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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ne zaman çıkacak? EYT çıkacak mı? İşte son gelişmeler...

22.11.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkındaki ayrıntılar prim gün sayısını tamamlamış olan ancak yaş olarak emekli olacağı günü bekleyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ne zaman çıkacak? EYT çıkacak mı? İşte son gelişmeler...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son haftalarda kamuoyunda tekrardan yer almaya başladı. Emekli olmak için kanunen gereken prim sayısını doldurmalarına karşın emekli olma yaşları gelmediği için emekli olamamış olan vatandaşlar, gelişmeleri takip ediyor. İşte EYT son durum...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberler hakkında bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtildi ve "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı. Gündemde EYT çalışması yer almazken, düzenlemenin ne zaman ele alınacağı da henüz belli değil fakat düzenlemenin 2022 yılında yapılması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır"

EYT (EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR) KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirilmişti. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlanmıştı. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) beraber sağlanması aranmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik
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