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Emeklilik yaşı ve çalışma saati mesajı! Bir ay önce başka bir ay sonra başka... AK Partili Güler'den kafa karıştıran açıklama

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
25.09.2024 07:23
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Çalışanlar hem emeklilik sistemi için yapılacak reformu hem de çalışma saatlerinin düşürülüp düşürülmeyeceğini merak ediyordu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milyonlarca kişinin merak ettiği iki kritik konuda açıklamalarda bulundu. Ancak o açıklamalar kafaları iyice karıştırdı. Güler emeklilik sisteminin değişeceği mesajını verirken, mesai saatlerinin kısalmasına ilişkinse, “Gerek haftalık çalışma saatleri gerekse günleri açısından gündemimizde böyle bir çalışma yok” dedi.

Emeklilik yaşı ve çalışma saati mesajı! Bir ay önce başka bir ay sonra başka... AK Partili Güler'den kafa karıştıran açıklama

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu’nda (YOİKK) çalışma saatleri, genel tatil ücretleri, esnek çalışma, haftalık ve yıllık izin gibi birçok başlıkta yeni düzenlemeler masaya yatırılmıştı. Toplantıda çalışma biçimlerinde ortaya çıkan ihtiyaçların tespitine yönelik teknik çalışma yapılması; uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği ihtiyaçlarının, iş dünyası gerekleri ve iş-özel hayat dengesi gözetilerek belirlenmesi kararı alınmıştı.

Mesai saatlerinin kısalmasında en net adım... Mesai saatlerinin kısalmasında en net adım...

Çalışma saatleri konusunda atılan bu adım milyonlarca kişide heyecan yaratırken AK Parti’den gelen açıklama ise kafaları karıştırdı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunun gündemine gelen emeklilik reformu ve çalışma saatlerinin düşürülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Güler, “Emeklilik sistemi değişecek mi?, "Çalışma saatleri düşecek mi?” sorularına net yanıt verdi.

EMEKLİLİK YAŞINDA 70’İ İŞARET ETTİ

Güler, emeklilik sistemini incelerken dünyadaki örneklerin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Gelişmiş ülkelerdeki uygulamayı esas alırsak emeklilikte üç tane başlık öne çıkıyor. Bir tanesi, ödediğiniz prim miktarı, ödediğiniz süre ve yaş. Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde bizim ülkemizde olduğu gibi 40'lı, 45'li ve 50'lili yaşlarda bir emekliliğe rastlayamazsınız. Avrupa'da emeklilik yaşı 65'tir, 67'dir. Kimi ülkelerde de 70 yaşına kadar emeklilik yaş durumu vardır" dedi.

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EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞİYOR MU?

"Bu, sürdürülebilirlik çizgisi açısından önemlidir. Dünya ortalamasına baktığımızda 3 ila 4 çalışana karşılık bir emekli vardır" ifadelerini kullanan Güler açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ama şu an ülkemize baktığımızda halihazırda yaklaşık 32 milyon çalışan ve 16 milyon 100 civarında emekli olduğunu görüyoruz. Yani 2 çalışana 1 emekli olduğunu görüyoruz. Bizim bu manada mutlaka hem prim miktarını ve yaşı hem de ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. Vatandaşlarımızın da seçmiş oldukları tercih noktasında ona göre bir emekli maaşına kavuşması lazım."

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ÇALIŞMA SAATLERİ KISALIYOR MU?

Güler, kamu ve özel sektörde haftalık çalışma saatlerinin düşeceği yönünde bir çalışmanın olmadığını belirtti. "Öyle bir çalışma söz konusu değil. Gerek haftalık çalışma saatleri gerekse günleri açısından gündemimizde böyle bir çalışma yok" ifadelerini kullnan Güler, şunları söyledi:

"Ancak pandemiyle beraber belli sektörlerde, belli meslek gruplarında daha kısa süreli çalışma, daha esnek çalışma modelleri de tabii burada gerek işveren, gerekçe çalışanlar açısından öneriliyor, çalışılıyor. Bu mahiyette eğer olabilecekse sadece belli meslek kollarında ve belli mesleğin icrası noktasında uzaktan çalışma modeli gibi daha kısa süreli haftalığın belli günlerinde çalışabilecek bazı öneriler ve teklifler var. Bu yönüyle olabilecektir. Yoksa mevcut çalışma hayatımız içerisinde gerek haftalık çalışma günleri gerekse de haftalık çalışma saatleriyle ilgili düşürülmesiyle ilgili herhangi bir düzenlememiz yok. Herhangi bir hayata geçecek bir çalışma şu anda bulunmuyor."

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Anahtar Kelimeler:
mesai saati emeklilik yaşı
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