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Emeklilikte sevindirici gelişme! 1999 öncesi girişi olanlar 15 yılda emekli oluyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.04.2020 15:32 | Son Güncelleme

Emekliliğin şartları ve kapsamı vatandaşlar tarafından sık sık araştırılır. Vatandaşların sigortalarının başladığı tarih emekli olma zamanını doğrudan etkiler. 1999 tarihi ve öncesinde sigortalandırılanlar erken emeklilik formülü ile maaşlarına daha kısa sürede kavuşabilecekler. 1999 ve öncesinde sigortası başlayanlar erken emeklilik dışında da avantajlara sahip.

Emeklilikte sevindirici gelişme! 1999 öncesi girişi olanlar 15 yılda emekli oluyor!

8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olan vatandaşlara erken emeklilik konusunda altın fırsat sunulmuştur. Kişilerin erken emekli olarak maaşlarına kavuşması için belirlenen şartları taşıyor olmaları gerekir.

1999 ve öncesinde sigorta girişi olan vatandaşların çoğu emeklilik konusundaki avantajlarından haberdar değiller. Emeklilik gününü iple çekenler büyük bir titizlikle 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalı olanlara sunulan erken emeklilik formülünün şartlarını inceliyorlar. Peki, erken emeklilik için şartlar neler? 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar ile sonrasında çalışmaya başlayanlar arasındaki farklar neler? İşte, 1999 öncesinde SGK girişi olanların emeklilik avantajları...

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLARIN AVANTAJLARI NELERDİR?

  • 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar, belirlenen şartlara uygun olmaları durumunda erken emeklilik hakkından yararlanırlar.
  • Emeklilik maaş oranları bu tarihten sonra sigorta girişi olanlara kıyasla daha yüksektir.
  • Kişilerin ilk defa sigortalı oldukları tarihten itibaren erken emeklilik için gerekli olan prim (3600 gün) süresini tamamlamaları gerekir.
  • Bu tarihten sonra sigorta başlangıcı olan kişiler için emeklilik yaşı değil; ödenmesi gerekli olan prim miktarı düşüktür. Bu tarihten önce sigortalandırılanlar için emeklilik konusunda yaş, hizmet süresi ve prim günü şartları artırılmıştır. Şartların artırılması emekliliğin zorlaşmasına neden olmuştur.
    l 4B (BAĞ-KUR) sigortalılık koluna mensup olan vatandaşlar için emekli olmak, SSK (4A) sigortalılık koluna göre daha zordur. Ancak 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan BAĞ-KUR'lular biraz daha avantajlı konumdadır. Bu kişiler için erken emeklilik 15 yıllık hizmet süresi 5400 prim günü ile mümkündür. 1999 sonrasındaki BAĞ-KUR'lular için 5400 prim günü şartı aynı bırakılırken; bunlar için yaş şartı kademeli olarak artırılmıştır.

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICI OLANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

  • Erken emeklilik hakkından yararlanmak için vatandaşların ilk adımda 8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde sigorta başlangıcı olması şarttır.
  • Kişilerin SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) sigortalılık kollarına mensup olarak SGK'ya bildirilmesi gerekir.
  • 1999 yılı öncesinde ilk kez sigortalı olan kişilerin emeklilik için 15 yıllık hizmet süresini doldurması ve 3600 prim günü ödemesini yapması beklenir. 15 yıllık hizmet süresinin tamamlanma şartının yerine getirilmesi ile emeklilik için kapılar aralanır.
  • Sigortalının adına SGK'da herhangi bir prim borcunun olmaması da önemli bir detaydır.

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICI OLANLARIN EMEKLİLİK MAAŞLARI NE KADARDIR?

8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde ilk kez sigortalı olan vatandaşların emekli maaşları, 2000 yılı ve sonrasındaki sigortalı olanların emeklilik ücretlerine göre daha yüksektir. Belirlenen tarihler arasında sigorta başlangıcı olan kişiler, emekliliği hak etmesi durumunda en az 1600 TL maaş alırlar.

NE ZAMAN ERKEN EMEKLİ OLUNABİLİR?

3600 prim günü ve 15 yıllık hizmet süresini tamamlayan erkek ve kadın çalışanlar için farklı yaş şartları belirlenmiştir. Prim günü ve hizmet süresini tamamladıkları tarihlerde oldukça önemlidir. Prim ve hizmet süresini dolduranlar için kriterler şu şekildedir:

  • 24 Mayıs 2002 ve 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında kadınlar 52 yaşında; erkekler 56 yaşında,
  • 24 Mayıs 2005 ve 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında kadınlar 54 yaşında; erkekler 57 yaşında,
  • 24 Mayıs 2008 ve 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında kadınlar 56 yaşında; erkekler 58 yaşında,
  • 24 Nisan 2011 tarihinden sonra kadınlar 58 yaşında,
  • 24 Mayıs 2011 ve 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında erkekler 59 yaşında,
  • 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra erkekler 60 yaşında emekli olabilirler.
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sigorta, emeklilik,

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