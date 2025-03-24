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Emeklilikteki avantajı açıkladı, 'Cezalandıran bir sistem' ama bu detaya dikkat! Daha fazla prim gününüz olsa bile...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.03.2025 10:25
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Emekli olmak için hangi statüden daha fazla priminiz var ise oradan emekli olunamaması birçok vatandaşın mağdur olmasına neden oluyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sistemin kendi iş yerini açmak isteyenler için bir ceza olduğunu ifade ederek, prim günü hesaplamalarına değindi. İşte detaylar...

Emeklilikteki avantajı açıkladı, 'Cezalandıran bir sistem' ama bu detaya dikkat! Daha fazla prim gününüz olsa bile...

Bağ-Kur ve Emekli Sandığında kadınlar 7 bin 200 gün, erkekler ise 9 bin prim günü ile emekli olabiliyor. SSK'da ise ilk işe başlama tarihine göre kadın ve erkekler 5000 gün ile 5975 gün arasında kendilerinden istenen prim gün sayısını tamamlayarak emekli olabiliyor. 8 Eylül 1999 tarihine kadar ise yaş şartı aranmıyor.
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PRİM VE YAŞ ŞARTI

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan kadın ve erkekler için bazı şeyler değişiyor. Buna göre, SSK’da kadın ve er­kekler 7000 gün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığında ise kadın ve erkekler 9000 prim gün sayısını tamamlamaları aynı zamanda ka­dınlar 58, erkekler 60 yaşını tamamlaması gerekir.

BAĞ-KUR ÖDEDİĞİ İÇİN SSK'DAN EMEKLİ OLAMIYOR

SGK Uzmanı Özgür Erdursun Dünya gazetesindeki yazısında, emeklilik sisteminde çarpıklık olduğunu ifade ederek şu örneği verdi:

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"03.03.1997 tarihinde sigortalı olan bir erkek EYT kapsamında yaşa tabi olmadan 5825 günle SSK’dan emekli olabilir. Ancak 7772 prim günü olması rağmen emekli ola­mıyor. 03.03.1997’de SSK’lı olarak işe başlayan kişi 2016 tarihine kadar ara ara 4/A SSK’lı olarak çalışıyor. 2016’da limited şirket ortağı olarak Bağ- Kur kapsamına geçiyor. 1574 gün yani 4 yıl 4 ay 14 gün şirket ortağı olarak Bağ-Kur primi ödüyor.

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3.3.2023’de EYT yasası çıktığında bu ki­şinin yaşa tabi olmadan 5825 günle emekli olabilme durumumu oluşuyor ancak emek­lilikte son ödenen 2520 güne bakıldığında 2520 günün yarısı olan 1260 günden daha fazla Bağ-Kur primi olduğundan bu kişinin SSK’dan 5825 günle emekli olma hakkı orta­dan kalkıyor,

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Bağ-Kur’dan 9000 günü tamamlaması ge­rekiyor ya da tekrar 1261 gün SSK’lı çalışıp SSK’dan emeklilik hakkı elde etmesi gereki­yor. SSK’da 6210 günü, Bağ-Kur’dan ise 1574 günü olan bu kişi son 1261 günden daha faz­la Bağ-Kur ödediği için 7772 prim günü ol­masına rağmen SSK’dan 5825 günle emekli olamıyor"

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Bu kuralık 1 Ekim 2008 tarihinde değiştiğini ifade eden Erdursun, 1 Ekim 2008 öncesinin bu kuraldan mağdur olduğunu ifade etti. SSK ve Bağ-Kur ayrımının anlamsız olduğunu ifade eden Erdursun, "Kendi adına işyeri açmak iste­yen, şirket ortağı olmak isteyenleri emekli­lik açısından cezalandıran bir sistemdir" sözlerini kullandı.

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Erdursun, cümleleri şu şekilde noktaladı:

"Zorunlu Bağ-Kur ile yıllarca daha faz­la prim ödeyerek Bağ-Kur’dan emekli olan­lar, SSK’ya göre daha da düşük emekli aylı­ğı alırlar. Bağ-Kur’dan değil de SSK’dan da­ha az prim günüyle emekli olup, Bağ-Kur’a göre daha yüksek emekli aylığı almak için emeklilikte son 2520 gün kuralını bilerek, son 2520 gün içinde 1260 günden daha az Bağ-Kur’lu olmak emeklilikte daha avantajlı olacaktır"

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Anahtar Kelimeler:
prim emeklilik Özgür Erdursun
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