaj Elemanı

5142.13 Ağdacı

5142.14 Masaj Uygulayıcısı (Masör/Masöz)

5142.15 Masaj Uygulayıcısı/Masör (Spor)

5142.16 Saç Bakımı ve Güzellik Meslek Elemanı

5142.17 Epilasyon-Depilasyon Hizmetleri Elemanı

5142.18 Cilt Bakımı, Epilasyon ve Masaj Teknikleri

5142.19 Masör-Masöz

5142.20 Yüz ve Vücut Masajcısı

5142.21 Kese ve Köpük Masörü

5142.22 Temel Makyaj Elemanı

5142.23 Cilt Bakım Elemanı

5142.24 Protez Tırnak Uygulayıcısı

5142.25 Cilt Bakımı ve Temel Makyajcısı

5142.26 Keseci(Natır)

5142.27 Cilt Ve Vücut Bakımı Teknikleri Uygulayıcısı

5142.28 Epilasyon Uzmanı

5142.29 Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı

5142.30 Kozmetik Ürünler Tanıtım ve Uygulama Elemanı

5151.01 Stadyum Görevlisi

5151.02 Danışma Ve Bagaj Hizmetleri Şefi (Bel Kaptan)

5151.03 Diğer Kahyalar Ve İlgili Servis Nezaretçileri

5151.04 Kat Şefi/Sorumlusu

5151.05 Temizlik Şefi

5151.06 Hausekeeping Yöneticisi (Hausekeeper)

5151.07 Genel Alan Sorumlusu / Meydancı Şefi (Otel)

5151.08 İşletmelerde Hijyen Görevlisi

5151.09 Turizm Ve Otelcilik Elemanı

5151.10 Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı

5151.11 Yatakhaneci

5151.12 Çamaşırhane Şefi

5151.13 Lojman Sorumlusu

5151.14 Genel Alan Sorumlusu

5151.15 Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Görevlisi

5152.01 Kahya (Özel Hizmet Hariç)

5152.02 Kahya (Özel Hizmet)

5152.03 Uşak

5153.01 Bina Bakımcısı

5153.02 Apartman İdarecisi

5153.03 Diğer Bina Bakıcıları

5153.04 Hizmet İşçisi-Cami

5153.05 Kapıcı-Kaloriferci

5153.06 Konut Hizmetleri Görevlisi

5153.07 Kapıcı

5153.08 Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri)

5161.01 Astrolog

5161.02 Falcı

5161.03 Fizyonomist

5161.04 Medyum

5161.05 Numerolog (Sayılarla Fala Bakan)

5162.01 Refakatçi (Kişisel Yardımcı)

5162.02 Konuk Asistanı/Butler (Otel)

5163.01 Gassal (Ölü Yıkayan)

5163.02 Cenaze Levazımatcısı

5163.03 Mezarlık Görevlisi

5164.01 At Antrenörü

5164.02 Yunus Eğitmeni

5164.03 Yunus Eğitmen Yardımcısı

5164.04 Veterinerlik Hizmetleri İşçisi

5164.05 Köpek Eğitmeni

5164.06 Fok Eğitmeni

5164.07 Evcil Hayvan Kuaförü

5164.08 Arama Kurtarma (K9) Köpeği Eğitmeni

5164.09 Laboratuvar Hayvanı Bakıcısı

5164.10 Laboratuvar Hayvanı Teknik Personeli

5165.01 İlk Yardım Eğitmeni (Sürücü Kursu)

5165.02 Trafik Ve Çevre Bilgisi Öğreticisi (sürücü Kursu)

5165.03 Direksiyon Eğitmeni

5165.04 Motor Ve Araç Tekniği Bilgisi Öğreticisi (Sürücü

5169.01 Diğer Servis İşçileri (Kişisel Hizmetler)

5169.02 Fuaye Elemanı

5211.01 Büfeci

5211.02 Pazarcı

5212.02 Sütçü-Seyyar Süt Satıcısı

5212.03 Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda)

5212.04 Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda)

5221.01 Zahireci

5221.02 Manifaturacı

5221.03 Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi

5221.04 Manav

5221.05 Kendi İşletmesinde Çalışan-Perakende Ticaret

5221.06 Mobilya İmalatçısı/Mobilyacı

5221.07 Zirai Alet ve Makineleri Satıcısı

5221.08 Kırtasiyeci

5221.09 Saatçi

5221.10 Odun Kömür Satıcısı (Mahrukatçı)

5221.11 Bakkal

5221.12 Ayakkabıcı-Ayakkabı Satış Yeri İşletme Sahibi

5221.13 Hırdavatçı

5221.14 Perdeci-İşletme Sahibi

5221.15 Kuruyemişçi

5221.16 Turşucu

5221.17 Hurdacı(Dükkan Sahibi)

5221.18 Oyuncakçı-Satış

5221.19 Aktar (Baharatçı)

5221.20 Sakatatçı

5221.21 Kuyumcu/Takı İmalatçısı

5221.22 Ev Eksenli Çalışan

5221.23 Sahaf

5221.25 Tuhafiyeci

5221.26 Zirai Ürünler Satıcısı

5221.27 Kantin İşletmecisi

5221.28 Börekçi-Dükkan Sahibi

5221.29 Kahvehane/kıraathane İşletmecisi

5221.30 Dondurmacı

5222.01 Reyon Şefi

5222.02 Satış Pazarlama Şefi

5222.04 Satış Şefi (Hırdavat/El Aletleri)

5222.05 Satış Şefi (Isıtma-Soğutma Malzemeleri)

5222.06 Satış Şefi (Ahşap Malzemeler)

5222.07 Satış Şefi (Kağıt-Ambalaj)

5222.08 Satış Şefi (Beyaz Eşya)

5222.09 Satış Şefi (Boya Ve Malzemeleri)

5222.10 Satış Şefi (Seramik Ürünler)

5222.11 Satış Şefi (Bahçe Malzemeleri)

5222.12 Satış Şefi (Mobilya-Ev Gereçleri)

5222.13 Satış Şefi (Banyo-Batarya)

5222.14 Satış Şefi (Yer Döşemeleri)

5222.15 Satış Şefi (Aydınlatma Malzemeleri)

5222.16 Satış Şefi (Dekorasyon Malzemeleri)

5222.17 Mağaza Sorumlusu/şefi

5223.01 Ahşap Malzemeler Satış Elemanı

5223.02 Av Malzemeleri Satış Elemanı

5223.03 Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Satış Elemanı

5223.04 Aydınlatma Malzemeleri Satış Elemanı

5223.05 Bahçe Malzemeleri Satış Elemanı

5223.06 Bayrak / Flama Satış Elemanı

5223.07 Beyaz Eşya Ürünleri Satış Elemanı

5223.08 Beyaz Eşya Yedek Parça Satış Elemanı

5223.09 Bilgisayar Satış Elemanı

5223.10 Boya Satış Elemanı

5223.11 Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı

5223.12 Çanta Satış Elemanı

5223.13 Çiçek Düzenleyicisi

5223.14 Çiçek Satış Elemanı

5223.15 Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı

5223.16 Dekorasyon Malzemeleri Satış Elemanı

5223.17 Kuaför Malzemeleri Satış Elemanı

5223.18 Dondurma Satış Elemanı

5223.19 Ekmek Satış Elemanı

5223.20 El Sanatları Ürünleri Satış Elemanı

5223.21 Elektrik ve Elektronik Malzemeleri Satış Elemanı

5223.22 Endüstriyel Temizlik Makineleri Satış Elemanı

5223.23 Et, Et Ürünleri İşleme ve Satış Elemanı

5223.24 Fotokopi Makinesi Satış Elemanı

5223.25 Gelinlik Satıcısı

5223.26 Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanı

5223.27 Gömlek Satış Elemanı

5223.28 Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı

5223.29 Hac Malzemeleri Satış Elemanı

5223.30 Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı

5223.31 Isıtma-Soğutma Ürünleri Satış Elemanı

5223.32 İç Giyim Satış Elemanı

5223.33 İnşaat Malzemeleri Satış Elemanı

5223.34 İş Kıyafetleri Satış Elemanı

5223.35 Kamera Ve Fotoğraf Makineleri Satış Elemanı

5223.36 Kırtasiye ve Kitap Satış Elemanı

5223.37 Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı

5223.38 Kömür Satış Elemanı

5223.39 Kumaş Satış Elemanı

5223.40 Kuruyemiş Satış Elemanı

5223.41 Madeni Yağ Satış Elemanı

5223.42 Meyve Ve Sebze Satış Elemanı

5223.43 Mobilya Satış Elemanı

5223.44 Modül-Kart Satış Elemanı

5223.45 Motosiklet Satış Elemanı

5223.46 Müzik Aletleri Satış Elemanı

5223.47 Orman Ürünleri Satış Elemanı

5223.48 Oto Aksesuarları Satış Elemanı

5223.49 Zirai Ürünler Satış Elemanı

5223.50 Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı

5223.51 Oto Satış Elemanı

5223.52 Oto Yedek Parça Satış Elemanı

5223.53 Oyuncak Satış Elemanı

5223.54 Perakende Satış Elemanı (Gıda)

5223.55 Perde Ve Mefruşat (Ev Tekstil) Satış Elemanı

5223.56 Pişmaniye Satış Elemanı

5223.57 Restoran Programı Satış Elemanı

5223.58 Reyon Görevlisi

5223.59 Saat Satış Elemanı

5223.60 Saat-Elektrikli Aletler Ve Elektronik Araçlar Satış

5223.61 Sanayi Makineleri Satış Elemanı

5223.62 Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar)

5223.63 Çelik Kapı Satış Elemanı

5223.64 Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı

5223.65 Hamile Giyim Satış Elemanı

5223.66 Parfümeri Satış Elemanı

5223.67 Spor Kıyafetleri Satış Elemanı

5223.68 Su Ve Deniz Ürünleri Satış Elemanı

5223.69 Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı

5223.70 Şapka Satış Elemanı

5223.71 Şarküteri, Bakkal Ve Gıda Pazarları Satış Elemanı

5223.72 Şekerleme Satış Elemanı

5223.73 Pastane Ürünleri Satış Elemanı

5223.74 Tıbbi Araçlar Ve Malzemeleri Satış Elemanı

5223.75 Yangın Söndürme Tüpü Satış Elemanı

5223.76 Yer Döşemeleri Satış Elemanı

5223.77 Yumurta Satış Elemanı

5223.78 Züccaciye Satış Elemanı

5223.79 Su Satış ve Dağıtım Elemanı (Damacana)

5223.80 Satış Elemanı (Toptan)

5223.81 Tarım Ürünleri Satış Elemanı

5223.82 Gümüş Eşya Satış Elemanı

5223.83 Temizlik Malzemeleri Satış Elemanı

5223.84 Simit Satış Elemanı

5223.85 Satış Görevlisi

5223.86 Sıhhi Tesisat Malzemeleri Satış Elemanı

5223.87 Fantezi Ürünleri Satış Elemanı

5223.88 Davetiye Satış Elemanı

5223.89 Seramik Satış Elemanı

5223.90 Vitrin Kuyumcusu

5223.92 Market Elemanı

5230.01 Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko)

5230.02 Diğer Kasadarlar

5230.03 Kasa Sorumlusu/Şefi

5230.04 Kasiyer

5230.05 Bilet Satış Elemanı (Banliyö Tren İstasyonu)

5230.06 Bilet Satış Elemanı (Uçak)

5241.01 Diğer Servis İşçileri (Manken Ve Model)

5241.02 Manken

5241.03 Canlı Model

5242.01 Tanıtım Sorumlusu

5242.02 Kongre ve Fuar Hostesi

5242.03 Satış Reklamcısı (Demonstratör)

5242.04 Satış Elemanı / Danışmanı

5242.05 Promosyon Ürünleri Satış Elemanı

5242.06 Evcil Hayvan Ve Malzemeleri Satış Elemanı

5242.07 Satış Destek Elemanı (Mörş)

5242.08 Mücevherat Satış Temsilcisi

5242.09 Yazılım Satış Uzmanı

5242.10 Satış Danışmanı / Uzmanı Yardımcısı

5242.11 Kredi Kartı Pazarlama Elemanı

5242.12 Halı Açıcı

5242.13 Mekan Süsleme Elemanı

5242.14 Ürün Tanıtım Görevlisi

5242.15 Tüketici Hizmetleri Elemanı

5243.01 Kapıdan Kapıya Satış Temsilcisi

5243.02 Pazarlamacı (Telefonla)

5244.01 Sipariş Alıcı

5244.02 Tele-Satış Elemanı

5245.01 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)

5245.02 Lpg Satış Elemanı (Pompacı)

5245.03 Akaryakıt İstasyon Sorumlusu

5245.04 Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı

5246.01 Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı

5249.03 Oto Kiralama Danışmanı

5414.15 İnşaat/İşyeri Bekçisi

6111.01 Çiftçi (Tarla Ürünleri)

6111.02 Pamuk Yetiştiricisi

6111.03 Buğday Yetiştiricisi

6111.04 Pirinç Yetiştiricisi

6111.05 Bamya Yetiştiricisi

6111.06 Susam Yetiştiricisi

6111.07 Tarla Bitkileri Yetiştiricisi

6111.08 Zirai Sulamacı

6111.09 Arpa Yetiştiricisi

6111.10 Ayçiçeği Yetiştiricisi

6111.11 Fiğ Yetiştiricisi

6111.12 Karpuz Yetiştiricisi

6111.13 Kavun Yetiştiricisi

6111.14 Mercimek Yetiştiricisi

6111.15 Mısır Yetiştiricisi

6111.16 Nohut Yetiştiricisi

6111.17 Patates Yetiştiricisi

6111.18 Soğan Yetiştiricisi

6111.19 Şeker Pancarı Yetiştiricisi

6111.20 Haşhaş Yetiştiricisi

6111.21 Yonca Yetiştiricisi

6111.22 Toprak İşleme İşçisi

6111.23 Silaj İşçisi

6111.24 Sebze Yetiştiricisi

6111.25 Organik Tarım Ürünler Üreticisi

6111.26 İlaçlamacı (Bitki Zararlıları ile Mücadele)

6111.27 Serin İklim Tahılları Yetiştiricisi

6111.28 Yulaf Yetiştiricisi

6111.29 Tritikale Yetiştiricisi

6111.30 Domates Yetiştiricisi

6111.31 Sarımsak Yetiştiricisi

6111.32 Baklagil Yem Bitkileri Yetiştiricisi

6111.33 Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiricisi

6111.34 Açık Tohumlu Bitki Yetiştiricisi

6111.35 Fide Yetiştiricisi

6111.36 Örtü Altı Domates Yetiştiricisi

6111.37 Bakla Yetiştiricisi

6111.38 Bezelye Yetiştiricisi

6111.39 Biber Yetiştiricisi

6111.40 Brokoli Yetiştiricisi

6111.41 Brüksel Lahanası Yetiştiricisi

6111.42 Enginar Yetiştiricisi

6111.43 Fasulye Yetiştiricisi

6111.44 Havuç Yetiştiricisi

6111.45 Ispanak Yetiştiricisi

6111.46 Hıyar Yetiştiricisi

6111.47 Kabak Yetiştiricisi

6111.48 Karnabahar Yetiştiricisi

6111.49 Kereviz Yetiştiricisi

6111.50 Lahana Yetiştiricisi

6111.51 Patlıcan Yetiştiricisi

6111.52 Pırasa Yetiştiricisi

6111.53 Turp Yetiştiricisi

6111.54 Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi

6111.55 Baklagil Sebzeler Yetiştiricisi

6111.56 Kolza Yetiştiricisi

6111.57 Aspir Yetiştiricisi

6111.58 Yağ Bitkileri Yetiştiricisi

6111.59 Yemeklik Dane Baklagil Yetiştiricisi

6111.60 Zambakgil Sebzeler Yetiştiricisi

6111.61 Börülce Yetiştiricisi

6112.01 Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç)

6112.02 Çay Yetiştiricisi

6112.03 Çiftçi (Meyve Bahçesi, Üzüm Bağı,ilgili Ağaç Ve

6112.04 Diğer Meyve Bahçesi, Üzüm Bağı Ve İlgili Ağaç Ve Ü

6112.05 Asma Yetiştiricisi İ

6112.06 Zeytin Yetiştiricisi

6112.07 Fındık Yetiştiricisi

6112.08 Antep Fıstığı Yetiştiricisi

6112.09 Meyve Ağaçları Budamacısı

6112.10 Endüstriyel Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi

6112.11 Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi

6112.12 Meyve Yetiştiricisi

6112.13 Budamacı

6112.14 Sığla Yağı İşçisi

6112.15 Ceviz Yetiştiricisi

6112.16 Meyve Bahçesi İşçisi

6112.17 Çilek Yetiştiricisi

6112.18 Zeytin Ağacı Budamacısı

6112.19 Meyve Bahçesi Gübreleme İşçisi

6112.20 Yer Fıstığı Yetiştiricisi

6112.21 Soya Yetiştiricisi

6112.22 Kiraz Yetiştiricisi

6112.23 Elma Yetiştiricisi

6112.24 Vişne Yetiştiricisi

6112.25 Turunçgil Yetiştiricisi

6112.26 Dut Yetiştiricisi

6112.27 Erik Yetiştiricisi

6112.28 Greyfurt Yetiştiricisi

6112.29 İncir Yetiştiricisi

6112.30 Kayısı Yetiştiricisi

6112.31 Kestane Yetiştiricisi

6112.32 Kivi Yetiştiricisi

6112.33 Limon Yetiştiricisi

6112.34 Malta Eriği Yetiştiricisi

6112.35 Mandarin Yetiştiricisi

6112.36 Muz Yetiştiricisi

6112.37 Nar Yetiştiricisi

6112.38 Badem Yetiştiricisi

6112.39 Portakal Yetiştiricisi

6112.40 Şeftali Yetiştiricisi

6112.41 Trabzon Hurması Yetiştiricisi

6112.42 Avokado Yetiştiricisi

6112.43 Ahududu Yetiştiricisi

6112.44 Armut Yetiştiricisi

6112.45 Böğürtlen Yetiştiricisi

6112.46 Aromatik Bitki Yetiştiricisi

6112.47 Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiricisi

6112.48 Yumuşak Çekirdekli Meyve Yetiştiricisi

6112.49 İğne Yapraklı Ağaçlar Yetiştiricisi

6112.50 Sert Kabuklu Meyve Yetiştiricisi

6112.51 Üzümsü Meyve Yetiştiricisi

6112.52 Yaprağını Döken Süs Ağaçları Yetiştiricisi

6112.53 Fındık Budamacı

6113.01 Süs Bitkileri Yetiştirme Elemanı

6113.02 Gül Yetiştirme İşçisi

6113.03 Çiftçi (Bahçıvan)

6113.04 Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar

6113.05 Fidan Yetiştiricisi

6113.06 Seracı

6113.07 Peyzaj Bahçıvanı

6113.08 Çiçek Yetiştirme İşçisi

6113.09 Toprak/ Zemin Tesviye İşçisi

6113.10 Bahçıvan

6113.11 Tarım Çavuşu

6113.12 Tarım Kısım Şefi

6113.13 Mantar Yetiştiricisi

6113.14 Lale Yetiştirme İşçisi

6113.15 Aşıcı (Bağ, Bahçe Ve Meyve Ağaçları)

6113.16 Dikim İşçisi (Bahçecilik)

6113.17 İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiricisi

6113.18 Dış Mekân Bitki Yetiştiricisi

6113.19 Kesme Çiçek Yetiştirme Elemanı

6113.20 Bağ Budama İşçisi

6113.21 Florakültör

6113.22 Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların

6113.23 Söküm İşçisi (Bahçecilik)

6113.24 Eğrelti Yetiştiricisi

6113.25 Hüsnüyusuf Yetiştiricisi

6113.26 Kapalı Tohumlu Bitki Yetiştiricisi

6113.27 Karanfil Yetiştiricisi

6113.28 Kasımpatı Yetiştiricisi

6113.29 Nergis Yetiştiricisi

6113.30 Orkide Yetiştiricisi

6113.31 Otsu Yer Örtücüler Yetiştiricisi

6113.32 Sarılıcı- Tırmanıcı Bitkiler Yetiştiricisi

6113.33 Sümbül Yetiştiricisi

6113.34 Süs Ağaçları Yetiştiricisi

6113.35 Gerbera Yetiştiricisi

6113.36 Süs Çalıları Yetiştiricisi

6113.37 Şebboy Yetiştiricisi

6113.38 Bağ Fidanı Yetiştiricisi

6113.39 Bağ Aşılamacı

6113.40 Çelik Aşı ve Doku Kültürü Yöntemiyle Kesme Çiçek

6113.41 Çiçekleri Gösterişli İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricisi

6113.42 Çiçeklerinden Faydalanılan İlaç ve Baharat Bitkileri

6113.43 Çok Yıllık Çiçek Yetiştiricisi

6113.44 Tek Yıllık Çiçek Yetiştiricisi

6113.45 Dekoratif Yapraklı İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricisi

6113.46 Endüstri Bitkileri Yetiştiricisi

6113.47 İlaç ve Baharat Bitkileri Yetiştiricisi

6113.48 Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yetiştiricisi

6113.49 Kaya Bahçesi Bitkileri Yetiştiricisi

6113.50 Kesme Yeşillik Yetiştiricisi

6113.51 Keyif Bitkileri Yetiştiricisi

6113.52 Küçük Ağaç ve Çalılar Yetiştiricisi

6113.53 Lif Bitkileri Yetiştiricisi

6113.54 Meyve Ağaçlarında Aşılamacı

6113.55 Meyve Fidanı Üreticisi

6113.56 Meyvelerinden Faydalanılan İlaç Ve Baharat Bitkileri

6113.57 Sarmaşık Ve Sürünücü Bitkiler Yetiştircisi

6113.58 Sebze Fidesi Üreticisi

6113.59 Soğanlı Kesme Çiçek Yetiştiricisi

6113.60 Su Kenarı Ve Su İçi Süs Bitkileri Yetiştiricisi

6113.61 Sukulent Etli Yapraklı İç Mekân Süs Bitkileri

6113.62 Süs Bitkileri Fidesi Yetiştiricisi

6113.63 Süs Bitkilerinde Budamacı

6113.64 Şeker Ve Nişasta Bitkileri Yetiştiricisi

6113.65 Şemsiye Çiçekli Sebzeler Yetiştiricisi

6113.66 Tahıl Yetiştiricisi

6113.67 Çit Bitkileri Yetiştiricisi

6113.68 Tohumla Üretilen Kesme Çiçek Yetiştiricisi

6113.69 Tohumlarından Faydalanılan İlaç Ve Baharat Bitkileri

6113.70 Yapraklarından Faydalanılan İlaç Ve Baharat Bitkileri

6113.71 Safran Yetiştiricisi

6113.72 Tohum Yetiştiricisi

6114.01 Tütün Yetiştiricisi

6114.02 Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi (Sera)

6114.03 Sebze Yetiştirme İşçisi (Topraksız Tarım)

6121.01 Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı

6121.02 Çiftçi (Hayvancılık)

6121.03 Süt Hayvanları Yetiştiricisi

6121.04 Hara İşçisi

6121.05 Domuz Yetiştiricisi

6121.06 Keçi Yetiştiricisi

6121.07 Sığır Yetiştiricisi

6121.08 Koyun Yetiştiricisi

6121.09 Sağım İşçisi (Elle)

6121.10 Sağım İşçisi (Makine İle)

6121.11 Süthane İşçisi

6121.12 Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan)

6121.13 Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan)

6121.14 Kırkıcı

6121.15 Diğer Süthane İşçileri

6121.16 Diğer Süthane/mandıra İşçileri

6121.17 Seyis

6121.18 Süt Sığırı Yetiştiricisi

6121.19 At Yetiştiricisi

6121.20 Köpek Yetiştiricisi

6121.21 Hayvan Bakıcısı

6121.22 Celep

6121.23 Manda Yetiştiricisi

6121.24 Yem Ünitesi Operatörü

6122.01 Çiftçi (Kümes Hayvanları)

6122.02 Diğer Kümes Hayvanları İşçileri

6122.03 Kuluçka Tesisi İşçisi

6122.04 Kümes Hayvanları Yetiştirme İşçisi (Genel)

6122.05 Tavşan Yetiştirme İşçisi

6122.06 Kümes Bakım İşçisi

6122.07 Kümes Hayvanları Toplama İşçisi

6122.08 Kümes Hayvanları Yükleme İşçisi

6122.09 Yumurtacı Tavuk Yetiştiricisi

6122.10 Deve Kuşu Yetiştiricisi

6122.11 Hindi Yetiştiricisi

6122.12 Kaz ve Öredek Yetiştiricisi

6122.13 Bıldırcın ve Keklik Yetiştiricisi

6122.14 Etlik ve Damızlık Tavuk Yetiştiricisi

6122.15 Güvercin Yetiştiricisi

6122.16 Çinçilla Yetiştiricisi

6123.01 Arıcı

6123.02 İpek Böcekçiliği İşçisi

6129.01 Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri

6129.02 Diğer Uzman Çiftçiler (Hayvan)

6129.03 Hayvan Yetiştirme İşçisi (Kürklü Hayvanlar)

6129.04 Sperm Alma İşçisi

6129.05 Salyangoz Yetiştiricisi

6129.06 Kültür Solucanı Yetiştiricisi ve Vermikompost

6130.01 Çiftçi (Pazara Yönelik) Ü

6130.02 Çiftlik İşçisi (Genel)

6130.03 Diğer Hayvan Yetiştiricileri Ve Tarım İşçileri

6130.05 Çiftlik Nezaretçisi (Kahya)

6210.01 Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü

6210.02 Ağaç Tahmin Ve İşaretleyicisi (Maktacı)

6210.03 Diğer Orman İşçileri

6210.04 Diğer Tomrukçular

6210.05 Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk

6210.06 Orman Nezaretçisi

6210.07 Tırmanıcı-Tomrukçuluk

6210.08 Tomrukçu

6210.09 Sürütme ve Yükleme İşçisi

6210.10 Orman Ürünleri İstifleme İşçisi

6210.11 Odun Kömürü Ocakçısı-Orman

6210.12 Orman Gözetleme ve Haberleşme İşçisi

6210.13 Orman Üretim İşçisi

6221.01 Deniz Balıkları Üreticisi

6221.02 İstiridye Çiftliği İşçisi

6221.03 Tatlı Su Balıkları Üreticisi

6221.04 Alabalık Yetiştiricisi

6221.05 Su Ürünleri İşlemecisi

6221.06 Su Ürünleri Üreticisi

6221.07 Akvaryum Balıkları Üreticisi

6222.01 Balıkçı Gemisi Kaptanı

6222.02 Diğer Balıkçılar

6222.03 İç Sular Ve Kıyı Balıkçısı

6223.01 Açık Deniz Balıkçısı

6224.01 Avcı (Ateşli Silah-Tuzakla)

6224.02 Diğer Avcılar

6310.01 El Yapımı Sabun İmalatçısı (Geleneksel

6310.02 Mis Sabun Üretim İşçisi

6320.01 Kendi Geçimine Yönelik Çiftlik Hayvanı Yetiştiricisi

6320.02 Büyükbaş Hayvan Bakıcısı

6330.01 Çiftçi (Kendi Geçimine Yönelik) -Karma Bitki Ve

6340.01 Kendi Geçimine Yönelik Balıkçı

6340.02 Kendi Geçimine Yönelik Dalgıç

6340.03 Kendi Geçimine Yönelik Toplayıcı

6340.04 Kendi Geçimine Yönelik Tuzakçı

6340.05 Mantar Toplayıcısı

6340.06 Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten)

6340.07 Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yerden)

7111.01 Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar)

7112.01 Derz İşçisi

7112.02 Diğer Tuğla Örücüler, Taş Duvarcılar

7112.03 Duvarcı

7112.04 Kaldırım İşçisi

7112.05 Moloz Döşeyici

7112.06 Taş Duvarcı-İnşaat

7112.09 Şömine Ustası

7112.10 Tandır Ocağı Ustası

7112.11 Tuğla Baca Bakım-Onarımcısı

7112.12 Refrakter Ustası

7112.13 Refrakterci

7112.15 Esnek Zemin Kaplamacısı

7112.16 Tuğla Giydirme Cephe Uygulayıcısı

7113.12 Minare Ustası

7113.14 Mermerci Ve Süsleme Taşçısı

7113.15 Mezar Yapım Ustası

7113.16 Granit Döşeme Ustası

7114.04 Betonarme Demircisi

7114.06 Diğer Betonarmeciler, Şap İşçileri Ve Mozaik

7114.07 İ İnşaat Kalıpçısı (Ahşap)

7114.08 Mozaikçi

7114.09 Şap İşçisi

7114.13 Gaz Beton Kalıp Temizleme Ve Yağlama İşçisi

7114.14 Gazbeton Ayıklama/paketleme İşçisi

7114.20 Ahşap Kalıpçı

7115.01 Ahşap Doğrama ve Kaplamacısı /Ahşap Yapı

7115.02 Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi

7115.03 Ahşap Şekillendirmeci

7115.04 Ağaç Gemi Yapım İşçisi

7115.05 Ağaç Kayık Yapım İşçisi

7115.06 Doğramacı/Ahşap Doğramacı

7115.07 Atölye Marangozu

7115.08 Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar

7115.09 Gemi Doğramacısı

7115.10 Gemi Marangozu

7115.11 İnşaat Marangozu

7115.12 Marangoz

7115.13 Marangoz-Makinelerin Ağaç Aksamı

7115.14 Akrilik Tezgah Ustası

7115.15 Sahne Ve Stüdyo Marangozu

7115.17 Yol Marangozu

7115.18 Sahne Aksesuarcısı

7115.19 Butaforcu (Sahne Sanatları)

7115.20 Sahne Makinisti (Set İşçisi)

7115.21 Çerçeve İmalatçısı(Plastik/Ahşap/Metal)

7115.22 Tekne Ve Yat Yapımcısı -Ahşap Yat Ve Tekne

7115.23 Fiberglasçı

7115.24 Ahşap Ambalaj İşçisi

7115.25 Maran Ustası

7115.26 Yat-Tekne Laminasyon İşçisi

7115.27 Ahşap Ev İmalat İşçisi

7115.28 Ahşap Ev İmalatçısı

7115.29 Arı Kovanı Ve Bal Çıtası Yapım İşçisi

7115.30 Ahşap Ev İmalatçısı (Nezaretçi/Ustabaşı)

7115.31 Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretçi/Ustabaşı)

7115.32 Ahşap Tekne İmalat Ustası

7115.33 Ahşap Süslemecisi

7115.34 Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı

7115.35 Ahşap Restorasyonu Elemanı

7115.36 Ahşap Kapı İmalatçısı

7115.37 Sahne Şef Makinisti

7115.38 Kaşör

7115.39 Sanatsal Çerçeve İmalatçısı

7115.40 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi Elemanı

7119.01 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili

7131.01 İ İnşaat Boyacısı/Boyacı

7131.02 Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi)

7131.03 Diğer İnşaat Boyacıları

7131.04 Duvar Kağıdı Kaplayıcısı

7131.05 Gemi-Yat-Tekne Boyacısı

7131.06 Gemi Karina Kontrol Boyacısı

7131.07 Cilacı (Gemi)

7131.08 Boyacı ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu

7131.09 Yüzey Boyama Elemanı

7131.10 Gemi Yüzey Hazırlama Elemanı

7132.01 Otomotiv Boya Ustası

7132.02 Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç)

7132.03 Pistoleci (Otomotiv)

7132.04 Metal Yüzey Boyacısı

7132.05 Oto Boyacısı

7231.02 Oto Bakım-Onarımcısı (Otomotiv Mekanikcisi)

7231.03 Oto Fren Bakım-Onarımcısı

7231.04 Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı

7231.05 Motosiklet Tamircisi

7231.06 Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcısı

7231.07 Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik

7231.08 İskelet Doğrultma İşçisi (Otomotiv)

7231.09 Oto Kilit Bakım Onarımcısı

7231.10 Oto Trimci

7231.11 Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı

7231.12 Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım Ve

7231.13 Egzoz Tamircisi

7231.14 Havalı Korna İmal İşçisi

7231.15 Kilometre Sayaç Tamircisi (motorlu Taşıt)

7231.16 Marş Ve Devir Daim Dişli Tamircisi (Motorlu Taşıt)

7231.17 Şaft Tamircisi (Motorlu Taşıt)

7231.18 Radyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt)

7231.19 Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt)

7231.20 Takograf Tamircisi (Motorlu Taşıt)

7231.21 Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt)

7231.22 Dingil Tamircisi (Motorlu Taşıt)

7231.23 Motor Yenileştirmecisi (Motor Rektifiyecisi)

7231.24 Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar

7231.25 Şamandıra Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri)

7231.26 Oto Klima Bakım Onarımcısı

7231.27 Motor Test Operatörü

7231.28 Otomotiv Boya Onarımcısı

7231.29 Kaporta Tamircisi/Otomotiv Gövdecisi

7231.30 Otomotiv Gövde Onarım İşçisi

7231.31 Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı

7231.32 Otomotiv Mekanikeri

7231.33 Traktör Bakım Onarımcısı

7231.34 Dış Lastik Tamircisi

7231.35 Benzinli Otomotiv Mekanikeri

7231.36 Dizel Otomotiv Mekanikeri

7231.37 Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı

7231.38 Gemi Makine Bakımcısı

7231.39 Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarımcısı

7231.40 Batarya Elektrikli Araç Servis Elemanı

7231.41 Oto Ekspertiz Elemanı

7231.42 Otomotiv Hasar Danışmanı

7231.43 Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi

7233.32 Konfeksiyon Makineleri Tamircisi

7233.33 İş Makineleri Yağcısı

7233.34 Kuruyemiş Makineleri Tamircisi

7233.35 Mekaniker (Kompresör)

7233.36 Çarkçıbaşı (Gemi)

7233.37 Kriko Tamircisi

7233.38 Baskı Bakım Onarımcısı (Tekstil)

7233.39 Hidrolik Pnömatik Elemanı

7233.41 Tamirci Baş Makinist (Sondaj Makineleri)

7233.42 Makine Bakım Yardımcı Elemanı

7233.43 Makine Bakım ve Onarımcısı

7233.44 Kestirimci Bakım Elemanı

7233.45 İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı

7233.46 İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve

7233.47 İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve

7233.48 Düğme ve Punteriz Makineleri Kurulum ve Bakım

7233.49 İlik Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı

7233.50 Overlok Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı

7233.51 Zincir Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı

7233.52 Düz Dikiş Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı

7233.53 Çift İğne Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı

7233.54 Düğme ve Punteriz Makineleri Kurulum ve Bakım

7233.55 Düz Dikiş (Sanayi) Makinesi Kurulum ve Bakım

7233.56 İlik Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı

7233.57 Overlok Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı

7233.58 Reçme Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı

7233.59 Zincir Dikiş Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı

7233.60 Bitki Bakım Ve Koruma Makineleri Bakım Ve

7233.61 Ekim Dikim Ve Gübreleme Makineleri Bakım Ve

7233.62 Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Bakım Ve

7233.63 Kendi Yürür Pamuk Hasat Makinesi Bakım Ve

7233.64 Kendi Yürür Şeker Pancarı Hasat Makinesi Bakım

7233.65 Tohum Hazırlama Makineleri Bakım Ve Onarımcısı

7233.66 Toprak İşleme-Arazi Temizleme Ve Tesviye Alet

7233.67 Traktörle Kullanılan Hasat Harman Makineleri Bakım

7233.68 Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı

7234.02 Bisiklet Tamircisi

7311.01 Diğer Hassas Ve Dakik Aletler,saat İmalat İşçileri Ve

7311.02 Enstrümancı-Ölçme ve Kontrol Cihazları

7311.03 Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü

7311.04 Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi

7311.05 Optik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi

7311.06 Saat İmalat İşçisi

7311.07 Saat Tamircisi

7311.08 Sayaç Tamir İşçisi

7311.09 Tartı Aletleri Bakım Ve Tamir İşçisi

7311.10 Zaman Saatleri Bakım Ve Tamir İşçisi

7311.11 Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi

7311.12 Gözlük Tamircisi

7311.13 Tahlisiye Cihaz Bakımcısı

7311.14 Gözlük Çerçeve İmalatçısı

7311.15 Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis Ve Kayıt Cihazları

7311.16 Kalibrasyoncu

7311.17 DEA Ölçüm Cihazı Operatörü

7311.18 Kalibrasyoncu (Elektriksel ve Elektronik Ölçü Aletleri

7311.19 Validasyon Uzmanı

7311.20 Fotoğraf Makinesi Ve Video Kamera Tamircisi

7311.21 Üç Boyutlu Ölçüm (Cmm) Operatörü

7311.22 Sayaç Ayar, Ölçü Kontrol Ve Tamir Teknisyeni

7312.01 Akordeon İmal İşçisi

7312.02 Müzik Aletleri İmalat ve Tamircisi

7312.03 Müzik Aletleri Akortçusu

7312.04 Nefesli Sazlar İmal İşçisi-Ağaç

7312.05 Nefesli Sazlar İmal İşçisi-Metal

7312.06 Org İmal İşçisi

7312.07 Piyano İmal İşçisi

7312.08 Yaylı Sazlar İmal İşçisi

7312.09 Müzik Aleti (Çalgı) Yapımcısı

7312.10 Kabak Kemane Ustası

7312.11 Ney İmal Ustası

7312.12 Keman İmal Ustası

7312.13 Piyano Akortçusu

7312.14 Keman Tamircisi

7312.15 Lutiye

7312.16 Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları İmal İşçisi

7312.17 Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımcısı

7312.18 Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımcısı

7312.19 Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları Yapımcısı

7312.20 Yaylı Enstrüman (çalgı) Yapımcısı

7312.21 Davul İmal Ustası

7312.22 Bağlama Yapımcısı

7312.23 Ut Yapımcısı

7312.24 Klasik Gitar Yapımcısı

7312.25 Müzik Aletleri Temel İşlemcisi

7312.26 Cümbüş Yapımcısı

7313.01 Diğer Metal Dökücüleri - Altın, Gümüş vb.

7313.02 Diğer Mücevherciler Ve Kıymetli Metal İşçileri

7313.03 Kıymetli Metal Çekicisi

7313.04 Kıymetli Metal Varak İşçisi

7313.05 Mıhlamacı (Kıymetli Taş Takıcısı)

7313.06 Kıymetli Taş Tıraş Ve Perdah İşçisi

7313.07 Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme

7313.08 Mücevherat Oymacısı

7313.09 Mücevherat Tamircisi

7313.10 Mücevher Ustası

7313.11 Telkari Ustası

7313.12 Oltu Taşı İşleme Ustası

7313.13 Lületaşı İşleme Ustası

7313.14 Kazaziye Ustası (Hasır Örmeci)

7313.15 Doğal Taşları İşleme Ustası

7313.16 Erhani Gümüş İşleme Ustası

7313.17 Gümüş Kaynakçısı (Makine İle)

7313.18 Gümüş Takı İşlemecisi

7313.19 Metal Levha İşlemecisi / Bakırcı

7313.20 Altın Bilezik İmalatçısı

7313.21 Alyans İmalatçısı

7313.22 Yaldızcı

7313.23 Şippoyaki Ustası

7313.24 Rodajcı

7313.25 Ramatçı

7313.26 Ocakçı (Eritici)

7313.27 Mineci

7313.28 Kakmacı

7313.29 Ajurcu

7313.30 Cilacı

7313.31 Sadekar (Kuyumculuk)

7313.32 Modelci (Kuyumculuk)

7313.33 Değerli Taş Uzmanı

7313.34 Dökümcü (Kuyumculuk)

7313.35 Yüzey İşlemcisi (Kuyumculuk)

7313.36 Seri Üretim Elemanı (Kuyumculuk)

7313.37 Obje İmalatçısı

7314.01 Alçı Model Kalıpçı

7314.02 Çömlek Ve Porselen Döner Tablacısı

7314.03 Çömlek Ve Porselen Kalıpçısı

7314.04 Çömlek Ve Porselen Kil Şerbeti Dökücüsü (Elle)

7314.05 Çömlek Ve Porselen Modelcisi

7314.06 Çömlek Ve Porselen Montaj İşçisi

7314.07 Çömlek Ve Porselen Perdahlama İşçisi

7314.08 Çömlek Ve Porselen Presçisi (Elle)

7314.09 Çömlek Ve Porselen Şekillendirme İşçisi

7314.10 Çömlek Ve Porselen Taşlama İşçisi (Elle)

7314.11 Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Elle)/Çarkçı

7314.12 Çömlekçi

7314.13 Diğer Çömlekçiler Ve İlgili Kil Ve Zımpara Kalıpçıları

7314.14 Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Taş Ve Kil)

7314.15 İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle)

7314.16 Tuğla Ve Kiremit Kalıpçısı (Elle)

7314.17 Tuğla Ve Kiremit Presçisi (Elle)

7314.18 Zımpara Diski Ve Değirmen Taşı Kalıpçısı (Elle)

7314.19 Flap Operatörü (Zımpara)

7314.20 Zımpara Pres İşçisi

7314.21 Aşındırıcı Bez İşçisi

7314.22 Zımpara Dilimleme Makinesi Operatörü

7314.23 Reçine Hazırlama İşçisi

7314.24 Üst Reçine Alma İşçisi

7314.25 Hub Hazırlama İşçisi (Zımpara)

7314.26 Briket İmal İşçisi

7314.27 Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı

7316.22 Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi

7316.23 Endüstriyel Reklam Tabelacısı

7316.24 Bilgisayar Folyocu

7316.25 Bina Cam Filmi Uygulayıcısı

7316.26 Oto Cam Filmi Uygulayıcısı

7317.01 Hasır Örücüleri (Sepet, Süpürge ve Fırça İmalat)

7317.02 İ

Fırça İmal İşçisi (Elle)

7317.03 Hasır Mobilya İşçisi

7317.04 Sepet İmal İşçisi

7317.05 Süpürge İmal İşçisi

7317.06 Bambu Mobilya İmal İşçisi

7317.07 El Baskısı Yazmacı(Ahşap Baskı)

7317.08 Hasır Örücü

7317.09 Sepet Örücü

7317.10 Rattan Örücü

7318.01 Halı Dokuyucu (El Tezgahı)

7318.02 Dokumacı (El Tezgahı)

7318.03 Şiş Örgücü

7318.04 İpek Boyamacı (Elle)

7318.05 Kumaş Boyamacı (Elle)

7318.06 Hallaç

7318.07 Yastıkçı (Hasır)

7318.08 Deri Halı İmal İşçisi

7318.09 Ehram Dokumacı

7318.10 Yapma Çiçek Yapımcısı

7318.11 Boyacı (Giyecek)

7318.12 Boyacı (Örgü Yünü)

7318.13 Elyaf Harman Takipçisi

7318.14 Elyaf Kardeci

7318.15 Elyaf Yıkayıcı

7318.16 Kumaş Boyacısı

7318.17 Harman Hazırlama İşçisi (Tekstil)

7318.18 Harman Hallaç Besleme İşçisi

7318.19 Harman Hallaç İşçisi (Yün)

7318.20 Harman Hallaç İşçisi (Halı)

7318.21 Harman Hallaç Makinesi Arkacısı

7318.22 Uzatma Ağ-File Örücüsü

7318.23 Diğer Dokuyucular,kontrolörler, Onarıcılar

7318.24 Halı Onarıcı (Elle Veya Basit Makinelerde)

7318.25 Kilim Dokuyucu (El Tezgahı)

7318.26 Kordon Ve Şerit İşçisi (Elle)

7318.27 Kroşe Sürfileci (Elle)

7318.28 Kumaş Dokuyucu (El Tezgâhı)

7318.29 Örgü Tezgahı Ayarcısı

7318.30 Taharcı

7318.31 Kumaş Kontrol İşçisi

7318.32 İplik Temizleme İşçisi

7318.33 Çarpana Dokumacı

7318.34 Örgü Makinesi İşçisi (El Tezgahı)/Trikotaj

7318.35 Tel Verici-Tekstil

7318.36 Yün Çorap Örücüsü

7318.37 Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Sorumlusu

7318.38 Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı

7318.39 Keçe İmal Ustası

7318.40 Düz Dokuma Kumaş İşçisi

7318.41 Makrome Örgücü

7318.42 Düz Kirkitli Dokuma Ustası

7318.43 İpek Dokumacı

7318.44 Keçe Aksesuarları Yapımcısı

7318.45 Çıpıt Dokumacı

7318.46 Biyeci

7318.47 Yöresel Kilim Dokuyucusu

7318.48 Puşi Dokuyucu (Mekikli)

7318.49 Mekik Dokumacı

7318.50 Bünyan Halı Dokumacısı

7318.51 Demirci Halı Dokumacısı

7318.52 Gördes Halı Dokumacısı

7318.53 Hereke / İpek Halı Dokumacısı

7318.54 Isparta Halı Dokumacısı

7318.55 Milas Halı Dokumacısı

7318.56 Yağcıbedir Halı Dokumacısı

7318.57 Yahyalı Halı Dokumacısı

7318.58 Yöresel Bez Dokumacısı

7318.59 Çorap Desenci

7318.60 Kurdelacı (Elle)

7318.61 Deri Tablo Yapımcısı

7318.62 Şile Bezi Dokuma Ustası

7318.63 Tülü Halı Dokumacı

7318.64 Bebek Odası Hazırlama Elemanı

7318.65 Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim)

7318.66 El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim)

7318.67 Kürk Giysi İmalatçısı

7318.68 Sumak Dokumacı

7318.69 Minyatür Halı Dokumacı

7318.70 Keten Dokumacı

7318.71 Jakarlı Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı

7318.72 Sof Kumaş Dokumacı

7318.74 Tekstil Konservasyon ve Restorasyon Elemanı

7318.75 Balık Ağı Örme, Tamiri ve Donatımı Yapımcısı

7319.01 Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)

7319.02 Mum İmal İşçisi

7319.03 Plastik Sanatlar Uygulama Elemanı

7319.04 Aksesuar Hazırlama Elemanı(Atık Kâğıt Ve Muhtelif

Ambalajdan Aksesuar Yapımı)

7319.05 Kaya Tuzu İşleme Ustası ( Hediyelik Eşya )

7319.06 Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımcısı

7319.07 Nargile Yapımcısı

7319.08 İmitasyon Takı İmalatçısı

7319.09 Takı İmalatçısı

7319.10 Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımcısı (İpek Kozası)

7319.11 Takı Çizimi ve Üreticisi

7319.12 Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı

7319.13 Kağıt Rölyef Yapımcısı

7319.14 Su Kabağı İşleme Ustası

7319.15 Mumda Resim Yapımcısı

7319.16 Dekoratif Tablo Yapımcısı

7319.17 Tutkallı Hamur Çiçek Yapımcısı

7319.18 Plastik Sanatlar Toparlayıcısı

7319.19 Tokat Tahta Baskı Yapımcısı

7319.20 Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı

7319.21 Takı İmalatçısı (misinalı, çivili, örme düğümlü)

7321.01 Diğer Mürettipler Ve Dizgiciler

7321.02 Dizgici/Baskı Öncesi İşlemcisi

7321.03 Forma Tertipçisi

7321.04 Fototip Sayfa Tertipçisi

7321.05 Flekso Kalıp Operatörü

7321.06 Mürettip (Elle)

7321.07 Sayfa Tertipçisi

7321.08 Diğer Sterotip Ve Elektrotip Klişeciler

7321.09 Elektrotip Klişeci

7321.10 Sterotip Klişeci

7321.11 Diğer Fotogravürcüler

7321.12 Diğer Gravürcüler (Fotogravürcüler Hariç)

7321.13 Fotoğrafçı (Fotogravür)

7321.14 Fotogravürcü

7321.16 Gravürcü (Elle) -Ağaç, Kauçuk Ve Linolyum

7321.17 Gravürcü (Elle) -Litograf Taşı

7321.18 Gravürcü (Metal Baskı Plakaları Ve Ruloları) (Elle)

7321.20 Gravürcü-Metal Kalıp (Elle)

7321.21 Klişe Rötuşçusu

7321.22 Klişeci-Fotogravür

7321.23 Klişeci-Metal Gravür

7321.24 Kopyacı (Direkt Litografi İşçiliği)

7321.25 Kopyacı-Fotomekanik

7321.26 Ofset Kalıpçı-Matbaa

7321.27 Rötuşçu-Fotogravür

7321.28 Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü

7321.29 Ofset Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü

7322.01 Ofset Baskı Operatörü

7322.02 Baskı Operatörü - Tekstil

7322.03 Baskı Operatörü - Tekstil (Nezaretçi/Ustabaşı)

7322.04 Tabaka Ofset Baskı Operatörü

7322.05 Selefon Ustası

7322.06 Masaüstü Yayıncı

7322.07 Matbaacı (Genel)

7322.08 Tifdruk Baskı Operatörü

7322.09 Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni

7322.10 Matbaa İşçisi

7322.11 Fototip Tertip Makinesi Operatörü

7322.12 Linotip Operatörü

7322.13 Matbaa Baskı Montajcısı

7322.15 Monotip Operatörü

7322.16 Renk Ayrımcı

7322.17 Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası

7322.18 Matbaa İşçisi (Baskı Sonrası)

7322.19 Baskıcı Cam- (Elle)

7322.20 Baskıcı (Kontrplak)

7322.21 Baskıcı (Plastik)

7322.22 Baskıcı (Suni Deri)

7322.23 Blok Motif Baskıcısı

7322.24 Diğer Başka Yerde Sınıflandırılmamış Baskı İşçileri

7322.25 Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist)

7322.26 Serigrafi Baskı Operatörü / Serigraf

7322.27 Şablon Kesicisi-İpek Ekran Baskısı

7322.28 Şablon Operatörü (Tekstil)

7322.29 Dijital Baskı Operatörü (Tekstil)

7322.30 Varyant Elemanı (Tekstil)

7322.31 Serigraf Baskı Makinesi Operatörü (Seramik)

7322.32 Baskıcı (Makineyle) -Cam

7322.33 Diğer Baskıcılar

7322.34 Direkt Litografik Baskıcı

7322.35 Duvar Kağıdı Baskıcısı

7322.36 Düz Tablalı Baskıcı

7322.37 Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı

7322.38 Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatör

7322.39 Rotogravür Baskı Makinesi Operatörü

7322.40 Silindirik Tertipli Baskıcı

7322.41 Tipo Baskıcısı

7322.42 Fotokopi Makinesi Operatörü

7322.43 Metal Ofset İşçisi

7322.44 Baskı Sonrası Operatörü

7322.45 Gravür Pantograf Operatörü

7322.46 Gravürcü-Metal Baskı Ruloları (Makineyle)

7322.47 Litografyacı

7322.48 Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatörü

7322.50 Dijital Baskı Operatörü

7322.51 Ozalit Makinesi Operatörü

7322.52 Teksir Makinesi Operatörü

7322.53 Emprime Baskı Kalıpçısı

7322.54 Hızlı Çoklu Kesim (Bobst) Operatörü

7322.55 Flekso Baskı Operatörü

7322.56 Varak Baskı İşçisi

7322.57 Baskı Varyantçısı

7322.58 Boya Mutfağı Elemanı

7323.01 Ciltçi - Mücellit (Elle)

7323.02 Diğer Ciltçiler Ve İlgili İşçiler

7323.03 Süsleyici (Elle) -Kitap

7323.04 Spiral Ciltleme Operatörü/Ciltçi (Mücellit)

7323.05 Cilt Tezyinatçısı (Makine İle)

7323.06 Kapak Takma Makinesi Operatörü (Ciltcilik)

7323.07 Kağıt Kırım - Katlama Makinesi Operatörü (Ciltcilik)

7323.08 Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik)

7323.09 Baş Mücellit

7323.10 Folyo Uygulamacısı

7323.11 Şekilli Kesim Operatörü

7323.12 Selofan Kaplama Operatörü

7323.13 Sıvama Taslama Operatörü

7323.14 Sürekli Form Harman Operatörü

7323.15 Sarım Operatörü

7323.16 Yumuşak Kapak Takma Operatörü

7323.17 Sert Kapak Takma Operatörü

7421.14 Radyo ve Televizyon Tamircisi

7421.15 Büro Makineleri Bakım ve Onarımcısı

7421.16 Çoklu Ortam Sistemleri Bakım Onarımcısı

7421.17 Elektrik Elektronik Atış Kontrol Sistemleri Bakım

7421.18 Dijital Elektronik Cihazlar Bakım Onarımcısı

7421.19 İşitme Cihazları Tamircisi

7421.20 İşitme Cihazları Kalıp Ve Montaj Elemanı

7421.23 Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri

7421.24 Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım

7421.25 Kartuş Dolum İşçisi

7421.23 Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri

7421.24 Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım

7421.25 Kartuş Dolum İşçisi

7422.03 TV Anten - Uydu Sistemleri Montaj ve Servis

7422.04 Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı

7422.05 Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı

7422.06 Bilgisayar Ağ Temelleri Elemanı

7422.07 Bilgisayar Ağ Veri Tabanı Elemanı

7422.08 Diğer Telefon Ve Telgraf Tesisatçıları

7422.09 Haberleşme Tesisatı Bakım Ve Onarımcısı

7422.10 Telefon Ve Telgraf Tesisatçısı

7422.11 Haberleşme Cihazları Bakım ve Onarımcısı

7422.12 Teletayp Bakım Onarımcısı

7422.13 Görsel Programlama Elemanı

7422.14 Baz İstasyonu Montaj Elemanı

7422.15 Altyapı Destek (Survey) Elemanı

7422.16 Nesne Tabanlı Programlamacı

7422.17 Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza

7422.18 Telekomünikasyon Yer İstasyonu Tesis ve İşletme

7422.19 Telekomünikasyon Yer İstasyonu Tesis ve İşletme

7422.20 Telekomünikasyon Şebeke Planlama Saha Elemanı

7422.21 Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Ustası

7422.22 Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Elemanı

7422.23 Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Elemanı

7422.24 Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Elemanı

7422.25 Telekomünikasyon Bakım Onarım Ustası

7422.26 Telekomünikasyon Bakım Onarım Elemanı

7422.27 Mobil Programlama Elemanı

7511.01 Et Kavurma İşçisi

7511.02 Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi

7511.03 Balık Temizleme İşçisi

7511.04 Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri

7511.05 Et Kesimcisi

7511.06 Kasap

7511.07 Mezbaha Kesim İşçisi

7511.08 Sosis, Sucuk Ve Salam İmal İşçisi

7511.09 Tuzlayıcı Ve Fümeci-Balık

7511.10 Tuzlayıcı Ve Fümeci-Et

7511.11 Kasap (Et Hazırlayıcı)

7511.12 Kesimhane İşçisi

7511.13 Padok Kahyası-Mezbaha

7511.14 Rendering İşçisi-Et

7511.15 Et ve Et Ürünleri İşlemecisi/Kasap

7511.16 Pastırma İmal İşçisi

7511.17 Midye Dolma İşçisi

7511.18 Salamura İşçisi

7511.19 Bağırsak İşçisi

7511.20 Et Temizleyicisi-Sıyırıcısı

7511.21 İşkembe Temizleme İşçisi

7511.22 Pastırma Çemenleme İşçisi

7511.23 Pastırma Presleme İşçisi

7511.24 Pastırma Tuzlama İşçisi

7511.25 Pastırma Yıkama İşçisi

7511.26 Sucuk Bağlama İşçisi

7511.27 Sucuk İçi Baharat Hazırlama İşçisi

7511.28 Sucuk Kıyması Hazırlama İşçisi(Küterci)

7511.29 Sucuk ve Salam Fırınlama İşçisi

7511.30 Piliç Kesim ve İşleme Elemanı

7511.31 Ton Balığı Temizleme Ayıklama İşçisi

7511.32 Canlı Piliç Kabul İşçisi

7511.33 Salyangoz İşleme İşçisi

7512.01 Ekmek Ustası

7512.02 Yufka Ustası

7512.03 Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat

7512.04 İ

Fırıncı

7512.05 Hamurkâr

7512.06 Mayacı (Hamur)

7512.07 Pasacı (Ekmek)

7512.08 Pastacı

7512.09 Pişirici (Bisküvi)

7512.10 Pişirici (Ekmek)

7512.11 Şekerleme İmal İşçisi (Elle)

7512.12 Kadayıf İmal Ustası

7512.13 Tatlı Ustası (Baklava)

7512.14 Tatlı Ustası (Dökme)

7512.15 Pişmaniye İmalat Ustası

7512.16 Pişmaniye İmalat İşçisi

7512.17 Pişirici (Simit)

7512.18 Simit İmalat Ustası

7512.19 Helva Ustası

7512.20 Lokum Ustası

7512.21 Boyoz Ustası

7512.22 Lavaş Ustası

7512.23 Börek Ustası

7512.24 Pastacı Yardımcısı

7512.25 Bisküvi İmalat İşçisi

7512.26 Tünelci (Bisküvi)

7512.27 Mantı Ustası

7512.28 Leblebi Şeker İmal Ustası

7512.29 Tatlı Ustası (Künefe)

7512.30 Pasta Yapım ve Sunum Elemanı

7512.31 Tatlı Ustası Yardımcısı

7512.32 Höşmerim Ustası

7512.33 Sütlü Tatlı Ustası

7512.34 Pastacı Çırağı

7512.35 Yaş Pasta Yapımcısı

7512.36 Kadayıf İmal İşçisi

7512.37 Hamur Hazırlayıcı Yardımcısı

7513.01 Dondurma Üretim Elemanı

7513.02 Dondurma İmal Ustası

7513.03 Kültürcü (Süthane / Mandıra)

7513.04 Peynir İmal İşçisi

7513.05 Süthane/ Mandıra İşçisi

7513.06 Tereyağı İmal İşçisi

7513.07 Yoğurt İmal İşçisi

7513.08 Eritme Peynir İmal İşçisi

7513.09 Tereyağ Yayık Makine Operatörü

7513.10 Kaşkaval Makinesi Operatörü

7513.12 Eritme Peynir Makinesi Operatörü

7513.13 Yoğurt Pastör Operatörü

7513.14 Muhallebi Ustası

7513.15 Süt Kabul İşçisi

7513.16 Çökelek Ustası

7513.17 Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi

7513.18 Kaşar Peyniri İmalat Ustası

7513.19 Tulum Peyniri İmalat Ustası

7513.20 Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı

7513.21 Krem Peynir İmalat Ustası

7513.22 Civil (çeçil) Peynir İmalatçısı

7514.01 Konserve Üretim Elemanı

7514.02 Yıkama Ve Ayıklama İşçisi (Meyve Sebze) (Elle)

7514.03 Meyve Sebze Ayıklama İşçisi

7514.04 Pişirici-Konserveci (Hazır Çorba)

7514.05 Pişirici-Konserveci (Meyve Ve Sebze)

7514.06 Reçel ve Marmelat İmal İşçisi

7514.07 Sofralık Zeytin İşlemecisi

7514.08 Meyve Sebze Doğrama İşçisi

7514.09 Pul Biber İmalat İşçisi

7514.10 Pekmez İmalat Elemanı

7514.11 Pestil İmalat Elemanı

7514.12 Köme İmalat Elemanı

7514.13 Zeytinyağı Üretim Elemanı

7514.14 Sofralık Zeytin Depocusu

7514.15 Zeytinyağı Ambarcısı

7514.16 Üzüm İşleme ve Paketleme İşçisi

7514.17 Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi

7514.18 Kuru İncir İşlemecisi

7514.19 Domates Kesme Operatörü

7514.20 Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi

7515.01 Kalite Kontrolcü (Kuruyemiş)

7515.02 Tat Bakıcı (Kahve Ve Çay)

7515.03 Tat Bakıcı (İçki)

7515.04 Yer Fıstığı Eksperi

7515.05 Çay Eksperi

7515.06 Fındık Eksperi

7515.07 Hububat Nem Ölçme İşçisi

7515.08 Buğday Eksperi

7515.09 Leblebi Ayıklama İşçisi

7515.10 Nohut Ayıklama İşçisi

7515.11 Tadımcı

7516.01 Diğer Puro İmal İşçileri

7516.02 Diğer Tütün Hazırlayıcılar Ve Tütün İmal İşçileri

7516.03 Diğer Tütün İşleyicileri

7516.04 Enfiye İmal İşçisi

7516.05 Pipo Tütünü Hazırlama İşçisi (Elle)

7516.06 Pipo Tütünü Presleme İşçisi (Elle)

7516.07 Puro İmal İşçisi (Elle)

7516.08 Puro Kurutma Fırını İşçisi

7516.09 Tütün Ayırma İşçisi

7516.10 Tütün Harman İşçisi

7516.11 Tütün Islah İşçisi

7516.12 Tütün Soyma İşçisi)

7516.13 Tütün Teknolojisi Mühendisi (Tütün Eksperi)

7521.01 Ağaç Değerlendiricisi

7521.02 Ağaç İlaçlama İşçisi (Ağaç İşlemede)

7521.03 Diğer Ağaç İşlem İşçileri

7521.04 Çelik Kapı Mobilya İşlemecisi

7521.05 Ağaç Emprenye İşçisi

7521.06 Ağaç Kurutma İşçisi

7522.01 Ahşap İskeletçi

7522.02 Ahşap Karoserci

7522.03 Ağaç Araba (Talika) Yapımcısı

7522.04 Depolama Tankı İmalat İşçisi (Ağaç)

7522.05 Diğer Mobilya İşçileri

7522.06 Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler

7522.07 Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ağaç)

7522.08 Fıçı İmalat İşçisi (Ağaç)

7522.09 Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü

7522.10 Ahşap Kakmacı

7522.11 Kaplamacı-Ahşap

7522.12 Maket İşçisi-Ahşap

7522.13 Markör-Ağaç

7522.14 Ahşap Mobilya İmalatçısı

7522.15 Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi

7522.16 Modelci-Ağaç

7522.17 Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı

7522.18 Perdah İşçisi (Elle) -Mobilya

7522.19 Pipo Ve Ağızlık İmalat İşçisi-Ağaç

7522.20 Sandalye Monte İşçisi (Ağaç)

7522.21 Spor Malzemesi İmalat İşçisi-Ağaç

7522.22 Tekerlek İmalat İşçisi-Ağaç

7522.23 Baston Ustası

7522.24 PVC Üretim Besleme İşçisi (Ahşap Kaplama)

7522.25 Tekne/Gemi Modelcisi (Ahşap)

7522.26 Tahta Kaşık Yapımcısı

7522.27 Lastik Kolon Makinesi Operatörü-Mobilya

7522.28 Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası

7522.29 Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi

7522.30 Helezon Yay Makinası Operatörü

7522.31 Helezon Yay Dizgi Makinesi Operatörü

7522.32 Mobilya Test Makinesi Operatörü

7522.33 Çivi Çakma Makinesi Operatörü

7522.34 Mobilya Montajcısı

7522.35 Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı

7522.36 Ahşap Mobilya İmalat Ustası

7522.37 Dekoratif Ahşap Süslemeci

7522.38 Perdah Elemanı-Mobilya

7522.39 Ağaç Palet İmalatçısı

7522.40 Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü

7522.41 Çizicili Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü

7522.42 Ahşap Yakmacı

7522.43 Gufa Yapımcısı

7523.01 Bükücü (Ağaç)

7523.02 Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü

7523.03 Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcısı

7523.04 Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri)

7523.05 Dik Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

7523.06 Döner Bıçaklı Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü

7523.07 Döner Bıçaklı Yuva Açma Tezgahı Ayarcı-Operatörü

7523.08 Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

7523.09 Kanal Açma Makinesi İşçisi (Ağaç)

7523.10 Kesme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

7523.11 Konik Yapma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

7523.12 Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

7523.13 Mil'li Oyma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

7523.14 Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

7523.15 Rayba Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

7523.16 Tesviye İşçisi-Ağaç

7523.17 Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

7523.18 Yuvarlak İş Çekme Makinesi Ayarcı-Operatörü

7523.19 Zımpara Makinesi Operatörü (Ağaç)

7523.20 Zincirli Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

7523.21 Ahşap İşleme Makineleri Operatörü

7523.22 Ahşap Tornacısı

7523.23 Buharlı Pres Makinesi İşçisi-Ağaç Kaplama

7523.24 Bükücü (Makine İle) -Kontrplak, Ağaç

7523.25 Diğer Ağaç İşleme Makinesi Operatörleri

7523.26 Lake Makinesi Ayarcı-Operatörü (Mobilya) (Ağaç)

7523.27 Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç)

7523.28 Perdahlama Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

7523.29 Tutkal Sürme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

7523.30 Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap)

7523.31 Sunta Kesme İşçisi

7523.32 Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü

7523.33 Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü

7523.34 Presçi (Mobilya)

7523.35 Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası

7523.36 Finger Joint ( Boy Ekleme Makinesi) Operatörü

7523.37 Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)

7523.38 Yatay Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)

7523.39 Dikey Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)

7531.01 Kadın Terzisi

7531.02 Diğer Erkek Terzileri Kadın Terzileri Ve Giyecek

7531.03 Diğer Şapka İmalat İşçileri

7531.04 Erkek Terzisi

7531.05 Erkek Terzisi (Hazır Elbise)

7531.06 Kadın Şapkası İmalat İşçisi

7531.07 Kostümcü (Sahne Ve Stüdyo)

7531.08 Şapkacı

7531.09 Terzi -(Abiye, Gelinlik)

7531.10 Terzi (Otel)

7531.11 Sahne Terzisi

7531.12 Şapkacı (Sahne Ve Studyo)

7531.13 Terzi

7531.14 Misinacı (Gelinlik)

7531.15 Diğer Kürk Terzileri Ve İlgili İşçiler

7531.16 Kürk Biçici

7531.17 Kürk Değerlendirici Ve Denkleştirici

7531.18 Kürk Gerdirici/Çakımcı

7531.19 Kürk Terzisi

7531.20 Giysi Tadilatçısı

7531.21 Perukacı

7531.22 Baş Perukçu (Sahne Stüdyo)

7531.23 Kadın Elbise Dikimcisi

7531.24 Terzi (Kadın Manto- Kaban Dikimcisi)

7531.25 Erkek Atlet Dikim Elemanı

7532.01 Kesimci (Giyim)

7532.02 Armül Ustası (El Tezgahı)

7532.03 Deri Kesimci

7532.04 Diğer Modelciler Ve Biçiciler

7532.05 Kesimci (Ayakkabı)

7532.06 Eldiven Biçici (Diğer)

7532.07 Eldiven Biçici (Deri)

7532.08 Halı Deseni Kopyacısı

7532.09 Hazır Giyim Kalıpçısı

7532.10 Jakar Kartı Desen Kopyacısı

7532.11 Kürk Modelcisi

7532.12 Patron Hazırlayıcı-Şapka Ve Kep

7532.13 Patron İşaretleyici-Giyecek

7532.14 Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil)

7532.15 Makastar

7532.16 Kumaş Kesme Makinesi İşçisi

7532.17 Bez Kesme Makinesi İşçisi-Boru Tecridi

7532.18 Makas Makinesi İşçisi

7532.19 Bulmer Kesim Makinesi Operatörü

7532.20 Kartelacı

7532.21 Kesimci (Saraciye)

7532.22 Modelist

7532.23 Pastalcı

7532.24 Mobilya Döşeme Kesim İşçisi

7532.25 Düz Örme Giyim Modelisti

7532.26 İç Giyim Modelisti

7532.27 Konfeksiyon Modelisti

7532.28 Kadın Giyim Modelisti / Kadın Giysi Tasarımı

7532.29 Gelinlik Modelisti

7532.30 Çocuk Giyim Modelisti

7532.31 Erkek Giyim Modelisti

7532.32 Modelist Yardımcısı(Tekstil)

7532.33 Alçılı Sargı Bezi Kesim Sorumlusu

7532.34 Deri Giyim Modelisti

7532.35 Kadın Giyim Modelist Yardımcısı

7532.36 Bilgisayarlı Modelist/Bilgisayarlı Kalıp Operatörlüğü

7532.37 Kesim Şefi (Tekstil)

7533.01 Kumaş Onarıcı-Örücü

7533.02 Konfeksiyon İşçisi

7533.03 Kravat İmal İşçisi

7533.04 Deri Dikici (Saraciye)-Elle

7533.05 Deri Giyim Dikişçisi

7533.06 Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar

7533.07 Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler,

7533.08 Bant Şefi (Tekstil) İ İ

7533.09 El Nakışçısı

7533.10 El ve Makine Dikişçisi

7533.11 Elbise Dikişçisi (Deri Ve Kürk Hariç)

7533.12 Tel Kırma Nakışçısı

7533.13 Kürk Dikişçisi

7533.14 Oyuncak Bebek Yapımcısı

7533.15 Şemsiye İşçisi

7533.16 Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi

7533.17 Teğelci

7533.18 Regulacı

7533.19 Ponterizci/Ponteriz Otomatçı

7533.20 Folklorik Bebek Yapımcısı

7533.21 Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı

7533.22 Saraciye Ürünleri Dikim Elemanı

7533.23 Direksiyon Deri Kılıf Dikiş İşçisi

7533.24 Ev Mefruşatı Dikimcisi

7533.25 El Sanatları Ustası

7533.26 Oto Koltuk Kılıf Dikim Elemanı

7533.27 Tela Presleme Makinesi Operatörü

7533.28 Yatak Odası Tekstili Hazırlama Elemanı

7533.29 El ve Makine Nakışçısı

7533.30 Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi

7533.31 Bebe Giysileri Dikim Elemanı

7533.32 Çocuk Dış Giysileri Dikim Elemanı

7533.33 Çocuk Gösteri Giysileri Dikim Elemanı

7533.34 Çocuk Üst Giysileri Dikimi Elemanı

7533.35 Erkek Dış Giysileri Dikimi Elemanı

7533.36 Erkek İç Giysileri Dikimi Elemanı

7533.37 Erkek İş Giysileri Dikimi Elemanı

7533.38 Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı

7533.39 Giyim Aksesuarları Dikim Elemanı

7533.40 Kadın Dış Giysileri Dikim Elemanı

7533.41 Kadın İç Giysileri Dikim Elemanı

7533.42 Kadın İş Giysileri Dikim Elemanı

7533.43 Kadın Plaj Giysileri Dikim Elemanı

7533.44 Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı

7533.45 Çift İğne Makineci

7533.46 Kadın Giysileri Dikim Elemanı( Düz Dar Etek- Kadın

Pantolonu-Bluz- Elbise-Fantezi Elbise)

7533.47 Artistik Çizim ve Drapaj Elemanı

7533.48 Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı

7533.49 Kadın Giysileri Artistik Çizim Elemanı

7533.50 Erkek Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı

7533.51 Organik Oyuncak Üretim İşçisi

7533.52 Bayrak Dikimcisi

7533.53 Örtü ve Minder Dikişçisi

7533.54 Çeyiz Ürünleri Hazırlama Elemanı

7533.55 Kırkyamacı (Patchwork)

7533.56 Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı

7533.57 Kadın Temel Etek Dikişçisi

7533.58 Bilgisayarda Kadın Giysi Kalıpları Hazırlama

7533.59 Bilgisayarda Erkek Giysi Kalıpları Hazırlama

7533.60 Çocuk Elbise Dikim Elemanı

7533.61 Bebek Giysileri Dikim Elemanı

7533.62 Bilgisayarda Çocuk Giysi Kalıpları Hazırlama

7533.63 Çanta Dikim Elemanı

7533.64 Çocuk Dış Giysileri Dikimi (Ceket- Mont- Manto)

7533.65 Çocuk Üst Giysileri Dikimi (Gömlek-Bluz-Elbise-Etek7533.66 Kadın Bikini ve Mayo Dikim Elemanı

7533.67 Kadın Nikah Kıyafeti Dikim Elemanı

7533.68 Kıspet Dikim Elemanı

7533.69 Sanayi Makinecisi

7533.70 Bez Bebek Yapımcısı

7533.71 İğne Oyacısı

7533.72 Bindallı (üç etek) Yapımcısı

7533.73 Tığ Örgücü

7533.74 Mekik Oyacısı

7533.75 Pul Boncuk Dikişleri Yapımcısı

7533.76 Şiş ve Tığ Örgücü

7533.77 Şiş ve Tığ Örücülüğü İle Oyuncak Bebek Yapımcısı

7533.78 Aksesuar Şefi (Tekstil)

7533.79 Koruyucu Kıyafet Dikişçisi

7533.80 Personel ve Yük Paraşütü Temel Bakım ve

7534.01 Yorgancı (Elle)

7534.02 Diğer Döşemeciler Ve İlgili İşçiler

7534.03 Mobilya Döşeme İşçisi

7534.04 Oto Döşemecisi

7534.05 Yatak İmalat İşçisi

7534.06 Döşemeci (Gemi)

7534.07 Otomotiv Koltuk İmal İşçisi

7534.08 Yatak Karkası Spiral Makinesi Operatörü

7534.09 Yatak Keçeleme İşçisi

7534.10 Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı)

7534.11 Mobilya İskeleti Ve Döşemecisi

7534.12 Mobilya Döşeme Dikim İşçisi

7535.01 Deri Boyama Ve Cilalama İşçisi

7535.02 Deri İşçisi

7535.03 Deri Islah İşçisi (Elle)

7535.04 Deri Temizleme İşçisi (Elle)

7535.05 Deri Yarma İşçisi

7535.06 Diğer Deri İşçileri

7535.07 Diğer Post İşçileri

7535.08 Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ham Deri)

7535.09 Mahlül Hazırlama İşçisi (Debbağlık)

7535.10 Post Ayıklama Ve Tıraşlama İşçisi

7535.11 Post Ayırma İşçisi

7535.12 Post Boyama İşçisi (Elle)

7535.13 Post Germe İşçisi

7535.14 Post Temizleme İşçisi (Elle)

7535.15 Post Ve Deri Ayırıcısı

7535.16 Post Yumuşatma İşçisi

7535.17 Deri İşlemecisi

7535.18 Deri Kesici (Ayakkabı,eldiven Ve Giyecek Hariç)

7535.19 Debbağ (Sepici)

7535.20 Deri Germe Makinesi İşçisi

7535.21 Deri Yaş İşlenti Sorumlusu

7535.22 Diğer Debbağlar

7535.23 Deri İşlenti Sorumlusu

7535.24 Deri Bitim İşlemleri (Finisaj) Sorumlusu

7536.01 Semerci

7536.02 Ayakkabı Yapımcısı/Ayakkabı İmalatçısı

7536.03 Fora, Freze ve Gazumacı

7536.04 Ayakkabı İmalatçısı (Montaj)

7536.05 Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi

7536.06 Bot, Çizme Ve Ayakkabı Perdahçısı

7536.07 Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi

7536.08 Diğer Ayakkabı İmalatçıları Ve Tamircileri

7536.09 Diğer Deri Eşya İmalcileri

7536.10 Diğer Kesiciler, Sayacılar,dikişçiler Ve İlgili İşçiler

7536.11 Eyer Saracı

7536.12 Istampacı-Ayakkabı

7536.13 Deri Kesici (Elle)

7536.14 Koşum Saracı

7536.15 Ortopedik Ayakkabı İmalat İşçisi

7536.16 Saya Hazırlayıcı

7536.17 Taban Presçisi

7536.18 Tamirci-Ayakkabı

7536.19 Sahne Kunduracısı

7536.20 Saraç

7536.21 Çarık Ustası

7536.22 Mest Ustası

7536.23 Köşker (Yemeni Ustası)

7536.25 Saraciye Traşcısı

7536.26 Saraciye Üretim Elemanı

7536.27 Çanta Tamircisi

7536.28 Ayakkabı Modelisti

7536.29 Saraciye Modelisti

7536.30 Ayakkabı El Montajcısı

7536.31 Temel Ayakkabı Tasarımcısı

7536.32 Ayakkabı Finisajcısı

7536.33 Takunya (Nalın) Ustası

7536.34 Harik Ustası

7541.02 Tazyik Odası Operatörü

7542.02 Cephane Islahatçısı

7542.03 Patlayıcı Madde İmha Uzmanı

7542.04 Havai Fişek Ateşleyicisi

7542.05 Patlayıcı Madde Fişek Dolum Makinesi Operatörü

7543.01 Çorap Kontrolörü

7543.02 Elektrik Ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü

7543.03 Halat Kontrolörü

7543.04 Halı Kontrolörü

7543.05 Kalite Kontrolcü

7543.06 Kalite Kontrolörü-Kumaş

7543.07 Malzeme Muayene ve Kontrolcüsü

7543.08 Örgü Kontrolörü

7543.10 Kalite Kontrolcüsü (Çelik Mutfak Eşyaları)

7543.11 Oto Hurdacısı

7543.12 Kalite Muayene Test ve Kontrolcüsü

7543.13 Ürün Denetmeni

7543.14 Ham Lata Kalite Kontrolörü (Kurşun Kalem)

7543.16 Hurda Eksperi

7543.17 Kalite Kontrolcü-Tekstil

7543.18 Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi)

7543.19 Deri Tekstil Kalite Kontrol

7543.20 Tiftik Eksperi

7543.24 Elyaf Değerlendirici

7543.25 Elyaf Eksperi

7543.26 Tül Perde Kontrol İşçisi

7543.27 Desen Kontrol İşçisi (Tekstil)

7543.28 Konfeksiyon Kontrolörü

7543.29 Kalite Kontrolcü (Ayakkabı)

7543.31 Metocu/Numaratör

7543.36 Denye Kontrolcü

7543.37 Tefrik Kontrolcü (İplik)

7544.01 Yabani Ot Kontrolörü

7544.02 Zararlı Böcek Kontrolörü

7544.03 Filit İşçisi (Haşere İlaçlama)

7544.04 Biyosidal Ürün Uygulayıcısı

7549.01 Çiçek Tanzimcisi

7549.02 Mercek Camı Yapım İşçisi

7549.03 Protez Ortez Ustası

7549.04 Teknik Servis Elemanı

7549.05 Göz İçi Lens Üretim Elemanı

8132.01 Developman İşçisi-Siyah Beyaz Fotoğraf

8132.02 Developman İşçisi-Renkli Fotoğraf

8132.04 Diğer Karanlık Oda İşçileri (Fotoğrafçılık)

8132.05 Fotoğraf Baskıcı

8133.01 Gübre Üretim İşçisi

8133.02 Saç Boyası İmalat İşçisi

8141.01 Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)

8141.02 Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri

8141.03 Diğer Lastik İmalat İşçileri

8141.04 Dış Lastik Hazırlama İşçisi

8141.05 Dış Lastik Kalıpçısı

8141.06 Silikon Medikal Ürün İmalat İşçisi

8141.07 İç Lastik Hazırlama İşçisi

8141.08 İç Lastik Kalıplama İşçisi

8141.09 Kauçuk Çekme Makinesi Operatörü

8141.10 Kauçuk Damga İmal İşçisi

8141.11 Kauçuk Kalandır Makinesi Operatörü

8141.12 Kauçuk Kalıp Presi Operatörü

8141.13 Kauçuk Yoğurucu

8141.14 Lastik Ayakkabı İmal İşçisi

8141.15 Lastik Kalandır Makinesi Operatörü

8141.16 Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk

8141.17 Vulkanizasyon İşçisi (Sıcak İşlem)

8141.18 Yoğurucu (Lastik)

8141.19 Drenaj Silikon İşçisi

8141.20 Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar)

8141.21 Lastik Kaplama İşçisi

8141.22 Spor Malzemesi İmalat İşçisi (Kauçuk)

8141.23 Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma)

8141.24 Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)

8142.01 Polyester İmal İşçisi

8142.02 Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri

8142.03 Plastik Çekme Makinesi Operatörü

8142.04 Plastik Doğramacı/PVC Doğrama-İmalat ve

8142.05 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı

8142.06 Plastik Kalandır Makinesi Operatörü

8142.07 Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle)

8142.08 Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü

8142.09 Plastik Mamuller İmal İşçisi

8142.10 Plastik Öğütme Makinesi Operatörü

8142.11 Plastik Yoğurucu

8142.12 Modelci-Plastik

8142.13 Plastik İşlemeci

8142.14 Galoş-Bone İmal İşçisi

8142.15 Jelkot Ustası

8142.16 Branda Pvc Kaplama İşçisi

8142.17 Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi

8142.18 Termoset Plastik Kalıpçısı

8142.19 Plastik Ekstrüzyon Kalıpçısı

8142.20 Plastik Vakum Ambalaj Makinesi /Termoform

8142.21 Plastik Katlamalı Kutu Makinesi Operatörü

8142.22 Plastik Silindir Kutu Makinesi Operatörü

8142.23 Metalize Plastik Makinesi Operatörü

8142.24 Plastik Boru İmal İşçisi

8142.25 Polistren Yalıtım Malzemesi İmal İşçisi

8142.26 Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü

8142.27 Plastik Enjeksiyon Sorumlusu

8142.28 Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)

8142.29 Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)

8142.30 Koli Bandı Kesme Makinesi Operatörü

8142.31 Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder)

8142.32 Pvc Folyo Kaplama(Sarma) Makinesi Operatörü

8142.33 Plastik Doğrama Montaj Elemanı

8142.34 Tekne Ustası (Polyester)

8142.35 Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü

8142.36 Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü

8142.37 Plastik Kırma Makine Operatörü

8142.38 Pvc Folyo Kesme Makinesi Operatörü

8142.39 Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat

8142.40 Endüstriyel Hava Yastığı İmal İşçisi

8142.41 Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı

8142.42 Plastik Şişirme Kalıpçısı

8142.43 Plastik Film İşleme Operatörü

8142.44 Tıbbi Malzeme İmal İşçisi

8142.45 Ultrasonik Kaynak Makinesi Operatörü

8142.46 Plastik Modelleme Elemanı

8142.47 Poliüretan Makinesi Operatörü

8142.48 Plastik Film Kesim Makinesi Operatörü

8143.01 Karton Ve Mukavva Makinesi Operatörü (Yapıştırma

8143.02 Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle)

8143.03 Karton Astarlama Makinesi Operatörü

8143.04 Karton Ve Mukavva Kutu Kesme Ve Katlama

8143.05 Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makineyle)

8143.06 Karton Pres Operatörü

8143.07 Kağıt Torba Ve Zarf İmal İşçisi (Makineyle)

8143.08 Selefon Torba İmal İşçisi (Makine İle)

8143.09 Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri

8143.10 Islak Mendil Kesim İşçisi

8143.11 Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü

8143.12 Kağıt Mendil Katlama Makinası Operatörü

8143.13 Islak Mendil Etiketleme Makinesioperatörü

8143.14 Islak Havlu Mendil Makinesi Operatörü

8143.15 Islak Kutu Mendil Makinesi Operatörü

8143.16 Islak Mendil Rulo Besleme İşçisi

8143.17 Dipsiz Körüklütorba Makinesi Operatörü

8143.18 Kâğıt Şerit Saplı Torba Makinesioperatörü

8143.19 Burma Saplı Kağıt Torba Makinesi Operatörü

8143.20 Film Şeritli Kağıt Torba Makinesioperatörü

8143.21 Dipli/körüklü Kağıt Torba Makinesi Operatörü

8143.22 Su Geçirmez Kağıt Torba Makinesioperatörü

8143.23 Torba Kağıt Baskı Makinesi Operatörü

8143.24 Kağıt Torba Dikme Makinesi İşçisi

8143.25 Laminasyon Makinesi Operatörü

8143.26 Oluklu Mukavva Levha Üretim Elemanı

8143.27 Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı

8143.28 Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı

8143.29 Gri Karton, Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi

8151.01 Kumaş Kırıştırma Makinesi Operatörü (Kraş)

8151.02 Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü

8151.03 Bobin Kırıcı-İplik

8151.04 Bobin Sarıcı (Mensucat)

8151.05 Cer Makinesi Operatörü-Tekstil

8151.06 Çile Makinesi İşçisi

8151.07 Elyaf Açma Makineleri Operatörü

8151.08 Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları

8151.09 Elyaf Kurutma Fırın Operatörü

8151.10 Elyaf Kurutucu (Sobada)

8151.11 Elyaf Sarıcı

8151.12 Fitil Katlayıcı

8151.13 Fitil (Flayer) Makineci

8151.14 Halat Sarma Makinesi Operatörü-Tekstil

8151.15 Harman-Hallaç Makinesi Operatörü

8151.16 İnce Etraj Makinesi İşçisi

8151.17 İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)

8151.18 Kendir Bükücü Operatörü

8151.19 Kendir Elyaf Bükücü Operatörü

8151.20 Kendir Etraj Makinesi İşçisi

8151.21 Kendir Ezme Makinesi İşçisi

8151.22 Kendir Kesme Makinesi İşçisi

8151.23 Keten Elyaf Bükücü

8151.24 Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil

8151.25 Vater Makinası Operatörü

8151.26 Bobin Makinesi Operatörü

8151.27 Open End Makinesi Operatörü

8151.28 Tarak Fırçacı-Tekstil

8151.29 Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü

8151.30 Ring Makineci

8151.31 Ring Ayar Ustası

8151.32 Tip Değiştirme İşçisi (Ring Makinesi)

8151.33 İp Büküm Makinesi Operatörü

8151.34 Ön İplik Operatörü

8151.35 Finisörcü (iplik)

8151.36 Koparmacı (iplik)

8151.37 Çekmeci (İplik)

8151.38 Sentetik-Pamuk İplik Kontrol İşçisi

8151.39 Akrilik İplik Üretim İşçisi

8151.40 Şişirmeci (İplik)

8151.41 Fantezi Bükümcü

8151.42 Kurutmacı (İplik)

8151.43 Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Gyotin)

8151.44 Pamuk Kesme Makinesi İşçisi

8151.45 Ağ Çile Makinesi İşçisi

8151.46 Sentetik Elyaf İmal İşçisi

8151.47 Kaba Etraj Makinesi İşçisi

8151.48 İşbağcı (Düğümcü)

8151.49 Şönil İplik Üretim İşçisi

8151.50 Çırçır Makinesi Operatörü

8151.51 İplik Bitim İşleri Operatörü

8151.52 Ön İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)

8151.53 Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Şifanöz)

8151.54 Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Garnet)

8151.55 Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Droset)

8151.56 Vater-Bobin Makinesi Operatörü

8151.57 Filament İplik Üretim İşçisi

8151.58 İplik Operatörü

8152.01 Cer Fitil Makinesi Ayarcısı

8152.02 Çorap Onarıcı

8152.03 Çözgü Kesici (Dokuma Tezgahı)

8152.04 Çözgü Takıcı (Dokuma Tezgahı)

8152.05 Dokuma Makineleri Operatörü ve Ayarcısı

8152.06 Düğüm Makinesi İşçisi (Dokuma Tezgahı)

8152.07 Jakar Tezgahı Tertipleyicisi

8152.08 Kart Makinesi Ayarcısı

8152.09 Lamel Dizicisi (Dokuma Tezgahı)

8152.10 Patlakçı (Dokuma Tezgahı)

8152.11 Sarma Makinesi Ayarcısı

8152.12 Tarak Makinesi Ayarcısı-Tekstil

8152.13 Tezgah Tertipleyici (Dokuma Makineleri)

8152.14 Perde İmal İşçisi

8152.15 Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon)

8152.16 Triko Paketleme İşçisi

8152.17 Ağ Dokuyucu-Otomatik Tezgah

8152.18 Çorap Örme Makinesi Operatörü

8152.19 Çorap Tarak Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah)

8152.20 Dantel Dokuyucu (Otomatik Tezgah)

8152.21 Diğer Örgücüler Ve Örgü Tezgah Ayarcıları

8152.22 Diğer Tezgah Tertipleyicileri,ayarlayıcıları Ve Desen

8152.24 Fitil Dokuma Tezgahı İşçisi (Otomatik Tezgah)

8152.25 Halı Dokuyucu (Otomatik Tezgah)

8152.26 Halı Onarıcı (Makine İle)

8152.27 Jakar Kartı Delicisi

8152.28 Jakar Tezgahı Dokuyucusu

8152.29 Jakarlı Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah

8152.30 Jakarsız Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah

8152.31 Konik Çözgü Makinesi Operatörü

8152.32 Kroşe-Sürfile Makinesi Operatörü

8152.33 Kumaş Katlama Makinesi Operatörü

8152.34 Kumaş Sarıcı

8152.35 Otomatik Tezgah İplikçisi

8152.36 Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı)

8152.37 Seri Çözgü Makinesi Operatörü

8152.38 Tahar Makinesi Operatörü

8152.39 Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci

8152.40 Tüylendirme Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah)

8152.41 Örgü Makinası Operatörü

8152.42 Penye Makinesi Operatörü

8152.43 Kops Sıyırma Makinesi Operatörü (Tekstil)

8152.44 Silici (Tekstil)

8152.45 Sanfor Operatörü(Sanforcu)

8152.46 Kumaş Açıcı

8152.47 Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj

8152.48 Denim Kumaş Operatörü

8152.49 Şardon Makinesi Operatörü

8152.50 Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)

8152.51 Kumaş Serim Makinesi Operatörü

8152.52 Çözgülü Örme Makinesi Operatörü

8152.53 Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)

8152.54 Tarak İşçisi-Trikotaj

8152.55 Halı Saçak Makinesi İşçisi

8152.56 Halı Kenarı Örme Makinesi İşçisi

8152.57 Jarse Makinesi İşçisi

8152.58 Etiket Dokuma Makinesi Operatörü

8152.59 Brode Makinesi Operatörü/Brodeci

8152.60 Çorap Burun Makinesi Operatörü

8152.61 Gipe (Lastik) Makinesi Operatörü

8152.62 Dokumacı/Endüstriyel Dokumacı

8152.63 Atkılı Örme Operatörü

8152.64 Çözgü Operatörü

8152.65 Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu

8152.66 Lastik (Konfeksiyon) İmal İşçisi

8152.67 Lazer Kesimci ( Tekstil )

8152.68 Alçılı Sargı Bezi Makine Operatörü

8152.69 Dokuma Konfeksiyon Makineci

8152.70 Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü

8152.71 Dokusuz Kumaş İşleme Elemanı

8152.72 Dokusuz Kumaş Şekillendirme Operatörü

8152.73 Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı

8153.01 Model Makineci (Tekstil)/Hazır Giyim Model

8153.02 Sanayi Nakışçısı

8153.03 Deri Model Makineci

8153.04 Sütunlu Dikiş Makinesi Operatörü

8153.05 İç Giyim Konfeksiyon Makineci

8153.06 İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı

8153.07 Yatak/Baza Dikiş Makinesi Operatörü

8153.08 Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş

8153.09 Overlokçu

8153.10 Tüp Dikiş Makinesi Operatörü (Tesktil)

8153.11 Makineci (Dikiş)

8153.12 Makine Nakışçısı

8153.13 Yatak Kenar Kapama Makinesi Operatörü

8153.14 Kapitone Makinesi Operatörü/Kapitoneci

8153.15 Deri Konfeksiyon Makinecisi

8153.16 Tüp Kesme Makinesi Operatörü (Tesktil)

8153.17 Model Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim)

8153.18 Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu

8153.19 Remayözcü

8153.20 Düz Dikiş Makineci

8153.21 Lastik Makineci

8153.22 Lok Makineci

8153.23 Tilki Overlok Makineci

8153.24 Zikzak Makineci

8153.25 Zincir Dikiş Makineci

8153.26 Deri Düz Dikiş Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim)

8153.27 Kompleci (Hazır Giyim ve Ev Tekstili)

8154.01 Mensucat Beyazlatıcı

8154.02 Tekstil Terbiye İşçisi (Apre)

8154.03 Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar)

8154.05 Dakatir Makinesi Operatörü

8154.06 Diğer Mensucat Beyazlatıcıları/kasarlayıcıları,

8154.07 Dik Fırça Makinesi İşçisi

8154.08 Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil

8154.09 Empermeabilize İşçisi

8154.10 Fırça Makinesi İşçisi

8154.11 Haşıl Makinesi Operatörü

8154.12 İpek Ağırlaştırıcı

8154.13 İpek Temizleyici

8154.14 İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Fırında)

8154.15 İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Makinede)

8154.16 İplik Ve Örgü Yünü Yıkama İşçisi

8154.17 İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü

8154.18 Jet Boya Makinesi Operatörü

8154.19 Kord Kadife Parafinleme İşçisi

8154.20 Kord Kadife Polisaj İşçisi

8154.21 Kumaş Boya Hazırlayıcısı

8154.22 Kurutma-Apre Makinesi Operatörü

8154.23 Mensucat Çektirici

8154.24 Mensucat Kalandır Makinesi İşçisi

8154.25 Mensucat Pekleyici

8154.26 Mensucat Tüylendirme Makinesi İşçisi

8154.27 Mensucat Yakma Makinesi İşçisi (Kumaş)

8154.28 Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil)

8154.29 Denim (Jean) Kumaş Yıkama İşçisi

8154.30 Yün Karbonizörcü

8154.31 Boya ve Apre Operatörü

8154.32 Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş)

8154.33 Fiksaj İşçisi

8154.34 Apre Hazırlama İşçisi

8154.35 Halat Kasar İşçisi

8154.36 Tekstil Terbiye İşçisi

8154.37 Tekstil Terbiye İşçisi (Boya)

8154.38 Tekstil Terbiye İşçisi (Baskı)

8154.39 Ram Makinesi Operatörü (Tekstil)

8154.40 Spreyci (Tekstil)

8154.41 Fırçacı (Tekstil)

8154.42 Reçineci (Tekstil)

8154.43 Krınkıl Presçi (Tekstil)

8154.44 Zımparacı (Tekstil)

8154.45 Yıpratmacı (Tekstil)

8154.46 Kılçıkçı (Tekstil)

8154.47 Buhar Makinesi İşçisi-Tekstil

8154.48 Merserize Kumaş Makinesi İşçisi

8154.49 Merserize İplik Makinesi İşçisi

8154.50 Ağ Germe Makinesi İşçisi

8154.51 Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil)

8154.52 Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü

8154.53 RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı)

8154.54 JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama)

8154.55 Over Flov Boya Makinesi Operatörü (Kumaş

8154.56 Traşçı (Tekstil)

8154.57 Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü

8154.58 Tekstil Bitim İşlemecisi (Apreci)

8154.59 Cımbızcı (Tekstil)

8155.01 Deri Islah İşçisi (Makineyle)

8155.02 Deri Kesici (Ayakkabı,eldiven Ve Giyecek Hariç)

8155.03 Deri Kurutma Makinesi İşçisi İ

8155.04 Deri Temizleme İşçisi (Makineyle)

8155.05 Deri Ütüleme İşçisi

8155.07 Kürk Elyafı Karıştırma Makinesi Operatörü

8155.08 Post Temizleme İşçisi (Makineyle)

8155.09 Deri-Finisajcı

8155.10 Deri Dolapcı

8155.11 Deri Ayakçı

8155.12 Makine Operatörü (Deri İşlenti)

8156.01 Astar Kesme Makinesi Operatörü (Ayakkabı)

8156.02 Saya Dikici (Makine İle)

8156.03 Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci

8156.04 Kesici (Makine İle) -Ayakkabı, Çanta Vb.

8156.05 Kösele Çanta İmalatçısı

8156.06 Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü

8156.07 Ayakkabı Taban Boyacısı

8156.08 Sayacı

8156.09 Saraciye Dikişçisi

8156.10 Monte Makinesi Operatörü(Ayakkabı)

8156.11 Lazerli Kesim Makinesi Operatörü(Ayakkabı)

8156.12 Saraciye Montajcısı

8156.13 Kösele Kemer İmalatçısı

8157.01 Çamaşırhane Görevlisi

8157.02 Kuru Temizlemeci

8157.03 Ütücü

8157.04 Ara Ütücü

8157.05 Son Ütücü

8157.06 Silindir Ütücü

8157.07 Pres Ütücü

8157.08 Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu

8159.01 Dokusuz Yüzey Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)

8159.02 Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü

8159.03 Bant Verev Makinesi İşçisi

8159.04 Diğer Bükücüler, Dokuyucular, Trikotajcılar,

8159.05 Kalıpçı (Kürk, Keçe Başlık) İ İ

8159.06 Kalıpçı-Yün Keçe Başlık

8159.07 Kaytan İşçisi (Makine İle)

8159.08 Kordon Ve Şerit İşçisi (Makine İle)

8159.09 Ondüle Makinesi İşçisi

8159.10 Vatka Makinesi İşçisi

8159.11 Prese Makinesi Operatörü (Tekstil)

8159.12 Hidrofil Pamuk İmalat İşçisi

8159.13 Sünger Kesim Makinesi Operatörü

8159.14 Zımbacı (Konfeksiyon)

8159.15 CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü

8159.16 Fermuar İmal İşçisi

8159.17 Düğme İmal İşçisi

8159.18 Dokusuz Yüzey Operatörü

8159.19 Formacı (Çorap)

8159.20 Çocuk Bezi Makinesi Operatörü

8159.21 Şilte Makinesi Operatörü

8159.22 Medikal Maske İmal İşçisi

8160.01 Aralıklı Ve Devamlı/ İşleyen İmbik Reaktör Operatör8160.02 Ayıklama İşçisi (Konserve İmali) (Makineyle) İ

8160.03 Bal Sağım Operatörü

8160.04 Balık Yemi İmal İşçisi

8160.05 Bira Filtreleme İşçisi

8160.06 Bisküvi Düzeltme İşçisi

8160.07 Bisküvi Şekillendirme Makinesi Operatörü

8160.08 Boş Şişe Yıkama Makinesi Operatörü

8160.09 Bulgur İmal İşçisi

8160.10 Buz İmal Makinesi Operatörü

8160.11 Çiklet İmal İşçisi

8160.12 Çikolata İmal İşçisi

8160.13 Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü

8160.14 Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü

8160.15 Çikolata ve Kakaolu Krema Hamuru Üretim

8160.16 Damga İstif İşçisi (Bisküvi)

8160.17 Değirmen İşçisi (Makarna)

8160.18 Değirmen İşçisi (Mısır)

8160.19 Değirmen İşçisi (Baharat)

8160.20 Değirmen İşçisi (Bulgur Dövme)

8160.21 Değirmen İşçisi (Bulgur Kırma)

8160.22 Değirmen İşçisi (Hububat)

8160.23 Çeltik ve Pirinç İşleme Makinesi Operatörü

8160.24 Değirmen İşçisi (Yağlı Tohum)

8160.25 Difüzör Operatörü (Şeker Pancarı)

8160.26 Diğer Başka Yerde Sınıflandırılmamış İçki Ve Gıda

8160.27 Diğer Bira, Şarap Ve İçki İmalat İşçileri İ

8160.28 Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista)

8160.29 Diğer Değirmen İşçileri (Hububat, Baklagil Ve İlgili

8160.30 ÜDiğer Sigara İmal İşçileri

8160.31 Diğer Şeker Muamele Ve Tasfiye İşçileri

8160.32 Erişte İmal İşçisi

8160.33 Fermantasyon İşçisi

8160.34 Fermantasyon İşçisi (Şarap, Bira vb.)

8160.35 Fıçı Bira Dolum Makinesi Operatörü

8160.36 Fıçı Yıkama Makinesi Operatörü

8160.37 Fırınlama İşçisi-Malt

8160.38 Filizleme İşçisi-Malt

8160.39 Filtreci (Şeker İmalatı)

8160.40 Filtreli Sigara İmal İşçisi (Makineyle)

8160.41 Gıda Maddeleri Dondurucusu (Et Ve Balık)

8160.42 Gıda Maddeleri Dondurucusu (Meyve Ve Sebze)

8160.43 Gofret İmalat İşçisi

8160.44 Gofret Kesme Makinesi Operatörü

8160.45 Hamur Açma Makinesi İşçisi (Bisküvi)

8160.46 Hamurkar (Bisküvi) (Makineyle)

8160.47 Harmancı-Çay

8160.48 Harmancı-Kahve

8160.49 Haşhaş Yağı İmal Ustası

8160.50 Hazır Köfte Paketleme Makinesi Operatörü

8160.51 Hidrojenleme Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar)

8160.52 Iskarta Açma İşçisi (Bisküvi)

8160.53 Iskarta Değirmen İşçisi (Bisküvi)

8160.54 Karbonizasyon İşçisi (Şeker Tasfiyesi)

8160.55 Kavurucu (Kahve)

8160.56 Kavurucu (Kakao)

8160.57 Kimyasal Hammadde Tartım İşçisi (Bisküvi)

8160.58 Krema Basma Makinesi Operatörü (Bisküvi)

8160.59 Kremacı (Bisküvi)

8160.60 Kristalizasyon Makinesi Operatörü (Şeker Tasfiyesi)

8160.61 Kurutucu (Gıda Maddeleri)

8160.62 Kuruyemiş Harman İşçisi

8160.63 Kuruyemiş İmal İşçisi

8160.64 Magazin Besleme İşçisi (Bisküvi)

8160.65 Makarna İmal İşçisi

8160.66 Malt Kaynatma İşlem Operatörü

8160.67 Markem Makinesi Operatörü (Bisküvi)

8160.68 Marmelat Hazırlama İşçisi (Bisküvi)

8160.69 Marmelat İmal İşçisi

8160.70 Mayonez Ve Sos Hazırlama Operatörü

8160.71 Melanjörcü (Bisküvi)

8160.72 Meyan Balı İmal İşçisi

8160.73 Meyve Presi Operatörü

8160.74 Paketleme Makinesi Operatörü (Peynir)

8160.75 Paketleme Makinesi Operatörü (Tereyağı)

8160.76 Palet Bozma Makinesi Operatörü (Kutu Bira)

8160.77 Pancar Bıçakçısı

8160.78 Pastörize Ustabaşı

8160.79 Pastörizör (Süthane/mandıra)

8160.80 Hazır Köfte İmal İşçisi

8160.81 Leblebi İmal Ustası

8160.82 Peynir İmal Makinesi Operatörü

8160.83 Pipo Tütünü Kıyma Makinesi Operatörü

8160.84 Pişirici-Konserveci (Et Ve Balık)

8160.85 Pişirici (Malt)

8160.86 Pişirici (Şeker İmalatı)

8160.87 Pişirici-Konserveci (Balık)

8160.88 Pişirici-Konserveci (Et)

8160.89 Porsiyonlama Makinası Operatörü (Süt)

8160.90 Pres İşçisi (Küp Ve Kesme Şeker)

8160.91 Pres Operatörü (Yağ)

8160.92 Puro İmal İşçisi (Makineyle)

8160.93 Puro Pudralama Makinesi Operatörü

8160.94 Rafine Makinesi Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar)

8160.95 Salça Ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi

8160.96 Selektör Makinesi Operatörü

8160.97 Sigara İmal İşçisi (Makineyle)

8160.98 Sirke İmal İşçisi

8160.99 Sterilize Pişirme Operatörü-Et Ve Balık Konservesi

8161.00 Sterilize Pişirme Operatörü-Meyve Ve Sebze

8161.01 Sterilizer Makinesi Operatörü (Süthane / Mandıra)

8161.02 Sürmeci (Bisküvi)

8161.03 Süttozu İmal İşçisi

8161.04 Şarap İmal İşçisi

8161.05 Şeker Tasfiye Makinesi Operatörü (Devamlı İşleyen)

8161.06 Şeker Tedarik İşçisi (Bisküvi)

8161.07 Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle)

8161.08 Şerbet Tasfiye Ve Koyulaştırma Ustası

8161.09 Tahin İmal İşçisi

8161.10 Tahin Ustası

8161.11 Ton Balığı Kesim Ve Konserveleme İşçisi

8161.12 Un İmal İşçisi

8161.13 Plastik Şişe Düzeltme İşçisi

8161.14 Tütün Kıyma Makinesi Operatörü

8161.15 Uht Operatörü

8161.16 Un Tedarik İşçisi (Bisküvi)

8161.17 Yağ Tedarik İşçisi (Bisküvi)

8161.18 Yıkamacı (Bugday)

8161.19 Şurup Hazırlama İşçisi (Bisküvi)

8161.20 Su Hazırlama İşçisi

8161.21 Pastırma ve Sucuk Dilimleme Makinesi Operatörü

8161.22 Sucuk Dolum Makinesi Operatörü(Doğal Bağırsak)

8161.23 Sucuk Dolum Makinesi Operatörü(Klipsleme)

8161.24 Viyol Baskı Makinesi İşçisi

8161.25 Viyol Makinesi Operatörü

8161.26 Paletleme Makinesi (Paletdizer) Operatörü

8161.27 Çay Kurutma Fırını İşçisi

8161.28 Kuruyemiş Sınıflama ve Kalibrasyon Makinesi

8161.29 Meyveli Yoğurt İmal İşçisi

8161.30 Kap Yıkama Makinesi Operatörü

8161.31 Tuz İmal İşçisi

8161.32 Tuz Paketleme Makinesi Operatörü

8161.33 Tablet Tuz İmal Ustası

8161.34 Şeker İmal İşçisi

8161.35 Un İmal Ustası

8161.36 Yer Fıstığı Üretim Hazırlama/Kurutma Elemanı

8161.37 Yer Fıstığı Kabuk Kırma Makinesi Operatörü

8161.38 Yer Fıstığı Seçme İşçisi

8161.39 Yer Fıstığı Renk Ayırıcı Makinesi Operatörü

8161.40 Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü

8161.41 Hamurkar (Şeker-Sakız)

8161.42 Bant elemanı

8161.43 Bitkisel Yağ Üretim Operatörü

8161.44 Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü

8161.45 Kaplama Operatörü (Draje)

8161.46 Gıda İşlemecisi

8161.47 Tarhana İmal İşçisi

8161.48 Paketleme Makinesi Operatörü (Makarna)

8161.49 Paketleme Makinesi Operatörü (İrmik)

8161.50 Paketleme Makinesi Operatörü (Un)

8161.51 Hamurkar(Makarna)

8161.52 Bitkisel ve Hayvansal Yağ Üretim Operatörü

8161.53 Fındık Kırma İşçisi

8161.54 Fındık İşleme İşçisi

8161.55 Gıda Kurutma Fırın Operatörü

8161.56 Kuru Baklagil Elemanı

8161.57 Otoklav Operatörü (Konserve İmalatı)

8161.58 Bull Operatörü (Gıda)

8161.59 Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı

8161.60 Maya İmalat İşçisi

8161.61 Meyve ve Sebze Kurutma Operatörü

8161.62 Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı

8161.63 Bal İşleme ve Paketleme İşçisi

8161.64 Çay İşleme Elemanı

8161.65 Mısır İşleme Operatörü

8161.66 Sos Üretim Operatörü

8161.67 Nişasta Bazlı Şeker Rafineri Operatörü

8161.68 Meyve- Sebze Suyu ve Alkolsüz İçecek Üretim

8161.69 Meyve- Sebze Püre ve Konsantresi Üretim

8161.70 Kahvaltılık Gevrek Üretim Operatörü

8161.71 Fermente Ürün Üretim Operatörü

8161.72 Baharat ve Toz Karışımlar Hazırlama Operatörü

8161.73 Dolum/Ambalajlama ve Paketleme Operatörü

8161.74 Kakao Çekirdeği İşleme Operatörü

8161.75 Et Ürünleri İşleme Operatörü

8171.01 Beyazlatma Makinesi Operatörü-Kağıt Hamuru

8171.02 Diğer Kağıt Hamuru Hazırlama İşçileri

8171.03 Hamur Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)

8171.04 Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru)

8171.05 Kesme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)

8171.06 Odun Talaşçısı (Kağıt Hamuru)

8171.07 Yoğurma Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru)

8171.08 Yonga Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)

8171.09 Yonga Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)

8171.10 Diğer Kağıt İmalat İşçileri

8171.11 Kağıt Astarlama Makinesi Operatörü

8171.12 Kağıt İmalat Makinesi Operatörü

8171.13 Kağıt İmalat Makinesi Operatörü (Kurutma Kısmı)

8171.14 Mukavva Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru)

8171.15 Süper Kalandır Makinesi Operatörü (Kağıt)

8171.16 Masura Kesim Makinesi Operatörü

8171.17 Kağıt İmal Proses Kumanda Operatörü

8171.18 Kağıt Üretim Elemanı

8172.01 Hızarcı

8172.02 Baş Bıçkıcı (Bıçkı Fabrikası)

8172.03 Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı)

8172.04 Diğer Bıçkıcılar, Kontrplak İmalatçıları Ve İlgili Ağaç

8172.05 İ İ Elyaf Pres Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Elyaflı Plaka

8172.06 İ Fertel Makinesi Ayarcı-Operatörü (Elyaflı Plaka

8172.07 İ Kapak Bıçkı Makinesi Operatörü

8172.08 Kaplamalık Levha Bantlama Makinesi Operatörü

8172.09 Kaplamalık Levha Dilicisi

8172.10 Katrakt Makinesi Operatörü (Ağaç)

8172.11 Kontrplak Pres Operatörü-Ağaç

8172.12 Kontrplak Tutkal Makinesi Operatörü

8172.13 Seyyar Testere Makinesi Operatörü

8172.14 Şerit Testere Tezgahı Operatörü-Bıçkı Fabrikası

8172.15 Yarma Makinesi Operatörü-Ağaç

8172.16 Yonga Makinesi Ayarcı-Operatörü (Elyaflı Plaka

8172.17 İ Emprenye Kağıt Tezgahı Operatörü

8172.18 Ahşap Kaplama Pres Operatörü

8172.19 Kalem Katrak Makinesi Operatörü

8172.20 Ham Kalem İz Açma Makinesi Operatörü

8172.21 Kalem Takoz Kesim İşçisi

8172.22 Ham Kalem Sandviç İşçisi

8172.23 Kalem Başkesme Makinesi Operatörü

8172.24 Kalem Dip Yuvarlama Makinesi Operatörü

8172.25 Ham Kalem Profil Makinesi Operatörü

8172.26 Kalem Uç Açma Makinesi Operatörü

8172.27 Kalem Bölme Makinesi Operatörü

8172.28 Kalem Silgi Takma Makinesi Operatörü

8172.29 Kalem Folyo Sarma Makinesi Operatörü

8172.30 Kalem Boyama Makinesi Operatörü

8172.31 Kalem Baskı Makinesi Operatörü

8172.32 Kalem Mercanlamacı

8172.34 Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap)

8172.35 Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi

8183.02 Ürün Dolum Makinesi Operatörü (Kozmetik)

8183.03 Filtreleme Ve Dolum Makinesi Operatörü (Boya)

8183.04 Dolum Tesisi Makinesi-Aseptik Operatörü-İçecek

8183.05 Besleme İşçisi (Bisküvi)

8183.06 Ambalaj Makinesi Operatörü (Bisküvi)

8183.07 Unlu Mamüller Paketleme İşçisi

8183.08 Yağ Dolum Makinesi Operatörü

8183.09 Bira Kasalama İşçisi

8183.10 Şişe Etiketleme Makinesi Operatörü

8183.11 İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü

8183.12 Kutu Bira Dolum Makinesi Operatörü

8183.13 Ambalajcı (Makine İle)

8183.14 Etiketçi (Makineyle)

8183.15 Kap Doldurma Makinesi Operatörü

8183.16 Kapaklama Ve Mühürleme Makinesi Operatörü

8183.17 Kapak-Pipet Makinesi Operatörü

8183.18 Kolileme Makinesi Operatörü

8183.19 Kuruyemiş Paketleme İşçisi

8183.20 Palet Etiketleme İşçisi

8183.21 Gazbeton Paketleme Hattı Operatörü

8183.22 Gül Mamulleri Dolum İşçisi (Kozmetik Ürünler)

8183.23 Ton Balığı Paketleme İşçisi

8183.24 Mobilya Paketleme İşçisi

8183.25 Sıvı Dolum Makinesi Operatörü

8183.26 Tarihleme Makinesi Operatörü

8183.27 Plastik Kapak Tarihleme Makinesi Operatörü

8183.28 Un Paketleme İşçisi

8183.29 Su Şişeleme Makinesi Operatörü

8183.30 Kavurma Vakumlama Makinesi Operatörü

8183.31 Sucuk Etiketleme İşçisi

8183.32 Sucuk Paketleme Makinesi Operatörü

8183.33 Çay Paketleme Makinesi Operatörü

8183.34 Paketleme Makinesi Operatörü (Cips)

8183.35 Tuz Paketleme İşçisi

8183.36 Yem Dolum ve Paketleme Makinesi Operatörü

8183.37 Makarna Paketleme İşçisi

8183.38 İrmik Paketleme İşçisi

8183.39 Pirinç Paketleme İşçisi

8183.40 Alçılı Sargı Bezi Paketleme Sorumlusu

8219.01 Metal Mamuller Montaj İşçisi

8219.02 Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi

8219.03 Plastik Mamuller Montaj İşçisi

8219.04 Kapı Montaj İşçisi

8219.05 Çelik Kapı Montaj İşçisi

8219.06 Montaj İşçisi (Havalı Tornavida)

8219.07 Deri Eşya Montajcısı

8219.08 Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası

8219.09 Mekanizmalı Perde Sistemleri İmal İşçisi

8219.10 Prefabrik Yapı Montaj İşçisi

8219.11 Kepenk Montaj İşçisi

8219.12 Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı)

8219.13 Özel Gün ve Nikah Şekerleri Hazırlayıcısı

8219.14 Ahşap Doğrama Montaj Elemanı

8219.15 Ahşap Montaj Elemanı

8219.16 Ahşap İskelet Montaj Elemanı

8219.17 Sulama Sistemleri Montaj İşçisi

8219.18 Duşakabin Montajcısı

8219.19 Emniyet Kemeri Montaj İşçisi

8219.20 Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı

8219.22 Isıölçer ve Isı Sayacı Sökme Takma Elemanı

8219.23 P.V.C. Doğrama Montajcısı

8219.24 Evsel ve Endüstriyel Su Arıtma Cihazları İmal İşçisi

8219.25 Su Sayac Sökme Takma Elemanı

8219.26 Yat Donatımcısı

8219.27 Yangına Dayanıklı Kapı Montajcısı

8311.01 Demiryolu Lokomotifi Yardımcı Makinisti

8311.02 Diğer Demiryolu Lokomotif Makinistleri Ve

8311.04 Tren Makinisti(Demiryolu)

8312.01 Tren Teşkil Memuru (Ara İstasyonlarda)

8312.02 Demiryolu Frencisi

8312.03 Demiryolu Sinyalcisi

8312.04 Tren Teşkil Memuru (Makasçı)

8312.06 Revizör-Demiryolu

8312.07 Telekomat Bakım Sürveyanı

8312.08 Demiryolu Tesisler Sürveyanı

8312.09 Katener İşçisi

8312.10 Geçit Bekçisi (Demiryolu)

8312.11 Demiryolu Yol Kontrol Görevlisi

8312.12 Tren Teşkil Memuru (Trende)

8312.13 Tren Teşkil Memuru (Gar)

8312.14 Yol Sürveyanı (Demiryolu)

8312.15 Tesisler Kontrolörü (Demiryolu)

8312.16 Tren Teşkil İşçisi

8312.17 Panel Sistem Demiryolu Ustası

8321.01 Motosiklet Sürücüsü

8321.02 Motosikletli Kurye

8322.01 Diğer Motorlu Araç Sürücüleri

8322.02 Kamyonet Şoförü

8322.03 Taksi Şoförü

8322.04 Ambulans Sürücüsü

8322.05 Servis Şoförü (Okul)

8322.06 Makam Şoförü

8322.07 Zırhlı Müdahale Araçları Sürücü

8322.08 Minibüs Şoförü

8322.09 Vasıta Sürücüsü

8322.10 Servis Aracı Şoförü

8331.01 Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü/

8331.02 Şoför (Yolcu Taşıma)

8331.03 Otobüs Kaptanı (Şoförü)

8331.04 Metrobüs Şoförü

8331.05 Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü

8332.02 Şoför-Yük Taşıma

8332.03 Tır-Çekici Şoförü

8332.04 Çöp Kamyonu Sürücüsü

8332.05 Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde

8332.08 Vidanjör Şoförü

8332.09 Kamyon Şoförü

8332.10 Oto Kurtarıcı-Çekici Araç Şoförü

8332.11 Tır/Kamyon Muavini

8332.12 Zırhlı Araç Şoförü

8332.13 Arazöz Şoförü

8332.14 Kaya Kamyonu Operatörü

8332.15 Terminal Çekici Operatörü

8332.16 Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü

8332.17 Silobas Operatörü

8332.18 Kendinden Tahrikli Motorlu Taşıyıcı (SPMT) Ağır

Nakliye (Low-Bed) İş Makinesi Operatörü

8332.19 Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-Bed) İş Makinesi

8341.01 Diğer Çiftlik Makineleri Operatörleri

8341.02 Kereste Taşıma Makinesi Operatörü

8341.03 Motorlu Çiftlik Makineleri Operatörü-Tarım

8341.04 Tarımsal Mücadele Alet Ve Makineleri Operatörü

8341.05 Pamuk Toplama Makinesi Operatörü

8341.06 Biçerdöver Operatör Yardımcısı

8341.07 Pancar Boşaltma Operatörü

8341.08 Traktör Şoförü

8341.09 Biçerdöver Operatörü

8344.01 Yükleyici (Loder) Operatörü

8344.02 Forklift Operatörü

8344.03 Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü

8344.04 Transpalet Operatörü

8344.05 Liman Saha İstif Makineleri Operatörü (CRS ve

8344.06 Endüstriyel Taşımacı

8350.01 Serdümen

8350.02 Güverte Enspektörü

8350.03 Baş Dümenci Gemi

8350.04 Deniz Fenercisi

8350.05 Diğer Güverte Mürettabatı, Mavna Tayfaları Ve

8350.06 Güverte Lostromosu

8350.07 Güverte Tayfası

8350.08 Usta Gemici

8350.09 Gemi Acente Personeli

8350.10 Makine Lostromosu

8350.11 Silici (Gemi)

8350.12 Palamarcı

8350.13 Genel Servis İşçisi (gemi)

8350.14 Gemici

8350.15 Çımacı

8350.16 Rampa Elemanı

8350.17 Tahlisiye Personeli

9111.01 Hizmetçi-Ev İşleri

9111.02 Gündelikçi Kadın

9112.01 Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)

9112.02 Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler

9112.03 Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri

9112.04 Hizmetli (Kamu Kuruluşları)

9112.05 Oda Görevlisi-Turizm

9112.06 Temizlik Görevlisi

9112.07 Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi /

9112.08 Kat Hizmetleri Elemanı

9112.09 Tuvalet Temizlik Görevlisi

9112.10 Mobilya Silimci

9112.11 Büro İşçisi

9112.12 Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

9112.13 Temizlik Görevlisi (Hastane)

9112.14 Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli)

9112.16 Binicili Zemin Temizleme Makine Sürücüsü (İç

9112.17 Laboratuvar Temizlik İşçisi

9112.18 Plaj Görevlisi (Beach Boy)

9112.19 Tren Temizlik Görevlisi

9112.20 Uçak Temizlik Görevlisi

9121.01 Çamaşırcı (Genel)

9121.02 Diğer Çamaşırcılar, Kuru Temizleyiciler ve Ütücüler

9121.03 Kuru Temizleyici (Elle)

9121.04 Lekeci (Kuru Temizleme)

9121.05 Ütücü (Elle)

9121.07 Lekeci (Tekstil

9122.01 Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina)

9122.02 Oto Yıkama Elemanı

9122.03 Oto Kuaför Elemanı

9123.01 Cam Temizleyici

9129.01 Havuz Görevlisi/Operatörü

9129.02 Halı Temizleme ve Bakım Elemanı

9129.03 Havuz Suyu Operatörü

9211.01 Çay Toplama İşçisi

9211.02 Yer Fıstığı Toplama İşçisi

9211.03 Meyve Toplama İşçisi

9211.04 Sebze Toplama İşçisi

9211.07 Tarla Ürünü Çiftlik İşçisi

9211.08 Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)

9211.09 Yardımcı Çiftlik İşçisi (Genel)

9211.10 Fındık Toplama İşçisi

9211.11 Zeytin Toplama İşçisi

9211.12 Gül Toplama İşçisi

9212.01 Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen)

9213.02 Amele-Karma Çiftlik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan

9213.03 Çapacı-Karma Çiftlik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan

9213.04 Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri

9213.05 Çiftlik İşçisi (Karma Bitki ve Çiftlik Hayvanı)

9213.06 Tarım İşçisi-Karma Çiftlik (Bitkisel Üretim ve Hayvan

9214.01 Çim Saha Görevlisi

9214.02 Bitkisel Harç Hazırlama İşçisi

9215.01 Orman İşçisi

9216.01 Kabuklu ve Yumuşakça Toplayıcısı

9216.02 Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri

9216.03 Kurbağa Toplayıcısı

9216.04 Salyangoz Toplayıcısı

9321.01 Paketleme İşçisi (Cam)

9321.02 Kumaş Paketleme İşçisi

9321.03 Bobin Paketleme İşçisi

9321.04 Ambalajcı

9321.05 Kalem Ambalaj İşçisi

9321.06 Yumurta Paketleme İşçisi

9321.07 Kibrit Paketleme İşçisi

9321.08 Battaniye/Nevresim Paketleme İşçisi

9321.09 Etiket görevlisi - ambar

9321.10 Boya Dolum ve Ambalajlama İşçisi

9321.11 Balyacı

9321.12 Ambalajlama İşçisi (Elle)

9321.13 Etiket Yapıştırma İşçisi (Elle)

9321.14 Paket Yapma İşçisi - Kağıt, Karton vb.

9321.15 Paketleme İşçisi

9321.16 Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi

9321.17 Et Paketleme İşçisi

9321.18 Paketleme İşçisi (Gıda)

9321.19 Çiftlemeci (Çorap)

9321.20 Paketlemeci (Çorap)

9329.01 Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle)

9329.02 Panel Strofor İşçisi

9329.05 Metal Yıkama Yağlama İşçisi

9329.06 Battaniye/Nevresim Katlama İşçisi

9329.07 Ayıklama Bandı İşçisi - Et ve Balık Ürünleri

9329.08 Kabuklu Yumuşakçaları Ayıklama İşçisi

9329.09 Karkas Yıkama İşçisi

9329.10 Kumaş Temizleme İşçisi (Elle)

9329.11 Kumaş Yıkama İşçisi (Elle)

9329.12 Makine Yıkayıcısı

9329.13 Malzeme Taşıyıcısı

9329.14 Meydancı - Dokuma

9329.16 Meydancı - İmalat

9329.17 Meydancı - İplik

9329.18 Meydancı - Konfeksiyon

9329.19 Meydancı - Mezbaha

9329.20 Rotor Bobini Sarma İşçisi

9329.21 Şişe Tasnifçisi

9329.22 Stator Bobini Sarma İşçisi

9329.23 Ayakçı (Tekstil)

9329.24 Transformatör sarma işçisi

9329.25 Yün Yıkama İşçisi (Elle)

9329.26 Bobin Aktarma İşçisi

9329.27 Bobinci - yün iplik

9329.28 Bobin Sarma İşçisi - Elektrik

9329.29 Elektrik Malzemesi Montaj İşçisi

9329.30 Katçı (Tekstil)

9329.31 Ham Deri Yıkama İşçisi

9329.32 İplik Yıkama İşçisi

9329.33 İşkembe temizleyicisi (elle)

9329.34 Alçılı Sargı Bezi Ara Elemanı

9329.35 Alçılı Sargı Bezi Sarım Elemanı

9329.41 Süt Toplama İşçisi

9329.42 Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik

9329.43 Desen Yapıştırma İşçisi

9329.44 Harmancı (Çay) Elle

9329.45 Vater Takımcı

9329.46 Ortacı/Ayakçı (Tekstil)

9329.47 Kalem Lata Dizme İşçisi

9331.01 Diğer Taşımacılar

9332.01 Diğer Koşulu Araç Sürücüleri

9332.02 Koşulu Araç Sürücüsü

9332.04 Faytoncu

9332.05 Kağnı Sürücüsü

9332.06 At Arabası Sürücüsü

9333.01 Depo İşçisi (Elleçleme)

9333.02 Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

9333.03 Tahmil-Tahliye İşçisi (Gemi)

9333.04 Tanker Yükleme İşçisi-Gemi

9333.05 Taşıt Yükleme İşçisi-Demiryolu Ve Karayolu Araçları

9333.06 Uçak Yükleme İşçisi

9333.07 Ambar İşçisi (Portör)

9333.08 Soğuk Hava Depo Görevlisi

9333.09 Hamal/Elle Taşıma

9333.10 LPG Dolum ve Boşaltım İşçisi

9333.11 Eşya Taşıma İşçisi

9333.12 Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler)

9333.13 Açık Hava Depo Görevlisi

9333.14 Kapalı Depo Görevlisi

9333.15 Depo Görevlisi (Hammadde)

9333.16 Depo Görevlisi (Yarı Mamul)

9333.17 Depo Görevlisi (Gıda)

9333.18 Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün)

9333.19 Liman İşletme Saha Çalışanı

9333.20 Liman İşçisi

9333.21 Soğuk Hava Depo İşçisi

9333.22 Gemi yükleme işçisi

9333.23 Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma)

9334.01 Raf İstifleme İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde

9411.01 Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç

9411.02 Gözleme Ustası

9411.03 Döner Ustası

9411.04 Pizza Ustası

9411.05 Kokoreç Ustası

9411.06 Çiğ Köfte Ustası

9411.07 İçli Köfte Ustası

9411.08 Pide Ustası

9411.09 Izgara Köftecisi

9411.10 Lahmacun Ustası

9411.11 Ciğer Ustası

9411.12 Çiğ Köfte Üretimi Ön Hazırlık Elemanı

9411.13 Tavuk Döner Ustası

9411.14 Izgara Ustası

9411.15 Izgara Ustası Yardımcısı

9411.16 Pide Ustası Yardımcısı

9411.17 Tantuni Ustası

9411.18 Suşi Ustası

9411.19 Hızlı Servis (Fast Food) Restoran Sorumlusu

9412.01 Aşçı Yamağı (Çırağı)

9412.02 Çaycı

9412.03 Kahvaltı Hazırlama Elemanı

9412.04 Bulaşıkçı (Stevard)

9412.05 Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)

9412.06 Mutfak Görevlisi

9412.07 Bulaşıkçı/Stevard (Şefi)

9412.08 Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde

9412.09 Yemekhane Servis İşçisi

9412.10 Yemekhane İşçisi

9412.11 Bulaşıkhane Görevlisi

9510.01 Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri)

9510.02 Ayakkabı Boyacısı

9510.03 Afiş asıcısı

9510.04 Baskülcü - sokak

9510.05 El ilanı dağıtıcısı

9510.06 Değnekçi - taşıt

9510.07 Çığırtkan

9520.01 Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda Dışı)

9520.02 Gazete Satıcısı-Seyyar

9520.03 Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda Dışı)

9520.04 Şans Oyunları Satış Elemanı (Seyyar)

9520.05 Hurda Toplayıcısı/Geri Dönüştürülebilir Atık

9520.06 Eskici-Seyyar

9520.07 Baloncu - seyyar satış

9520.08 Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı - seyyar

9520.09 Çiçek Satıcısı - Seyyar

9520.10 Çerçi - seyyar satıcı (gıda dışı)

9611.01 Çöpçü

9611.02 Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi ve Tehlikeli Atık

9611.03 Tehlikeli Atık Toplayıcısı

9611.04 Tehlikesiz Atık Toplayıcısı

9612.02 Çöp Tasnif Ediciler

9612.03 Geri Dönüşüm İşçisi

9612.04 Hurda Satıcısı

9612.05 Şişe Ayıklayıcısı

9612.06 Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi

9612.07 Geri Kazanım İşçisi

9612.08 Atık Akümülatör Geri Kazanım İşçisi

9612.09 Atık Ayırma İşçisi

9613.01 Binicili Zemin Temizleme Makine Sürücüsü (Dış

9613.02 Park süpürücü

9613.03 Temizlik İşçisi (Elle - Cadde, Sokak, Park vb.)

9613.04 Park Temizlik İşçisi

9613.05 Süpürgeci (Temizlik İşçisi) - Cadde, Sokak vb.

9621.01 Kurye

9621.02 Tüp (LPG) Dağıtım Elemanı

9621.03 Gazete Dağıtıcısı

9621.04 Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy)

9621.05 Diğer Tahmil Tahliye İşçileri Ve İlgili Yük Taşıma

9621.07 İ Paket Teslim Elemanı (Yaya)

9621.08 Kurye (İlaç Dağıtım)

9621.09 Ekmek Dağıtım Elemanı

9621.10 Dağıtım Elemanı (Gıda-İçecek)

9621.11 El İlanı, Broşür Dağıtıcısı

9621.12 Golf sopa ve top taşıyıcısı

9621.13 Genel evrak dağıtıcısı

9621.14 Bavul taşıyıcısı

9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)

9623.01 Sayaç Okuma Elemanı (Su)

9623.02 Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik)

9623.03 Sayaç Okuma Elemanı (Doğal Gaz)

9623.04 Endeks Okuma Görevlisi

9624.01 Su Taşıyıcı

9624.02 Yakacak Odun Toplayıcısı

9629.01 Yer Gösterici (Sinema-Tiyatro)

9629.02 Otopark Görevlisi/Vale

9629.03 Garaj Görevlisi (Otel)

9629.04 Kanal Ve Izgara İşçisi

9629.05 Asansör Görevlisi

9629.06 Su Kaydırağı Görevlisi

9629.07 Parkomat Görevlisi

9629.08 İnternet Salon Görevlisi

9629.09 Kapı Görevlisi (Doorman)

9629.10 Sürücü Kursu Pisti Görevlisi

9629.11 Vestiyer elemanı

9629.12 Fuar Organizasyon Sorumlusu

9629.13 Bilet Toplayıcısı

9629.14 Anonsçu (Page Boy)

9629.15 Asansör Görevlisi (İnşaat)

9629.16 Oyun Parkı Görevlisi

9629.17 Paraşüt Katlama Elemanı

9629.18 Halı Saha Görevlisi

9901.01 Alansız Ön Lisans

9901.02 Stajyer (Öğrenci)

9901.03 İşletmede Beceri Eğitimi Öğrencisi

9901.04 Diğer Kursiyer

9901.05 Öğrenci (Lisans)

9901.06 Öğrenci (Önlisans)

9901.07 Sosyal Çalışma Programı Katılımcısı