Emeklilikteki avantajı açıkladı, 'Cezalandıran bir sistem' ama bu detaya dikkat! Daha fazla prim gününüz olsa bile...

Bağ-Kur ve Emekli Sandığında kadınlar 7 bin 200 gün, erkekler ise 9 bin prim günü ile emekli olabiliyor. SSK'da ise ilk işe başlama tarihine göre kadın ve erkekler 5000 gün ile 5975 gün arasında kendilerinden istenen prim gün sayısını tamamlayarak emekli olabiliyor. 8 Eylül 1999 tarihine kadar ise yaş şartı aranmıyor.



PRİM VE YAŞ ŞARTI

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan kadın ve erkekler için bazı şeyler değişiyor. Buna göre, SSK’da kadın ve er­kekler 7000 gün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığında ise kadın ve erkekler 9000 prim gün sayısını tamamlamaları aynı zamanda ka­dınlar 58, erkekler 60 yaşını tamamlaması gerekir.

BAĞ-KUR ÖDEDİĞİ İÇİN SSK'DAN EMEKLİ OLAMIYOR

SGK Uzmanı Özgür Erdursun Dünya gazetesindeki yazısında, emeklilik sisteminde çarpıklık olduğunu ifade ederek şu örneği verdi:

"03.03.1997 tarihinde sigortalı olan bir erkek EYT kapsamında yaşa tabi olmadan 5825 günle SSK’dan emekli olabilir. Ancak 7772 prim günü olması rağmen emekli ola­mıyor. 03.03.1997’de SSK’lı olarak işe başlayan kişi 2016 tarihine kadar ara ara 4/A SSK’lı olarak çalışıyor. 2016’da limited şirket ortağı olarak Bağ- Kur kapsamına geçiyor. 1574 gün yani 4 yıl 4 ay 14 gün şirket ortağı olarak Bağ-Kur primi ödüyor.

3.3.2023’de EYT yasası çıktığında bu ki­şinin yaşa tabi olmadan 5825 günle emekli olabilme durumumu oluşuyor ancak emek­lilikte son ödenen 2520 güne bakıldığında 2520 günün yarısı olan 1260 günden daha fazla Bağ-Kur primi olduğundan bu kişinin SSK’dan 5825 günle emekli olma hakkı orta­dan kalkıyor,

Bağ-Kur’dan 9000 günü tamamlaması ge­rekiyor ya da tekrar 1261 gün SSK’lı çalışıp SSK’dan emeklilik hakkı elde etmesi gereki­yor. SSK’da 6210 günü, Bağ-Kur’dan ise 1574 günü olan bu kişi son 1261 günden daha faz­la Bağ-Kur ödediği için 7772 prim günü ol­masına rağmen SSK’dan 5825 günle emekli olamıyor"

Bu kuralık 1 Ekim 2008 tarihinde değiştiğini ifade eden Erdursun, 1 Ekim 2008 öncesinin bu kuraldan mağdur olduğunu ifade etti. SSK ve Bağ-Kur ayrımının anlamsız olduğunu ifade eden Erdursun, "Kendi adına işyeri açmak iste­yen, şirket ortağı olmak isteyenleri emekli­lik açısından cezalandıran bir sistemdir" sözlerini kullandı.

Erdursun, cümleleri şu şekilde noktaladı:



"Zorunlu Bağ-Kur ile yıllarca daha faz­la prim ödeyerek Bağ-Kur’dan emekli olan­lar, SSK’ya göre daha da düşük emekli aylı­ğı alırlar. Bağ-Kur’dan değil de SSK’dan da­ha az prim günüyle emekli olup, Bağ-Kur’a göre daha yüksek emekli aylığı almak için emeklilikte son 2520 gün kuralını bilerek, son 2520 gün içinde 1260 günden daha az Bağ-Kur’lu olmak emeklilikte daha avantajlı olacaktır"