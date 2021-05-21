Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı!

Çalışan vatandaşların emeklilik hesapları hesaplanırken, tüm hizmetler hesap ediliyor. 2000-2008 yıllarında çıkarılan yasalar ile çalışanların geriye dönük borçlanması kaldırılmıştı. Ancak Yargıtay kararları ile 8 yıl erken emeklilik imkânı bulunuyor. SGK’DEN 96 AY ERKEN EMEKLİ OLMA MÜJDESİ! Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) müjdeli haberler geliyor. Prim gün ödeme ve sigortalı çalışma koşullarını taşıyanlar bazen yaş şartlarından ötürü emekliliklerini beklemek durumunda kalıyor. SGK’den gelen haber ile artık tam 8 sene erken emekli olma fırsatları sunuyor. BAĞ-KUR’LULARA 8 SENE ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ Kendi nam ve hesabına bağlı olarak 4B sigortalılık statüsünden emekli olmak isteyen vatandaşların ilk ticarete başladıkları tarih baz alınıyor. Bu doğrultuda 4 Ekim 2000 tarihi ve öncesi ticaret hayatına başlayan vatandaşlar, erken emeklilik için kollarını sıvadı. Yapılan yenilikle beraber 4 Ekim 2000’den evvel 4B sigortalılık tescili olan esnaf, 20 Nisan 1982’ye dek tescilini geriye alabiliyor. Tescili daha önceki zamanları da ifade edebilmesi adına; sigorta başlangıcının aktif olduğu dönem itibarıyla vergi kaydı ve şirket ortağının bulunması gerekiyor. Vergi kaydı veya şirket ortaklığı olmayan fakat oda kaydı bulunanlar ise sigortasını 22 Mart 1985’e dek geri götürebilirler.

Erken emeklilik hakkının geçerli olduğu tarih 4 Ekim 2000 ve öncesi olarak belirleniyor. Bundan dolayı bu tarihin ardından yapılan tescillerde hak sahipliği olmaz. HİZMET BİRLEŞTİRMESİ Çalışan vatandaşların emeklilik hesapları yapılırken tüm hizmetleri de dahil ediliyor. Tabii bunun için hizmet birleştirmesi denilen yöntemin uygulanması lazım. Kurumlar arasında çalışmalar belli yöntemlerle birleştirilir, emekli olunacak kurum belirlenir. Bir çalışan SSK'li ve Bağ-Kur'lu hatta Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışabilir. Çalışmalarının hepsi prim gününü içine alır. Birleştirilen çalışmalara askerlik-doğum borçlanmasıyla elde edilen günler de eklenebilir. SON BİN 261 GÜN Birden fazla kurumda çalışanların, hangi kurumdan emekli olacağı ile ilgili kafasında soru işareti bulunuyor. Bu konuda 2 ayrı işlem vardır. 1 Ekim 2008 tarihinden evvel sigortalı olan çalışanlar için kural son 7 senedeki bin 261 gün olarak işletiliyor. Son bin 261 gün hangi kuruma prim ödenmişse, hizmetlerin birleşmesinin ardından o kurumdan emekli olunuyor. 1 Ekim 2008 tarihinin ardından sigortalı olan çalışanların primleri hangi kuruma daha çok ödenmişse emeklilik de o kurumdan oluyor. 1 Ekim 2008’den evvel sigortalıların son 7 senede çalıştıkları iki kurumun hizmet zamanları eşitse (Bin 260 gün) o zaman son çalışılan kurum emeklilikte geçerli oluyor ve maaş buradan bağlanıyor.

MAAŞI DA ARTIRIR Emekli maaşı hesabında Bağ- Kur yerine SSK'dan emekli olmak daha avantajlı gibi duruyor. SSK'den emekli olma imkânı bulunanlara; isteğe bağlı sigorta, tarım Bağ-Kur, tarım SSK, zorunlu Bağ-Kur seçeneklerini 2. planda tutması öneriliyor. 1 Ekim 2008 tarihinden evvel sigortalı olan çalışanların da hangi kurumdan emekli olunacağının belirlenmesi için son yedi senedeki çalışmalara bakılır. Yani SSK'den emekli olmak için son 3.5 sene SSK'li olmak veya 7 sene içerisinde 3.5 seneyi geçen zaman SSK'li olmak gerekir. SSK'den emeklilik daha erken emekli olma ve de daha yüksek maaş alma imkânı tanıyor. NE ZAMAN VE NASIL YAPMALI? Birden fazla kurumda çalışamları olan hizmet birleştirmesi yaparak prim sayılarını tamamlayabilir. Bunun için emeklilik dönemi yaklaşmadan bir zaman evvel SGK’ye başvuruda bulunularak işlem gerçekleştirilebilir. Başvuruların yazılı olması gerekir. KADEME YÜKSELTİYOR Memurlar hizmet birleştirmesi yaparak 1 Ekim 2008’den evvel hizmetleriyle emekli aylığına esas teşkil eden kademe ve derecelerini yükseltebilir. Bu şekilde maaşlar da artar.