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Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı!

21.05.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilik her çalışan için önemli bir hak, hatta güvencedir. Erken emekli olmanın da bazı yöntemleri bulunuyor. 2000 yılında ve 2008 yılında çıkan yasalar vatandaşların geriye dönük borçlanmasını ortadan kaldırmıştı. Ancak Yargıtay kararlarına göre bu haklar geri alınabilir.

Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı!

Çalışan vatandaşların emeklilik hesapları hesaplanırken, tüm hizmetler hesap ediliyor. 2000-2008 yıllarında çıkarılan yasalar ile çalışanların geriye dönük borçlanması kaldırılmıştı. Ancak Yargıtay kararları ile 8 yıl erken emeklilik imkânı bulunuyor.

SGK’DEN 96 AY ERKEN EMEKLİ OLMA MÜJDESİ!

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) müjdeli haberler geliyor. Prim gün ödeme ve sigortalı çalışma koşullarını taşıyanlar bazen yaş şartlarından ötürü emekliliklerini beklemek durumunda kalıyor. SGK’den gelen haber ile artık tam 8 sene erken emekli olma fırsatları sunuyor.

BAĞ-KUR’LULARA 8 SENE ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ

Kendi nam ve hesabına bağlı olarak 4B sigortalılık statüsünden emekli olmak isteyen vatandaşların ilk ticarete başladıkları tarih baz alınıyor. Bu doğrultuda 4 Ekim 2000 tarihi ve öncesi ticaret hayatına başlayan vatandaşlar, erken emeklilik için kollarını sıvadı.

Yapılan yenilikle beraber 4 Ekim 2000’den evvel 4B sigortalılık tescili olan esnaf, 20 Nisan 1982’ye dek tescilini geriye alabiliyor. Tescili daha önceki zamanları da ifade edebilmesi adına; sigorta başlangıcının aktif olduğu dönem itibarıyla vergi kaydı ve şirket ortağının bulunması gerekiyor. Vergi kaydı veya şirket ortaklığı olmayan fakat oda kaydı bulunanlar ise sigortasını 22 Mart 1985’e dek geri götürebilirler.

Erken emeklilik hakkının geçerli olduğu tarih 4 Ekim 2000 ve öncesi olarak belirleniyor. Bundan dolayı bu tarihin ardından yapılan tescillerde hak sahipliği olmaz.

HİZMET BİRLEŞTİRMESİ

Çalışan vatandaşların emeklilik hesapları yapılırken tüm hizmetleri de dahil ediliyor. Tabii bunun için hizmet birleştirmesi denilen yöntemin uygulanması lazım. Kurumlar arasında çalışmalar belli yöntemlerle birleştirilir, emekli olunacak kurum belirlenir. Bir çalışan SSK'li ve Bağ-Kur'lu hatta Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışabilir.

Çalışmalarının hepsi prim gününü içine alır. Birleştirilen çalışmalara askerlik-doğum borçlanmasıyla elde edilen günler de eklenebilir.

Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındıı

SON BİN 261 GÜN

Birden fazla kurumda çalışanların, hangi kurumdan emekli olacağı ile ilgili kafasında soru işareti bulunuyor. Bu konuda 2 ayrı işlem vardır. 1 Ekim 2008 tarihinden evvel sigortalı olan çalışanlar için kural son 7 senedeki bin 261 gün olarak işletiliyor. Son bin 261 gün hangi kuruma prim ödenmişse, hizmetlerin birleşmesinin ardından o kurumdan emekli olunuyor. 1 Ekim 2008 tarihinin ardından sigortalı olan çalışanların primleri hangi kuruma daha çok ödenmişse emeklilik de o kurumdan oluyor. 1 Ekim 2008’den evvel sigortalıların son 7 senede çalıştıkları iki kurumun hizmet zamanları eşitse (Bin 260 gün) o zaman son çalışılan kurum emeklilikte geçerli oluyor ve maaş buradan bağlanıyor.

MAAŞI DA ARTIRIR

Emekli maaşı hesabında Bağ- Kur yerine SSK'dan emekli olmak daha avantajlı gibi duruyor. SSK'den emekli olma imkânı bulunanlara; isteğe bağlı sigorta, tarım Bağ-Kur, tarım SSK, zorunlu Bağ-Kur seçeneklerini 2. planda tutması öneriliyor. 1 Ekim 2008 tarihinden evvel sigortalı olan çalışanların da hangi kurumdan emekli olunacağının belirlenmesi için son yedi senedeki çalışmalara bakılır.

Yani SSK'den emekli olmak için son 3.5 sene SSK'li olmak veya 7 sene içerisinde 3.5 seneyi geçen zaman SSK'li olmak gerekir. SSK'den emeklilik daha erken emekli olma ve de daha yüksek maaş alma imkânı tanıyor.

NE ZAMAN VE NASIL YAPMALI?

Birden fazla kurumda çalışamları olan hizmet birleştirmesi yaparak prim sayılarını tamamlayabilir. Bunun için emeklilik dönemi yaklaşmadan bir zaman evvel SGK’ye başvuruda bulunularak işlem gerçekleştirilebilir. Başvuruların yazılı olması gerekir.

KADEME YÜKSELTİYOR

Memurlar hizmet birleştirmesi yaparak 1 Ekim 2008’den evvel hizmetleriyle emekli aylığına esas teşkil eden kademe ve derecelerini yükseltebilir. Bu şekilde maaşlar da artar.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

3 bin 600 prim gün ve 58 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınızı bitirmeniz için 300 gün daha prim ödeyerek 58 yaşınızın dolacağı doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2024’ü beklemelisiniz.

1966’da doğdum kadınım. 1988’de sigorta girişim yapıldı. Arada çok boşluğum bulunuyor. Prim gün sayım 3 bin 300… Z. AYDIN

Yüzde 55 vergi indiriminize göre, 19 yıl, 4240 prim gün şartlarına tabisiniz. 19 yıl şartınız 01.08.2021 tarihinde dolacak. Prim gün sayınızın tamamlanması için 590 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir.

1978 doğumluyum. 01.08.2002'de sigortalı oldum. 3650 gün primim var. Ayrıca yüzde 55 engelliyim. Recep A.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı sgk
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