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Emeklilik tarihi ile alakalı en doğru bilgi e-devlet'te!

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.03.2020 09:14 | Son Güncelleme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde 4A, 4B, 4C ya da diğer sigorta türlerinden birinde çalışanların en büyük isteği yaşlandıklarında emeklilik maaşını almaktır. Emeklilik maaşı, yaşlı vatandaşların başta temel yaşam ihtiyaçları olmak üzere gereksinimlerini karşılamaları adına verilen maddi kaynaklı sosyal bir destektir. Emekli olmaya hak kazanmak için sigortalıların; yaş, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi ve prim günü şartlarına uymaları gerekir.

Emeklilik tarihi ile alakalı en doğru bilgi e-devlet'te!

Emekli olacakları günü bekleyen milyonlarca sigortalı çalışan, emeklilik zamanlarına dair araştırmalarını yapmaya devam ediyorlar. Uzun yıllardır çalışma hayatını sürdüren vatandaşlar “ne zaman emekli olurum” sorusuna yanıt ararken; devlet emeklilik zamanını hesaplamak için vatandaşlara e-Devlet hizmetini sunmuştur. Peki, çalışanlar e-Devlet üzerinden emeklilik zamanını nasıl hesaplayabilirler? Vatandaşlar emeklilik zamanına dair sorgulamalarını nasıl yaparlar? İşte, emeklilik zamanı hesaplamaya ilişkin merak edilen bütün detaylar…

Emeklilik Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Emeklilik sigorta türüne ve cinsiyete bakılmaksızın kişilerin normal şartlarda emekli olabilmesi için belirlenen şartları yerine getirmeleri gerekir:

Belirli bir dönem sigortalı olarak çalışmak. (Sigortalılık süresi olarak adlandırılan bu şartta sigorta başlangıç tarihi oldukça önemlidir.)

Belirlenen süre içerisinde düzenli olarak prim ödemesi yapmak (Prim ödemesi için vatandaşlar sonraki dönemlerde doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması seçeneklerini de kullanabilirler.)

Emeklilik için gerekli olan diğer şart ise; yaş kriteridir. Emeklilik yaşı da kadın ve erkek çalışanlara göre değişiklik gösterir. Kadın çalışanların emeklilik yaşı erkeklere göre daha önce olduğunu söylemek mümkündür.

e-Devlet Üzerinden Emeklilik Zamanı Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan “Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?” sayfası üzerinden emeklilik zamanına dair sorgulaması yapılabilir.

İlk adımda e-Devlet kapısı üzerinden ilgili sayfaya giriş yapılır.

Açılan sayfada güvenlik adımlarının geçilmesi beklenir. Bunun için “kimliğimi şimdi doğrula” yazısına tıklanması yeterli olur.

Kimlik doğrulama yöntemlerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ve banka birini seçerek giriş işlemleri tamamlanabilir.

T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ilgili kutulara eklendikten sonra sorgulama sayfasına yönlendirilir.
Sorgulama sayfasında cinsiyet, doğum tarihi, hizmete başlama tarihi, maluliyet durumu, erken yaşlanma, SSK prim ödeme gün sayısı, diğer sandıklara ait gün sayısı, askerlik/sanatçı gün sayısı, fiili gün sayısı, yurtdışı gün sayısı ve 3600 günün doldurulduğu tarih gibi bilgilerin eklenmesi gerekir.
Bütün bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde eklendikten sonra “gönder” tuşuna basılması yeterli olur.

e-Devlet üzerinden “Ne Zaman Emekli Olurum” sorgulamasını yapmak için TIKLAYINIZ

ALO 170 Üzerinden Emeklilik Şartları Nasıl Sorgulanır?

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı ALO 170 hizmeti üzerinden vatandaşlar emeklilik şartlarına dair merak ettiği sorulara cevap bulabiliyorlar. ALO 170’i tuşlayarak arama yapıldığında; SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ya da Emekli Sandığı (4C) emeklilik şartlarına ilişkin kolayca bilgi edinebilir. Telefon ile yapılan sorgulama işlemi sırasında vatandaşların yanında T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanı ya da kimlik kartının yanında olması işlemlerin daha kısa sürede yapılmasına yardımcı olur. Bu servisi yaş ve sigortalılık süresine bakılmadan bütün sigortalı olarak çalışanlar emeklilik şartlarını öğrenmek için kullanabilirler.

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Anahtar Kelimeler:
E-Devlet, emeklilik,

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