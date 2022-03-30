Emeklilikte yaşa takılanlarda (EYT) ne zaman çıkacak? EYT son tarih belli oldu mu?

EYT meselesi milyonların gündeminde yer alırken Bakan Bilgin konunun çalışma programı içerisinde olduğunu belirtmiş ve, ' Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel...’ ifadelerini kullanmıştı. Peki EYT'de son durum nedir?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu konuya ilişkin açıklamasında, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz’da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Akbaşoğlu "EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız" dedi ve, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" ifadelerini kullandı.



Akbaşoğlu, EYT'lilerle ilgili çalışmaların bu yıl yapılacağını belirtti.





